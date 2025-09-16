NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|A.Brown, UNLV
|3
|3
|50
|1
|1.0
|J.Campbell, New Mexico St.
|1
|1
|13
|0
|1.0
|B.Clark, TCU
|1
|1
|25
|1
|1.0
|M.Esteen, Washington
|1
|1
|0
|0
|1.0
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|3
|3
|72
|1
|1.0
|E.Green, Tulsa
|3
|3
|4
|0
|1.0
|J.Kane, Rice
|1
|1
|0
|0
|1.0
|A.Kilgore, SMU
|1
|1
|10
|1
|1.0
|H.Masses, California
|3
|3
|69
|0
|1.0
|D.Snyder, Umass
|1
|1
|0
|0
|1.0
|T.Tolmaire, Boise St.
|1
|1
|21
|0
|1.0
|J.White, Tulane
|3
|3
|1
|0
|1.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|3
|2
|66
|1
|0.7
|N.Avinger, Utah St.
|3
|2
|11
|0
|0.7
|S.Banks, UTSA
|3
|2
|27
|0
|0.7
|J.Bennee, Utah
|3
|2
|103
|1
|0.7
|M.Boswell, Akron
|3
|2
|44
|0
|0.7
|S.Bruce, Coastal Carolina
|3
|2
|0
|0
|0.7
|T.Bryant, Kentucky
|3
|2
|25
|0
|0.7
|D.Burks, Appalachian St.
|3
|2
|25
|0
|0.7
|J. Carter, Old Dominion
|3
|2
|3
|0
|0.7
|J.Chenault, South Florida
|3
|2
|0
|0
|0.7
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|3
|2
|0
|0
|0.7
|A.Dickerson, Arkansas St.
|3
|2
|0
|0
|0.7
|B.Fitzgerald, Miami
|3
|2
|0
|0
|0.7
|J.Foster, Louisiana Tech
|3
|2
|0
|0
|0.7
|J.Gaston, Middle Tennessee
|3
|2
|29
|0
|0.7
|B.Hubbard, Alabama
|3
|2
|8
|0
|0.7
|D.Lewis, West Virginia
|3
|2
|41
|0
|0.7
|J.Mixon, Oregon
|3
|2
|62
|1
|0.7
|L.Moore, Indiana
|3
|2
|41
|0
|0.7
|J.Nestor, Minnesota
|3
|2
|29
|1
|0.7
|B.Pollock, Texas Tech
|3
|2
|0
|0
|0.7
|L.Roland, Maryland
|3
|2
|100
|1
|0.7
|D.Spears, LSU
|3
|2
|70
|1
|0.7
|B.Trotter, Marshall
|3
|2
|60
|0
|0.7
|M.Uihlein, Northwestern
|3
|2
|6
|0
|0.7
|D.Ward, Memphis
|3
|2
|58
|2
|0.7
|L.Welch, UNLV
|3
|2
|27
|0
|0.7
|P.Zachman, Wisconsin
|3
|2
|17
|0
|0.7
|A.Ali, W. Kentucky
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Apalit-Williams, San Jose St.
|2
|1
|41
|0
|0.5
|J.Bellamy, UCF
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Boyd, Texas Tech
|2
|1
|7
|0
|0.5
|T.Brown, James Madison
|2
|1
|0
|0
|0.5
|R.Damuni, BYU
|2
|1
|26
|0
|0.5
|T.Davis, Washington
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Diagne, Georgia St.
|2
|1
|25
|0
|0.5
|E.Dotson, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Gamble, Georgia Southern
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Guy, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|K.Holmes, James Madison
|2
|1
|17
|0
|0.5
|M.Jammeh, N. Illinois
|2
|1
|0
|0
|0.5
|R.Jones, Air Force
|2
|1
|3
|0
|0.5
|J.Joseph, Penn St.
|2
|1
|49
|1
|0.5
|A.Laing, Temple
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Little, Florida St.
|2
|1
|48
|0
|0.5
|C.Logan, Memphis
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Mack, Louisville
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Matteson, Army
|2
|1
|8
|0
|0.5
|D.McClellan, Missouri
|2
|1
|83
|1
|0.5
|J.McDonald, UCF
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Mitchell, Ohio
|2
|1
|0
|0
|0.5
|L.Moore, Notre Dame
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Myers, Marshall
|2
|1
|34
|0
|0.5
|G.Pomerantz, Southern Cal
|2
|1
|37
|0
|0.5
|J.Powe, Troy
|2
|1
|4
|1
|0.5
|J.Rogers, Colorado St.
