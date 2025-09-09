NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|A.Brown, UNLV
|3
|3
|50
|1
|1.0
|T.Bryant, Kentucky
|2
|2
|25
|0
|1.0
|J.Campbell, New Mexico St.
|1
|1
|13
|0
|1.0
|J. Carter, Old Dominion
|1
|1
|3
|0
|1.0
|B.Clark, TCU
|1
|1
|25
|1
|1.0
|J.Clark, Louisiana-Lafayette
|1
|1
|0
|0
|1.0
|M.Esteen, Washington
|1
|1
|0
|0
|1.0
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|1
|1
|39
|1
|1.0
|B.Iya, New Mexico St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|F.Johnson, South Carolina
|1
|1
|2
|0
|1.0
|R.Jones, Air Force
|1
|1
|3
|0
|1.0
|A.Kilgore, SMU
|1
|1
|10
|1
|1.0
|A.Laing, Temple
|1
|1
|0
|0
|1.0
|H.Masses, California
|2
|2
|69
|0
|1.0
|C.Matteson, Army
|1
|1
|8
|0
|1.0
|D.McClellan, Missouri
|1
|1
|83
|1
|1.0
|W.Miller, South Alabama
|1
|1
|7
|0
|1.0
|L.Moore, Indiana
|2
|2
|41
|0
|1.0
|D.Snyder, Umass
|1
|1
|0
|0
|1.0
|T.Tolmaire, Boise St.
|1
|1
|21
|0
|1.0
|S.Walters, Miami (Ohio)
|1
|1
|0
|0
|1.0
|D.Ward, Memphis
|2
|2
|58
|2
|1.0
|H.Washington, Mississippi St.
|1
|1
|6
|0
|1.0
|J.White, Tulane
|2
|2
|0
|0
|1.0
|P.Williams, South Carolina
|1
|1
|23
|0
|1.0
|P.Zachman, Wisconsin
|2
|2
|17
|0
|1.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|3
|2
|66
|1
|0.7
|L.Welch, UNLV
|3
|2
|27
|0
|0.7
|K.Adams, Tulane
|2
|1
|0
|0
|0.5
|O.Agard, Wisconsin
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Ali, W. Kentucky
|2
|1
|0
|0
|0.5
|K.Ali, Delaware
|2
|1
|45
|1
|0.5
|J.Apalit-Williams, San Jose St.
|2
|1
|41
|0
|0.5
|N.Avinger, Utah St.
|2
|1
|10
|0
|0.5
|M.Bailey, Arizona
|2
|1
|2
|0
|0.5
|R.Bain, Miami
|2
|1
|12
|0
|0.5
|S.Banks, UTSA
|2
|1
|9
|0
|0.5
|J.Bellamy, UCF
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Bennee, Utah
|2
|1
|46
|1
|0.5
|M.Boswell, Akron
|2
|1
|0
|0
|0.5
|N.Bowers, Toledo
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Boyd, Texas Tech
|2
|1
|7
|0
|0.5
|D.Brinson, Uconn
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Brown, James Madison
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Brown, Arizona
|2
|1
|5
|0
|0.5
|S.Bruce, Coastal Carolina
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Burks, Appalachian St.
|2
|1
|25
|0
|0.5
|M.Butler, Jacksonville St.
|2
|1
|11
|0
|0.5
|D.Carnell, Missouri
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Caswell, Southern Miss.
|2
|1
|23
|0
|0.5
|J.Chenault, South Florida
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Cole, Arizona
|2
|1
|27
|1
|0.5
|A.Cooper, Arizona St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|R.Cooper, Maryland
|2
|1
|2
|0
|0.5
|K.Cost, North Carolina
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Crouch, Boston College
|2
|1
|28
|1
|0.5
|B.Crutchfield, Old Dominion
|2
|1
|31
|0
|0.5
|B.Cutter, West Virginia
|2
|1
|6
|0
|0.5
|R.Damuni, BYU
|2
|1
|26
|0
|0.5
|T.Davis, Washington
|2
|1
|0
|0
|0.5
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Delane, LSU
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Diagne, Georgia St.
