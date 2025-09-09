NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|C.Cobb, Arkansas St.
|2
|1
|98
|98.00
|K.Brown, Louisville
|2
|1
|65
|65.00
|C.Ross, Virginia
|2
|2
|119
|59.50
|T.Magee, Umass
|2
|1
|57
|57.00
|R.Pleasant, Auburn
|2
|3
|147
|49.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|2
|4
|194
|48.50
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|2
|1
|45
|45.00
|C.Hagen, BYU
|2
|1
|44
|44.00
|J.Nixon, UCF
|2
|3
|130
|43.33
|B.Brown, LSU
|2
|1
|42
|42.00
|A.Brown, Michigan St.
|2
|3
|122
|40.67
|K.Johnson, Pittsburgh
|2
|4
|162
|40.50
|D.Clark, Kent St.
|2
|4
|146
|36.50
|M.Pollard, Delaware
|2
|2
|73
|36.50
|K.Mack, Penn St.
|2
|3
|106
|35.33
|J.Howse, Middle Tennessee
|1
|1
|35
|35.00
|T.Nagy, Kansas
|3
|1
|34
|34.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|3
|10
|339
|33.90
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|2
|2
|66
|33.00
|T.Bussey, Texas A&M
|2
|4
|131
|32.75
|A.Brundidge, UAB
|2
|1
|32
|32.00
|I.Foster, Southern Miss.
|2
|1
|32
|32.00
|L.Avant, Colorado St.
|2
|3
|95
|31.67
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|1
|30
|30.00
|J.Morrow, Texas A&M
|2
|1
|30
|30.00
|A.Randall, Clemson
|2
|1
|30
|30.00
|D.Reynolds, N. Illinois
|2
|6
|180
|30.00
|A.Mohammed, Washington
|2
|3
|87
|29.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|2
|1
|29
|29.00
|K.Marion, Miami
|2
|2
|57
|28.50
|F.Robertson, Louisiana Tech
|2
|2
|57
|28.50
|A.Flora, Iowa St.
|2
|2
|56
|28.00
|M.James, Old Dominion
|2
|1
|28
|28.00
|M.Mews, Houston
|2
|1
|28
|28.00
|L.Montgomery, East Carolina
|2
|1
|28
|28.00
|J.Norman, E. Michigan
|1
|5
|140
|28.00
|D.Bankston, New Mexico
|2
|3
|83
|27.67
|J.Jenkins, Texas State
|2
|5
|136
|27.20
|J.Benjamin, Rutgers
|1
|1
|27
|27.00
|M.Davis, Southern Miss.
|2
|2
|54
|27.00
|R.Hill, Arkansas
|2
|2
|53
|26.50
|J.Platt, FAU
|2
|6
|158
|26.33
|M.Allen, Baylor
|2
|1
|26
|26.00
|J.Coleman, Washington
|2
|1
|26
|26.00
|J.De Jesus, California
|2
|5
|130
|26.00
|C.Jnopierre, FIU
|2
|4
|103
|25.75
|A.Isaac, South Florida
|2
|2
|51
|25.50
|V.Anthony, Wisconsin
|2
|1
|25
|25.00
|C.Barfield, Hawaii
|3
|2
|50
|25.00
|V.Brown, Florida
|2
|1
|25
|25.00
|I.Bryant, Navy
|2
|3
|75
|25.00
|T.Gentry, Texas Tech
|2
|1
|25
|25.00
|D.Hill, Oregon
|2
|2
|50
|25.00
|R.Niblett, Texas
|2
|1
|25
|25.00
|C.Ramseur, Nevada
|2
|1
|25
|25.00
|C.Valentine, Illinois
|2
|1
|25
|25.00
|P.Fox, West Virginia
|2
|4
|99
|24.75
|J.Thompson, UTEP
|2
|2
|49
|24.50
|C.Barnes, Wake Forest
|2
|3
|73
|24.33
|K.Wilson, Baylor
|2
|7
|169
|24.14
|M.Anderson, UTSA
|2
|3
|72
|24.00
|C.Lacy, Louisville
|2
|2
|48
|24.00
|R.Luke, Fresno St.