|2
|1
|16
|0
|0.5
|F.Satuala, BYU
|2
|1
|22
|0
|0.5
|K.Smith, Oklahoma St.
|2
|1
|1
|0
|0.5
|J.Thomas, James Madison
|2
|1
|32
|0
|0.5
|S.Walters, Miami (Ohio)
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Williams, Liberty
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Wilson, West Virginia
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Wilson, Florida St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Wright, Stanford
|2
|1
|19
|1
|0.5
|K.Adams, Tulane
|3
|1
|0
|0
|0.3
|O.Agard, Wisconsin
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Aguero, Georgia
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Ali, Delaware
|3
|1
|45
|1
|0.3
|M.Bailey, Arizona
|3
|1
|2
|0
|0.3
|R.Bain, Miami
|3
|1
|12
|0
|0.3
|J.Bell, Memphis
|3
|1
|-1
|0
|0.3
|B.Boettcher, Oregon
|3
|1
|31
|0
|0.3
|K.Bolden, Georgia
|3
|1
|0
|0
|0.3
|N.Bowers, Toledo
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Brinson, Uconn
|3
|1
|0
|0
|0.3
|W.Brown, Houston
|3
|1
|40
|0
|0.3
|T.Brown, Arizona
|3
|1
|5
|0
|0.3
|D.Brumfield, Mississippi St.
|3
|1
|-11
|0
|0.3
|K.Burns, Baylor
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Butler, Jacksonville St.
|3
|1
|11
|0
|0.3
|D.Carnell, Missouri
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Caswell, Southern Miss.
|3
|1
|23
|0
|0.3
|J.Clark, Louisiana-Lafayette
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Clark, FIU
|3
|1
|25
|0
|0.3
|J.Cole, Arizona
|3
|1
|27
|1
|0.3
|T.Combs, New Mexico
|3
|1
|11
|0
|0.3
|T.Cooley, LSU
|3
|1
|0
|0
|0.3
|R.Cooper, Maryland
|3
|1
|2
|0
|0.3
|A.Cooper, Arizona St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Cost, North Carolina
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Crawford, Auburn
|3
|1
|1
|0
|0.3
|D.Crouch, Boston College
|3
|1
|28
|1
|0.3
|B.Crutchfield, Old Dominion
|3
|1
|31
|0
|0.3
|B.Cutter, West Virginia
|3
|1
|6
|0
|0.3
|O.Daniels, Georgia Tech
|3
|1
|45
|0
|0.3
|T.Davis, Temple
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Davis-Robinson, SMU
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Delane, LSU
|3
|1
|0
|0
|0.3
|C.Douglas, Houston
|3
|1
|0
|0
|0.3
|C.Downs, Ohio St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Z.Durant, Penn St.
|3
|1
|14
|0
|0.3
|D.Dye, Kansas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Elad, Rutgers
|3
|1
|21
|0
|0.3
|E.Eller, Wyoming
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Ferrell, Indiana
|3
|1
|16
|0
|0.3
|T.Fields, North Texas
|3
|1
|26
|0
|0.3
|N.Flores, Utah St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Ford, Penn St.
|3
|1
|3
|0
|0.3
|I.Foster, Southern Miss.
|3
|1
|99
|1
|0.3
|A.Foster, Southern Miss.
|3
|1
|20
|0
|0.3
|K.Franklin, Louisiana Tech
|3
|1
|29
|0
|0.3
|M.Gifford, Baylor
|3
|1
|0
|0
|0.3
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|3
|1
|55
|1
|0.3
|M.Gonser, Buffalo
|3
|1
|54
|0
|0.3
|J.Guilbeau, Texas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Hall, Utah
|3
|1
|4
|0
|0.3
|T.Hallock, W. Michigan
|3
|1
|32
|1
|0.3
|P.Hamilton, Navy
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Hampton, Clemson
|3
|1
|0
|0
|0.3
|R.Hanafin, Clemson
|3
|1
|13
|0
|0.3
|J.Hardaway, Kentucky
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Z.Harris, Mississippi
|3
|1
|1
|0
|0.3
|A.Haulcy, LSU
|3
|1
|10
|0
|0.3
|M.Haygood, Southern Miss.
|3
|1
|18
|0
|0.3
|C.Heard, Vanderbilt
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Hearns, Wyoming
|3
|1
|-2
|0
|0.3
|T.Heckel, Illinois
|3
|1
|-1
|0
|0.3
|B.Hillman, Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|C.Hollobaugh, Ohio
|3
|1
|21
|0
|0.3
|H.Howard, Oregon St.