|2
|1
|25
|0
|0.5
|A.Dickerson, Arkansas St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Douglas, Houston
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Downs, Ohio St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|Z.Durant, Penn St.
|2
|1
|14
|0
|0.5
|E.Eller, Wyoming
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Ferrell, Indiana
|2
|1
|16
|0
|0.5
|T.Fields, North Texas
|2
|1
|26
|0
|0.5
|B.Fitzgerald, Miami
|2
|1
|0
|0
|0.5
|N.Flores, Utah St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Ford, Penn St.
|2
|1
|3
|0
|0.5
|A.Foster, Southern Miss.
|2
|1
|20
|0
|0.5
|J.Foster, Louisiana Tech
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Gamble, Georgia Southern
|2
|1
|0
|0
|0.5
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|2
|1
|55
|1
|0.5
|M.Gonser, Buffalo
|2
|1
|54
|0
|0.5
|E.Green, Tulsa
|2
|1
|4
|0
|0.5
|J.Guilbeau, Texas
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Guy, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Hall, Utah
|2
|1
|4
|0
|0.5
|T.Hallock, W. Michigan
|2
|1
|32
|1
|0.5
|P.Hamilton, Navy
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Hampton, Clemson
|2
|1
|0
|0
|0.5
|R.Hanafin, Clemson
|2
|1
|13
|0
|0.5
|J.Hardaway, Kentucky
|2
|1
|0
|0
|0.5
|Z.Harris, Mississippi
|2
|1
|1
|0
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Heard, Vanderbilt
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Hearns, Wyoming
|2
|1
|-2
|0
|0.5
|T.Heckel, Illinois
|2
|1
|-1
|0
|0.5
|B.Hillman, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Hollobaugh, Ohio
|2
|1
|21
|0
|0.5
|K.Holmes, James Madison
|2
|1
|17
|0
|0.5
|J.Huff, Georgia St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|G.Hunter, Arizona
|2
|1
|28
|0
|0.5
|W.James, Houston
|2
|1
|37
|1
|0.5
|M.Jammeh, N. Illinois
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Jefferson, Alabama
|2
|1
|0
|0
|0.5
|B.Johnson, Wyoming
|2
|1
|18
|0
|0.5
|R.Johnson, Colorado
|2
|1
|2
|0
|0.5
|J.Johnson, Tulane
|2
|1
|11
|0
|0.5
|R.Jones, Clemson
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Joyner, Maryland
|2
|1
|9
|0
|0.5
|T.Kirksey, Arkansas St.
|2
|1
|18
|0
|0.5
|J.Kwiatkowski, Cent. Michigan
|2
|1
|18
|0
|0.5
|B.Lanier, Mississippi St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|B.Lee, Maryland
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Lewis, West Virginia
|2
|1
|31
|0
|0.5
|E.Little, Florida St.
|2
|1
|48
|0
|0.5
|C.Logan, Memphis
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Mack, Louisville
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Maldonado, Nevada
|2
|1
|36
|1
|0.5
|T.Martin, Umass
|2
|1
|23
|1
|0.5
|J.Mathews, Ohio St.
