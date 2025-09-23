Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
J.Johnson, TCU 1 2 56 0 2.0
A.Brown, UNLV 4 4 117 2 1.0
J.Campbell, New Mexico St. 1 1 13 0 1.0
B.Clark, TCU 1 1 25 1 1.0
D.Golden, Notre Dame 1 1 0 0 1.0
J.Kane, Rice 1 1 0 0 1.0
A.McLaughlin, Washington 2 2 74 1 1.0
D.Snyder, Umass 1 1 0 0 1.0
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
J.Bennee, Utah 4 3 103 1 0.8
B.Fitzgerald, Southern Cal 4 3 72 1 0.8
E.Green, Tulsa 4 3 4 0 0.8
H.Masses, California 4 3 69 0 0.8
B.Pollock, Texas Tech 4 3 0 0 0.8
J.White, Tulane 4 3 1 0 0.8
T.Bryant, Kentucky 3 2 25 0 0.7
D.Burks, Appalachian St. 3 2 25 0 0.7
J. Carter, Old Dominion 3 2 3 0 0.7
C.Hondru, Miami (Ohio) 3 2 77 1 0.7
B.Hubbard, Alabama 3 2 8 0 0.7
E.Johnson, BYU 3 2 15 1 0.7
J.Nestor, Minnesota 3 2 29 1 0.7
M.Uihlein, Northwestern 3 2 7 0 0.7
J.Wilson, Florida St. 3 2 1 0 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
E.Allen, Sam Houston St. 4 2 66 1 0.5
N.Avinger, Utah St. 4 2 11 0 0.5
S.Banks, UTSA 4 2 27 0 0.5
T.Benefield, Boise St. 2 1 23 0 0.5
T.Brown, James Madison 2 1 0 0 0.5
S.Bruce, Coastal Carolina 4 2 0 0 0.5
J.Chenault, South Florida 4 2 0 0 0.5
T.Davis, Washington 2 1 0 0 0.5
J.Davis-Robinson, SMU 4 2 0 0 0.5
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 4 2 0 0 0.5
A.Dickerson, Arkansas St. 4 2 0 0 0.5
M.Esteen, Washington 2 1 0 0 0.5
A.Ferrell, Indiana 4 2 16 0 0.5
B.Fitzgerald, Miami 4 2 0 0 0.5
J.Foster, Louisiana Tech 4 2 0 0 0.5
C.Gamble, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5
J.Gaston, Middle Tennessee 4 2 29 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
J.Joseph, Penn St. 2 1 49 1 0.5
M.Kane, Duke 2 1 3 0 0.5
A.Kilgore, SMU 2 1 10 1 0.5
D.Lewis, West Virginia 4 2 41 0 0.5
J.Lewis, W. Kentucky 4 2 6 0 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
J.Luttrell, Arizona 2 1 2 0 0.5
M.Mack, Ohio 4 2 4 0 0.5
C.Matteson, Army 2 1 8 0 0.5
J.McDonald, Texas 4 2 16 0 0.5
M.McDuffie, UNLV 4 2 10 0 0.5
J.Mixon, Oregon 4 2 62 1 0.5
L.Moore, Notre Dame 2 1 0 0 0.5
L.Moore, Indiana 4 2 41 0 0.5
M.Mustell, Air Force 2 1 0 0 0.5
M.Myers, Marshall 2 1 34 0 0.5
J.Neal, Arkansas 4 2 34 0 0.5
M.Pollard, Delaware 4 2 0 0 0.5
G.Pomerantz, Southern Cal 2 1 37 0 0.5
L.Roland, Maryland 4 2 100 1 0.5
E.Smith, Nevada 4 2 30 0 0.5
D.Spears, LSU 4 2 70 1 0.5
C.Sullivan, Michigan 4 2 0 0 0.5
J.Thomas, James Madison 2 1 32 0 0.5
B.Trotter, Marshall 4 2 60 0 0.5
D.Ward, Memphis 4 2 58 2 0.5
L.Welch, UNLV 4 2 27 0 0.5
J.Aguero, Georgia 3 1 0 0 0.3
A.Ali, W. Kentucky 3 1 0 0 0.3
J.Apalit-Williams, San Jose St. 3 1 41 0 0.3