|3
|5
|120
|24.00
|T.Thomas, Akron
|1
|2
|48
|24.00
|D.Miles, W. Michigan
|2
|5
|118
|23.60
|A.Frias, UCLA
|2
|3
|70
|23.33
|W.Knight, James Madison
|2
|3
|70
|23.33
|M.McDoom, Cincinnati
|2
|1
|23
|23.00
|B.Tyson, Georgia Southern
|2
|1
|23
|23.00
|R.Hemby, Indiana
|2
|2
|45
|22.50
|S.Evans, North Texas
|2
|3
|67
|22.33
|A.Brown-Stephens, Tulane
|2
|5
|110
|22.00
|J.Lucas, Florida St.
|2
|1
|22
|22.00
|B.Hills, Akron
|1
|4
|87
|21.75
|K.Law, Kentucky
|2
|2
|43
|21.50
|J.McGill, North Carolina
|1
|2
|43
|21.50
|M.Lemon, Southern Cal
|2
|3
|64
|21.33
|S.Beebe, UAB
|2
|7
|149
|21.29
|A.Marsh, Michigan
|2
|5
|106
|21.20
|D.Epps, Troy
|2
|1
|21
|21.00
|P.Lewis, Tennessee
|2
|2
|42
|21.00
|J.Robinson, Missouri St.
|2
|2
|42
|21.00
|B.White, Hawaii
|3
|1
|21
|21.00
|D.Williams, W. Kentucky
|3
|4
|83
|20.75
|M.Hudson, Texas Tech
|2
|2
|41
|20.50
|N.Whittington, Oregon
|2
|2
|41
|20.50
|C.Culliver, North Carolina
|2
|5
|102
|20.40
|M.Phillips, Sam Houston St.
|3
|6
|122
|20.33
|K.Woods, Nevada
|2
|4
|81
|20.25
|Z.Branch, Georgia
|2
|1
|20
|20.00
|M.Brown, Uconn
|2
|6
|120
|20.00
|G.Glover, Jacksonville St.
|2
|2
|40
|20.00
|A.Harris, Purdue
|2
|1
|20
|20.00
|M.Jackson, Purdue
|2
|2
|40
|20.00
|P.Jenkins, East Carolina
|2
|1
|20
|20.00
|S.Smith, Memphis
|2
|1
|20
|20.00
|L.Smithson, Washington St.
|2
|4
|80
|20.00
|L.Wilson, Cincinnati
|1
|1
|20
|20.00
|B.Wisloski, James Madison
|2
|1
|20
|20.00
|Q.Jackson, Rice
|2
|4
|79
|19.75
|D.Wells, Oregon St.
|2
|5
|98
|19.60
|L.Thorpe, Stanford
|1
|2
|39
|19.50
|Q.Ashley, Ball St.
|2
|5
|97
|19.40
|P.Jones, Duke
|2
|3
|58
|19.33
|J.Glover, UNLV
|3
|4
|77
|19.25
|E.Henderson, Kansas
|3
|4
|77
|19.25
|B.Farrell, Stanford
|2
|1
|19
|19.00
|R.Johnson, Missouri St.
|2
|1
|19
|19.00
|C.Johnson, SMU
|2
|2
|38
|19.00
|K.Mason, Akron
|2
|1
|19
|19.00
|T.Peyton, Georgia St.
|2
|6
|114
|19.00
|D.Stepney, Akron
|1
|1
|19
|19.00
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|2
|4
|75
|18.75
|K.Williams, Nebraska
|2
|4
|75
|18.75
|K.Alexander, Appalachian St.
|2
|2
|37
|18.50
|R.Cooper, Maryland
|2
|2
|37
|18.50
|D.Luke, Missouri St.
