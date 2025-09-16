Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
A.Brown, UNLV 3 3 50 1 1.0
J.Campbell, New Mexico St. 1 1 13 0 1.0
B.Clark, TCU 1 1 25 1 1.0
M.Esteen, Washington 1 1 0 0 1.0
B.Fitzgerald, Southern Cal 3 3 72 1 1.0
E.Green, Tulsa 3 3 4 0 1.0
J.Kane, Rice 1 1 0 0 1.0
A.Kilgore, SMU 1 1 10 1 1.0
H.Masses, California 3 3 69 0 1.0
D.Snyder, Umass 1 1 0 0 1.0
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
J.White, Tulane 3 3 1 0 1.0
E.Allen, Sam Houston St. 3 2 66 1 0.7
N.Avinger, Utah St. 3 2 11 0 0.7
S.Banks, UTSA 3 2 27 0 0.7
J.Bennee, Utah 3 2 103 1 0.7
M.Boswell, Akron 3 2 44 0 0.7
S.Bruce, Coastal Carolina 3 2 0 0 0.7
T.Bryant, Kentucky 3 2 25 0 0.7
D.Burks, Appalachian St. 3 2 25 0 0.7
J. Carter, Old Dominion 3 2 3 0 0.7
J.Chenault, South Florida 3 2 0 0 0.7
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 3 2 0 0 0.7
A.Dickerson, Arkansas St. 3 2 0 0 0.7
B.Fitzgerald, Miami 3 2 0 0 0.7
J.Foster, Louisiana Tech 3 2 0 0 0.7
J.Gaston, Middle Tennessee 3 2 29 0 0.7
B.Hubbard, Alabama 3 2 8 0 0.7
D.Lewis, West Virginia 3 2 41 0 0.7
J.Mixon, Oregon 3 2 62 1 0.7
L.Moore, Indiana 3 2 41 0 0.7
J.Nestor, Minnesota 3 2 29 1 0.7
B.Pollock, Texas Tech 3 2 0 0 0.7
L.Roland, Maryland 3 2 100 1 0.7
D.Spears, LSU 3 2 70 1 0.7
B.Trotter, Marshall 3 2 60 0 0.7
M.Uihlein, Northwestern 3 2 6 0 0.7
D.Ward, Memphis 3 2 58 2 0.7
L.Welch, UNLV 3 2 27 0 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
A.Ali, W. Kentucky 2 1 0 0 0.5
J.Apalit-Williams, San Jose St. 2 1 41 0 0.5
J.Bellamy, UCF 2 1 0 0 0.5
A.Boyd, Texas Tech 2 1 7 0 0.5
T.Brown, James Madison 2 1 0 0 0.5
R.Damuni, BYU 2 1 26 0 0.5
T.Davis, Washington 2 1 0 0 0.5
C.Diagne, Georgia St. 2 1 25 0 0.5
E.Dotson, Michigan 2 1 0 0 0.5
C.Gamble, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5
T.Guy, Michigan 2 1 0 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
K.Holmes, James Madison 2 1 17 0 0.5
M.Jammeh, N. Illinois 2 1 0 0 0.5
R.Jones, Air Force 2 1 3 0 0.5
J.Joseph, Penn St. 2 1 49 1 0.5
A.Laing, Temple 2 1 0 0 0.5
E.Little, Florida St. 2 1 48 0 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
J.Mack, Louisville 2 1 0 0 0.5
C.Matteson, Army 2 1 8 0 0.5
D.McClellan, Missouri 2 1 83 1 0.5
J.McDonald, UCF 2 1 0 0 0.5
A.Mitchell, Ohio 2 1 0 0 0.5
L.Moore, Notre Dame 2 1 0 0 0.5
C.Mosley, Louisiana-Monroe 2 1 0 0 0.5
M.Myers, Marshall 2 1 34 0 0.5
G.Pomerantz, Southern Cal 2 1 37 0 0.5
J.Powe, Troy 2 1 4 1 0.5
J.Rogers, Colorado St. 2 1 16 0 0.5
F.Satuala, BYU 2 1 22 0 0.5
