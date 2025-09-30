NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|A.Brown, UNLV
|4
|4
|117
|2
|1.0
|A.Jackson, Louisiana Tech
|1
|1
|23
|1
|1.0
|D.Snyder, Umass
|1
|1
|0
|0
|1.0
|T.Tolmaire, Boise St.
|1
|1
|21
|0
|1.0
|H.Masses, California
|5
|4
|91
|0
|0.8
|B.Pollock, Texas Tech
|4
|3
|0
|0
|0.8
|J.Carter, Old Dominion
|3
|2
|3
|0
|0.7
|A.McLaughlin, Washington
|3
|2
|74
|1
|0.7
|P.Zachman, Wisconsin
|3
|2
|17
|0
|0.7
|N.Avinger, Utah St.
|5
|3
|11
|0
|0.6
|J.Bennee, Utah
|5
|3
|103
|1
|0.6
|A.Ferrell, Indiana
|5
|3
|17
|0
|0.6
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|5
|3
|72
|1
|0.6
|J.Foster, Louisiana Tech
|5
|3
|67
|1
|0.6
|E.Green, Tulsa
|5
|3
|4
|0
|0.6
|B.Trotter, Marshall
|5
|3
|60
|0
|0.6
|J.White, Tulane
|5
|3
|1
|0
|0.6
|E.Allen, Sam Houston St.
|4
|2
|66
|1
|0.5
|S.Banks, UTSA
|4
|2
|27
|0
|0.5
|T.Brown, James Madison
|2
|1
|0
|0
|0.5
|S.Bruce, Coastal Carolina
|4
|2
|0
|0
|0.5
|T.Bryant, Kentucky
|4
|2
|25
|0
|0.5
|D.Burks, Appalachian St.
|4
|2
|25
|0
|0.5
|J.Campbell, New Mexico St.
|2
|1
|13
|0
|0.5
|J.Chenault, South Florida
|4
|2
|0
|0
|0.5
|T.Davis, Washington
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Davis-Robinson, SMU
|4
|2
|0
|0
|0.5
|B.Fitzgerald, Miami
|4
|2
|0
|0
|0.5
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|2
|29
|0
|0.5
|D.Golden, Notre Dame
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Hondru, Miami (Ohio)
|4
|2
|77
|1
|0.5
|B.Hubbard, Alabama
|4
|2
|8
|0
|0.5
|M.Jammeh, N. Illinois
|4
|2
|11
|0
|0.5
|E.Johnson, BYU
|4
|2
|15
|1
|0.5
|C.Johnson, San Diego St.
|4
|2
|101
|1
|0.5
|J.Johnson, TCU
|4
|2
|56
|0
|0.5
|J.Joseph, Penn St.
|2
|1
|49
|1
|0.5
|J.Kane, Rice
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Kilgore, SMU
|2
|1
|10
|1
|0.5
|C.Logan, Memphis
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Luttrell, Arizona
|2
|1
|2
|0
|0.5
|C.Matteson, Army
|2
|1
|8
|0
|0.5
|J.McDonald, Texas
|4
|2
|16
|0
|0.5
|M.McDuffie, UNLV
|4
|2
|10
|0
|0.5
|L.Moore, Notre Dame
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Nestor, Minnesota
|4
|2
|29
|1
|0.5
|S.Nnadozie, Army
|2
|1
|2
|0
|0.5
|M.Pollard, Delaware
|4
|2
|0
|0
|0.5
|G.Pomerantz, Southern Cal
|2
|1
|37
|0
|0.5
|T.Quinn, Louisville
|4
|2
|0
|0
|0.5
|L.Roland, Maryland
|4
|2
|100
|1
|0.5
|E.Smith, Nevada
|4
|2
|30
|0
|0.5
|T.Stukes, Arizona
|2
|1
|15
|0
|0.5
|C.Sullivan, Michigan
|4
|2
|0
|0
|0.5
|J.Thomas, James Madison
|2
|1
|32
|0
|0.5
|M.Uihlein, Northwestern
|4
|2
|7
|0
|0.5
|S.Walters, Miami (Ohio)
|4
|2
|0
|0
|0.5
|A.Watts, Louisville
|4
|2
|0
|0
|0.5
|L.Welch, UNLV
|4
|2
|27
|0
|0.5
|J.Wilson, Florida St.
|4
|2
|1
|0
|0.5
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|5
|2
|0
|0
|0.4
|A.Dickerson, Arkansas St.
|5
|2
|0
|0
|0.4
|K.Fields, Louisiana Tech
|5
|2
|40
|1
|0.4
|I.Foster, Southern Miss.