|2
|1
|5
|0
|0.5
|W.Matthews, Michigan St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|2
|1
|2
|0
|0.5
|J.McBurrows, Appalachian St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.McDonald, UCF
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.McKinney, Colorado
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.McNeil-Warren, Toledo
|2
|1
|37
|1
|0.5
|T.Metcalf, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Minter, Virginia
|2
|1
|10
|0
|0.5
|J.Mixon, Oregon
|2
|1
|26
|1
|0.5
|M.Montgomery, Southern Miss.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Moses, SMU
|2
|1
|95
|1
|0.5
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Murphy, New Mexico
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Myers, Marshall
|2
|1
|34
|0
|0.5
|Z.Nason, Louisiana Tech
|2
|1
|28
|0
|0.5
|J.Neal, Arkansas
|2
|1
|15
|0
|0.5
|D.Nicholson, Southern Cal
|2
|1
|0
|0
|0.5
|B.Osueke, Temple
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Parker, Navy
|2
|1
|0
|0
|0.5
|G.Pomerantz, Southern Cal
|2
|1
|37
|0
|0.5
|D.Ponds, Indiana
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Powe, Troy
|2
|1
|4
|1
|0.5
|J.Redding, Baylor
|2
|1
|0
|0
|0.5
|Q.Reddish, Virginia Tech
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Reynolds, Utah
|2
|1
|20
|0
|0.5
|M.Richard, Louisiana Tech
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Rikard, Cent. Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Robinson, Georgia
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Rogers, Colorado St.
|2
|1
|16
|0
|0.5
|L.Roland, Maryland
|2
|1
|0
|0
|0.5
|F.Satuala, BYU
|2
|1
|22
|0
|0.5
|L.Scruggs, Maryland
|2
|1
|0
|0
|0.5
|K.Seay, Delaware
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Slone, NC State
|2
|1
|0
|0
|0.5
|G.Smith, North Carolina
|2
|1
|30
|0
|0.5
|D.Smith, Middle Tennessee
|2
|1
|7
|0
|0.5
|G.Smith, Arizona
|2
|1
|25
|0
|0.5
|K.Smith, Oklahoma St.
|2
|1
|1
|0
|0.5
|X.Sorey, Arkansas
|2
|1
|25
|0
|0.5
|M.Stampley, Houston
|2
|1
|17
|0
|0.5
|Z.Stevenson, Wake Forest
|2
|1
|5
|0
|0.5
|C.Sullivan, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Telander, Tennessee
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Thomas, James Madison
|2
|1
|32
|0
|0.5
|J.Thompson, New Mexico St.
|2
|1
|8
|0
|0.5
|J.Tucker, Oregon St.
|2
|1
|31
|0
|0.5
|B.Tyson, Georgia Southern
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Uihlein, Northwestern
|2
|1
|7
|0
|0.5
|J.White, Troy
|2
|1
|1
|0
|0.5
|T.Wilk, East Carolina
|2
|1
|20
|0
|0.5
|J.Williams, Mississippi St.
|2
|1
|4
|0
|0.5
|A.Williams, Liberty
|2
|1
|0
|0
|0.5
|C.Wilson, West Virginia
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Wilson, Florida St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Wingate, Maryland
|2
|1
|20
|1
|0.5
|P.Woodyard, Oregon
|2
|1
|30
|1
|0.5
|K.Young, Missouri St.
|2
|1
|5
|0
|0.5
|M.Ziglar, North Carolina
|2
|1
|4
|0
|0.5
|J.Cooper, Iowa St.
|3
|1
|24
|0
|0.3
|D.Dye, Kansas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Embry, Fresno St.
|3
|1
|45
|1
|0.3
|S.Harris, Fresno St.
|3
|1
|16
|0
|0.3
|G.Iovino, Hawaii
|3
|1
|41
|1
|0.3
|J.Lewis, W. Kentucky
|3
|1
|6
|0
|0.3
|M.McDuffie, UNLV
|3
|1
|10
|0
|0.3
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Patton, Iowa St.