K.Smith, Oklahoma St. 2 1 1 0 0.5
J.Thomas, James Madison 2 1 32 0 0.5
S.Walters, Miami (Ohio) 2 1 0 0 0.5
A.Williams, Liberty 2 1 0 0 0.5
C.Wilson, West Virginia 2 1 0 0 0.5
J.Wilson, Florida St. 2 1 0 0 0.5
C.Wright, Stanford 2 1 19 1 0.5
K.Adams, Tulane 3 1 0 0 0.3
O.Agard, Wisconsin 3 1 0 0 0.3
J.Aguero, Georgia 3 1 0 0 0.3
K.Ali, Delaware 3 1 45 1 0.3
M.Bailey, Arizona 3 1 2 0 0.3
R.Bain, Miami 3 1 12 0 0.3
J.Bell, Memphis 3 1 -1 0 0.3
B.Boettcher, Oregon 3 1 31 0 0.3
K.Bolden, Georgia 3 1 0 0 0.3
N.Bowers, Toledo 3 1 0 0 0.3
D.Brinson, Uconn 3 1 0 0 0.3
W.Brown, Houston 3 1 40 0 0.3
T.Brown, Arizona 3 1 5 0 0.3
D.Brumfield, Mississippi St. 3 1 -11 0 0.3
K.Burns, Baylor 3 1 0 0 0.3
M.Butler, Jacksonville St. 3 1 11 0 0.3
D.Carnell, Missouri 3 1 0 0 0.3
M.Caswell, Southern Miss. 3 1 23 0 0.3
J.Clark, Louisiana-Lafayette 3 1 0 0 0.3
M.Clark, FIU 3 1 25 0 0.3
J.Cole, Arizona 3 1 27 1 0.3
T.Combs, New Mexico 3 1 11 0 0.3
T.Cooley, LSU 3 1 0 0 0.3
R.Cooper, Maryland 3 1 2 0 0.3
A.Cooper, Arizona St. 3 1 0 0 0.3
K.Cost, North Carolina 3 1 0 0 0.3
K.Crawford, Auburn 3 1 1 0 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
B.Crutchfield, Old Dominion 3 1 31 0 0.3
B.Cutter, West Virginia 3 1 6 0 0.3
O.Daniels, Georgia Tech 3 1 45 0 0.3
T.Davis, Temple 3 1 0 0 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 3 1 0 0 0.3
M.Delane, LSU 3 1 0 0 0.3
C.Douglas, Houston 3 1 0 0 0.3
C.Downs, Ohio St. 3 1 0 0 0.3
Z.Durant, Penn St. 3 1 14 0 0.3
D.Dye, Kansas 3 1 0 0 0.3
J.Elad, Rutgers 3 1 21 0 0.3
E.Eller, Wyoming 3 1 0 0 0.3
A.Ferrell, Indiana 3 1 16 0 0.3
T.Fields, North Texas 3 1 26 0 0.3
N.Flores, Utah St. 3 1 0 0 0.3
A.Ford, Penn St. 3 1 3 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 3 1 99 1 0.3
A.Foster, Southern Miss. 3 1 20 0 0.3
K.Franklin, Louisiana Tech 3 1 29 0 0.3
M.Gifford, Baylor 3 1 0 0 0.3
S.Gill-Howard, Texas Tech 3 1 55 1 0.3
M.Gonser, Buffalo 3 1 54 0 0.3
J.Guilbeau, Texas 3 1 0 0 0.3
J.Hall, Utah 3 1 4 0 0.3
T.Hallock, W. Michigan 3 1 32 1 0.3
P.Hamilton, Navy 3 1 0 0 0.3
A.Hampton, Clemson 3 1 0 0 0.3
R.Hanafin, Clemson 3 1 13 0 0.3
J.Hardaway, Kentucky 3 1 0 0 0.3
Z.Harris, Mississippi 3 1 1 0 0.3
A.Haulcy, LSU 3 1 10 0 0.3
M.Haygood, Southern Miss. 3 1 18 0 0.3
C.Heard, Vanderbilt 3 1 0 0 0.3
D.Hearns, Wyoming 3 1 -2 0 0.3
T.Heckel, Illinois 3 1 -1 0 0.3
B.Hillman, Michigan 3 1 0 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 3 1 21 0 0.3
H.Howard, Oregon St. 3 1 25 0 0.3
J.Huff, Georgia St. 3 1 0 0 0.3
G.Hunter, Arizona 3 1 28 0 0.3
B.Iya, New Mexico St. 3 1 0 0 0.3
A.Jackson, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
