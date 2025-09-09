NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|E.Simon, Temple
|2
|35
|27
|0
|422
|9
|263.3
|J.Maiava, Southern Cal
|2
|42
|31
|0
|707
|6
|262.4
|D.Moore, Oregon
|2
|44
|34
|0
|479
|6
|213.7
|N.Fifita, Arizona
|2
|45
|30
|0
|534
|6
|210.3
|B.Morton, Texas Tech
|2
|46
|34
|0
|459
|7
|207.9
|T.Green, Arkansas
|2
|57
|41
|2
|561
|10
|205.5
|E.Holstein, Pittsburgh
|2
|51
|36
|2
|519
|8
|200.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|2
|43
|32
|1
|468
|5
|199.6
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|1
|23
|18
|0
|252
|2
|199.0
|B.Davenport, South Alabama
|2
|38
|29
|0
|397
|4
|198.8
|L.Altmyer, Illinois
|2
|52
|39
|0
|513
|6
|195.9
|B.Jackson, Texas State
|2
|46
|30
|1
|500
|5
|188.0
|K.Jennings, SMU
|2
|52
|38
|2
|555
|5
|186.8
|A.Colandrea, UNLV
|3
|65
|49
|1
|647
|6
|186.4
|D.Mensah, Duke
|2
|68
|50
|1
|723
|5
|184.2
|D.Dampier, Utah
|2
|48
|38
|0
|398
|5
|183.2
|J.Daniels, Kansas
|3
|75
|54
|2
|679
|9
|182.3
|B.Pribula, Missouri
|2
|67
|53
|0
|617
|5
|181.1
|D.Lonergan, Boston College
|2
|79
|60
|0
|658
|8
|179.3
|D.Raiola, Nebraska
|2
|73
|57
|0
|607
|6
|175.1
|J.Kitna, UAB
|2
|55
|40
|2
|551
|4
|173.6
|L.Sellers, South Carolina
|1
|19
|12
|0
|209
|1
|172.9
|C.Beck, Miami
|2
|55
|42
|0
|472
|4
|172.5
|M.Reed, Texas A&M
|2
|62
|41
|0
|509
|7
|172.3
|R.Browne, Purdue
|2
|49
|32
|1
|481
|4
|170.6
|J.Aguilar, Tennessee
|2
|59
|39
|0
|535
|5
|170.2
|D.O’Neil, Wisconsin
|2
|46
|35
|2
|403
|4
|169.7
|T.Jackson, UCF
|2
|45
|29
|0
|471
|2
|167.0
|J.Arnold, Auburn
|2
|45
|35
|0
|359
|3
|166.8
|D.Williams, Washington
|2
|49
|34
|0
|480
|2
|165.1
|A.Chiles, Michigan St.
|2
|52
|36
|0
|386
|5
|163.3
|J.Mateer, Oklahoma
|2
|71
|51
|2
|662
|4
|163.1
|D.Mestemaker, North Texas
|2
|65
|42
|0
|553
|5
|161.5
|T.Simpson, Alabama
|2
|60
|40
|0
|480
|5
|161.4
|R.Becht, Iowa St.
|3
|75
|51
|0
|595
|6
|161.0
|S.Robertson, Baylor
|2
|98
|61
|0
|859
|7
|159.4
|M.McIvor, W. Kentucky
|3
|120
|80
|1
|941
|10
|158.4
|J.Clark, Missouri St.
|2
|55
|37
|3
|506
|4
|157.6
|C.Weigman, Houston
|2
|46
|30
|0
|347
|4
|157.3
|C.Bailey, NC State
|2
|57
|40
|1
|518
|2
|154.6
|K.Houser, East Carolina
|2
|79
|55
|0
|680
|3
|154.5
|E.Vasko, Liberty
|2
|62
|38
|1
|512
|5
|154.0
|J.Hoover, TCU
|1
|36
|27
|1
|284
|2
|154.0
|F.Mendoza, Indiana
|2
|56
|36
|0
|438
|4
|153.6
|D.Lagway, Florida
|2
|51
|38
|1
|342
|4
|152.8
|B.Shapen, Mississippi St.
|2
|67
|45
|1
|549
|4
|152.7
|A.Simmons, Mississippi
|2
|55
|33
|4
|576
|3
|151.4
|B.Lewis, Memphis
|2
|48
|38
|1
|395
|1
|151.0
|A.Swann, Appalachian St.
|2
|80
|50
|1
|662
|5
|150.1
|B.Bachmeier, BYU
|2
|38
|24
|0
|272
|3
|149.3
|A.Johnson, Kansas St.
|3
|98
|64
|1
|763
|6
|148.9
|M.Nelson, UTEP
|2
|60
|36
|1
|456
|5
|148.0
|N.Minicucci, Delaware
|2
|72
|46
|1
|582
|4
|147.3
|J.Raynor, Arkansas St.
|2
|65
|47
|2
|470
|4
|147.2
|P.Navarro, Ohio
|2
|62
|43
|3
|486
|4
|146.8
|B.Sorsby, Cincinnati
|2
|49
|30
|1
|402
|3
|146.3
|A.Manning, Texas
|2
|60
|36
|2
|465
|5
|145.9
|N.Marchiol, West Virginia
|2
|46
|32
|1
|402
|1
|145.8
|D.Allar, Penn St.
|2
|59
|41
|0
|417
|3
|145.6
|C.Morris, Virginia
|2
|70
|49
|1
|521
|3
|143.8
|J.Potter, Washington St.