|2
|2
|37
|18.50
|J.Marshall, UCLA
|1
|2
|37
|18.50
|K.Wetjen, Iowa
|2
|3
|55
|18.33
|B.MacCormack, Boston College
|2
|5
|91
|18.20
|X.Alexander, Washington
|2
|1
|18
|18.00
|M.Gillie, Coastal Carolina
|2
|1
|18
|18.00
|M.Greer, Buffalo
|2
|1
|18
|18.00
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|3
|1
|18
|18.00
|S.Porter, Sam Houston St.
|3
|1
|18
|18.00
|M.Turner, Tulane
|1
|1
|18
|18.00
|A.Woods, UCLA
|2
|2
|36
|18.00
|D.Cobb, Georgia Southern
|2
|3
|53
|17.67
|M.Sherrod, Boise St.
|2
|3
|53
|17.67
|R.Brown, Arizona St.
|2
|2
|35
|17.50
|D.Stanley, New Mexico St.
|2
|2
|35
|17.50
|T.Stewart, Temple
|2
|5
|86
|17.20
|L.Benson, Army
|2
|1
|17
|17.00
|K.Duplessis, Delaware
|2
|1
|17
|17.00
|B.Inniss, Ohio St.
|2
|1
|17
|17.00
|P.Prioleau, Virginia Tech
|2
|2
|34
|17.00
|S.Jackson, Oklahoma St.
|2
|4
|67
|16.75
|T.Jones, Missouri
|2
|4
|67
|16.75
|J.Bates, San Jose St.
|2
|4
|66
|16.50
|J.Gray, Liberty
|2
|6
|99
|16.50
|J.Mattord, E. Michigan
|2
|2
|33
|16.50
|E.Sanders, Southern Cal
|2
|2
|33
|16.50
|S.Singleton, Florida St.
|2
|2
|33
|16.50
|M.Taylor, UTEP
|1
|3
|49
|16.33
|K.Calloway, New Mexico St.
|2
|1
|16
|16.00
|M.Davis, Utah St.
|2
|3
|48
|16.00
|M.James, Syracuse
|2
|1
|16
|16.00
|J.McLaurin, Maryland
|2
|1
|16
|16.00
|T.Rudolph, Toledo
|2
|4
|64
|16.00
|T.Williams, Virginia Tech
|2
|1
|16
|16.00
|N.Biggins, Cent. Michigan
|2
|2
|31
|15.50
|P.Bowen, Oklahoma
|2
|1
|15
|15.00
|L.Christensen, UNLV
|3
|1
|15
|15.00
|J.Price, Notre Dame
|1
|1
|15
|15.00
|D.Thompson, UTEP
|1
|1
|15
|15.00
|Q.Wisner, Texas
|1
|1
|15
|15.00
|A.Williams, New Mexico
|2
|4
|57
|14.25
|K.Anderson, Arizona St.
|2
|1
|14
|14.00
|B.Black, Rutgers
|1
|1
|14
|14.00
|C.Tabb, Stanford
|1
|2
|28
|14.00
|P.Higgins, Troy
|2
|3
|40
|13.33
|J.Daniels, Mississippi St.
|2
|1
|13
|13.00
|D.Dugar, Oklahoma St.
|0
|1
|13
|13.00
|A.Paul, Jacksonville St.
|2
|1
|12
|12.00
|I.Spencer, Virginia Tech
|2
|1
|12
|12.00
|R.Ward, West Virginia
|2
|1
|12
|12.00
|E.Dennis, Ohio
|2
|4
|46
|11.50
|B.Caufield, Oregon St.
|2
|1
|11
|11.00
|J.Washington, Texas
|2
|1
|11
|11.00
|F.West, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|11
|11.00
|D.DeGraaf, Washington
|2
|1
|10
|10.00
|S.Snowden, Utah
|2
|2
|19
|9.50
|C.Bruhn, Kansas
|3
|1
|9
|9.00
|J.Poe, N. Illinois
|2
|1
|9
|9.00
|C.Wolford, Kent St.
|2
|2
|17
|8.50
|J.Geers, Minnesota
|1
|1
|8
|8.00
|E.Tau-Tolliver, Michigan St.