|3
|1
|25
|0
|0.3
|J.Huff, Georgia St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|G.Hunter, Arizona
|3
|1
|28
|0
|0.3
|B.Iya, New Mexico St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Jackson, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.Jackson, North Texas
|3
|1
|60
|0
|0.3
|D.Jackson, Kent St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|W.James, Houston
|3
|1
|37
|1
|0.3
|J.Jarrett, Southern Cal
|3
|1
|70
|1
|0.3
|J.Jefferson, Alabama
|3
|1
|0
|0
|0.3
|F.Johnson, South Carolina
|3
|1
|2
|0
|0.3
|D.Johnson, Florida
|3
|1
|7
|0
|0.3
|R.Johnson, Colorado
|3
|1
|2
|0
|0.3
|B.Johnson, Wyoming
|3
|1
|18
|0
|0.3
|J.Johnson, Tulane
|3
|1
|11
|0
|0.3
|R.Jones, Clemson
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Joyner, Maryland
|3
|1
|9
|0
|0.3
|T.Kirksey, Arkansas St.
|3
|1
|18
|0
|0.3
|J.Kwiatkowski, Cent. Michigan
|3
|1
|18
|0
|0.3
|B.Lanier, Mississippi St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Lee, South Florida
|3
|1
|27
|0
|0.3
|B.Lee, Maryland
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Lewis, W. Kentucky
|3
|1
|6
|0
|0.3
|K.Lewis, North Texas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|G.Littleton, Texas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|B.Long, Syracuse
|3
|1
|0
|0
|0.3
|B.Longwell, Vanderbilt
|3
|1
|7
|0
|0.3
|K.Louis, Pittsburgh
|3
|1
|21
|0
|0.3
|B.Lovelace, Pittsburgh
|3
|1
|1
|0
|0.3
|M.Mack, Ohio
|3
|1
|4
|0
|0.3
|J.Maldonado, Nevada
|3
|1
|36
|1
|0.3
|D.Martin, UTSA
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Martin, Umass
|3
|1
|23
|1
|0.3
|T.Martinez, New Mexico St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|B.Mascoe, Rutgers
|3
|1
|68
|0
|0.3
|J.Mathews, Ohio St.
|3
|1
|5
|0
|0.3
|W.Matthews, Michigan St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Mayes, Utah St.
|3
|1
|17
|0
|0.3
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|3
|1
|2
|0
|0.3
|J.McBurrows, Appalachian St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.McDonald, Texas
|3
|1
|16
|0
|0.3
|M.McDuffie, UNLV
|3
|1
|10
|0
|0.3
|J.McGrew, FIU
|3
|1
|30
|0
|0.3
|D.McKinney, Colorado
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.McNeil-Warren, Toledo
|3
|1
|37
|1
|0.3
|T.Metcalf, Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|W.Miller, South Alabama
|3
|1
|7
|0
|0.3
|E.Minter, Virginia
|3
|1
|10
|0
|0.3
|M.Montgomery, Southern Miss.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Moses, SMU
|3
|1
|95
|1
|0.3
|D.Murphy, New Mexico
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Z.Nason, Louisiana Tech
|3
|1
|28
|0
|0.3
|J.Neal, Arkansas
|3
|1
|15
|0
|0.3
|W.Nettles, SMU
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Nicholson, Southern Cal
|3
|1
|0
|0
|0.3
|I.Nwokobia, SMU
|3
|1
|16
|0
|0.3
|J.O’Neal, Missouri St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Okoronkwo, South Carolina
|3
|1
|20
|0
|0.3
|B.Osueke, Temple
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Parker, Navy
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Pascal, Bowling Green
|3
|1
|4
|0
|0.3
|J.Patterson, North Carolina
|3
|1
|7
|0
|0.3
|D.Pickett, LSU
|3
|1
|4
|0
|0.3
|D.Ponds, Indiana
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Pringle, Bowling Green
|3
|1
|0
|0
|0.3
|L.Rawls, Kansas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Rayner, Kentucky
|3
|1
|25
|0
|0.3
|R.Reason, East Carolina
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Redding, Baylor
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Q.Reddish, Virginia Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Redmon, Tennessee
|3
|1
|38
|0
|0.3
|N.Reinicke, Iowa St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Reynolds, Utah
|3
|1
|20
|0
|0.3
|A.Richard, Southern Miss.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Richard, Louisiana Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Riddle, East Carolina
|3
|1
|35
|0
|0.3
|E.Rikard, Cent. Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.Robinson, Georgia
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Ross, Navy
|3
|1
|3
|0
|0.3
|R.Royal, NC State
|3
|1
|5
|0
|0.3
|D.Samuel, Syracuse
|3
|1
|0
|0
|0.3
|L.Scruggs, Maryland
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Seay, Delaware
|3
|1
|0
|0
|0.3
|I.Shirley, NC State
|3
|1
|41
|1
|0.3
|C.Slone, NC State
|3
|1
|0
|0
|0.3
|G.Smith, North Carolina
|3
|1
|30
|0
|0.3
|E.Smith, Nevada
|3
|1
|14
|0
|0.3
|X.Smith, UTEP
|3
|1
|5
|0
|0.3
|A.Smith, Michigan St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|G.Smith, Arizona
|3
|1
|25
|0
|0.3
|D.Smith, Middle Tennessee
|3
|1
|7
|0
|0.3
|X.Sorey, Arkansas
|3
|1
|25
|0
|0.3
|M.Stampley, Houston
|3
|1
|17
|0
|0.3
|S.Sterlin, FIU
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Z.Stevenson, Wake Forest
|3
|1
|5
|0
|0.3
|C.Sullivan, Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Telander, Tennessee
|3
|1
|0
|0
|0.3
|S.Thomas, Oregon St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Thompson, New Mexico St.