|2
|72
|51
|0
|465
|4
|143.4
|R.Ashford, Wake Forest
|2
|50
|33
|1
|445
|1
|143.4
|J.Sagapolutele, California
|2
|67
|46
|1
|493
|3
|142.3
|D.Pyne, Bowling Green
|2
|54
|41
|0
|383
|1
|141.6
|T.Gleason, Toledo
|2
|52
|30
|1
|425
|3
|141.5
|G.Stockton, Georgia
|2
|58
|40
|0
|417
|2
|140.7
|C.Carr, Notre Dame
|1
|30
|19
|1
|221
|2
|140.5
|J.Fagnano, Uconn
|2
|68
|42
|0
|519
|3
|140.4
|N.Kim, E. Michigan
|2
|63
|41
|0
|437
|3
|139.1
|C.Joseph, Old Dominion
|2
|46
|30
|3
|353
|3
|138.2
|B.Braxton, Southern Miss.
|2
|69
|46
|1
|413
|5
|138.0
|D.Lindsey, Minnesota
|1
|35
|19
|1
|290
|2
|137.0
|M.Murphy, Oregon St.
|2
|81
|52
|3
|615
|4
|136.9
|B.Brown, South Florida
|2
|60
|39
|0
|473
|1
|136.7
|M.Washington, Maryland
|2
|78
|46
|0
|512
|5
|135.3
|K.Anderson, Wyoming
|2
|59
|36
|1
|427
|3
|135.2
|B.Barnes, Utah St.
|2
|58
|34
|0
|402
|3
|133.9
|M.Moss, Louisville
|2
|48
|30
|2
|374
|2
|133.4
|M.Madsen, Boise St.
|2
|72
|41
|0
|532
|3
|132.8
|C.Veltkamp, FAU
|2
|88
|57
|4
|537
|6
|129.4
|G.Crowder, Troy
|2
|55
|33
|3
|367
|4
|129.1
|S.Angeli, Syracuse
|2
|93
|56
|2
|691
|3
|129.0
|K.Salter, Colorado
|2
|44
|30
|0
|261
|1
|125.5
|G.Nussmeier, LSU
|2
|79
|54
|1
|469
|2
|124.0
|C.Klubnik, Clemson
|2
|62
|37
|2
|426
|2
|121.6
|B.Underwood, Michigan
|2
|55
|30
|0
|393
|1
|120.6
|N.Iamaleava, UCLA
|2
|63
|40
|2
|391
|2
|119.8
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|2
|36
|25
|0
|176
|1
|119.7
|K.Francis, Tulsa
|2
|54
|33
|1
|318
|2
|119.1
|L.Fife, New Mexico St.
|2
|76
|42
|1
|479
|3
|118.6
|G.Lopez, North Carolina
|2
|35
|21
|1
|224
|1
|117.5
|A.Barnett, James Madison
|2
|47
|29
|0
|232
|2
|117.2
|P.Stone, Northwestern
|2
|65
|40
|4
|406
|3
|116.9
|T.Roberson, Buffalo
|2
|40
|22
|1
|240
|2
|116.9
|J.French, Georgia Southern
|2
|63
|36
|2
|337
|4
|116.7
|L.Weaver, Hawaii
|3
|60
|35
|3
|360
|3
|115.2
|M.Alejado, Hawaii
|2
|70
|45
|1
|367
|2
|114.9
|J.Denegal, San Diego St.
|2
|55
|28
|0
|340
|2
|114.8
|J.Retzlaff, Tulane
|2
|55
|31
|0
|277
|2
|110.7
|S.Leavitt, Arizona St.
|2
|61
|35
|3
|339
|3
|110.5
|E.Warner, Fresno St.
|3
|74
|51
|5
|476
|0
|109.4
|J.Layne, New Mexico
|2
|68
|44
|3
|363
|1
|105.6
|Z.Turner, Marshall
|2
|31
|19
|1
|183
|0
|104.4
|K.Kelly, Ball St.
|2
|32
|20
|0
|158
|0
|104.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|52
|30
|1
|310
|0
|103.9
|C.Harrell, Charlotte
|2
|53
|30
|1
|282
|1
|103.8
|O.McCown, UTSA
|2
|75
|42
|0
|340
|2
|102.9
|W.Eget, San Jose St.
|2
|85
|45
|3
|496
|2
|102.7
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|2
|67
|35
|1
|301
|3
|101.8
|J.Holst, N. Illinois
|2
|40
|26
|1
|192
|0
|100.3
|K.Jenkins, FIU
|2
|58
|33
|1
|314
|0
|98.9
|B.Rose, Umass
|2
|44
|27
|1
|217
|0
|98.2
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|2
|57
|30
|2
|312
|1
|97.4
|K.Drones, Virginia Tech
|2
|64
|32
|2
|355
|1
|95.5
|C.Purdy, Nevada
|2
|38
|20
|3
|265
|0
|95.4
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|2
|41
|21
|1
|191
|0
|85.5
|Z.Flores, Oklahoma St.
|2
|39
|20
|2
|203
|0
|84.7
|M.Gronowski, Iowa
|2
|39
|21
|1
|127
|1
|84.5
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|58
|33
|4
|265
|0
|81.5
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|53
|25
|1
|234
|0
|80.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|2
|37
|20
|2
|123
|1
|80.1
|B.Gulbranson, Stanford
|2
|62
|32
|3
|251
|0
|75.9
|D.Williams, Kennesaw St.
|2
|35
|13
|0
|148
|0
|72.7
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|18
|9
|2
|83
|0
|66.5
|B.Finley, Akron
|2
|59
|23
|1
|193
|0
|63.1
