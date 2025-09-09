Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Passers

NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
E.Simon, Temple 2 35 27 0 422 9 263.3
J.Maiava, Southern Cal 2 42 31 0 707 6 262.4
D.Moore, Oregon 2 44 34 0 479 6 213.7
N.Fifita, Arizona 2 45 30 0 534 6 210.3
B.Morton, Texas Tech 2 46 34 0 459 7 207.9
T.Green, Arkansas 2 57 41 2 561 10 205.5
E.Holstein, Pittsburgh 2 51 36 2 519 8 200.0
D.Pavia, Vanderbilt 2 43 32 1 468 5 199.6
A.Kaliakmanis, Rutgers 1 23 18 0 252 2 199.0
B.Davenport, South Alabama 2 38 29 0 397 4 198.8
L.Altmyer, Illinois 2 52 39 0 513 6 195.9
B.Jackson, Texas State 2 46 30 1 500 5 188.0
K.Jennings, SMU 2 52 38 2 555 5 186.8
A.Colandrea, UNLV 3 65 49 1 647 6 186.4
D.Mensah, Duke 2 68 50 1 723 5 184.2
D.Dampier, Utah 2 48 38 0 398 5 183.2
J.Daniels, Kansas 3 75 54 2 679 9 182.3
B.Pribula, Missouri 2 67 53 0 617 5 181.1
D.Lonergan, Boston College 2 79 60 0 658 8 179.3
D.Raiola, Nebraska 2 73 57 0 607 6 175.1
J.Kitna, UAB 2 55 40 2 551 4 173.6
L.Sellers, South Carolina 1 19 12 0 209 1 172.9
C.Beck, Miami 2 55 42 0 472 4 172.5
M.Reed, Texas A&M 2 62 41 0 509 7 172.3
R.Browne, Purdue 2 49 32 1 481 4 170.6
J.Aguilar, Tennessee 2 59 39 0 535 5 170.2
D.O’Neil, Wisconsin 2 46 35 2 403 4 169.7
T.Jackson, UCF 2 45 29 0 471 2 167.0
J.Arnold, Auburn 2 45 35 0 359 3 166.8
D.Williams, Washington 2 49 34 0 480 2 165.1
A.Chiles, Michigan St. 2 52 36 0 386 5 163.3
J.Mateer, Oklahoma 2 71 51 2 662 4 163.1
D.Mestemaker, North Texas 2 65 42 0 553 5 161.5
T.Simpson, Alabama 2 60 40 0 480 5 161.4
R.Becht, Iowa St. 3 75 51 0 595 6 161.0
S.Robertson, Baylor 2 98 61 0 859 7 159.4
M.McIvor, W. Kentucky 3 120 80 1 941 10 158.4
J.Clark, Missouri St. 2 55 37 3 506 4 157.6
C.Weigman, Houston 2 46 30 0 347 4 157.3
C.Bailey, NC State 2 57 40 1 518 2 154.6
K.Houser, East Carolina 2 79 55 0 680 3 154.5
E.Vasko, Liberty 2 62 38 1 512 5 154.0
J.Hoover, TCU 1 36 27 1 284 2 154.0
F.Mendoza, Indiana 2 56 36 0 438 4 153.6
D.Lagway, Florida 2 51 38 1 342 4 152.8
B.Shapen, Mississippi St. 2 67 45 1 549 4 152.7
A.Simmons, Mississippi 2 55 33 4 576 3 151.4
B.Lewis, Memphis 2 48 38 1 395 1 151.0
A.Swann, Appalachian St. 2 80 50 1 662 5 150.1
B.Bachmeier, BYU 2 38 24 0 272 3 149.3
A.Johnson, Kansas St. 3 98 64 1 763 6 148.9
M.Nelson, UTEP 2 60 36 1 456 5 148.0
N.Minicucci, Delaware 2 72 46 1 582 4 147.3
J.Raynor, Arkansas St. 2 65 47 2 470 4 147.2
P.Navarro, Ohio 2 62 43 3 486 4 146.8
B.Sorsby, Cincinnati 2 49 30 1 402 3 146.3
A.Manning, Texas 2 60 36 2 465 5 145.9
N.Marchiol, West Virginia 2 46 32 1 402 1 145.8
D.Allar, Penn St. 2 59 41 0 417 3 145.6
C.Morris, Virginia 2 70 49 1 521 3 143.8
J.Potter, Washington St. 2 72 51 0 465 4 143.4
R.Ashford, Wake Forest 2 50 33 1 445 1 143.4
