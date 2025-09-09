Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
C.Cobb, Arkansas St. 2 1 98 98.00
K.Brown, Louisville 2 1 65 65.00
C.Ross, Virginia 2 2 119 59.50
T.Magee, Umass 2 1 57 57.00
R.Pleasant, Auburn 2 3 147 49.00
C.Pettaway, Bowling Green 2 4 194 48.50
K.Boone-Nelson, W. Michigan 2 1 45 45.00
C.Hagen, BYU 2 1 44 44.00
J.Nixon, UCF 2 3 130 43.33
B.Brown, LSU 2 1 42 42.00
A.Brown, Michigan St. 2 3 122 40.67
K.Johnson, Pittsburgh 2 4 162 40.50
D.Clark, Kent St. 2 4 146 36.50
M.Pollard, Delaware 2 2 73 36.50
K.Mack, Penn St. 2 3 106 35.33
J.Howse, Middle Tennessee 1 1 35 35.00
T.Nagy, Kansas 3 1 34 34.00
B.Noernberg, Kansas St. 3 10 339 33.90
R.Williams, Louisiana-Lafayette 2 2 66 33.00
T.Bussey, Texas A&M 2 4 131 32.75
A.Brundidge, UAB 2 1 32 32.00
I.Foster, Southern Miss. 2 1 32 32.00
L.Avant, Colorado St. 2 3 95 31.67
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 2 1 30 30.00
A.Randall, Clemson 2 1 30 30.00
D.Reynolds, N. Illinois 2 6 180 30.00
A.Mohammed, Washington 2 3 87 29.00
T.Richardson, Vanderbilt 2 1 29 29.00
K.Marion, Miami 2 2 57 28.50
F.Robertson, Louisiana Tech 2 2 57 28.50
A.Flora, Iowa St. 2 2 56 28.00
M.James, Old Dominion 2 1 28 28.00
M.Mews, Houston 2 1 28 28.00
L.Montgomery, East Carolina 2 1 28 28.00
J.Norman, E. Michigan 1 5 140 28.00
D.Bankston, New Mexico 2 3 83 27.67
J.Jenkins, Texas State 2 5 136 27.20
J.Benjamin, Rutgers 1 1 27 27.00
M.Davis, Southern Miss. 2 2 54 27.00
R.Hill, Arkansas 2 2 53 26.50
J.Platt, FAU 2 6 158 26.33
M.Allen, Baylor 2 1 26 26.00
J.Coleman, Washington 2 1 26 26.00
J.De Jesus, California 2 5 130 26.00
C.Jnopierre, FIU 2 4 103 25.75
A.Isaac, South Florida 2 2 51 25.50
V.Anthony, Wisconsin 2 1 25 25.00
C.Barfield, Hawaii 3 2 50 25.00
V.Brown, Florida 2 1 25 25.00
I.Bryant, Navy 2 3 75 25.00
T.Gentry, Texas Tech 2 1 25 25.00
D.Hill, Oregon 2 2 50 25.00
R.Niblett, Texas 2 1 25 25.00
C.Ramseur, Nevada 2 1 25 25.00
C.Valentine, Illinois 2 1 25 25.00
P.Fox, West Virginia 2 4 99 24.75
J.Thompson, UTEP 2 2 49 24.50
C.Barnes, Wake Forest 2 3 73 24.33
K.Wilson, Baylor 2 7 169 24.14
M.Anderson, UTSA 2 3 72 24.00
C.Lacy, Louisville 2 2 48 24.00
R.Luke, Fresno St. 3 5 120 24.00
T.Thomas, Akron 1 2 48 24.00
D.Miles, W. Michigan 2 5 118 23.60
A.Frias, UCLA 2 3 70 23.33
W.Knight, James Madison 2 3 70 23.33
M.McDoom, Cincinnati 2 1 23 23.00
B.Tyson, Georgia Southern 2 1 23 23.00
R.Hemby, Indiana 2 2 45 22.50
S.Evans, North Texas 2 3 67 22.33