|3
|1
|22
|0
|0.3
|L.Rawls, Kansas
|3
|1
|0
|0
|0.3
|N.Reinicke, Iowa St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|R.Wilson, Fresno St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Agu, Louisville
|2
|0
|0
|0
|0.0
|B.Allen, Delaware
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Allen, Penn St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|M.Alleyne, Washington St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|N.Andersen, Wake Forest
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Barkate, Duke
|2
|0
|0
|0
|0.0
|K.Bartley, Wake Forest
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Benefield, Boise St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|A.Booker, Miami
|2
|0
|0
|0
|0.0
|L.Borodychuk, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Bowers, TCU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Boyd, Troy
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Buckley, W. Michigan
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Caesar, West Virginia
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Calhoun, California
|2
|0
|0
|0
|0.0
|N.Carr, Miami
|1
|0
|0
|0
|0.0
|X.Chapman, FIU
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Cook, UCF
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Crawford, Wyoming
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Czeremcha`, FIU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Daily, Missouri
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Dellinger, Michigan St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dickey, Oregon
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Dotson, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|R.Elston, Jacksonville St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|N.Elu, Oregon St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|H.Erb, Tulsa
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Fernandez, Charlotte
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Fields, Notre Dame
|1
|0
|0
|0
|0.0
|H.Fields, Auburn
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Flagg, Missouri
|2
|0
|0
|0
|0.0
|T.Green, Uconn
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hall, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hershey, Maryland
|2
|0
|0
|0
|0.0
|G.Hoffman, Missouri
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Hollins, Illinois
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hopkins, Missouri
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hopkins, Washington
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Howard, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.James, Mississippi St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Janikowski, Washington St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|B.Jock, California
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, Wake Forest
|2
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Juckel, Air Force
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Kaminski, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Keeley, Alabama
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Knapp, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Komolafe, Northwestern
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lafontant, UCF
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Lee, Mississippi
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lee, UTEP
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Love, North Carolina
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Lovvorn, Middle Tennessee
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Madison, Memphis
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Maher, Colorado St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|R.McConnell, Colorado St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|D.McCutcheon, Texas
|2
|0
|0
|0
|0.0
|H.McDonald, Nevada
|2
|0
|0
|0
|0.0
|M.McHugh, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.McNichols, UAB
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Meadows, UCF
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Mohammed, Washington
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Moore, Maryland
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Morgan, Rice
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Mosier, Ball St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|G.Nwawuihe, Army
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Osborne, Toledo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|P.Overmyer, UTSA
|2
|0
|0
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Petersen, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Reynolds, Jacksonville St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Rillos, Florida
|0
|0
|0
|0
|0.0
|P.Robertson, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|A.Rogers, Ohio St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Saina, Southern Cal
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Sandy, South Carolina
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Schieler, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Scott, Wyoming
|2
|0
|0
|0
|0.0
|U.Seumalo, Kansas St.
|3
|0
|0
|0
|0.0
|H.Sewell, Clemson
|2
|0
|0
|0
|0.0
|B.Shane, Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|A.Smith, East Carolina
|2
|0
|0
|0
|0.0
|S.Snowden, Utah
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Sovereign, Utah
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Spasojevic-Moko, California
|2
|0
|0
|0
|0.0
|D.Speech, New Mexico
|2
|0
|0
|0
|0.0
|H.Staes, Indiana
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Stemler, Ball St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|B.Stoner, Georgia Southern
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Strey, Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Stuhlsatz, Wyoming
|2
|0
|0
|0
|0.0
|H.Tabansi, Buffalo
|2
|0
|0
|0
|0.0
|A.Tate, Southern Miss.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z,Tibbs, Houston
|2
|0
|0
|0
|0.0
|X.Townsend, Iowa St.
|3
|0
|0
|0
|0.0
|B.Travis, Oklahoma
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Treter, Southern Cal
|2
|0
|0
|0
|0.0
|K.Trevino, New Mexico St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|I.Tuiono, Middle Tennessee
|2
|0
|0
|0
|0.0
|R.Underwood, Florida
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Walley, UTSA
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Weatherspoon, Toledo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.West, W. Kentucky
|3
|0
|0
|0
|0.0
|S.West, Mississippi St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|C.Wiley, Georgia
|2
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Williams, LSU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Mississippi
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Wyoming
|2
|0
|0
|0
|0.0
|T.Wilson, Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Woodson, Pittsburgh
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Wright, Washington
|0
|0
|0
|0
|0.0
