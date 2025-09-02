NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Maiava, Southern Cal
|1
|18
|15
|0
|295
|2
|257.7
|B.Morton, Texas Tech
|1
|18
|16
|0
|201
|4
|256.0
|E.Simon, Temple
|1
|25
|19
|0
|248
|6
|238.5
|T.Green, Arkansas
|1
|31
|24
|0
|322
|6
|228.5
|L.Altmyer, Illinois
|1
|21
|17
|0
|217
|3
|214.9
|J.Daniels, Kansas
|2
|45
|36
|1
|456
|7
|212.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|1
|25
|20
|0
|275
|3
|212.0
|D.Mensah, Duke
|1
|34
|27
|0
|389
|3
|204.6
|J.Raynor, Arkansas St.
|1
|32
|26
|0
|345
|3
|202.8
|D.Moore, Oregon
|1
|23
|18
|0
|213
|3
|199.1
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|1
|23
|18
|0
|252
|2
|199.0
|J.Fagnano, Uconn
|1
|25
|18
|0
|260
|3
|199.0
|J.Kitna, UAB
|1
|23
|18
|0
|247
|2
|197.2
|T.Jackson, UCF
|1
|24
|17
|0
|282
|2
|197.0
|N.Marchiol, West Virginia
|1
|20
|17
|0
|224
|1
|195.6
|R.Browne, Purdue
|1
|26
|18
|0
|311
|2
|195.1
|D.Lagway, Florida
|1
|18
|15
|0
|120
|3
|194.3
|E.Holstein, Pittsburgh
|1
|23
|15
|1
|215
|4
|192.4
|D.Mestemaker, North Texas
|1
|32
|24
|0
|329
|3
|192.3
|J.Mateer, Oklahoma
|1
|37
|30
|1
|392
|3
|191.4
|B.Pribula, Missouri
|1
|28
|23
|0
|283
|2
|190.6
|B.Jackson, Texas State
|1
|26
|18
|0
|214
|4
|189.1
|R.Becht, Iowa St.
|2
|48
|33
|0
|461
|5
|183.8
|D.Lonergan, Boston College
|1
|34
|26
|0
|268
|4
|181.5
|A.Colandrea, UNLV
|2
|44
|34
|1
|444
|3
|180.0
|D.Dampier, Utah
|1
|25
|21
|0
|206
|2
|179.6
|C.Morris, Virginia
|1
|27
|19
|0
|264
|2
|176.9
|A.Simmons, Mississippi
|1
|31
|20
|2
|341
|3
|175.9
|M.Reed, Texas A&M
|1
|34
|22
|0
|289
|4
|174.9
|M.McIvor, W. Kentucky
|2
|82
|57
|0
|706
|8
|174.0
|L.Sellers, South Carolina
|1
|19
|12
|0
|209
|1
|172.9
|D.Williams, Washington
|1
|24
|18
|0
|226
|1
|167.8
|D.Allar, Penn St.
|1
|26
|22
|0
|217
|1
|167.4
|J.Aguilar, Tennessee
|1
|28
|16
|0
|247
|3
|166.6
|J.Sagapolutele, California
|1
|30
|20
|0
|234
|3
|165.2
|T.Jones, Florida
|1
|18
|12
|0
|131
|2
|164.5
|P.Navarro, Ohio
|1
|31
|21
|0
|239
|3
|164.4
|N.Minicucci, Delaware
|1
|36
|28
|0
|251
|3
|163.8
|K.Jennings, SMU
|1
|30
|22
|1
|260
|2
|161.5
|C.Weigman, Houston
|1
|24
|15
|0
|159
|3
|159.4
|A.Johnson, Kansas St.
|2
|73
|49
|0
|591
|5
|157.7
|A.Swann, Appalachian St.
|1
|46
|31
|0
|368
|3
|156.1
|J.Hoover, TCU
|1
|36
|27
|1
|284
|2
|154.0
|C.Bailey, NC State
|1
|34
|24
|1
|318
|1
|153.0
|G.Stockton, Georgia
|1
|24
|14
|0
|190
|2
|152.3
|S.Robertson, Baylor
|1
|48
|27
|0
|419
|3
|150.2
|G.Crowder, Troy
|1
|24
|14
|0
|144
|3
|150.0
|B.Barnes, Utah St.
|1
|28
|19
|0
|233
|1
|149.5
|B.Shapen, Mississippi St.
|1
|34
|26
|1
|270
|1
|147.0
|B.Underwood, Michigan
|1
|31
|21
|0
|251
|1
|146.4
|C.Beck, Miami
|1
|30
|20
|0
|205
|2
|146.1
|J.Potter, Washington St.
|1
|30
|23
|0
|208
|1
|145.9
|K.Houser, East Carolina
|1
|44
|30
|0
|366
|1
|145.6
|K.Francis, Tulsa
|1
|31
|20
|0
|218
|2
|144.9
|A.Chiles, Michigan St.
|1
|23
|17
|0
|155
|1
|144.9
|B.Lewis, Memphis
|1
|28
|22
|1
|199
|1
|142.9
|D.Raiola, Nebraska
|1
|42
|33
|0
|243
|2
|142.9
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|1
|20
|14
|0
|130
|1
|141.1
|C.Carr, Notre Dame
|1
|30
|19
|1
|221
|2
|140.5
|B.Brown, South Florida
|1
|24
|16
|0
|210
|0
|140.2
|M.Moss, Louisville
|1
|25
|17
|2
|223
|1
|140.1
|N.Kim, E. Michigan
|1
|34
|23
|0
|248
|1
|138.6
|E.Vasko, Liberty
|1
|33
|19
|0
|197
|3
|137.7
|D.Lindsey, Minnesota
|1
|35
|19
|1
|290
|2
|137.0
|R.Ashford, Wake Forest
|1
|28
|20
|0
|218
|0
|136.8
|M.Washington, Maryland
|1
|43
|27
|0
|258
|3
|136.2
|J.Denegal, San Diego St.