A.Brown-Stephens, Tulane 2 5 110 22.00
J.Lucas, Florida St. 2 1 22 22.00
B.Hills, Akron 1 4 87 21.75
K.Law, Kentucky 2 2 43 21.50
J.McGill, North Carolina 1 2 43 21.50
M.Lemon, Southern Cal 2 3 64 21.33
S.Beebe, UAB 2 7 149 21.29
A.Marsh, Michigan 2 5 106 21.20
D.Epps, Troy 2 1 21 21.00
P.Lewis, Tennessee 2 2 42 21.00
J.Robinson, Missouri St. 2 2 42 21.00
B.White, Hawaii 3 1 21 21.00
D.Williams, W. Kentucky 3 4 83 20.75
M.Hudson, Texas Tech 2 2 41 20.50
N.Whittington, Oregon 2 2 41 20.50
C.Culliver, North Carolina 2 5 102 20.40
M.Phillips, Sam Houston St. 3 6 122 20.33
K.Woods, Nevada 2 4 81 20.25
Z.Branch, Georgia 2 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 2 6 120 20.00
G.Glover, Jacksonville St. 2 2 40 20.00
A.Harris, Purdue 2 1 20 20.00
M.Jackson, Purdue 2 2 40 20.00
P.Jenkins, East Carolina 2 1 20 20.00
S.Smith, Memphis 2 1 20 20.00
L.Smithson, Washington St. 2 4 80 20.00
L.Wilson, Cincinnati 1 1 20 20.00
B.Wisloski, James Madison 2 1 20 20.00
Q.Jackson, Rice 2 4 79 19.75
D.Wells, Oregon St. 2 5 98 19.60
L.Thorpe, Stanford 1 2 39 19.50
Q.Ashley, Ball St. 2 5 97 19.40
P.Jones, Duke 2 3 58 19.33
J.Glover, UNLV 3 4 77 19.25
E.Henderson, Kansas 3 4 77 19.25
B.Farrell, Stanford 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 2 1 19 19.00
C.Johnson, SMU 2 2 38 19.00
K.Mason, Akron 2 1 19 19.00
T.Peyton, Georgia St. 2 6 114 19.00
D.Stepney, Akron 1 1 19 19.00
X.Turner-Bradshaw, Marshall 2 4 75 18.75
K.Williams, Nebraska 2 4 75 18.75
K.Alexander, Appalachian St. 2 2 37 18.50
R.Cooper, Maryland 2 2 37 18.50
D.Luke, Missouri St. 2 2 37 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
K.Wetjen, Iowa 2 3 55 18.33
B.MacCormack, Boston College 2 5 91 18.20
X.Alexander, Washington 2 1 18 18.00
M.Gillie, Coastal Carolina 2 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 2 1 18 18.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 3 1 18 18.00
S.Porter, Sam Houston St. 3 1 18 18.00
M.Turner, Tulane 1 1 18 18.00
A.Woods, UCLA 2 2 36 18.00
D.Cobb, Georgia Southern 2 3 53 17.67
M.Sherrod, Boise St. 2 3 53 17.67
R.Brown, Arizona St. 2 2 35 17.50
D.Stanley, New Mexico St. 2 2 35 17.50
T.Stewart, Temple 2 5 86 17.20
L.Benson, Army 2 1 17 17.00
K.Duplessis, Delaware 2 1 17 17.00
B.Inniss, Ohio St. 2 1 17 17.00
P.Prioleau, Virginia Tech 2 2 34 17.00
S.Jackson, Oklahoma St. 2 4 67 16.75
T.Jones, Missouri 2 4 67 16.75
J.Bates, San Jose St. 2 4 66 16.50
J.Gray, Liberty 2 6 99 16.50
J.Mattord, E. Michigan 2 2 33 16.50
E.Sanders, Southern Cal 2 2 33 16.50
