Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

September 30, 2025, 11:16 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
A.Brown, UNLV 4 4 117 2 1.0
A.Jackson, Louisiana Tech 1 1 23 1 1.0
D.Snyder, Umass 1 1 0 0 1.0
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
H.Masses, California 5 4 91 0 0.8
B.Pollock, Texas Tech 4 3 0 0 0.8
J.Carter, Old Dominion 3 2 3 0 0.7
A.McLaughlin, Washington 3 2 74 1 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
N.Avinger, Utah St. 5 3 11 0 0.6
J.Bennee, Utah 5 3 103 1 0.6
A.Ferrell, Indiana 5 3 17 0 0.6
B.Fitzgerald, Southern Cal 5 3 72 1 0.6
J.Foster, Louisiana Tech 5 3 67 1 0.6
E.Green, Tulsa 5 3 4 0 0.6
B.Trotter, Marshall 5 3 60 0 0.6
J.White, Tulane 5 3 1 0 0.6
E.Allen, Sam Houston St. 4 2 66 1 0.5
S.Banks, UTSA 4 2 27 0 0.5
T.Brown, James Madison 2 1 0 0 0.5
S.Bruce, Coastal Carolina 4 2 0 0 0.5
T.Bryant, Kentucky 4 2 25 0 0.5
D.Burks, Appalachian St. 4 2 25 0 0.5
J.Campbell, New Mexico St. 2 1 13 0 0.5
J.Chenault, South Florida 4 2 0 0 0.5
T.Davis, Washington 2 1 0 0 0.5
J.Davis-Robinson, SMU 4 2 0 0 0.5
B.Fitzgerald, Miami 4 2 0 0 0.5
J.Gaston, Middle Tennessee 4 2 29 0 0.5
D.Golden, Notre Dame 2 1 0 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
C.Hondru, Miami (Ohio) 4 2 77 1 0.5
B.Hubbard, Alabama 4 2 8 0 0.5
M.Jammeh, N. Illinois 4 2 11 0 0.5
E.Johnson, BYU 4 2 15 1 0.5
C.Johnson, San Diego St. 4 2 101 1 0.5
J.Johnson, TCU 4 2 56 0 0.5
J.Joseph, Penn St. 2 1 49 1 0.5
J.Kane, Rice 2 1 0 0 0.5
A.Kilgore, SMU 2 1 10 1 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
J.Luttrell, Arizona 2 1 2 0 0.5
C.Matteson, Army 2 1 8 0 0.5
J.McDonald, Texas 4 2 16 0 0.5
M.McDuffie, UNLV 4 2 10 0 0.5
L.Moore, Notre Dame 2 1 0 0 0.5
J.Nestor, Minnesota 4 2 29 1 0.5
S.Nnadozie, Army 2 1 2 0 0.5
M.Pollard, Delaware 4 2 0 0 0.5
G.Pomerantz, Southern Cal 2 1 37 0 0.5
T.Quinn, Louisville 4 2 0 0 0.5
L.Roland, Maryland 4 2 100 1 0.5
E.Smith, Nevada 4 2 30 0 0.5
T.Stukes, Arizona 2 1 15 0 0.5
C.Sullivan, Michigan 4 2 0 0 0.5
J.Thomas, James Madison 2 1 32 0 0.5
M.Uihlein, Northwestern 4 2 7 0 0.5
S.Walters, Miami (Ohio) 4 2 0 0 0.5
A.Watts, Louisville 4 2 0 0 0.5
L.Welch, UNLV 4 2 27 0 0.5
J.Wilson, Florida St. 4 2 1 0 0.5
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 5 2 0 0 0.4
A.Dickerson, Arkansas St. 5 2 0 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
I.Foster, Southern Miss. 5 2 148 2 0.4
C.Hollobaugh, Ohio 5 2 92 1 0.4
J.Johnson, Tulane 5 2 26 0 0.4
G.Kilgore, South Carolina 5 2 45 1 0.4
J.Lewis, W. Kentucky 5 2 6 0 0.4
D.Lewis, West Virginia 5 2 41 0 0.4
M.Mack, Ohio 5 2 4 0 0.4
J.Mixon, Oregon 5 2 62 1 0.4
L.Moore, Indiana 5 2 41 0 0.4
Q.Moss, Kansas St. 5 2 0 0 0.4
J.Neal, Arkansas 5 2 34 0 0.4
