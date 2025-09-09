Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
A.Brown, UNLV 3 3 50 1 1.0
T.Bryant, Kentucky 2 2 25 0 1.0
J.Campbell, New Mexico St. 1 1 13 0 1.0
J. Carter, Old Dominion 1 1 3 0 1.0
B.Clark, TCU 1 1 25 1 1.0
J.Clark, Louisiana-Lafayette 1 1 0 0 1.0
M.Esteen, Washington 1 1 0 0 1.0
B.Fitzgerald, Southern Cal 1 1 39 1 1.0
B.Iya, New Mexico St. 1 1 0 0 1.0
F.Johnson, South Carolina 1 1 2 0 1.0
R.Jones, Air Force 1 1 3 0 1.0
A.Kilgore, SMU 1 1 10 1 1.0
A.Laing, Temple 1 1 0 0 1.0
H.Masses, California 2 2 69 0 1.0
C.Matteson, Army 1 1 8 0 1.0
D.McClellan, Missouri 1 1 83 1 1.0
W.Miller, South Alabama 1 1 7 0 1.0
L.Moore, Indiana 2 2 41 0 1.0
D.Snyder, Umass 1 1 0 0 1.0
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
S.Walters, Miami (Ohio) 1 1 0 0 1.0
D.Ward, Memphis 2 2 58 2 1.0
H.Washington, Mississippi St. 1 1 6 0 1.0
J.White, Tulane 2 2 0 0 1.0
P.Williams, South Carolina 1 1 23 0 1.0
P.Zachman, Wisconsin 2 2 17 0 1.0
E.Allen, Sam Houston St. 3 2 66 1 0.7
L.Welch, UNLV 3 2 27 0 0.7
K.Adams, Tulane 2 1 0 0 0.5
O.Agard, Wisconsin 2 1 0 0 0.5
A.Ali, W. Kentucky 2 1 0 0 0.5
K.Ali, Delaware 2 1 45 1 0.5
J.Apalit-Williams, San Jose St. 2 1 41 0 0.5
N.Avinger, Utah St. 2 1 10 0 0.5
M.Bailey, Arizona 2 1 2 0 0.5
R.Bain, Miami 2 1 12 0 0.5
S.Banks, UTSA 2 1 9 0 0.5
J.Bellamy, UCF 2 1 0 0 0.5
J.Bennee, Utah 2 1 46 1 0.5
M.Boswell, Akron 2 1 0 0 0.5
N.Bowers, Toledo 2 1 0 0 0.5
A.Boyd, Texas Tech 2 1 7 0 0.5
D.Brinson, Uconn 2 1 0 0 0.5
T.Brown, James Madison 2 1 0 0 0.5
T.Brown, Arizona 2 1 5 0 0.5
S.Bruce, Coastal Carolina 2 1 0 0 0.5
D.Burks, Appalachian St. 2 1 25 0 0.5
M.Butler, Jacksonville St. 2 1 11 0 0.5
D.Carnell, Missouri 2 1 0 0 0.5
M.Caswell, Southern Miss. 2 1 23 0 0.5
J.Chenault, South Florida 2 1 0 0 0.5
J.Cole, Arizona 2 1 27 1 0.5
A.Cooper, Arizona St. 2 1 0 0 0.5
R.Cooper, Maryland 2 1 2 0 0.5
K.Cost, North Carolina 2 1 0 0 0.5
D.Crouch, Boston College 2 1 28 1 0.5
B.Crutchfield, Old Dominion 2 1 31 0 0.5
B.Cutter, West Virginia 2 1 6 0 0.5
R.Damuni, BYU 2 1 26 0 0.5
T.Davis, Washington 2 1 0 0 0.5
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 2 1 0 0 0.5
M.Delane, LSU 2 1 0 0 0.5
C.Diagne, Georgia St. 2 1 25 0 0.5
A.Dickerson, Arkansas St. 2 1 0 0 0.5
C.Douglas, Houston 2 1 0 0 0.5
C.Downs, Ohio St. 2 1 0 0 0.5
Z.Durant, Penn St. 2 1 14 0 0.5
E.Eller, Wyoming 2 1 0 0 0.5
A.Ferrell, Indiana 2 1 16 0 0.5
T.Fields, North Texas 2 1 26 0 0.5
B.Fitzgerald, Miami 2 1 0 0 0.5
N.Flores, Utah St. 2 1 0 0 0.5
A.Ford, Penn St. 2 1 3 0 0.5
A.Foster, Southern Miss. 2 1 20 0 0.5