J.Bellamy, UCF 3 1 0 0 0.3
K.Bolden, Georgia 3 1 0 0 0.3
A.Boyd, Texas Tech 3 1 7 0 0.3
W.Brown, Houston 3 1 40 0 0.3
T.Brown, Arizona 3 1 5 0 0.3
M.Caswell, Southern Miss. 3 1 23 0 0.3
J.Clark, Louisiana-Lafayette 3 1 0 0 0.3
J.Cole, Arizona 3 1 27 1 0.3
T.Combs, New Mexico 3 1 11 0 0.3
A.Cooper, Arizona St. 3 1 0 0 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
B.Crutchfield, Old Dominion 3 1 31 0 0.3
R.Damuni, BYU 3 1 26 0 0.3
C.Diagne, Georgia St. 3 1 25 0 0.3
E.Dotson, Michigan 3 1 0 0 0.3
C.Douglas, Houston 3 1 0 0 0.3
C.Downs, Ohio St. 3 1 0 0 0.3
Z.Durant, Penn St. 3 1 14 0 0.3
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 3 1 35 1 0.3
A.Ford, Penn St. 3 1 3 0 0.3
D.Godsey, Louisiana-Monroe 3 1 0 0 0.3
C.Gray, Notre Dame 3 1 8 0 0.3
B.Green, Liberty 3 1 0 0 0.3
T.Guy, Michigan 3 1 0 0 0.3
P.Hamilton, Navy 3 1 0 0 0.3
J.Hardaway, Kentucky 3 1 0 0 0.3
L.Harris, Louisiana-Monroe 3 1 5 0 0.3
D.Hearns, Wyoming 3 1 -2 0 0.3
A.Hector, Colorado St. 3 1 0 0 0.3
K.Holmes, James Madison 3 1 17 0 0.3
G.Hunter, Arizona 3 1 28 0 0.3
D.Hutchinson, Louisville 3 1 5 0 0.3
B.Iya, New Mexico St. 3 1 0 0 0.3
E.Jackson, North Texas 3 1 60 0 0.3
W.James, Houston 3 1 37 1 0.3
M.Jammeh, N. Illinois 3 1 0 0 0.3
J.Jefferson, Alabama 3 1 0 0 0.3
L.Joe, Colorado St. 3 1 0 0 0.3
C.Johnson, San Diego St. 3 1 97 1 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
T.Johnson, Utah 3 1 0 0 0.3
R.Jones, Air Force 3 1 3 0 0.3
R.Jones, Clemson 3 1 0 0 0.3
N.Kelly, UCF 3 1 4 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
A.Laing, Temple 3 1 0 0 0.3
K.Lewis, North Texas 3 1 0 0 0.3
E.Little, Florida St. 3 1 48 0 0.3
K.Louis, Pittsburgh 3 1 21 0 0.3
B.Lovelace, Pittsburgh 3 1 1 0 0.3
J.Mack, Louisville 3 1 0 0 0.3
B.Marshall, UCF 3 1 2 0 0.3
T.Martin, Umass 3 1 23 1 0.3
T.Martinez, New Mexico St. 3 1 0 0 0.3
J.Mathews, Ohio St. 3 1 5 0 0.3
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
D.McClellan, Missouri 3 1 83 1 0.3
J.McDonald, UCF 3 1 0 0 0.3
E.McDowell, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
A.Mitchell, Ohio 3 1 0 0 0.3
A.Moses, SMU 3 1 95 1 0.3
C.Mosley, Louisiana-Monroe 3 1 0 0 0.3
D.Murphy, New Mexico 3 1 0 0 0.3
I.Nwokobia, SMU 3 1 16 0 0.3
M.Parker, Navy 3 1 0 0 0.3
K.Pascal, Bowling Green 3 1 4 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
L.Rawls, Kansas 3 1 0 0 0.3
D.Rayner, Kentucky 3 1 25 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
N.Reinicke, Iowa St. 3 1 0 0 0.3
E.Robinson, Georgia 3 1 0 0 0.3
J.Rogers, Colorado St. 3 1 16 0 0.3
J.Ross, Navy 3 1 3 0 0.3
F.Satuala, BYU 3 1 24 0 0.3
K.Smith, Oklahoma St. 3 1 1 0 0.3
G.Smith, Arizona 3 1 25 0 0.3