S.Singleton, Florida St. 2 2 33 16.50
M.Taylor, UTEP 1 3 49 16.33
K.Calloway, New Mexico St. 2 1 16 16.00
M.Davis, Utah St. 2 3 48 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
J.McLaurin, Maryland 2 1 16 16.00
T.Rudolph, Toledo 2 4 64 16.00
T.Williams, Virginia Tech 2 1 16 16.00
N.Biggins, Cent. Michigan 2 2 31 15.50
P.Bowen, Oklahoma 2 1 15 15.00
L.Christensen, UNLV 3 1 15 15.00
J.Price, Notre Dame 1 1 15 15.00
D.Thompson, UTEP 1 1 15 15.00
Q.Wisner, Texas 1 1 15 15.00
A.Williams, New Mexico 2 4 57 14.25
K.Anderson, Arizona St. 2 1 14 14.00
B.Black, Rutgers 1 1 14 14.00
C.Tabb, Stanford 1 2 28 14.00
P.Higgins, Troy 2 3 40 13.33
J.Daniels, Mississippi St. 2 1 13 13.00
D.Dugar, Oklahoma St. 0 1 13 13.00
A.Paul, Jacksonville St. 2 1 12 12.00
I.Spencer, Virginia Tech 2 1 12 12.00
R.Ward, West Virginia 2 1 12 12.00
E.Dennis, Ohio 2 4 46 11.50
B.Caufield, Oregon St. 2 1 11 11.00
J.Washington, Texas 2 1 11 11.00
F.West, Louisiana-Lafayette 2 1 11 11.00
D.DeGraaf, Washington 2 1 10 10.00
S.Snowden, Utah 2 2 19 9.50
C.Bruhn, Kansas 3 1 9 9.00
J.Poe, N. Illinois 2 1 9 9.00
C.Wolford, Kent St. 2 2 17 8.50
J.Geers, Minnesota 1 1 8 8.00
E.Tau-Tolliver, Michigan St. 2 1 8 8.00
L.Dippre, James Madison 2 1 7 7.00
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 2 4 28 7.00
L.Harpring, Georgia Tech 2 1 6 6.00
D.Mbadinga, Georgia Southern 2 1 6 6.00
F.Rogosch, Troy 2 1 6 6.00
G.Sands, FAU 2 1 6 6.00
L.Voorhees, Boise St. 2 1 6 6.00
T.Walker, Oregon St. 2 1 6 6.00
R.Green, Louisiana-Monroe 2 1 5 5.00
J.Simpson, Texas State 2 1 2 2.00
T.Blaylock, Oklahoma 2 1 1 1.00
I.Hooks, UAB 2 1 1 1.00
R.Scott, Alabama 2 1 1 1.00
R.Williams, Oregon St. 2 1 1 1.00
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0 .00
N.Akins, SMU 0 0 0 .00
J.Antoine, Miami 1 0 0 .00
A.Banfield, North Carolina 2 0 0 .00
J.Baugh, Florida 2 0 0 .00
J.Birden, Ball St. 0 0 0 .00
E.Black, Penn St. 1 0 0 .00
V.Blue, Liberty 2 0 0 .00
D.Bowman, South Florida 1 0 0 .00
S.Bradford, Purdue 2 0 0 .00
D.Brown, New Mexico St. 0 0 0 .00
R.Brownstein, Vanderbilt 0 0 0 .00
R.Buell, Memphis 2 0 0 .00
T.Buster, Auburn 1 0 0 .00
J.Caldwell, Cincinnati 2 0 0 .00
R.Carter, Troy 2 0 0 .00
C.Cauley, Navy 2 0 0 .00
D.Core, Mississippi 0 0 0 .00
A.Curry, N. Illinois 2 0 0 .00
T.Curry, Akron 0 0 0 .00
A.Dennis, Michigan St. 1 0 0 .00
B.Duke, Utah 2 0 0 .00
W.Duncan, Air Force 0 0 0 .00
J.Dunn, Kentucky 1 0 0 .00
P.Evans, Mississippi 0 0 0 .00
G.Evans, Texas A&M 0 0 0 .00
T.Franklin, Jacksonville St. 2 0 0 .00
D.Gill, Syracuse 2 0 0 .00
A.Grace, FAU 0 0 0 .00