J.Patton, Iowa St. 5 2 32 0 0.4
J.Prevard, Virginia 5 2 9 0 0.4
M.Richard, Louisiana Tech 5 2 0 0 0.4
D.Spears, LSU 5 2 70 1 0.4
D.Ward, Memphis 5 2 58 2 0.4
T.Benefield, Boise St. 3 1 23 0 0.3
A.Boyd, Texas Tech 3 1 7 0 0.3
J.Clark, Louisiana-Lafayette 3 1 0 0 0.3
J.Cole, Arizona 3 1 27 1 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
R.Damuni, BYU 3 1 26 0 0.3
C.Diagne, Georgia St. 3 1 25 0 0.3
E.Dotson, Michigan 3 1 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 3 1 0 0 0.3
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 3 1 35 1 0.3
C.Gamble, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
B.Green, Liberty 3 1 0 0 0.3
T.Guy, Michigan 3 1 0 0 0.3
D.Hearns, Wyoming 3 1 -2 0 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
A.Jones, Liberty 3 1 28 0 0.3
R.Jones, Clemson 3 1 0 0 0.3
M.Kane, Duke 3 1 3 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
A.Laing, Temple 3 1 0 0 0.3
J.Mack, Old Dominion 3 1 0 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
E.McDowell, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
M.Mustell, Air Force 3 1 0 0 0.3
M.Myers, Marshall 3 1 34 0 0.3
B.Phelps, Boise St. 3 1 33 1 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
J.Rawls, Florida St. 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
S.Smith, Boise St. 3 1 -2 0 0.3
D.Stone, Duke 3 1 0 0 0.3
S.Williams, Texas A&M 3 1 3 0 0.3
O.Agard, Wisconsin 4 1 0 0 0.2
J.Aguero, Georgia 4 1 0 0 0.2
A.Ali, W. Kentucky 4 1 0 0 0.2
K.Ali, Delaware 4 1 45 1 0.2
J.Apalit-Williams, San Jose St. 4 1 41 0 0.2
R.Bain, Miami 4 1 12 0 0.2
J.Beeler, N. Illinois 4 1 0 0 0.2
J.Bellamy, UCF 4 1 0 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 4 1 75 1 0.2
K.Bolden, Georgia 4 1 0 0 0.2
T.Brown, Arizona 4 1 5 0 0.2
K.Brown, Minnesota 4 1 28 0 0.2
W.Brown, Houston 4 1 40 0 0.2
M.Caswell, Southern Miss. 4 1 23 0 0.2
J.Celestine, FIU 4 1 5 0 0.2
B.Clark, TCU 4 1 25 1 0.2
M.Clark, FIU 4 1 25 0 0.2
T.Combs, New Mexico 4 1 11 0 0.2
T.Cooley, LSU 4 1 0 0 0.2
A.Cooper, Arizona St. 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
R.Cooper, Maryland 4 1 2 0 0.2
E.Coppess, Miami (Ohio) 4 1 40 0 0.2
K.Cost, North Carolina 4 1 0 0 0.2
B.Crutchfield, Old Dominion 4 1 31 0 0.2
T.Davis, Temple 4 1 0 0 0.2
C.Douglas, Houston 4 1 0 0 0.2
C.Downs, Ohio St. 4 1 0 0 0.2
Z.Durant, Penn St. 4 1 14 0 0.2
E.Eller, Wyoming 4 1 0 0 0.2
A.Ford, Penn St. 4 1 3 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 4 1 55 1 0.2
I.Glasker, BYU 4 1 0 0 0.2
D.Godsey, Louisiana-Monroe 4 1 0 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 4 1 12 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 4 1 8 0 0.2
J.Guilbeau, Texas 4 1 0 0 0.2
P.Hamilton, Navy 4 1 0 0 0.2
A.Hampton, Clemson 4 1 0 0 0.2