J.Sagapolutele, California 2 67 46 1 493 3 142.3
D.Pyne, Bowling Green 2 54 41 0 383 1 141.6
T.Gleason, Toledo 2 52 30 1 425 3 141.5
G.Stockton, Georgia 2 58 40 0 417 2 140.7
C.Carr, Notre Dame 1 30 19 1 221 2 140.5
J.Fagnano, Uconn 2 68 42 0 519 3 140.4
N.Kim, E. Michigan 2 63 41 0 437 3 139.1
C.Joseph, Old Dominion 2 46 30 3 353 3 138.2
B.Braxton, Southern Miss. 2 69 46 1 413 5 138.0
D.Lindsey, Minnesota 1 35 19 1 290 2 137.0
M.Murphy, Oregon St. 2 81 52 3 615 4 136.9
B.Brown, South Florida 2 60 39 0 473 1 136.7
M.Washington, Maryland 2 78 46 0 512 5 135.3
K.Anderson, Wyoming 2 59 36 1 427 3 135.2
B.Barnes, Utah St. 2 58 34 0 402 3 133.9
M.Moss, Louisville 2 48 30 2 374 2 133.4
M.Madsen, Boise St. 2 72 41 0 532 3 132.8
C.Veltkamp, FAU 2 88 57 4 537 6 129.4
G.Crowder, Troy 2 55 33 3 367 4 129.1
S.Angeli, Syracuse 2 93 56 2 691 3 129.0
K.Salter, Colorado 2 44 30 0 261 1 125.5
G.Nussmeier, LSU 2 79 54 1 469 2 124.0
C.Klubnik, Clemson 2 62 37 2 426 2 121.6
B.Underwood, Michigan 2 55 30 0 393 1 120.6
N.Iamaleava, UCLA 2 63 40 2 391 2 119.8
T.Kukuk, Louisiana Tech 2 36 25 0 176 1 119.7
K.Francis, Tulsa 2 54 33 1 318 2 119.1
L.Fife, New Mexico St. 2 76 42 1 479 3 118.6
G.Lopez, North Carolina 2 35 21 1 224 1 117.5
A.Barnett, James Madison 2 47 29 0 232 2 117.2
P.Stone, Northwestern 2 65 40 4 406 3 116.9
T.Roberson, Buffalo 2 40 22 1 240 2 116.9
J.French, Georgia Southern 2 63 36 2 337 4 116.7
L.Weaver, Hawaii 3 60 35 3 360 3 115.2
M.Alejado, Hawaii 2 70 45 1 367 2 114.9
J.Denegal, San Diego St. 2 55 28 0 340 2 114.8
J.Retzlaff, Tulane 2 55 31 0 277 2 110.7
S.Leavitt, Arizona St. 2 61 35 3 339 3 110.5
E.Warner, Fresno St. 3 74 51 5 476 0 109.4
J.Layne, New Mexico 2 68 44 3 363 1 105.6
Z.Turner, Marshall 2 31 19 1 183 0 104.4
K.Kelly, Ball St. 2 32 20 0 158 0 104.0
H.Watson, Sam Houston St. 2 52 30 1 310 0 103.9
C.Harrell, Charlotte 2 53 30 1 282 1 103.8
O.McCown, UTSA 2 75 42 0 340 2 102.9
W.Eget, San Jose St. 2 85 45 3 496 2 102.7
N.Vattiato, Middle Tennessee 2 67 35 1 301 3 101.8
J.Holst, N. Illinois 2 40 26 1 192 0 100.3
K.Jenkins, FIU 2 58 33 1 314 0 98.9
B.Rose, Umass 2 44 27 1 217 0 98.2
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 2 57 30 2 312 1 97.4
K.Drones, Virginia Tech 2 64 32 2 355 1 95.5
C.Purdy, Nevada 2 38 20 3 265 0 95.4
G.Wimsatt, Jacksonville St. 2 41 21 1 191 0 85.5
Z.Flores, Oklahoma St. 2 39 20 2 203 0 84.7
M.Gronowski, Iowa 2 39 21 1 127 1 84.5
M.Morris, Coastal Carolina 2 58 33 4 265 0 81.5
Z.Calzada, Kentucky 2 53 25 1 234 0 80.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 2 37 20 2 123 1 80.1
B.Gulbranson, Stanford 2 62 32 3 251 0 75.9
D.Williams, Kennesaw St. 2 35 13 0 148 0 72.7
D.Finn, Miami (Ohio) 1 18 9 2 83 0 66.5
B.Finley, Akron 2 59 23 1 193 0 63.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up