|5
|2
|148
|2
|0.4
|C.Hollobaugh, Ohio
|5
|2
|92
|1
|0.4
|J.Johnson, Tulane
|5
|2
|26
|0
|0.4
|G.Kilgore, South Carolina
|5
|2
|45
|1
|0.4
|J.Lewis, W. Kentucky
|5
|2
|6
|0
|0.4
|D.Lewis, West Virginia
|5
|2
|41
|0
|0.4
|M.Mack, Ohio
|5
|2
|4
|0
|0.4
|J.Mixon, Oregon
|5
|2
|62
|1
|0.4
|L.Moore, Indiana
|5
|2
|41
|0
|0.4
|Q.Moss, Kansas St.
|5
|2
|0
|0
|0.4
|J.Neal, Arkansas
|5
|2
|34
|0
|0.4
|J.Patton, Iowa St.
|5
|2
|32
|0
|0.4
|J.Prevard, Virginia
|5
|2
|9
|0
|0.4
|M.Richard, Louisiana Tech
|5
|2
|0
|0
|0.4
|D.Spears, LSU
|5
|2
|70
|1
|0.4
|D.Ward, Memphis
|5
|2
|58
|2
|0.4
|T.Benefield, Boise St.
|3
|1
|23
|0
|0.3
|A.Boyd, Texas Tech
|3
|1
|7
|0
|0.3
|J.Clark, Louisiana-Lafayette
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Cole, Arizona
|3
|1
|27
|1
|0.3
|D.Crouch, Boston College
|3
|1
|28
|1
|0.3
|R.Damuni, BYU
|3
|1
|26
|0
|0.3
|C.Diagne, Georgia St.
|3
|1
|25
|0
|0.3
|E.Dotson, Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Esteen, Washington
|3
|1
|0
|0
|0.3
|C.Flowers, Louisiana-Lafayette
|3
|1
|35
|1
|0.3
|C.Gamble, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|B.Green, Liberty
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Guy, Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Hearns, Wyoming
|3
|1
|-2
|0
|0.3
|R.Johnson, Colorado
|3
|1
|2
|0
|0.3
|A.Jones, Liberty
|3
|1
|28
|0
|0.3
|R.Jones, Clemson
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Kane, Duke
|3
|1
|3
|0
|0.3
|T.Kirksey, Arkansas St.
|3
|1
|18
|0
|0.3
|A.Laing, Temple
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Mack, Old Dominion
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.McBurrows, Appalachian St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.McDowell, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Mustell, Air Force
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Myers, Marshall
|3
|1
|34
|0
|0.3
|B.Phelps, Boise St.
|3
|1
|33
|1
|0.3
|D.Pringle, Bowling Green
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Rawls, Florida St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Q.Reddish, Virginia Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|S.Smith, Boise St.
|3
|1
|-2
|0
|0.3
|D.Stone, Duke
|3
|1
|0
|0
|0.3
|S.Williams, Texas A&M
|3
|1
|3
|0
|0.3
|O.Agard, Wisconsin
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Aguero, Georgia
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Ali, W. Kentucky
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Ali, Delaware
|4
|1
|45
|1
|0.2
|J.Apalit-Williams, San Jose St.
|4
|1
|41
|0
|0.2
|R.Bain, Miami
|4
|1
|12
|0
|0.2
|J.Beeler, N. Illinois
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Bellamy, UCF
|4
|1
|0
|0
|0.2
|R.Biles, Pittsburgh
|4
|1
|75
|1
|0.2
|K.Bolden, Georgia
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Brown, Arizona
|4
|1
|5
|0
|0.2
|K.Brown, Minnesota
|4
|1
|28
|0
|0.2
|W.Brown, Houston
|4
|1
|40
|0
|0.2
|M.Caswell, Southern Miss.
|4
|1
|23
|0
|0.2
|J.Celestine, FIU
|4
|1
|5
|0
|0.2
|B.Clark, TCU
|4
|1
|25
|1
|0.2
|M.Clark, FIU
|4
|1
|25
|0
|0.2
|T.Combs, New Mexico
|4
|1
|11
|0
|0.2
|T.Cooley, LSU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Cooper, Arizona St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Cooper, Iowa St.
|4
|1
|24
|0
|0.2
|R.Cooper, Maryland
|4
|1
|2
|0
|0.2
|E.Coppess, Miami (Ohio)
|4
|1
|40
|0
|0.2
|K.Cost, North Carolina
|4
|1
|0
|0
|0.2
|B.Crutchfield, Old Dominion
|4
|1
|31
|0
|0.2
|T.Davis, Temple
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Douglas, Houston
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Downs, Ohio St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|Z.Durant, Penn St.
|4
|1
|14
|0
|0.2
|E.Eller, Wyoming
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Ford, Penn St.