R.Hanafin, Clemson 4 1 13 0 0.2
J.Hardaway, Kentucky 4 1 0 0 0.2
M.Harris, South Florida 4 1 93 1 0.2
L.Harris, Louisiana-Monroe 4 1 5 0 0.2
A.Hector, Colorado St. 4 1 0 0 0.2
D.Henderson, UCF 4 1 0 0 0.2
E.Herring, Florida St. 4 1 15 0 0.2
B.Hillman, Michigan 4 1 0 0 0.2
T.Hinspeter, Umass 4 1 63 0 0.2
K.Holmes, James Madison 4 1 17 0 0.2
J.Huff, Georgia St. 4 1 0 0 0.2
G.Hunter, Arizona 4 1 28 0 0.2
J.Huskey, Maryland 4 1 46 0 0.2
D.Hutchinson, Louisville 4 1 5 0 0.2
B.Iya, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
E.Jackson, North Texas 4 1 60 0 0.2
D.Jackson, Kent St. 4 1 0 0 0.2
W.James, Houston 4 1 37 1 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
J.Jefferson, Alabama 4 1 0 0 0.2
L.Joe, Colorado St. 4 1 0 0 0.2
J.Johnson, Bowling Green 4 1 0 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 4 1 18 0 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
R.Jones, Air Force 4 1 3 0 0.2
E.Joseph, Florida St. 4 1 16 0 0.2
D.Joyner, Maryland 4 1 9 0 0.2
N.Kelly, UCF 4 1 4 0 0.2
B.Lee, Maryland 4 1 0 0 0.2
J.Lee, South Florida 4 1 27 0 0.2
K.Lewis, North Texas 4 1 0 0 0.2
E.Little, Florida St. 4 1 48 0 0.2
G.Littleton, Texas 4 1 0 0 0.2
K.Louis, Pittsburgh 4 1 21 0 0.2
B.Lovelace, Pittsburgh 4 1 1 0 0.2
J.Mack, Louisville 4 1 0 0 0.2
J.Maldonado, Nevada 4 1 36 1 0.2
B.Marshall, UCF 4 1 2 0 0.2
D.Martin, UTSA 4 1 0 0 0.2
T.Martin, Umass 4 1 23 1 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
J.Mathews, Ohio St. 4 1 5 0 0.2
W.Matthews, Michigan St. 4 1 0 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 4 1 17 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 4 1 2 0 0.2
C.McClain, Florida 4 1 0 0 0.2
D.McClellan, Missouri 4 1 83 1 0.2
A.McCoy, Boise St. 4 1 26 1 0.2
J.McDonald, UCF 4 1 0 0 0.2
J.McGrew, FIU 4 1 30 0 0.2
T.Metcalf, Michigan 4 1 0 0 0.2
W.Miller, South Alabama 4 1 7 0 0.2
A.Mitchell, Ohio 4 1 0 0 0.2
A.Moses, SMU 4 1 95 1 0.2
C.Mosley, Louisiana-Monroe 4 1 0 0 0.2
D.Murphy, New Mexico 4 1 0 0 0.2
W.Nettles, SMU 4 1 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 4 1 16 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
B.Osueke, Temple 4 1 0 0 0.2
M.Parker, Navy 4 1 0 0 0.2
K.Pascal, Bowling Green 4 1 4 0 0.2
J.Patterson, North Carolina 4 1 7 0 0.2
D.Ponds, Indiana 4 1 0 0 0.2
L.Rawls, Kansas 4 1 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 4 1 25 0 0.2
J.Redding, Baylor 4 1 0 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
E.Robinson, Georgia 4 1 0 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 4 1 10 0 0.2
J.Rodriguez, Texas Tech 4 1 0 0 0.2
J.Rogers, Colorado St. 4 1 16 0 0.2
D.Rosiek, Illinois 4 1 0 0 0.2
J.Ross, Navy 4 1 3 0 0.2
P.Royster, UAB 4 1 -5 0 0.2