|3
|1
|8
|0
|0.3
|B.Thompson, Houston
|3
|1
|0
|0
|0.3
|L.Thornton, Baylor
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Tucker, Oregon St.
|3
|1
|31
|0
|0.3
|B.Tyson, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.Washington, Penn St.
|3
|1
|12
|0
|0.3
|H.Washington, Mississippi St.
|3
|1
|6
|0
|0.3
|J.White, Troy
|3
|1
|1
|0
|0.3
|C.Whitfield, Louisiana-Lafayette
|3
|1
|1
|0
|0.3
|S.Whitter, North Texas
|3
|1
|43
|0
|0.3
|T.Wilk, East Carolina
|3
|1
|20
|0
|0.3
|S.Williams, Texas A&M
|3
|1
|3
|0
|0.3
|P.Williams, South Carolina
|3
|1
|23
|0
|0.3
|J.Williams, Mississippi St.
|3
|1
|4
|0
|0.3
|D.Wingate, Maryland
|3
|1
|20
|1
|0.3
|Z.Wood, Vanderbilt
|3
|1
|11
|0
|0.3
|P.Woodyard, Oregon
|3
|1
|30
|1
|0.3
|K.Young, Missouri St.
|3
|1
|5
|0
|0.3
|M.Ziglar, North Carolina
|3
|1
|4
|0
|0.3
|T.Bell, Iowa St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Cooper, Iowa St.
|4
|1
|24
|0
|0.2
|J.Embry, Fresno St.
|4
|1
|45
|1
|0.2
|S.Harris, Fresno St.
|4
|1
|16
|0
|0.2
|G.Iovino, Hawaii
|4
|1
|41
|1
|0.2
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|4
|1
|0
|0
|0.2
|Q.Moss, Kansas St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Palmer, Hawaii
|4
|1
|4
|0
|0.2
|J.Patton, Iowa St.
|4
|1
|22
|0
|0.2
|R.Wilson, Fresno St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Biber, Minnesota
|3
|0
|0
|0
|0.0
|J.Busic, UCLA
|3
|0
|0
|0
|0.0
|L.Diggs, Mississippi
|3
|0
|0
|0
|0.0
|M.Everhart, TCU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fields, Pittsburgh
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Fitzgerald, Iowa
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Fourqurean, Wisconsin
|0
|0
|0
|0
|0.0
|I.Gibson, Georgia
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Harthan, NC State
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hutson, Texas
|3
|0
|0
|0
|0.0
|O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Johnson, Jacksonville St.
|3
|0
|0
|0
|0.0
|C.Johnson, Arizona St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jordan, Georgia St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Knutson, Nebraska
|2
|0
|0
|0
|0.0
|G.Langlo, Troy
|3
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lawson, Louisville
|2
|0
|0
|0
|0.0
|B.Manley, Georgia Tech
|3
|0
|0
|0
|0.0
|L.Pascal, North Carolina
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Patel, Rutgers
|3
|0
|0
|0
|0.0
|J.Prevard, Virginia
|3
|0
|0
|0
|0.0
|J.Purkerson, Clemson
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|3
|0
|0
|0
|0.0
|B.Sneh, UAB
|3
|0
|0
|0
|0.0
|J.Solomon, South Carolina
|2
|0
|0
|0
|0.0
|F.Staehler, New Mexico St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Steed, Bowling Green
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Vagana, Texas Tech
|3
|0
|0
|0
|0.0
|K.Walton, East Carolina
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Weeter, Purdue
|0
|0
|0
|0
|0.0