|4
|1
|3
|0
|0.2
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|4
|1
|55
|1
|0.2
|I.Glasker, BYU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Godsey, Louisiana-Monroe
|4
|1
|0
|0
|0.2
|X.Gordon, Coastal Carolina
|4
|1
|12
|0
|0.2
|C.Gray, Notre Dame
|4
|1
|8
|0
|0.2
|J.Guilbeau, Texas
|4
|1
|0
|0
|0.2
|P.Hamilton, Navy
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Hampton, Clemson
|4
|1
|0
|0
|0.2
|R.Hanafin, Clemson
|4
|1
|13
|0
|0.2
|J.Hardaway, Kentucky
|4
|1
|0
|0
|0.2
|M.Harris, South Florida
|4
|1
|93
|1
|0.2
|L.Harris, Louisiana-Monroe
|4
|1
|5
|0
|0.2
|A.Hector, Colorado St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Henderson, UCF
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Herring, Florida St.
|4
|1
|15
|0
|0.2
|B.Hillman, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Hinspeter, Umass
|4
|1
|63
|0
|0.2
|K.Holmes, James Madison
|4
|1
|17
|0
|0.2
|J.Huff, Georgia St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|G.Hunter, Arizona
|4
|1
|28
|0
|0.2
|J.Huskey, Maryland
|4
|1
|46
|0
|0.2
|D.Hutchinson, Louisville
|4
|1
|5
|0
|0.2
|B.Iya, New Mexico St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Jackson, North Texas
|4
|1
|60
|0
|0.2
|D.Jackson, Kent St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|W.James, Houston
|4
|1
|37
|1
|0.2
|J.Jarrett, Southern Cal
|4
|1
|70
|1
|0.2
|J.Jefferson, Alabama
|4
|1
|0
|0
|0.2
|L.Joe, Colorado St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Johnson, Bowling Green
|4
|1
|0
|0
|0.2
|B.Johnson, Wyoming
|4
|1
|18
|0
|0.2
|D.Johnson, Florida
|4
|1
|7
|0
|0.2
|R.Jones, Air Force
|4
|1
|3
|0
|0.2
|E.Joseph, Florida St.
|4
|1
|16
|0
|0.2
|D.Joyner, Maryland
|4
|1
|9
|0
|0.2
|N.Kelly, UCF
|4
|1
|4
|0
|0.2
|B.Lee, Maryland
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Lee, South Florida
|4
|1
|27
|0
|0.2
|K.Lewis, North Texas
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Little, Florida St.
|4
|1
|48
|0
|0.2
|G.Littleton, Texas
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Louis, Pittsburgh
|4
|1
|21
|0
|0.2
|B.Lovelace, Pittsburgh
|4
|1
|1
|0
|0.2
|J.Mack, Louisville
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Maldonado, Nevada
|4
|1
|36
|1
|0.2
|B.Marshall, UCF
|4
|1
|2
|0
|0.2
|D.Martin, UTSA
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Martin, Umass
|4
|1
|23
|1
|0.2
|T.Martinez, New Mexico St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Mathews, Ohio St.
|4
|1
|5
|0
|0.2
|W.Matthews, Michigan St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Mayes, Utah St.
|4
|1
|17
|0
|0.2
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|4
|1
|2
|0
|0.2
|C.McClain, Florida
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.McClellan, Missouri
|4
|1
|83
|1
|0.2
|A.McCoy, Boise St.
|4
|1
|26
|1
|0.2
|J.McDonald, UCF
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.McGrew, FIU
|4
|1
|30
|0
|0.2
|T.Metcalf, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|W.Miller, South Alabama
|4
|1
|7
|0
|0.2
|A.Mitchell, Ohio
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Moses, SMU
|4
|1
|95
|1
|0.2
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Murphy, New Mexico
|4
|1
|0
|0
|0.2
|W.Nettles, SMU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|I.Nwokobia, SMU
|4
|1
|16
|0
|0.2
|J.O’Neal, Missouri St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|B.Osueke, Temple
|4
|1
|0
|0
|0.2
|M.Parker, Navy
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Pascal, Bowling Green
|4
|1
|4
|0
|0.2
|J.Patterson, North Carolina
|4
|1
|7
|0
|0.2
|D.Ponds, Indiana
|4
|1
|0
|0
|0.2
|L.Rawls, Kansas
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Rayner, Kentucky
|4
|1
|25
|0
|0.2
|J.Redding, Baylor
|4
|1
|0
|0
|0.2
|N.Reinicke, Iowa St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Robinson, Georgia
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Robinson, Louisiana-Monroe
|4
|1
|10
|0
|0.2
|J.Rodriguez, Texas Tech
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Rogers, Colorado St.
|4
|1
|16
|0
|0.2
|D.Rosiek, Illinois
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Ross, Navy
|4
|1
|3
|0
|0.2
|P.Royster, UAB
|4
|1
|-5
|0
|0.2
|F.Satuala, BYU
|4
|1
|24
|0
|0.2
|L.Scruggs, Maryland
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Seay, Delaware
|4
|1
|0
|0
|0.2
|X.Slayton, New Mexico
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Smith, Michigan St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|G.Smith, North Carolina
|4
|1
|30
|0
|0.2
|K.Smith, Oklahoma St.