D.Staley, San Diego St. 3 1 -1 0 0.3
M.Stampley, Houston 3 1 17 0 0.3
Z.Stevenson, Wake Forest 3 1 5 0 0.3
D.Stone, Duke 3 1 0 0 0.3
B.Thompson, Houston 3 1 0 0 0.3
J.Thompson, New Mexico St. 3 1 8 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 3 1 0 0 0.3
E.Washington, Penn St. 3 1 12 0 0.3
A.Watts, Louisville 3 1 0 0 0.3
S.Williams, Texas A&M 3 1 3 0 0.3
A.Williams, Liberty 3 1 0 0 0.3
C.Wilson, West Virginia 3 1 0 0 0.3
C.Wright, Stanford 3 1 19 1 0.3
K.Abney, Arizona St. 4 1 0 0 0.2
K.Adams, Tulane 4 1 0 0 0.2
O.Agard, Wisconsin 4 1 0 0 0.2
K.Ali, Delaware 4 1 45 1 0.2
D.Armstead, North Texas 4 1 35 0 0.2
R.Bain, Miami 4 1 12 0 0.2
C.Beavers, Mississippi 4 1 0 0 0.2
T.Bell, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
J.Bell, Memphis 4 1 -1 0 0.2
B.Boettcher, Oregon 4 1 31 0 0.2
M.Boswell, Akron 4 1 0 0 0.2
N.Bowers, Toledo 4 1 0 0 0.2
D.Brinson, Uconn 4 1 0 0 0.2
D.Brumfield, Mississippi St. 4 1 -11 0 0.2
M.Butler, Jacksonville St. 4 1 11 0 0.2
D.Carnell, Missouri 4 1 0 0 0.2
J.Celestine, FIU 4 1 5 0 0.2
M.Clark, FIU 4 1 25 0 0.2
D.Cochran, Cent. Michigan 4 1 30 1 0.2
T.Cooley, LSU 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
R.Cooper, Maryland 4 1 2 0 0.2
K.Copeland, Virginia Tech 4 1 0 0 0.2
K.Cost, North Carolina 4 1 0 0 0.2
K.Crawford, Auburn 4 1 1 0 0.2
B.Cutter, West Virginia 4 1 6 0 0.2
T.Davis, Temple 4 1 0 0 0.2
M.Delane, LSU 4 1 0 0 0.2
J.Denis, Memphis 4 1 0 0 0.2
C.Dobbs, E. Michigan 4 1 0 0 0.2
J.Elad, Rutgers 4 1 21 0 0.2
E.Eller, Wyoming 4 1 0 0 0.2
K.Fields, Louisiana Tech 4 1 48 1 0.2
T.Fields, North Texas 4 1 26 0 0.2
N.Flores, Utah St. 4 1 0 0 0.2
A.Foster, Southern Miss. 4 1 20 0 0.2
K.Franklin, Louisiana Tech 4 1 29 0 0.2
T.Freeman, Duke 4 1 67 0 0.2
A.Fuller, Toledo 4 1 0 0 0.2
M.Gifford, Baylor 4 1 0 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 4 1 55 1 0.2
M.Gonser, Buffalo 4 1 54 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 4 1 12 0 0.2
J.Guilbeau, Texas 4 1 0 0 0.2
J.Hall, Utah 4 1 4 0 0.2
T.Hallock, W. Michigan 4 1 32 1 0.2
A.Hampton, Clemson 4 1 0 0 0.2
R.Hanafin, Clemson 4 1 13 0 0.2
M.Harris, South Florida 4 1 93 1 0.2
M.Haygood, Southern Miss. 4 1 18 0 0.2
T.Heckel, Illinois 4 1 -1 0 0.2
C.Hollobaugh, Ohio 4 1 21 0 0.2
H.Howard, Oregon St. 4 1 25 0 0.2
J.Huff, Georgia St. 4 1 0 0 0.2
J.Huskey, Maryland 4 1 46 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
F.Johnson, South Carolina 4 1 2 0 0.2
J.Johnson, Tulane 4 1 11 0 0.2
D.Joyner, Maryland 4 1 9 0 0.2
D.Kerr, Syracuse 4 1 14 0 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 4 1 18 0 0.2
B.Lanier, Mississippi St. 4 1 0 0 0.2
T.Lathan, Kansas 4 1 32 0 0.2
B.Lee, Maryland 4 1 0 0 0.2