J.Foster, Louisiana Tech 2 1 0 0 0.5
C.Gamble, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5
S.Gill-Howard, Texas Tech 2 1 55 1 0.5
M.Gonser, Buffalo 2 1 54 0 0.5
E.Green, Tulsa 2 1 4 0 0.5
J.Guilbeau, Texas 2 1 0 0 0.5
T.Guy, Michigan 2 1 0 0 0.5
J.Hall, Utah 2 1 4 0 0.5
T.Hallock, W. Michigan 2 1 32 1 0.5
P.Hamilton, Navy 2 1 0 0 0.5
A.Hampton, Clemson 2 1 0 0 0.5
R.Hanafin, Clemson 2 1 13 0 0.5
J.Hardaway, Kentucky 2 1 0 0 0.5
Z.Harris, Mississippi 2 1 1 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
C.Heard, Vanderbilt 2 1 0 0 0.5
D.Hearns, Wyoming 2 1 -2 0 0.5
T.Heckel, Illinois 2 1 -1 0 0.5
B.Hillman, Michigan 2 1 0 0 0.5
C.Hollobaugh, Ohio 2 1 21 0 0.5
K.Holmes, James Madison 2 1 17 0 0.5
J.Huff, Georgia St. 2 1 0 0 0.5
G.Hunter, Arizona 2 1 28 0 0.5
W.James, Houston 2 1 37 1 0.5
M.Jammeh, N. Illinois 2 1 0 0 0.5
J.Jefferson, Alabama 2 1 0 0 0.5
B.Johnson, Wyoming 2 1 18 0 0.5
R.Johnson, Colorado 2 1 2 0 0.5
J.Johnson, Tulane 2 1 11 0 0.5
R.Jones, Clemson 2 1 0 0 0.5
D.Joyner, Maryland 2 1 9 0 0.5
T.Kirksey, Arkansas St. 2 1 18 0 0.5
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 2 1 18 0 0.5
B.Lanier, Mississippi St. 2 1 0 0 0.5
B.Lee, Maryland 2 1 0 0 0.5
D.Lewis, West Virginia 2 1 31 0 0.5
E.Little, Florida St. 2 1 48 0 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
J.Mack, Louisville 2 1 0 0 0.5
J.Maldonado, Nevada 2 1 36 1 0.5
T.Martin, Umass 2 1 23 1 0.5
J.Mathews, Ohio St. 2 1 5 0 0.5
W.Matthews, Michigan St. 2 1 0 0 0.5
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 2 1 2 0 0.5
J.McBurrows, Appalachian St. 2 1 0 0 0.5
J.McDonald, UCF 2 1 0 0 0.5
D.McKinney, Colorado 2 1 0 0 0.5
E.McNeil-Warren, Toledo 2 1 37 1 0.5
T.Metcalf, Michigan 2 1 0 0 0.5
E.Minter, Virginia 2 1 10 0 0.5
J.Mixon, Oregon 2 1 26 1 0.5
M.Montgomery, Southern Miss. 2 1 0 0 0.5
A.Moses, SMU 2 1 95 1 0.5
C.Mosley, Louisiana-Monroe 2 1 0 0 0.5
D.Murphy, New Mexico 2 1 0 0 0.5
M.Myers, Marshall 2 1 34 0 0.5
Z.Nason, Louisiana Tech 2 1 28 0 0.5
J.Neal, Arkansas 2 1 15 0 0.5
D.Nicholson, Southern Cal 2 1 0 0 0.5
B.Osueke, Temple 2 1 0 0 0.5
M.Parker, Navy 2 1 0 0 0.5
G.Pomerantz, Southern Cal 2 1 37 0 0.5
D.Ponds, Indiana 2 1 0 0 0.5
J.Powe, Troy 2 1 4 1 0.5
J.Redding, Baylor 2 1 0 0 0.5
Q.Reddish, Virginia Tech 2 1 0 0 0.5
T.Reynolds, Utah 2 1 20 0 0.5
M.Richard, Louisiana Tech 2 1 0 0 0.5
E.Rikard, Cent. Michigan 2 1 0 0 0.5
E.Robinson, Georgia 2 1 0 0 0.5
J.Rogers, Colorado St. 2 1 16 0 0.5
L.Roland, Maryland 2 1 0 0 0.5
F.Satuala, BYU 2 1 22 0 0.5
L.Scruggs, Maryland 2 1 0 0 0.5
K.Seay, Delaware 2 1 0 0 0.5
C.Slone, NC State 2 1 0 0 0.5
