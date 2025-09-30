Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
C.Harris-Lopez, James Madison 3 1 88 88.00
K.Brown, Louisville 3 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
B.Hammer, Toledo 5 1 52 52.00
M.Henry, W. Kentucky 5 1 48 48.00
J.Price, Notre Dame 4 4 188 47.00
K.Boone-Nelson, W. Michigan 5 1 45 45.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
C.Ross, Virginia 5 4 176 44.00
C.Barnes, Wake Forest 4 4 171 42.75
A.Brown, Michigan St. 2 3 122 40.67
N.Dean, Kennesaw St. 3 1 39 39.00
K.Courtney, Virginia 5 1 38 38.00
C.Pettaway, Bowling Green 5 9 336 37.33
C.Cobb, Arkansas St. 5 5 186 37.20
D.Cobb, Georgia Southern 5 5 182 36.40
K.Reynolds, Miami (Ohio) 4 4 145 36.25
K.Wetjen, Iowa 5 6 213 35.50
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
V.Anthony, Wisconsin 4 6 206 34.33
J.Brown, Georgia Southern 5 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 5 1 34 34.00
E.Henderson, Kansas 5 7 234 33.43
D.Clark, Kent St. 4 5 165 33.00
T.Green, Boston College 2 1 33 33.00
G.Hart, W. Kentucky 5 1 33 33.00
B.Noernberg, Kansas St. 5 12 387 32.25
A.Brundidge, UAB 3 1 32 32.00
I.Foster, Southern Miss. 5 1 32 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 4 5 159 31.80
L.Avant, Colorado St. 4 3 95 31.67
R.Pleasant, Auburn 4 6 190 31.67
M.Pollard, Delaware 4 5 157 31.40
T.Richardson, Vanderbilt 5 5 156 31.20
B.Cain, Auburn 5 1 31 31.00
J.Himon, Northwestern 4 2 62 31.00
A.Middleton, Bowling Green 5 1 31 31.00
D.Eley, Charlotte 3 4 123 30.75
K.Mack, Penn St. 4 4 123 30.75
J.Nixon, UCF 4 7 211 30.14
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 4 1 30 30.00
D.Reynolds, N. Illinois 4 6 180 30.00
T.Bussey, Texas A&M 4 7 204 29.14
J.Jenkins, Texas State 4 8 228 28.50
A.Isaac, South Florida 4 3 85 28.33
A.Flora, Iowa St. 3 2 56 28.00
J.Howse, Middle Tennessee 2 2 56 28.00
I.Paul, Kennesaw St. 4 1 28 28.00
W.Philord, FAU 4 1 28 28.00
D.Bankston, New Mexico 4 3 83 27.67
D.Gandy, Louisiana Tech 5 2 55 27.50
C.Hagen, BYU 4 4 108 27.00
D.Epps, Troy 4 3 80 26.67
S.Beebe, UAB 4 12 317 26.42
R.Hemby, Indiana 5 3 79 26.33
A.Mohammed, Washington 4 6 158 26.33
J.Coleman, Washington 4 1 26 26.00
M.Davis, Southern Miss. 5 3 78 26.00
D.Fowlkes, Missouri 5 3 78 26.00
I.Jacobs, UAB 4 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 4 1 26 26.00
A.Randall, Clemson 4 4 103 25.75
Q.Gibson, Colorado 5 11 282 25.64
K.Perich, Minnesota 4 5 128 25.60
R.Hill, Arkansas 5 3 76 25.33
K.Marion, Miami 4 3 76 25.33
R.Luke, Fresno St. 5 7 177 25.29
B.Brown, LSU 5 5 126 25.20
D.Hill, Oregon 5 2 50 25.00
C.Ramseur, Nevada 4 1 25 25.00
