NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|J.White, Tulane
|1
|2
|0
|0
|2.0
|P.Zachman, Wisconsin
|1
|2
|17
|0
|2.0
|K.Adams, Tulane
|1
|1
|0
|0
|1.0
|K.Ali, Delaware
|1
|1
|45
|1
|1.0
|M.Bailey, Arizona
|1
|1
|2
|0
|1.0
|R.Bain, Miami
|1
|1
|12
|0
|1.0
|J.Bellamy, UCF
|1
|1
|0
|0
|1.0
|M.Boswell, Akron
|1
|1
|0
|0
|1.0
|N.Bowers, Toledo
|1
|1
|0
|0
|1.0
|A.Boyd, Texas Tech
|1
|1
|7
|0
|1.0
|A.Brown, UNLV
|2
|2
|50
|1
|1.0
|T.Brown, Arizona
|1
|1
|5
|0
|1.0
|J.Campbell, New Mexico St.
|1
|1
|13
|0
|1.0
|A.Cooper, Arizona St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|R.Cooper, Maryland
|1
|1
|2
|0
|1.0
|K.Cost, North Carolina
|1
|1
|0
|0
|1.0
|D.Crouch, Boston College
|1
|1
|28
|1
|1.0
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|1
|1
|0
|0
|1.0
|M.Delane, LSU
|1
|1
|0
|0
|1.0
|C.Diagne, Georgia St.
|1
|1
|25
|0
|1.0
|C.Douglas, Houston
|1
|1
|0
|0
|1.0
|Z.Durant, Penn St.
|1
|1
|14
|0
|1.0
|M.Esteen, Washington
|1
|1
|0
|0
|1.0
|A.Ferrell, Indiana
|1
|1
|16
|0
|1.0
|T.Fields, North Texas
|1
|1
|26
|0
|1.0
|N.Flores, Utah St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.Foster, Louisiana Tech
|1
|1
|0
|0
|1.0
|C.Gamble, Georgia Southern
|1
|1
|0
|0
|1.0
|M.Gonser, Buffalo
|1
|1
|54
|0
|1.0
|E.Green, Tulsa
|1
|1
|4
|0
|1.0
|T.Guy, Michigan
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.Hardaway, Kentucky
|1
|1
|0
|0
|1.0
|Z.Harris, Mississippi
|1
|1
|1
|0
|1.0
|M.Hartzog, Nebraska
|1
|1
|0
|0
|1.0
|C.Heard, Vanderbilt
|1
|1
|0
|0
|1.0
|B.Hillman, Michigan
|1
|1
|0
|0
|1.0
|K.Holmes, James Madison
|1
|1
|17
|0
|1.0
|J.Huff, Georgia St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|G.Hunter, Arizona
|1
|1
|28
|0
|1.0
|M.Jammeh, N. Illinois
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.Johnson, Tulane
|1
|1
|11
|0
|1.0
|F.Johnson, South Carolina
|1
|1
|2
|0
|1.0
|B.Johnson, Wyoming
|1
|1
|18
|0
|1.0
|R.Jones, Air Force
|1
|1
|3
|0
|1.0
|D.Joyner, Maryland
|1
|1
|9
|0
|1.0
|A.Kilgore, SMU
|1
|1
|10
|1
|1.0
|B.Lee, Maryland
|1
|1
|0
|0
|1.0
|C.Logan, Memphis
|1
|1
|0
|0
|1.0
|H.Masses, California
|1
|1
|41
|0
|1.0
|J.Mathews, Ohio St.
|1
|1
|5
|0
|1.0
|W.Matthews, Michigan St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.McBurrows, Appalachian St.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|D.McClellan, Missouri
|1
|1
|83
|1
|1.0
|D.McKinney, Colorado
|1
|1
|0
|0
|1.0
|W.Miller, South Alabama
|1
|1
|0
|0
|1.0
|E.Minter, Virginia
|1
|1
|10
|0
|1.0
|M.Montgomery, Southern Miss.
