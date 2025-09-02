Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Maiava, Southern Cal 1 18 15 0 295 2 257.7
B.Morton, Texas Tech 1 18 16 0 201 4 256.0
E.Simon, Temple 1 25 19 0 248 6 238.5
T.Green, Arkansas 1 31 24 0 322 6 228.5
L.Altmyer, Illinois 1 21 17 0 217 3 214.9
J.Daniels, Kansas 2 45 36 1 456 7 212.0
D.Pavia, Vanderbilt 1 25 20 0 275 3 212.0
D.Mensah, Duke 1 34 27 0 389 3 204.6
J.Raynor, Arkansas St. 1 32 26 0 345 3 202.8
D.Moore, Oregon 1 23 18 0 213 3 199.1
A.Kaliakmanis, Rutgers 1 23 18 0 252 2 199.0
J.Fagnano, Uconn 1 25 18 0 260 3 199.0
J.Kitna, UAB 1 23 18 0 247 2 197.2
T.Jackson, UCF 1 24 17 0 282 2 197.0
N.Marchiol, West Virginia 1 20 17 0 224 1 195.6
R.Browne, Purdue 1 26 18 0 311 2 195.1
D.Lagway, Florida 1 18 15 0 120 3 194.3
E.Holstein, Pittsburgh 1 23 15 1 215 4 192.4
D.Mestemaker, North Texas 1 32 24 0 329 3 192.3
J.Mateer, Oklahoma 1 37 30 1 392 3 191.4
B.Pribula, Missouri 1 28 23 0 283 2 190.6
B.Jackson, Texas State 1 26 18 0 214 4 189.1
R.Becht, Iowa St. 2 48 33 0 461 5 183.8
D.Lonergan, Boston College 1 34 26 0 268 4 181.5
A.Colandrea, UNLV 2 44 34 1 444 3 180.0
D.Dampier, Utah 1 25 21 0 206 2 179.6
C.Morris, Virginia 1 27 19 0 264 2 176.9
A.Simmons, Mississippi 1 31 20 2 341 3 175.9
M.Reed, Texas A&M 1 34 22 0 289 4 174.9
M.McIvor, W. Kentucky 2 82 57 0 706 8 174.0
L.Sellers, South Carolina 1 19 12 0 209 1 172.9
D.Williams, Washington 1 24 18 0 226 1 167.8
D.Allar, Penn St. 1 26 22 0 217 1 167.4
J.Aguilar, Tennessee 1 28 16 0 247 3 166.6
J.Sagapolutele, California 1 30 20 0 234 3 165.2
T.Jones, Florida 1 18 12 0 131 2 164.5
P.Navarro, Ohio 1 31 21 0 239 3 164.4
N.Minicucci, Delaware 1 36 28 0 251 3 163.8
K.Jennings, SMU 1 30 22 1 260 2 161.5
C.Weigman, Houston 1 24 15 0 159 3 159.4
A.Johnson, Kansas St. 2 73 49 0 591 5 157.7
A.Swann, Appalachian St. 1 46 31 0 368 3 156.1
J.Hoover, TCU 1 36 27 1 284 2 154.0
C.Bailey, NC State 1 34 24 1 318 1 153.0
G.Stockton, Georgia 1 24 14 0 190 2 152.3
S.Robertson, Baylor 1 48 27 0 419 3 150.2
G.Crowder, Troy 1 24 14 0 144 3 150.0
B.Barnes, Utah St. 1 28 19 0 233 1 149.5
B.Shapen, Mississippi St. 1 34 26 1 270 1 147.0
B.Underwood, Michigan 1 31 21 0 251 1 146.4
C.Beck, Miami 1 30 20 0 205 2 146.1
J.Potter, Washington St. 1 30 23 0 208 1 145.9
K.Houser, East Carolina 1 44 30 0 366 1 145.6
K.Francis, Tulsa 1 31 20 0 218 2 144.9
A.Chiles, Michigan St. 1 23 17 0 155 1 144.9
B.Lewis, Memphis 1 28 22 1 199 1 142.9
D.Raiola, Nebraska 1 42 33 0 243 2 142.9
T.Kukuk, Louisiana Tech 1 20 14 0 130 1 141.1
C.Carr, Notre Dame 1 30 19 1 221 2 140.5
B.Brown, South Florida 1 24 16 0 210 0 140.2
M.Moss, Louisville 1 25 17 2 223 1 140.1
N.Kim, E. Michigan 1 34 23 0 248 1 138.6