J.Smith, South Florida 3 1 25 25.00
P.Fox, West Virginia 4 4 99 24.75
C.Lacy, Louisville 4 6 148 24.67
J.Denman, TCU 4 6 147 24.50
J.Mattord, E. Michigan 4 2 49 24.50
J.Platt, FAU 4 10 243 24.30
M.Anderson, UTSA 2 3 72 24.00
P.Clacks, Buffalo 5 2 48 24.00
J.Keough, Buffalo 4 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 1 2 48 24.00
L.Montgomery, East Carolina 5 4 96 24.00
C.Seldon, Virginia Tech 5 2 48 24.00
E.Small, TCU 4 1 24 24.00
T.Smith, Uconn 5 5 120 24.00
T.Thomas, Akron 4 2 48 24.00
M.Woods, South Alabama 5 1 24 24.00
T.Hill, Syracuse 2 3 71 23.67
C.Johnson, Tulsa 5 3 71 23.67
M.Mews, Houston 4 7 165 23.57
I.Bryant, Navy 4 4 94 23.50
N.Harbor, South Carolina 5 4 94 23.50
C.Valentine, Illinois 5 2 47 23.50
J.De Jesus, California 5 7 163 23.29
D.Miles, W. Michigan 4 5 116 23.20
C.Jnopierre, FIU 4 6 138 23.00
M.McDoom, Cincinnati 4 1 23 23.00
I.Mozee, Nebraska 4 1 23 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
B.Tyson, Georgia Southern 5 1 23 23.00
J.Gray, Liberty 5 8 183 22.88
S.Evans, North Texas 5 6 137 22.83
J.Norman, E. Michigan 4 13 295 22.69
K.Wilson, Baylor 5 13 295 22.69
T.Gentry, Texas Tech 4 2 45 22.50
B.Hills, Akron 4 12 270 22.50
R.Niblett, Texas 4 4 90 22.50
W.Knight, James Madison 4 4 89 22.25
V.Brown, Florida 4 2 44 22.00
M.James, Old Dominion 4 3 66 22.00
J.Lucas, Florida St. 4 1 22 22.00
N.Sheppard, Duke 5 1 22 22.00
T.Wallace, Kennesaw St. 5 1 22 22.00
J.Holman, South Carolina 3 4 87 21.75
M.Jackson, Purdue 4 4 87 21.75
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
J.McGill, North Carolina 3 2 43 21.50
J.Benjamin, Rutgers 5 3 64 21.33
T.Williams, Virginia Tech 5 3 64 21.33
L.Rhodes, SMU 4 4 85 21.25
K.Woods, Nevada 4 5 106 21.20
M.Allen, Baylor 5 2 42 21.00
J.Jacobs, Utah St. 5 2 42 21.00
P.Lewis, Tennessee 5 2 42 21.00
J.Robinson, Missouri St. 5 3 63 21.00
B.White, Hawaii 6 1 21 21.00
K.Williams, Nebraska 4 5 103 20.60
M.Lemon, Southern Cal 5 7 144 20.57
X.Turner-Bradshaw, Marshall 5 9 185 20.56
J.Kelly, Delaware 4 2 41 20.50
I.Mahdi, Arizona 4 4 82 20.50
N.Whittington, Oregon 3 2 41 20.50
C.Culliver, North Carolina 4 5 102 20.40
P.Prioleau, Virginia Tech 5 8 163 20.38
B.Black, Rutgers 5 3 61 20.33
A.Marsh, Michigan 4 6 122 20.33
M.Phillips, Sam Houston St. 4 6 122 20.33
B.Presley, Tulsa 5 3 61 20.33
F.Robertson, Louisiana Tech 3 4 81 20.25
J.Scott, NC State 5 4 81 20.25
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
A.Brown-Stephens, Tulane 5 8 160 20.00
T.Bryant, Kentucky 4 1 20 20.00
Q.Craig, Arizona 4 1 20 20.00
J.Gaston, Middle Tennessee 4 3 60 20.00
A.Harris, Purdue 4 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 5 1 20 20.00
C.McCray, Michigan St. 4 1 20 20.00