|2
|1
|8
|8.00
|L.Dippre, James Madison
|2
|1
|7
|7.00
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|2
|4
|28
|7.00
|L.Harpring, Georgia Tech
|2
|1
|6
|6.00
|D.Mbadinga, Georgia Southern
|2
|1
|6
|6.00
|F.Rogosch, Troy
|2
|1
|6
|6.00
|G.Sands, FAU
|2
|1
|6
|6.00
|L.Voorhees, Boise St.
|2
|1
|6
|6.00
|T.Walker, Oregon St.
|2
|1
|6
|6.00
|R.Green, Louisiana-Monroe
|2
|1
|5
|5.00
|J.Simpson, Texas State
|2
|1
|2
|2.00
|T.Blaylock, Oklahoma
|2
|1
|1
|1.00
|I.Hooks, UAB
|2
|1
|1
|1.00
|R.Scott, Alabama
|2
|1
|1
|1.00
|R.Williams, Oregon St.
|2
|1
|1
|1.00
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0
|.00
|N.Akins, SMU
|0
|0
|0
|.00
|J.Antoine, Miami
|1
|0
|0
|.00
|A.Banfield, North Carolina
|2
|0
|0
|.00
|J.Baugh, Florida
|2
|0
|0
|.00
|J.Birden, Ball St.
|0
|0
|0
|.00
|E.Black, Penn St.
|1
|0
|0
|.00
|V.Blue, Liberty
|2
|0
|0
|.00
|D.Bowman, South Florida
|1
|0
|0
|.00
|S.Bradford, Purdue
|2
|0
|0
|.00
|D.Brown, New Mexico St.
|0
|0
|0
|.00
|R.Brownstein, Vanderbilt
|0
|0
|0
|.00
|R.Buell, Memphis
|2
|0
|0
|.00
|T.Buster, Auburn
|1
|0
|0
|.00
|J.Caldwell, Cincinnati
|2
|0
|0
|.00
|R.Carter, Troy
|2
|0
|0
|.00
|C.Cauley, Navy
|2
|0
|0
|.00
|D.Core, Mississippi
|0
|0
|0
|.00
|A.Curry, N. Illinois
|2
|0
|0
|.00
|T.Curry, Akron
|0
|0
|0
|.00
|A.Dennis, Michigan St.
|1
|0
|0
|.00
|B.Duke, Utah
|2
|0
|0
|.00
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0
|.00
|J.Dunn, Kentucky
|1
|0
|0
|.00
|P.Evans, Mississippi
|0
|0
|0
|.00
|G.Evans, Texas A&M
|0
|0
|0
|.00
|T.Franklin, Jacksonville St.
|2
|0
|0
|.00
|D.Gill, Syracuse
|2
|0
|0
|.00
|A.Grace, FAU
|0
|0
|0
|.00
|L.Grant, Memphis
|1
|0
|0
|.00
|T.Gray, Navy
|0
|0
|0
|.00
|D.Guenther, Charlotte
|1
|0
|0
|.00
|M.Hagan, Army
|0
|0
|0
|.00
|N.Hallenbeck, Southern Miss.
|2
|0
|0
|.00
|F.Hamilton, Kennesaw St.
|2
|0
|0
|.00
|J.Hardy, UTSA
|0
|0
|0
|.00
|M.Heldman, Cent. Michigan
|2
|0
|0
|.00
|C.Hill, Old Dominion
|0
|0
|0
|.00
|A.Hines, Bowling Green
|0
|0
|0
|.00
|E.Hubbard, South Alabama
|2
|0
|0
|.00
|C.Hudson, Missouri St.
|2
|0
|0
|.00
|J.Hylkema, Washington
|0
|0
|0
|.00
|K.Jackson, LSU
|2
|0
|0
|.00
|J.Jackson, Georgia
|2
|0
|0
|.00
|D.Jackson, Texas State
|2
|0
|0
|.00
|J.Jacobs, Utah St.