G.Smith, North Carolina 2 1 30 0 0.5
D.Smith, Middle Tennessee 2 1 7 0 0.5
G.Smith, Arizona 2 1 25 0 0.5
K.Smith, Oklahoma St. 2 1 1 0 0.5
X.Sorey, Arkansas 2 1 25 0 0.5
M.Stampley, Houston 2 1 17 0 0.5
Z.Stevenson, Wake Forest 2 1 5 0 0.5
C.Sullivan, Michigan 2 1 0 0 0.5
J.Telander, Tennessee 2 1 0 0 0.5
J.Thomas, James Madison 2 1 32 0 0.5
J.Thompson, New Mexico St. 2 1 8 0 0.5
J.Tucker, Oregon St. 2 1 31 0 0.5
B.Tyson, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5
M.Uihlein, Northwestern 2 1 7 0 0.5
J.White, Troy 2 1 1 0 0.5
T.Wilk, East Carolina 2 1 20 0 0.5
J.Williams, Mississippi St. 2 1 4 0 0.5
A.Williams, Liberty 2 1 0 0 0.5
C.Wilson, West Virginia 2 1 0 0 0.5
J.Wilson, Florida St. 2 1 0 0 0.5
D.Wingate, Maryland 2 1 20 1 0.5
P.Woodyard, Oregon 2 1 30 1 0.5
K.Young, Missouri St. 2 1 5 0 0.5
M.Ziglar, North Carolina 2 1 4 0 0.5
J.Cooper, Iowa St. 3 1 24 0 0.3
D.Dye, Kansas 3 1 0 0 0.3
J.Embry, Fresno St. 3 1 45 1 0.3
S.Harris, Fresno St. 3 1 16 0 0.3
G.Iovino, Hawaii 3 1 41 1 0.3
J.Lewis, W. Kentucky 3 1 6 0 0.3
M.McDuffie, UNLV 3 1 10 0 0.3
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 3 1 0 0 0.3
J.Patton, Iowa St. 3 1 22 0 0.3
L.Rawls, Kansas 3 1 0 0 0.3
N.Reinicke, Iowa St. 3 1 0 0 0.3
R.Wilson, Fresno St. 3 1 0 0 0.3
J.Agu, Louisville 2 0 0 0 0.0
B.Allen, Delaware 0 0 0 0 0.0
K.Allen, Penn St. 2 0 0 0 0.0
M.Alleyne, Washington St. 2 0 0 0 0.0
N.Andersen, Wake Forest 2 0 0 0 0.0
C.Barkate, Duke 2 0 0 0 0.0
K.Bartley, Wake Forest 1 0 0 0 0.0
T.Benefield, Boise St. 2 0 0 0 0.0
A.Booker, Miami 2 0 0 0 0.0
L.Borodychuk, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0
A.Bowers, TCU 0 0 0 0 0.0
J.Boyd, Troy 1 0 0 0 0.0
J.Buckley, W. Michigan 0 0 0 0 0.0
B.Caesar, West Virginia 0 0 0 0 0.0
A.Calhoun, California 2 0 0 0 0.0
N.Carr, Miami 1 0 0 0 0.0
X.Chapman, FIU 2 0 0 0 0.0
C.Cook, UCF 1 0 0 0 0.0
C.Crawford, Wyoming 1 0 0 0 0.0
R.Czeremcha`, FIU 1 0 0 0 0.0
J.Daily, Missouri 0 0 0 0 0.0
C.Dellinger, Michigan St. 0 0 0 0 0.0
J.Dickey, Oregon 0 0 0 0 0.0
D.Dotson, Oklahoma St. 2 0 0 0 0.0
R.Elston, Jacksonville St. 2 0 0 0 0.0
N.Elu, Oregon St. 2 0 0 0 0.0
H.Erb, Tulsa 1 0 0 0 0.0
K.Fernandez, Charlotte 0 0 0 0 0.0
M.Fields, Notre Dame 1 0 0 0 0.0
H.Fields, Auburn 2 0 0 0 0.0
C.Flagg, Missouri 2 0 0 0 0.0
T.Green, Uconn 2 0 0 0 0.0
C.Hall, Middle Tennessee 1 0 0 0 0.0
R.Hawk, New Mexico St. 2 0 0 0 0.0
M.Hershey, Maryland 2 0 0 0 0.0
G.Hoffman, Missouri 0 0 0 0 0.0
A.Hollins, Illinois 1 0 0 0 0.0
D.Hopkins, Missouri 1 0 0 0 0.0
M.Hopkins, Washington 1 0 0 0 0.0
R.Howard, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
L.James, Mississippi St. 2 0 0 0 0.0