S.Smith, Memphis 5 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 5 3 60 20.00
R.Williams, Louisiana-Lafayette 4 8 160 20.00
M.Gillie, Coastal Carolina 4 3 59 19.67
D.Spann, Pittsburgh 4 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 4 2 39 19.50
T.Rudolph, Toledo 5 5 97 19.40
C.Harris, Air Force 4 3 58 19.33
S.Marshall, Georgia Tech 5 3 58 19.33
D.Williams, W. Kentucky 5 6 116 19.33
E.Dennis, Ohio 5 7 135 19.29
A.Frias, UCLA 4 7 135 19.29
S.Clower, North Carolina 2 1 19 19.00
B.Farrell, Stanford 5 1 19 19.00
J.Hamilton, Arizona St. 4 3 57 19.00
C.High, Stanford 5 3 57 19.00
M.Hudson, Texas Tech 4 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 5 1 19 19.00
C.Johnson, SMU 4 2 38 19.00
K.Mason, Akron 5 1 19 19.00
L.Smithson, Washington St. 5 8 152 19.00
D.Stepney, Akron 3 1 19 19.00
D.Wells, Oregon St. 5 9 171 19.00
V.Wilkins, Boston College 4 2 38 19.00
B.Wisloski, James Madison 4 4 76 19.00
Q.Ashley, Ball St. 4 9 170 18.89
K.Alexander, Appalachian St. 4 5 94 18.80
J.Glover, UNLV 4 7 130 18.57
R.Cooper, Maryland 4 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
E.Weatherly, Ball St. 4 2 37 18.50
T.Peyton, Georgia St. 4 12 221 18.42
B.MacCormack, Boston College 3 5 91 18.20
X.Alexander, Washington 4 1 18 18.00
N.Biggins, Cent. Michigan 5 4 72 18.00
J.Bowie, West Virginia 3 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 5 1 18 18.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 5 2 36 18.00
S.Porter, Sam Houston St. 4 1 18 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 4 3 54 18.00
M.Thomas, Purdue 4 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 2 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 4 2 36 18.00
L.Wilson, Cincinnati 3 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 4 2 36 18.00
G.Glover, Jacksonville St. 5 5 88 17.60
R.Brown, Arizona St. 5 2 35 17.50
K.Parker, LSU 5 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 1 2 35 17.50
C.Hicks, Pittsburgh 4 3 52 17.33
M.Sherrod, Boise St. 4 6 104 17.33
K.Law, Kentucky 4 4 69 17.25
L.Benson, Army 4 1 17 17.00
K.Duplessis, Delaware 4 1 17 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 3 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 5 1 17 17.00
D.Luke, Missouri St. 5 4 68 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00
C.Thevenin, Louisiana Tech 5 1 17 17.00
Z.Branch, Georgia 4 4 67 16.75
T.Jones, Missouri 4 4 67 16.75
P.Jenkins, East Carolina 5 2 33 16.50
S.Singleton, Florida St. 4 2 33 16.50
M.Taylor, UTEP 3 3 49 16.33
J.Thompson, UTEP 4 3 49 16.33
J.Bates, San Jose St. 4 6 96 16.00
K.Calloway, New Mexico St. 4 1 16 16.00
N.Chandler, South Alabama 5 1 16 16.00
M.Davis, Utah St. 5 3 48 16.00