|1
|1
|0
|0
|1.0
|L.Moore, Indiana
|1
|1
|17
|0
|1.0
|A.Moses, SMU
|1
|1
|95
|1
|1.0
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|1
|1
|0
|0
|1.0
|Z.Nason, Louisiana Tech
|1
|1
|28
|0
|1.0
|B.Osueke, Temple
|1
|1
|0
|0
|1.0
|G.Pomerantz, Southern Cal
|1
|1
|37
|0
|1.0
|D.Ponds, Indiana
|1
|1
|0
|0
|1.0
|L.Rawls, Kansas
|1
|1
|0
|0
|1.0
|T.Reynolds, Utah
|1
|1
|20
|0
|1.0
|E.Rikard, Cent. Michigan
|1
|1
|0
|0
|1.0
|L.Roland, Maryland
|1
|1
|0
|0
|1.0
|L.Scruggs, Maryland
|1
|1
|0
|0
|1.0
|K.Seay, Delaware
|1
|1
|0
|0
|1.0
|K.Smith, Oklahoma St.
|1
|1
|1
|0
|1.0
|M.Stampley, Houston
|1
|1
|17
|0
|1.0
|C.Sullivan, Michigan
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.Telander, Tennessee
|1
|1
|0
|0
|1.0
|B.Tyson, Georgia Southern
|1
|1
|0
|0
|1.0
|S.Walters, Miami (Ohio)
|1
|1
|0
|0
|1.0
|D.Ward, Memphis
|1
|1
|27
|1
|1.0
|L.Welch, UNLV
|2
|2
|27
|0
|1.0
|J.White, Troy
|1
|1
|1
|0
|1.0
|T.Wilk, East Carolina
|1
|1
|20
|0
|1.0
|P.Williams, South Carolina
|1
|1
|23
|0
|1.0
|A.Williams, Liberty
|1
|1
|0
|0
|1.0
|D.Wingate, Maryland
|1
|1
|20
|1
|1.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Dye, Kansas
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Lewis, W. Kentucky
|2
|1
|6
|0
|0.5
|M.McDuffie, UNLV
|2
|1
|10
|0
|0.5
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Patton, Iowa St.
|2
|1
|22
|0
|0.5
|N.Reinicke, Iowa St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|R.Wilson, Fresno St.
|2
|1
|0
|0
|0.5
|D.Allen, UTSA
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Allen, North Carolina
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Allen, Baylor
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Anderson, Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Anene, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Armstrong, Ohio St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Auburn, Miami
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Aumua-Uiagalelei, Utah St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Austin, California
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bailey, TCU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Baker, Utah
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Baldwin, Charlotte
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Ballard, Buffalo
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Banks, Mississippi
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Barrick, West Virginia
|1
|0
|0
|0
|0.0
|F.Bate, Boston College
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Bates, Duke
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Beers, Colorado St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bennett, TCU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Black, Uconn
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Blackmon, Troy
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Boone, UCF
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Booth, Nebraska
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Booth, Mississippi St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Bootle, Charlotte
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Borriello, Wake Forest
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bowman, Air Force
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Bradford, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bradford, Liberty
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Brew, Oregon
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Brinson, Uconn
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Brown, Louisville
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Brus, Northwestern
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Burgess, Charlotte
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Butler, LSU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Capers, Louisville
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Carr, Notre Dame
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Carter, E. Michigan
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Castleberry, Temple
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Chenault, W. Michigan
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Chestnut, Syracuse
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Clark, Umass
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Clements, Wake Forest
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Coleman, Baylor
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Coleman, Cincinnati
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Coppinger, TCU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Cora, Kennesaw St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Cordova, Houston
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Correa, Nevada
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Davis, San Diego St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Davis, Southern Miss.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dawson, Air Force
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dennison, Wake Forest
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Denson, Clemson
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Doty, Buffalo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Douglass, SMU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|P.Drammeh, Tulane
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Drennan, Buffalo
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Drennen, Toledo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Duggar, Kansas
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dwyer, TCU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Eastern, Minnesota
|1
|0
|0
|0
|0.0
|F.Ebuka Edwin, Auburn
|0
|0
|0
|0
|0.0
|W.Edwards, Houston
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Efford, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Enarusai, Temple
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Etheridge, Kent St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Faison, Notre Dame
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Fisher, W. Michigan
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fitzgerald, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Fletcher, Mississippi
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Florentine, Northwestern
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Fountain, Southern Cal
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Frew, Air Force
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fuller, James Madison
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Garner, Texas State
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Gooding, Southern Miss.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Gorin, Louisville
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Grant, Navy
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Green, Washington
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Green, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Grier, Appalachian St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hall, UTSA
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Harley, James Madison
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Haselrig, Pittsburgh
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Haswell, Wyoming
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Haynes, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Haynes, Arizona
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Heath, Southern Miss.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Henry, South Alabama
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Hills, Akron
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Hohl, Nebraska