F.Satuala, BYU 4 1 24 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 4 1 0 0 0.2
K.Seay, Delaware 4 1 0 0 0.2
X.Slayton, New Mexico 4 1 0 0 0.2
A.Smith, Michigan St. 4 1 0 0 0.2
G.Smith, North Carolina 4 1 30 0 0.2
K.Smith, Oklahoma St. 4 1 1 0 0.2
G.Smith, Arizona 4 1 25 0 0.2
D.Staley, San Diego St. 4 1 -1 0 0.2
M.Stampley, Houston 4 1 17 0 0.2
S.Sterlin, FIU 4 1 0 0 0.2
Z.Stevenson, Wake Forest 4 1 5 0 0.2
L.Talich, Notre Dame 4 1 0 0 0.2
K.Terrell, Texas State 4 1 0 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 4 1 8 0 0.2
B.Thompson, Houston 4 1 0 0 0.2
T.Thompson, Troy 4 1 4 1 0.2
O.Thornton, Boston College 4 1 0 0 0.2
L.Thornton, Baylor 4 1 0 0 0.2
J.Tucker, Oregon St. 4 1 31 0 0.2
E.Washington, Penn St. 4 1 12 0 0.2
J.White, Troy 4 1 1 0 0.2
A.Williams, Liberty 4 1 0 0 0.2
W.Williams, Mississippi 4 1 0 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 4 1 0 0 0.2
D.Wingate, Maryland 4 1 20 1 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 4 1 18 0 0.2
C.Wright, Stanford 4 1 19 1 0.2
P.Wyatt, Rice 4 1 7 0 0.2
C.Young, Kent St. 4 1 29 0 0.2
M.Ziglar, North Carolina 4 1 4 0 0.2
M.Blackwell, Cent. Michigan 5 1 0 0 0.2
J.Content, UTEP 5 1 0 0 0.2
K.Copeland, Virginia Tech 5 1 0 0 0.2
C.Dobbs, E. Michigan 5 1 0 0 0.2
D.Dye, Kansas 5 1 0 0 0.2
J.Elad, Rutgers 5 1 21 0 0.2
N.Flores, Utah St. 5 1 0 0 0.2
A.Fuller, Toledo 5 1 0 0 0.2
M.Gonser, Buffalo 5 1 54 0 0.2
S.Harris, Fresno St. 5 1 16 0 0.2
A.Haulcy, LSU 5 1 10 0 0.2
M.Haygood, Southern Miss. 5 1 18 0 0.2
C.Heard, Vanderbilt 5 1 0 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 5 1 6 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 5 1 0 0 0.2
F.Johnson, South Carolina 5 1 2 0 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 5 1 18 0 0.2
B.Lanier, Mississippi St. 5 1 0 0 0.2
S.Leota, Louisiana Tech 5 1 5 0 0.2
B.Longwell, Vanderbilt 5 1 7 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 5 1 38 0 0.2
J.Manning, Mississippi St. 5 1 21 0 0.2
Z.Nason, Louisiana Tech 5 1 25 0 0.2
D.Nicholson, Southern Cal 5 1 0 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 5 1 17 0 0.2
T.Pearson, Ohio 5 1 37 0 0.2
T.Reynolds, Utah 5 1 20 0 0.2
I.Shirley, NC State 5 1 41 1 0.2
C.Slone, NC State 5 1 0 0 0.2
X.Smith, UTEP 5 1 5 0 0.2
D.Smith, Marshall 5 1 0 0 0.2
B.Tyson, Georgia Southern 5 1 0 0 0.2
N.Ward, W. Kentucky 5 1 12 0 0.2
C.Weaver, Duke 5 1 40 0 0.2
C.Whitfield, Louisiana-Lafayette 5 1 1 0 0.2
P.Williams, South Carolina 5 1 23 0 0.2
R.Wilson, Fresno St. 5 1 0 0 0.2
K.Wilson, Memphis 5 1 5 0 0.2
A.Wilson, Arizona St. 5 1 5 0 0.2
Z.Wood, Vanderbilt 5 1 11 0 0.2
P.Woodland, LSU 5 1 31 0 0.2
T.Woods, Jacksonville St. 5 1 4 0 0.2
P.Woodyard, Oregon 5 1 30 1 0.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up