L.Grant, Memphis 1 0 0 .00
T.Gray, Navy 0 0 0 .00
D.Guenther, Charlotte 1 0 0 .00
M.Hagan, Army 0 0 0 .00
N.Hallenbeck, Southern Miss. 2 0 0 .00
F.Hamilton, Kennesaw St. 2 0 0 .00
J.Hardy, UTSA 0 0 0 .00
M.Heldman, Cent. Michigan 2 0 0 .00
C.Hill, Old Dominion 0 0 0 .00
A.Hines, Bowling Green 0 0 0 .00
E.Hubbard, South Alabama 2 0 0 .00
C.Hudson, Missouri St. 2 0 0 .00
J.Hylkema, Washington 0 0 0 .00
K.Jackson, LSU 2 0 0 .00
J.Jackson, Georgia 2 0 0 .00
D.Jackson, Texas State 2 0 0 .00
J.Jacobs, Utah St. 2 0 0 .00
A.Jenkins, Georgia Southern 0 0 0 .00
J.Johnson, Oklahoma St. 2 0 0 .00
J.Johnson, NC State 2 0 0 .00
C.Johnson, Texas State 2 0 0 .00
B.Jones, Texas Tech 2 0 0 .00
J.Jones, Texas State 0 0 0 .00
A.Kawecki, Oklahoma St. 2 0 0 .00
A.Knighten, Indiana 1 0 0 .00
A.Kocher, FAU 1 0 0 .00
N.Laboy, Delaware 2 0 0 .00
D.LeBlanc, UCF 1 0 0 .00
K.Levy, Rutgers 0 0 0 .00
M.Lewis, Northwestern 2 0 0 .00
J.Limbaugh, Iowa St. 0 0 0 .00
L.Livingston, West Virginia 2 0 0 .00
J.Lovett, Kentucky 2 0 0 .00
J.Lukus, Clemson 2 0 0 .00
D.Lyons, Florida St. 2 0 0 .00
E.McClain, Ball St. 2 0 0 .00
T.Morris, Indiana 0 0 0 .00
T.Morris, Utah St. 2 0 0 .00
K.Moses, LSU 0 0 0 .00
J.Nestor, Minnesota 1 0 0 .00
R.Owens, Texas A&M 2 0 0 .00
P.Oyewale, TCU 1 0 0 .00
F.Peasant, Memphis 2 0 0 .00
C.Perry, Syracuse 2 0 0 .00
J.Powell-Wonson, Maryland 0 0 0 .00
A.Quinn, Boston College 1 0 0 .00
D.Ray, Toledo 2 0 0 .00
A.Reese, Ohio St. 2 0 0 .00
M.Reyes, Michigan 0 0 0 .00
C.Richardson, Stanford 2 0 0 .00
B.Ringleb, Tulsa 1 0 0 .00
D.Roney, San Jose St. 2 0 0 .00
J.Ronilo, Duke 0 0 0 .00
T.Rooks, Illinois 2 0 0 .00
I.Rubin, Southern Cal 2 0 0 .00
W.Sansing, Alabama 1 0 0 .00
J.Seth, Nevada 0 0 0 .00
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0 .00
T.Smith, Navy 2 0 0 .00
B.Solis, Missouri 0 0 0 .00
M.Spasojevic, Wisconsin 0 0 0 .00
J.Stanford, Sam Houston St. 1 0 0 .00
E.Stokes, Clemson 0 0 0 .00
C.Taylor, Colorado St. 0 0 0 .00
J.Telander, Tennessee 2 0 0 .00
E.Thomason, BYU 0 0 0 .00
C.Thompson, Mississippi St. 1 0 0 .00
P.Utu, Oklahoma St. 2 0 0 .00
D.Viramontes, Cent. Michigan 0 0 0 .00
B.Wallace, Jacksonville St. 0 0 0 .00
F.Walters, Indiana 0 0 0 .00
R.Washington, Coastal Carolina 2 0 0 .00
T.Weeks, Southern Miss. 0 0 0 .00
M.Weisenborn, Missouri St. 2 0 0 .00
L.Wentz, Kansas 3 0 0 .00
J.Williams, West Virginia 2 0 0 .00
T.Williams, UCF 1 0 0 .00
C.Wilson, E. Michigan 0 0 0 .00
J.Wolf, W. Kentucky 3 0 0 .00
W.Woodard, Liberty 1 0 0 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