|1
|25
|13
|0
|208
|1
|135.1
|J.Sayin, Ohio St.
|1
|20
|13
|0
|126
|1
|134.4
|G.Nussmeier, LSU
|1
|38
|28
|0
|230
|1
|133.2
|S.Leavitt, Arizona St.
|1
|39
|25
|1
|257
|2
|131.3
|N.Fifita, Arizona
|1
|23
|13
|0
|161
|1
|129.7
|A.Barnett, James Madison
|1
|22
|14
|0
|130
|1
|128.3
|J.French, Georgia Southern
|1
|28
|17
|1
|158
|2
|124.5
|C.Gonzales, Pittsburgh
|1
|15
|8
|0
|87
|1
|124.1
|D.O’Neil, Wisconsin
|1
|19
|12
|1
|120
|1
|123.1
|Z.Flores, Oklahoma St.
|1
|20
|13
|0
|136
|0
|122.1
|W.Eget, San Jose St.
|1
|43
|24
|2
|308
|2
|122.0
|T.Roberson, Buffalo
|1
|20
|12
|0
|107
|1
|121.4
|B.Braxton, Southern Miss.
|1
|39
|26
|1
|199
|2
|121.3
|K.Salter, Colorado
|1
|28
|17
|0
|159
|1
|120.2
|M.Murphy, Oregon St.
|1
|33
|21
|1
|244
|0
|119.7
|T.Simpson, Alabama
|1
|43
|23
|0
|254
|2
|118.5
|S.Angeli, Syracuse
|1
|40
|23
|1
|274
|1
|118.3
|J.Arnold, Auburn
|1
|17
|11
|0
|108
|0
|118.1
|D.Pyne, Bowling Green
|1
|18
|12
|0
|109
|0
|117.5
|T.Gleason, Toledo
|1
|40
|23
|1
|270
|1
|117.4
|K.Anderson, Wyoming
|1
|36
|19
|1
|260
|1
|117.1
|J.Clark, Missouri St.
|1
|24
|16
|2
|147
|1
|115.2
|H.King, Georgia Tech
|1
|20
|13
|1
|143
|0
|115.1
|M.Alejado, Hawaii
|2
|70
|45
|1
|367
|2
|114.9
|M.Nelson, UTEP
|1
|34
|22
|1
|178
|1
|112.5
|K.Jenkins, FIU
|1
|30
|18
|0
|187
|0
|112.4
|L.Fife, New Mexico St.
|1
|31
|14
|1
|227
|1
|110.9
|F.Mendoza, Indiana
|1
|31
|18
|0
|193
|0
|110.4
|J.Retzlaff, Tulane
|1
|31
|18
|0
|150
|1
|109.4
|C.Harrell, Charlotte
|1
|24
|13
|1
|142
|1
|109.3
|A.Manning, Texas
|1
|30
|17
|1
|170
|1
|108.6
|K.Kelly, Ball St.
|1
|16
|10
|0
|87
|0
|108.2
|N.Iamaleava, UCLA
|1
|22
|11
|1
|136
|1
|107.8
|E.Warner, Fresno St.
|2
|56
|38
|4
|355
|0
|106.8
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|1
|32
|17
|1
|180
|1
|104.4
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|52
|30
|1
|310
|0
|103.9
|J.Holst, N. Illinois
|1
|18
|12
|1
|101
|0
|102.7
|M.Madsen, Boise St.
|1
|46
|25
|0
|225
|1
|102.6
|M.Gronowski, Iowa
|1
|15
|8
|0
|44
|1
|100.0
|B.Rose, Umass
|1
|38
|23
|1
|193
|0
|97.9
|J.Layne, New Mexico
|1
|47
|31
|3
|208
|1
|97.4
|C.Klubnik, Clemson
|1
|38
|19
|1
|230
|0
|95.6
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|1
|23
|12
|1
|95
|1
|92.5
|O.McCown, UTSA
|1
|32
|19
|0
|121
|0
|91.1
|C.Veltkamp, FAU
|1
|49
|30
|4
|228
|1
|90.7
|M.Morris, Coastal Carolina
|1
|36
|20
|1
|163
|0
|88.0
|C.Purdy, Nevada
|1
|15
|7
|1
|97
|0
|87.7
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|1
|29
|15
|1
|139
|0
|85.1
|K.Drones, Virginia Tech
|1
|35
|15
|2
|221
|0
|84.5
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|1
|36
|15
|0
|104
|2
|84.3
|B.Jones, W. Michigan
|1
|23
|11
|1
|97
|0
|74.6
|D.Williams, Kennesaw St.
|1
|33
|12
|0
|149
|0
|74.3
|B.Gulbranson, Stanford
|1
|30
|15
|1
|109
|0
|73.9
|W.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|22
|10
|1
|88
|0
|70.0
|P.Stone, Northwestern
|1
|36
|19
|4
|161
|0
|68.1
|B.Finley, Akron
|1
|38
|16
|1
|139
|0
|67.6
|B.Sorsby, Cincinnati
|1
|25
|13
|1
|69
|0
|67.2
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|18
|9
|2
|83
|0
|66.5
|Z.Calzada, Kentucky
|1
|23
|10
|1
|85
|0
|65.8
|C.Joseph, Old Dominion
|1
|22
|11
|3
|96
|0
|59.4