|2
|0
|0
|.00
|A.Jenkins, Georgia Southern
|0
|0
|0
|.00
|J.Johnson, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|.00
|J.Johnson, NC State
|2
|0
|0
|.00
|C.Johnson, Texas State
|2
|0
|0
|.00
|B.Jones, Texas Tech
|2
|0
|0
|.00
|J.Jones, Texas State
|0
|0
|0
|.00
|A.Kawecki, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|.00
|A.Knighten, Indiana
|1
|0
|0
|.00
|A.Kocher, FAU
|1
|0
|0
|.00
|N.Laboy, Delaware
|2
|0
|0
|.00
|D.LeBlanc, UCF
|1
|0
|0
|.00
|K.Levy, Rutgers
|0
|0
|0
|.00
|M.Lewis, Northwestern
|2
|0
|0
|.00
|J.Limbaugh, Iowa St.
|0
|0
|0
|.00
|L.Livingston, West Virginia
|2
|0
|0
|.00
|J.Lovett, Kentucky
|2
|0
|0
|.00
|J.Lukus, Clemson
|2
|0
|0
|.00
|D.Lyons, Florida St.
|2
|0
|0
|.00
|E.McClain, Ball St.
|2
|0
|0
|.00
|T.Morris, Indiana
|0
|0
|0
|.00
|T.Morris, Utah St.
|2
|0
|0
|.00
|K.Moses, LSU
|0
|0
|0
|.00
|J.Nestor, Minnesota
|1
|0
|0
|.00
|R.Owens, Texas A&M
|2
|0
|0
|.00
|P.Oyewale, TCU
|1
|0
|0
|.00
|F.Peasant, Memphis
|2
|0
|0
|.00
|C.Perry, Syracuse
|2
|0
|0
|.00
|J.Powell-Wonson, Maryland
|0
|0
|0
|.00
|A.Quinn, Boston College
|1
|0
|0
|.00
|D.Ray, Toledo
|2
|0
|0
|.00
|A.Reese, Ohio St.
|2
|0
|0
|.00
|M.Reyes, Michigan
|0
|0
|0
|.00
|C.Richardson, Stanford
|2
|0
|0
|.00
|B.Ringleb, Tulsa
|1
|0
|0
|.00
|D.Roney, San Jose St.
|2
|0
|0
|.00
|J.Ronilo, Duke
|0
|0
|0
|.00
|T.Rooks, Illinois
|2
|0
|0
|.00
|I.Rubin, Southern Cal
|2
|0
|0
|.00
|W.Sansing, Alabama
|1
|0
|0
|.00
|J.Seth, Nevada
|0
|0
|0
|.00
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.00
|T.Smith, Navy
|2
|0
|0
|.00
|B.Solis, Missouri
|0
|0
|0
|.00
|M.Spasojevic, Wisconsin
|0
|0
|0
|.00
|J.Stanford, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.00
|E.Stokes, Clemson
|0
|0
|0
|.00
|C.Taylor, Colorado St.
|0
|0
|0
|.00
|J.Telander, Tennessee
|2
|0
|0
|.00
|E.Thomason, BYU
|0
|0
|0
|.00
|C.Thompson, Mississippi St.
|1
|0
|0
|.00
|P.Utu, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|.00
|D.Viramontes, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|.00
|B.Wallace, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|.00
|F.Walters, Indiana
|0
|0
|0
|.00
|R.Washington, Coastal Carolina
|2
|0
|0
|.00
|T.Weeks, Southern Miss.
|0
|0
|0
|.00
|M.Weisenborn, Missouri St.
|2
|0
|0
|.00
|L.Wentz, Kansas
|3
|0
|0
|.00
|J.Williams, West Virginia
|2
|0
|0
|.00
|T.Williams, UCF
|1
|0
|0
|.00
|C.Wilson, E. Michigan
|0
|0
|0
|.00
|J.Wolf, W. Kentucky
|3
|0
|0
|.00
|W.Woodard, Liberty
|1
|0
|0
|.00