E.Jackson, North Texas 3 1 60 0 0.3
D.Jackson, Kent St. 3 1 0 0 0.3
W.James, Houston 3 1 37 1 0.3
J.Jarrett, Southern Cal 3 1 70 1 0.3
J.Jefferson, Alabama 3 1 0 0 0.3
F.Johnson, South Carolina 3 1 2 0 0.3
D.Johnson, Florida 3 1 7 0 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
B.Johnson, Wyoming 3 1 18 0 0.3
J.Johnson, Tulane 3 1 11 0 0.3
R.Jones, Clemson 3 1 0 0 0.3
D.Joyner, Maryland 3 1 9 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 3 1 0 0 0.3
J.Lee, South Florida 3 1 27 0 0.3
B.Lee, Maryland 3 1 0 0 0.3
J.Lewis, W. Kentucky 3 1 6 0 0.3
K.Lewis, North Texas 3 1 0 0 0.3
G.Littleton, Texas 3 1 0 0 0.3
B.Long, Syracuse 3 1 0 0 0.3
B.Longwell, Vanderbilt 3 1 7 0 0.3
K.Louis, Pittsburgh 3 1 21 0 0.3
B.Lovelace, Pittsburgh 3 1 1 0 0.3
M.Mack, Ohio 3 1 4 0 0.3
J.Maldonado, Nevada 3 1 36 1 0.3
D.Martin, UTSA 3 1 0 0 0.3
T.Martin, Umass 3 1 23 1 0.3
T.Martinez, New Mexico St. 3 1 0 0 0.3
B.Mascoe, Rutgers 3 1 68 0 0.3
J.Mathews, Ohio St. 3 1 5 0 0.3
W.Matthews, Michigan St. 3 1 0 0 0.3
D.Mayes, Utah St. 3 1 17 0 0.3
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
J.McDonald, Texas 3 1 16 0 0.3
M.McDuffie, UNLV 3 1 10 0 0.3
J.McGrew, FIU 3 1 30 0 0.3
D.McKinney, Colorado 3 1 0 0 0.3
E.McNeil-Warren, Toledo 3 1 37 1 0.3
T.Metcalf, Michigan 3 1 0 0 0.3
W.Miller, South Alabama 3 1 7 0 0.3
E.Minter, Virginia 3 1 10 0 0.3
M.Montgomery, Southern Miss. 3 1 0 0 0.3
A.Moses, SMU 3 1 95 1 0.3
D.Murphy, New Mexico 3 1 0 0 0.3
Z.Nason, Louisiana Tech 3 1 28 0 0.3
J.Neal, Arkansas 3 1 15 0 0.3
W.Nettles, SMU 3 1 0 0 0.3
D.Nicholson, Southern Cal 3 1 0 0 0.3
I.Nwokobia, SMU 3 1 16 0 0.3
J.O’Neal, Missouri St. 3 1 0 0 0.3
J.Okoronkwo, South Carolina 3 1 20 0 0.3
B.Osueke, Temple 3 1 0 0 0.3
M.Parker, Navy 3 1 0 0 0.3
K.Pascal, Bowling Green 3 1 4 0 0.3
J.Patterson, North Carolina 3 1 7 0 0.3
D.Pickett, LSU 3 1 4 0 0.3
D.Ponds, Indiana 3 1 0 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
L.Rawls, Kansas 3 1 0 0 0.3
D.Rayner, Kentucky 3 1 25 0 0.3
R.Reason, East Carolina 3 1 0 0 0.3
J.Redding, Baylor 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
T.Redmon, Tennessee 3 1 38 0 0.3
N.Reinicke, Iowa St. 3 1 0 0 0.3
T.Reynolds, Utah 3 1 20 0 0.3
A.Richard, Southern Miss. 3 1 0 0 0.3
M.Richard, Louisiana Tech 3 1 0 0 0.3
J.Riddle, East Carolina 3 1 35 0 0.3
E.Rikard, Cent. Michigan 3 1 0 0 0.3
E.Robinson, Georgia 3 1 0 0 0.3
J.Ross, Navy 3 1 3 0 0.3
R.Royal, NC State 3 1 5 0 0.3
D.Samuel, Syracuse 3 1 0 0 0.3
L.Scruggs, Maryland 3 1 0 0 0.3
K.Seay, Delaware 3 1 0 0 0.3
I.Shirley, NC State 3 1 41 1 0.3