E.Vasko, Liberty 1 33 19 0 197 3 137.7
D.Lindsey, Minnesota 1 35 19 1 290 2 137.0
R.Ashford, Wake Forest 1 28 20 0 218 0 136.8
M.Washington, Maryland 1 43 27 0 258 3 136.2
J.Denegal, San Diego St. 1 25 13 0 208 1 135.1
J.Sayin, Ohio St. 1 20 13 0 126 1 134.4
G.Nussmeier, LSU 1 38 28 0 230 1 133.2
S.Leavitt, Arizona St. 1 39 25 1 257 2 131.3
N.Fifita, Arizona 1 23 13 0 161 1 129.7
A.Barnett, James Madison 1 22 14 0 130 1 128.3
J.French, Georgia Southern 1 28 17 1 158 2 124.5
C.Gonzales, Pittsburgh 1 15 8 0 87 1 124.1
D.O’Neil, Wisconsin 1 19 12 1 120 1 123.1
Z.Flores, Oklahoma St. 1 20 13 0 136 0 122.1
W.Eget, San Jose St. 1 43 24 2 308 2 122.0
T.Roberson, Buffalo 1 20 12 0 107 1 121.4
B.Braxton, Southern Miss. 1 39 26 1 199 2 121.3
K.Salter, Colorado 1 28 17 0 159 1 120.2
M.Murphy, Oregon St. 1 33 21 1 244 0 119.7
T.Simpson, Alabama 1 43 23 0 254 2 118.5
S.Angeli, Syracuse 1 40 23 1 274 1 118.3
J.Arnold, Auburn 1 17 11 0 108 0 118.1
D.Pyne, Bowling Green 1 18 12 0 109 0 117.5
T.Gleason, Toledo 1 40 23 1 270 1 117.4
K.Anderson, Wyoming 1 36 19 1 260 1 117.1
J.Clark, Missouri St. 1 24 16 2 147 1 115.2
H.King, Georgia Tech 1 20 13 1 143 0 115.1
M.Alejado, Hawaii 2 70 45 1 367 2 114.9
M.Nelson, UTEP 1 34 22 1 178 1 112.5
K.Jenkins, FIU 1 30 18 0 187 0 112.4
L.Fife, New Mexico St. 1 31 14 1 227 1 110.9
F.Mendoza, Indiana 1 31 18 0 193 0 110.4
J.Retzlaff, Tulane 1 31 18 0 150 1 109.4
C.Harrell, Charlotte 1 24 13 1 142 1 109.3
A.Manning, Texas 1 30 17 1 170 1 108.6
K.Kelly, Ball St. 1 16 10 0 87 0 108.2
N.Iamaleava, UCLA 1 22 11 1 136 1 107.8
E.Warner, Fresno St. 2 56 38 4 355 0 106.8
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 1 32 17 1 180 1 104.4
H.Watson, Sam Houston St. 2 52 30 1 310 0 103.9
J.Holst, N. Illinois 1 18 12 1 101 0 102.7
M.Madsen, Boise St. 1 46 25 0 225 1 102.6
M.Gronowski, Iowa 1 15 8 0 44 1 100.0
B.Rose, Umass 1 38 23 1 193 0 97.9
J.Layne, New Mexico 1 47 31 3 208 1 97.4
C.Klubnik, Clemson 1 38 19 1 230 0 95.6
A.Armenta, Louisiana-Monroe 1 23 12 1 95 1 92.5
O.McCown, UTSA 1 32 19 0 121 0 91.1
C.Veltkamp, FAU 1 49 30 4 228 1 90.7
M.Morris, Coastal Carolina 1 36 20 1 163 0 88.0
C.Purdy, Nevada 1 15 7 1 97 0 87.7
G.Wimsatt, Jacksonville St. 1 29 15 1 139 0 85.1
K.Drones, Virginia Tech 1 35 15 2 221 0 84.5
N.Vattiato, Middle Tennessee 1 36 15 0 104 2 84.3
B.Jones, W. Michigan 1 23 11 1 97 0 74.6
D.Williams, Kennesaw St. 1 33 12 0 149 0 74.3
B.Gulbranson, Stanford 1 30 15 1 109 0 73.9
W.Howard, Louisiana-Lafayette 1 22 10 1 88 0 70.0
P.Stone, Northwestern 1 36 19 4 161 0 68.1
B.Finley, Akron 1 38 16 1 139 0 67.6
B.Sorsby, Cincinnati 1 25 13 1 69 0 67.2
D.Finn, Miami (Ohio) 1 18 9 2 83 0 66.5
Z.Calzada, Kentucky 1 23 10 1 85 0 65.8
C.Joseph, Old Dominion 1 22 11 3 96 0 59.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