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Horvath, Navy
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.House, North Carolina
|1
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Humphreys, Sam Houston St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hyde, Washington
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Jackson, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|0.0
|G.Jackson-Smith, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.James, Army
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Jansey, Wisconsin
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Memphis
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jones, Auburn
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Jung, Southern Cal
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Kaelin, Virginia
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Kania, Wake Forest
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Kee, Vanderbilt
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Kelly, BYU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Kendrick, Indiana
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Kromenhoek, Mississippi St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.LaPenna, Colorado
|1
|0
|0
|0
|0.0
|W.Larkins, Oregon St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Larry, Utah St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Le Blanc, Missouri
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Lefau, Texas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Lesueur, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Longstreet, Southern Cal
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lyle, Miami
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Mack, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|0.0
|S.Macy, Minnesota
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Y.Mahe, UCLA
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Malpress, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.McCoskey, Purdue
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.McCullom, Illinois
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.McDonough, Southern Cal
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.McFadden, Ohio St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.McFall, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|F.Mendoza, Indiana
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Mercado, Purdue
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Merritt, Buffalo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Michel, FIU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Miller, Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Miller, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Mirer, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Monteiro, Liberty
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Murray, N. Illinois
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Muti, Arizona St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Nixon, UCF
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.O’Hara, Penn St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Oke, Northwestern
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Parker, Nebraska
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Parkhurst, Texas State
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Pascal, Bowling Green
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Pfeifer, Mississippi
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Pierce, Arkansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Plummer, California
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Polidore, California
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Pollard, Memphis
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Prasuhn, Arizona
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Rasmussen, Boise St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Redden, Utah
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Rhodes-Nelson, Georgia St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Robich, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|0.0
|M.Robinson, UTEP
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Robinson, FAU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Rodriguez, Rutgers
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Rosahac, Delaware
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Ross, Delaware
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Roy, Minnesota
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Sabb, Alabama
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Samuel, Penn St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Sargent, Wyoming
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Savchuk, Army
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Savea, Arizona
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Schaper, Duke
|0
|0
|0
|0
|0.0
|H.Schmidt, Boise St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Scott, Buffalo
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Sempebwa, TCU
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Shannon, FIU
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Shipman, Charlotte
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Small, Louisiana Tech
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Smith, NC State
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Smolik, Penn St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.St. John, Purdue
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Steel, UAB
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Stokes, Utah
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Stovall, Arizona
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Tatsch, Penn St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Tatum, Texas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Taylor, Georgia
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Temple
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Teloma, Arizona St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Thompson, Utah
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Todd, Sam Houston St.
|2
|0
|0
|0
|0.0
|J.Trotter, Missouri
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Turrentine, Tennessee
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Ugorji, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Van Vugt, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Wade, Colorado
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Walters, South Carolina
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Washington, Minnesota
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Watts, Louisville
|1
|0
|0
|0
|0.0
|W.Weber, UTEP
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Weidmann, Marshall
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Kennesaw St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|S.Williams, Texas A&M
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Williams, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Williams, Charlotte
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Uconn
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Willor, Wisconsin
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Wilson, Virginia
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Womack, San Jose St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Wooden, Arkansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Woods, Washington St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Woodyard, Auburn
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Wright, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.