C.Slone, NC State 3 1 0 0 0.3
G.Smith, North Carolina 3 1 30 0 0.3
E.Smith, Nevada 3 1 14 0 0.3
X.Smith, UTEP 3 1 5 0 0.3
A.Smith, Michigan St. 3 1 0 0 0.3
G.Smith, Arizona 3 1 25 0 0.3
D.Smith, Middle Tennessee 3 1 7 0 0.3
X.Sorey, Arkansas 3 1 25 0 0.3
M.Stampley, Houston 3 1 17 0 0.3
S.Sterlin, FIU 3 1 0 0 0.3
Z.Stevenson, Wake Forest 3 1 5 0 0.3
C.Sullivan, Michigan 3 1 0 0 0.3
J.Telander, Tennessee 3 1 0 0 0.3
S.Thomas, Oregon St. 3 1 0 0 0.3
J.Thompson, New Mexico St. 3 1 8 0 0.3
B.Thompson, Houston 3 1 0 0 0.3
L.Thornton, Baylor 3 1 0 0 0.3
J.Tucker, Oregon St. 3 1 31 0 0.3
B.Tyson, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
E.Washington, Penn St. 3 1 12 0 0.3
H.Washington, Mississippi St. 3 1 6 0 0.3
J.White, Troy 3 1 1 0 0.3
C.Whitfield, Louisiana-Lafayette 3 1 1 0 0.3
S.Whitter, North Texas 3 1 43 0 0.3
T.Wilk, East Carolina 3 1 20 0 0.3
S.Williams, Texas A&M 3 1 3 0 0.3
P.Williams, South Carolina 3 1 23 0 0.3
J.Williams, Mississippi St. 3 1 4 0 0.3
D.Wingate, Maryland 3 1 20 1 0.3
Z.Wood, Vanderbilt 3 1 11 0 0.3
P.Woodyard, Oregon 3 1 30 1 0.3
K.Young, Missouri St. 3 1 5 0 0.3
M.Ziglar, North Carolina 3 1 4 0 0.3
T.Bell, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
J.Embry, Fresno St. 4 1 45 1 0.2
S.Harris, Fresno St. 4 1 16 0 0.2
G.Iovino, Hawaii 4 1 41 1 0.2
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 4 1 0 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 4 1 0 0 0.2
E.Palmer, Hawaii 4 1 4 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 4 1 22 0 0.2
R.Wilson, Fresno St. 4 1 0 0 0.2
D.Biber, Minnesota 3 0 0 0 0.0
J.Busic, UCLA 3 0 0 0 0.0
L.Diggs, Mississippi 3 0 0 0 0.0
M.Everhart, TCU 0 0 0 0 0.0
J.Fields, Pittsburgh 0 0 0 0 0.0
R.Fitzgerald, Iowa 0 0 0 0 0.0
N.Fourqurean, Wisconsin 0 0 0 0 0.0
I.Gibson, Georgia 1 0 0 0 0.0
C.Harthan, NC State 0 0 0 0 0.0
C.Hutson, Texas 3 0 0 0 0.0
O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee 0 0 0 0 0.0
D.Johnson, Jacksonville St. 3 0 0 0 0.0
C.Johnson, Arizona St. 0 0 0 0 0.0
J.Jordan, Georgia St. 1 0 0 0 0.0
B.Knutson, Nebraska 2 0 0 0 0.0
G.Langlo, Troy 3 0 0 0 0.0
J.Lawson, Louisville 2 0 0 0 0.0
B.Manley, Georgia Tech 3 0 0 0 0.0
L.Pascal, North Carolina 0 0 0 0 0.0
J.Patel, Rutgers 3 0 0 0 0.0
J.Prevard, Virginia 3 0 0 0 0.0
J.Purkerson, Clemson 0 0 0 0 0.0
T.Richardson, Vanderbilt 3 0 0 0 0.0
B.Sneh, UAB 3 0 0 0 0.0
J.Solomon, South Carolina 2 0 0 0 0.0
F.Staehler, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0
T.Steed, Bowling Green 0 0 0 0 0.0
R.Vagana, Texas Tech 3 0 0 0 0.0
K.Walton, East Carolina 1 0 0 0 0.0
J.Weeter, Purdue 0 0 0 0 0.0