J.Janikowski, Washington St. 2 0 0 0 0.0
B.Jock, California 1 0 0 0 0.0
K.Johnson, Wake Forest 2 0 0 0 0.0
Z.Juckel, Air Force 0 0 0 0 0.0
A.Kaminski, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0
K.Keeley, Alabama 1 0 0 0 0.0
D.Knapp, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
C.Komolafe, Northwestern 2 0 0 0 0.0
J.Lafontant, UCF 2 0 0 0 0.0
C.Lee, Mississippi 2 0 0 0 0.0
J.Lee, UTEP 0 0 0 0 0.0
R.Love, North Carolina 0 0 0 0 0.0
S.Lovvorn, Middle Tennessee 2 0 0 0 0.0
J.Madison, Memphis 0 0 0 0 0.0
T.Maher, Colorado St. 2 0 0 0 0.0
R.McConnell, Colorado St. 2 0 0 0 0.0
D.McCutcheon, Texas 2 0 0 0 0.0
H.McDonald, Nevada 2 0 0 0 0.0
M.McHugh, Louisiana-Monroe 0 0 0 0 0.0
T.McNichols, UAB 2 0 0 0 0.0
C.Meadows, UCF 1 0 0 0 0.0
A.Mohammed, Washington 2 0 0 0 0.0
C.Moore, Maryland 2 0 0 0 0.0
C.Morgan, Rice 1 0 0 0 0.0
C.Mosier, Ball St. 2 0 0 0 0.0
G.Nwawuihe, Army 0 0 0 0 0.0
K.Osborne, Toledo 0 0 0 0 0.0
P.Overmyer, UTSA 2 0 0 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 1 0 0 0 0.0
A.Petersen, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
L.Reynolds, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0
C.Rillos, Florida 0 0 0 0 0.0
P.Robertson, Oklahoma St. 2 0 0 0 0.0
A.Rogers, Ohio St. 0 0 0 0 0.0
M.Saina, Southern Cal 0 0 0 0 0.0
Z.Sandy, South Carolina 0 0 0 0 0.0
G.Schieler, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
S.Scott, Wyoming 2 0 0 0 0.0
U.Seumalo, Kansas St. 3 0 0 0 0.0
H.Sewell, Clemson 2 0 0 0 0.0
B.Shane, Miami (Ohio) 1 0 0 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 2 0 0 0 0.0
A.Smith, East Carolina 2 0 0 0 0.0
S.Snowden, Utah 2 0 0 0 0.0
J.Sovereign, Utah 0 0 0 0 0.0
J.Spasojevic-Moko, California 2 0 0 0 0.0
D.Speech, New Mexico 2 0 0 0 0.0
H.Staes, Indiana 2 0 0 0 0.0
J.Stemler, Ball St. 2 0 0 0 0.0
B.Stoner, Georgia Southern 1 0 0 0 0.0
D.Strey, Kentucky 0 0 0 0 0.0
E.Stuhlsatz, Wyoming 2 0 0 0 0.0
H.Tabansi, Buffalo 2 0 0 0 0.0
A.Tate, Southern Miss. 0 0 0 0 0.0
Z,Tibbs, Houston 2 0 0 0 0.0
X.Townsend, Iowa St. 3 0 0 0 0.0
B.Travis, Oklahoma 0 0 0 0 0.0
H.Treter, Southern Cal 2 0 0 0 0.0
K.Trevino, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
I.Tuiono, Middle Tennessee 2 0 0 0 0.0
R.Underwood, Florida 1 0 0 0 0.0
J.Walley, UTSA 1 0 0 0 0.0
B.Weatherspoon, Toledo 0 0 0 0 0.0
J.West, W. Kentucky 3 0 0 0 0.0
S.West, Mississippi St. 2 0 0 0 0.0
C.Wiley, Georgia 2 0 0 0 0.0
Z.Williams, LSU 1 0 0 0 0.0
J.Williams, Mississippi 2 0 0 0 0.0
J.Williams, Wyoming 2 0 0 0 0.0
T.Wilson, Oklahoma 1 0 0 0 0.0
C.Woodson, Pittsburgh 0 0 0 0 0.0
R.Wright, Washington 0 0 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