I.Hartrup, Mississippi 5 2 32 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
J.Napier, San Diego St. 4 1 16 16.00
D.Riddick, Auburn 5 1 16 16.00
Q.Jackson, Rice 5 5 79 15.80
C.Barfield, Hawaii 6 4 63 15.75
J.Harper, Uconn 5 2 31 15.50
J.McLaurin, Maryland 3 4 62 15.50
S.Blanco, Louisiana-Lafayette 4 1 15 15.00
P.Bowen, Oklahoma 4 1 15 15.00
L.Christensen, UNLV 4 1 15 15.00
C.Hawkins, Arkansas St. 4 3 45 15.00
L.Lucas, Tulsa 5 1 15 15.00
D.Thompson, UTEP 5 1 15 15.00
Q.Wisner, Texas 1 1 15 15.00
E.Sanders, Southern Cal 5 4 59 14.75
T.Washington, Iowa 5 3 44 14.67
A.Williams, New Mexico 4 5 71 14.20
K.Cloud, Air Force 4 1 14 14.00
A.Jones, Liberty 3 1 14 14.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 5 1 14 14.00
J.Patterson, Kentucky 4 3 42 14.00
T.Stewart, Temple 4 7 97 13.86
S.Jackson, Oklahoma St. 4 5 67 13.40
C.Tabb, Stanford 4 5 66 13.20
J.Daniels, Mississippi St. 3 1 13 13.00
D.Dugar, Oklahoma St. 1 1 13 13.00
R.Glover, Utah 5 1 13 13.00
R.Linder, Arkansas St. 5 6 77 12.83
E.Tau-Tolliver, Michigan St. 4 2 25 12.50
J.Bailey, TCU 2 1 12 12.00
J.Hart, Syracuse 5 2 24 12.00
J.Johnson, Marshall 4 1 12 12.00
Z.Moore, Boston College 4 2 24 12.00
A.Paul, Jacksonville St. 2 1 12 12.00
I.Spencer, Virginia Tech 5 1 12 12.00
R.Ward, West Virginia 5 1 12 12.00
P.Higgins, Troy 4 4 47 11.75
K.Anderson, Arizona St. 5 2 22 11.00
B.Caufield, Oregon St. 5 1 11 11.00
R.Fournet, FIU 4 1 11 11.00
B.Hunt, South Carolina 5 1 11 11.00
M.Lusardi, Wake Forest 3 1 11 11.00
J.Washington, Texas 4 1 11 11.00
F.West, Louisiana-Lafayette 5 1 11 11.00
N.Henry, UTEP 3 5 51 10.20
D.Bentley, Utah 5 1 10 10.00
D.DeGraaf, Washington 4 1 10 10.00
D.Gill, Colorado St. 4 1 10 10.00
B.Inniss, Ohio St. 4 2 20 10.00
K.Johnson, Baylor 4 2 20 10.00
D.Roebuck, Washington 4 1 10 10.00
J.Stone, Vanderbilt 5 1 10 10.00
S.Snowden, Utah 5 2 19 9.50
C.Bruhn, Kansas 5 1 9 9.00
C.Fields, NC State 5 1 9 9.00
K.Phillips, South Alabama 5 2 18 9.00
J.Poe, N. Illinois 4 1 9 9.00
C.Wolford, Kent St. 4 2 17 8.50
M.Bolden, Miami (Ohio) 3 1 8 8.00
F.Chalk, San Jose St. 4 1 8 8.00
A.Ford, Kennesaw St. 5 1 8 8.00
D.Gause, North Carolina 4 1 8 8.00
J.Geers, Minnesota 4 1 8 8.00
D.LeCaptain, Minnesota 4 2 16 8.00
T.Mokiao-Atimalala, UCLA 4 1 8 8.00
A.Williams, Notre Dame 4 1 8 8.00
L.Dippre, James Madison 4 1 7 7.00
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 4 4 28 7.00
C.Morrow, Buffalo 3 1 7 7.00
M.Coleman, North Texas 5 2 13 6.50
J.Burnham, Notre Dame 4 1 6 6.00
L.Harpring, Georgia Tech 5 1 6 6.00
T.Hines, Southern Cal 5 1 6 6.00
D.Mbadinga, Georgia Southern 5 1 6 6.00
F.Rogosch, Troy 4 1 6 6.00
G.Sands, FAU 4 1 6 6.00
L.Voorhees, Boise St. 4 1 6 6.00
T.Walker, Oregon St. 5 1 6 6.00