|4
|1
|1
|0
|0.2
|G.Smith, Arizona
|4
|1
|25
|0
|0.2
|D.Staley, San Diego St.
|4
|1
|-1
|0
|0.2
|M.Stampley, Houston
|4
|1
|17
|0
|0.2
|S.Sterlin, FIU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|Z.Stevenson, Wake Forest
|4
|1
|5
|0
|0.2
|L.Talich, Notre Dame
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Terrell, Texas State
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Thompson, New Mexico St.
|4
|1
|8
|0
|0.2
|B.Thompson, Houston
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Thompson, Troy
|4
|1
|4
|1
|0.2
|O.Thornton, Boston College
|4
|1
|0
|0
|0.2
|L.Thornton, Baylor
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Tucker, Oregon St.
|4
|1
|31
|0
|0.2
|E.Washington, Penn St.
|4
|1
|12
|0
|0.2
|J.White, Troy
|4
|1
|1
|0
|0.2
|A.Williams, Liberty
|4
|1
|0
|0
|0.2
|W.Williams, Mississippi
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Wilson, West Virginia
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Wingate, Maryland
|4
|1
|20
|1
|0.2
|M.Woods, Coastal Carolina
|4
|1
|18
|0
|0.2
|C.Wright, Stanford
|4
|1
|19
|1
|0.2
|P.Wyatt, Rice
|4
|1
|7
|0
|0.2
|C.Young, Kent St.
|4
|1
|29
|0
|0.2
|M.Ziglar, North Carolina
|4
|1
|4
|0
|0.2
|M.Blackwell, Cent. Michigan
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Content, UTEP
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Copeland, Virginia Tech
|5
|1
|0
|0
|0.2
|C.Dobbs, E. Michigan
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Dye, Kansas
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Elad, Rutgers
|5
|1
|21
|0
|0.2
|N.Flores, Utah St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Fuller, Toledo
|5
|1
|0
|0
|0.2
|M.Gonser, Buffalo
|5
|1
|54
|0
|0.2
|S.Harris, Fresno St.
|5
|1
|16
|0
|0.2
|A.Haulcy, LSU
|5
|1
|10
|0
|0.2
|M.Haygood, Southern Miss.
|5
|1
|18
|0
|0.2
|C.Heard, Vanderbilt
|5
|1
|0
|0
|0.2
|M.Hughes, Arizona St.
|5
|1
|6
|0
|0.2
|A.Jackson, Georgia Southern
|5
|1
|0
|0
|0.2
|F.Johnson, South Carolina
|5
|1
|2
|0
|0.2
|J.Kwiatkowski, Cent. Michigan
|5
|1
|18
|0
|0.2
|B.Lanier, Mississippi St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|S.Leota, Louisiana Tech
|5
|1
|5
|0
|0.2
|B.Longwell, Vanderbilt
|5
|1
|7
|0
|0.2
|Z.Lutmer, Iowa
|5
|1
|38
|0
|0.2
|J.Manning, Mississippi St.
|5
|1
|21
|0
|0.2
|Z.Nason, Louisiana Tech
|5
|1
|25
|0
|0.2
|D.Nicholson, Southern Cal
|5
|1
|0
|0
|0.2
|W.O’Steen, Jacksonville St.
|5
|1
|17
|0
|0.2
|T.Pearson, Ohio
|5
|1
|37
|0
|0.2
|T.Reynolds, Utah
|5
|1
|20
|0
|0.2
|I.Shirley, NC State
|5
|1
|41
|1
|0.2
|C.Slone, NC State
|5
|1
|0
|0
|0.2
|X.Smith, UTEP
|5
|1
|5
|0
|0.2
|D.Smith, Marshall
|5
|1
|0
|0
|0.2
|B.Tyson, Georgia Southern
|5
|1
|0
|0
|0.2
|N.Ward, W. Kentucky
|5
|1
|12
|0
|0.2
|C.Weaver, Duke
|5
|1
|40
|0
|0.2
|C.Whitfield, Louisiana-Lafayette
|5
|1
|1
|0
|0.2
|P.Williams, South Carolina
|5
|1
|23
|0
|0.2
|R.Wilson, Fresno St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Wilson, Memphis
|5
|1
|5
|0
|0.2
|A.Wilson, Arizona St.
|5
|1
|5
|0
|0.2
|Z.Wood, Vanderbilt
|5
|1
|11
|0
|0.2
|P.Woodland, LSU
|5
|1
|31
|0
|0.2
|T.Woods, Jacksonville St.
|5
|1
|4
|0
|0.2
|P.Woodyard, Oregon
|5
|1
|30
|1
|0.2