J.Lee, South Florida 4 1 27 0 0.2
G.Littleton, Texas 4 1 0 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 4 1 0 0 0.2
B.Long, Syracuse 4 1 0 0 0.2
B.Longwell, Vanderbilt 4 1 7 0 0.2
J.Maldonado, Nevada 4 1 36 1 0.2
D.Martin, UTSA 4 1 0 0 0.2
B.Mascoe, Rutgers 4 1 68 0 0.2
W.Matthews, Michigan St. 4 1 0 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 4 1 17 0 0.2
C.McClain, Florida 4 1 0 0 0.2
J.McNair, Buffalo 4 1 12 0 0.2
E.McNeil-Warren, Toledo 4 1 37 1 0.2
T.Metcalf, Michigan 4 1 0 0 0.2
W.Miller, South Alabama 4 1 7 0 0.2
E.Minter, Virginia 4 1 10 0 0.2
M.Mitchell, Arkansas 4 1 0 0 0.2
L.Molette, Uconn 4 1 0 0 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 4 1 0 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 4 1 0 0 0.2
Z.Nason, Louisiana Tech 4 1 28 0 0.2
W.Nettles, SMU 4 1 0 0 0.2
D.Nicholson, Southern Cal 4 1 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 4 1 17 0 0.2
J.Okoronkwo, South Carolina 4 1 20 0 0.2
B.Osueke, Temple 4 1 0 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 4 1 22 0 0.2
J.Peters, W. Michigan 4 1 -1 0 0.2
D.Pickett, LSU 4 1 4 0 0.2
D.Ponds, Indiana 4 1 0 0 0.2
J.Pope, W. Michigan 4 1 0 0 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
J.Redding, Baylor 4 1 0 0 0.2
E.Reed, Akron 4 1 5 0 0.2
T.Reynolds, Utah 4 1 20 0 0.2
M.Richard, Louisiana Tech 4 1 0 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 4 1 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 4 1 35 0 0.2
E.Rikard, Cent. Michigan 4 1 0 0 0.2
J.Rodriguez, Texas Tech 4 1 0 0 0.2
R.Royal, NC State 4 1 5 0 0.2
P.Royster, UAB 4 1 -5 0 0.2
D.Samuel, Syracuse 4 1 0 0 0.2
I.Shirley, NC State 4 1 41 1 0.2
C.Slone, NC State 4 1 0 0 0.2
X.Smith, UTEP 4 1 5 0 0.2
I.Smith, Mississippi St. 4 1 0 0 0.2
A.Smith, Michigan St. 4 1 0 0 0.2
D.Smith, Marshall 4 1 0 0 0.2
S.Sterlin, FIU 4 1 0 0 0.2
S.Thomas, Oregon St. 4 1 0 0 0.2
L.Thornton, Baylor 4 1 0 0 0.2
D.Townley, Missouri St. 4 1 25 0 0.2
J.Tucker, Oregon St. 4 1 31 0 0.2
A.Turrentine, Tennessee 4 1 1 0 0.2
B.Tyson, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
N.Ward, W. Kentucky 4 1 12 0 0.2
H.Washington, Mississippi St. 4 1 6 0 0.2
S.Whitter, North Texas 4 1 43 0 0.2
T.Wilk, East Carolina 4 1 20 0 0.2
J.Williams, Mississippi St. 4 1 4 0 0.2
P.Williams, South Carolina 4 1 23 0 0.2
K.Wilson, Memphis 4 1 5 0 0.2
D.Wingate, Maryland 4 1 20 1 0.2
Z.Wood, Vanderbilt 4 1 11 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 4 1 18 0 0.2
T.Woods, Jacksonville St. 4 1 4 0 0.2
P.Woodyard, Oregon 4 1 30 1 0.2
C.Young, Kent St. 4 1 29 0 0.2
K.Young, Missouri St. 4 1 5 0 0.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up