NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
J.White, Tulane 1 2 0 0 2.0
P.Zachman, Wisconsin 1 2 17 0 2.0
K.Adams, Tulane 1 1 0 0 1.0
K.Ali, Delaware 1 1 45 1 1.0
M.Bailey, Arizona 1 1 2 0 1.0
R.Bain, Miami 1 1 12 0 1.0
J.Bellamy, UCF 1 1 0 0 1.0
M.Boswell, Akron 1 1 0 0 1.0
N.Bowers, Toledo 1 1 0 0 1.0
A.Boyd, Texas Tech 1 1 7 0 1.0
A.Brown, UNLV 2 2 50 1 1.0
T.Brown, Arizona 1 1 5 0 1.0
J.Campbell, New Mexico St. 1 1 13 0 1.0
A.Cooper, Arizona St. 1 1 0 0 1.0
R.Cooper, Maryland 1 1 2 0 1.0
K.Cost, North Carolina 1 1 0 0 1.0
D.Crouch, Boston College 1 1 28 1 1.0
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 1 1 0 0 1.0
M.Delane, LSU 1 1 0 0 1.0
C.Diagne, Georgia St. 1 1 25 0 1.0
C.Douglas, Houston 1 1 0 0 1.0
Z.Durant, Penn St. 1 1 14 0 1.0
M.Esteen, Washington 1 1 0 0 1.0
A.Ferrell, Indiana 1 1 16 0 1.0
T.Fields, North Texas 1 1 26 0 1.0
N.Flores, Utah St. 1 1 0 0 1.0
J.Foster, Louisiana Tech 1 1 0 0 1.0
C.Gamble, Georgia Southern 1 1 0 0 1.0
M.Gonser, Buffalo 1 1 54 0 1.0
E.Green, Tulsa 1 1 4 0 1.0
T.Guy, Michigan 1 1 0 0 1.0
J.Hardaway, Kentucky 1 1 0 0 1.0
Z.Harris, Mississippi 1 1 1 0 1.0
M.Hartzog, Nebraska 1 1 0 0 1.0
C.Heard, Vanderbilt 1 1 0 0 1.0
B.Hillman, Michigan 1 1 0 0 1.0
K.Holmes, James Madison 1 1 17 0 1.0
J.Huff, Georgia St. 1 1 0 0 1.0
G.Hunter, Arizona 1 1 28 0 1.0
M.Jammeh, N. Illinois 1 1 0 0 1.0
J.Johnson, Tulane 1 1 11 0 1.0
F.Johnson, South Carolina 1 1 2 0 1.0
B.Johnson, Wyoming 1 1 18 0 1.0
R.Jones, Air Force 1 1 3 0 1.0
D.Joyner, Maryland 1 1 9 0 1.0
A.Kilgore, SMU 1 1 10 1 1.0
B.Lee, Maryland 1 1 0 0 1.0
C.Logan, Memphis 1 1 0 0 1.0
H.Masses, California 1 1 41 0 1.0
J.Mathews, Ohio St. 1 1 5 0 1.0
W.Matthews, Michigan St. 1 1 0 0 1.0
J.McBurrows, Appalachian St. 1 1 0 0 1.0
D.McClellan, Missouri 1 1 83 1 1.0
D.McKinney, Colorado 1 1 0 0 1.0
W.Miller, South Alabama 1 1 0 0 1.0
E.Minter, Virginia 1 1 10 0 1.0
M.Montgomery, Southern Miss. 1 1 0 0 1.0
L.Moore, Indiana 1 1 17 0 1.0
A.Moses, SMU 1 1 95 1 1.0
C.Mosley, Louisiana-Monroe 1 1 0 0 1.0
Z.Nason, Louisiana Tech 1 1 28 0 1.0
B.Osueke, Temple 1 1 0 0 1.0
G.Pomerantz, Southern Cal 1 1 37 0 1.0
D.Ponds, Indiana 1 1 0 0 1.0
L.Rawls, Kansas 1 1 0 0 1.0
T.Reynolds, Utah 1 1 20 0 1.0
E.Rikard, Cent. Michigan 1 1 0 0 1.0
L.Roland, Maryland 1 1 0 0 1.0
L.Scruggs, Maryland 1 1 0 0 1.0
K.Seay, Delaware 1 1 0 0 1.0
K.Smith, Oklahoma St. 1 1 1 0 1.0
M.Stampley, Houston 1 1 17 0 1.0
C.Sullivan, Michigan 1 1 0 0 1.0
J.Telander, Tennessee 1 1 0 0 1.0
B.Tyson, Georgia Southern 1 1 0 0 1.0
S.Walters, Miami (Ohio) 1 1 0 0 1.0
D.Ward, Memphis 1 1 27 1 1.0
L.Welch, UNLV 2 2 27 0 1.0
J.White, Troy 1 1 1 0 1.0
T.Wilk, East Carolina 1 1 20 0 1.0
P.Williams, South Carolina 1 1 23 0 1.0
A.Williams, Liberty 1 1 0 0 1.0
D.Wingate, Maryland 1 1 20 1 1.0
E.Allen, Sam Houston St. 2 1 0 0 0.5
D.Dye, Kansas 2 1 0 0 0.5
J.Lewis, W. Kentucky 2 1 6 0 0.5
M.McDuffie, UNLV 2 1 10 0 0.5
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 2 1 0 0 0.5
J.Patton, Iowa St. 2 1 22 0 0.5
N.Reinicke, Iowa St. 2 1 0 0 0.5
R.Wilson, Fresno St. 2 1 0 0 0.5
D.Allen, UTSA 1 0 0 0 0.0
M.Allen, North Carolina 1 0 0 0 0.0
M.Allen, Baylor 1 0 0 0 0.0
B.Anderson, Oklahoma 1 0 0 0 0.0
K.Anene, Kansas 1 0 0 0 0.0
D.Armstrong, Ohio St. 0 0 0 0 0.0
B.Auburn, Miami 0 0 0 0 0.0
K.Aumua-Uiagalelei, Utah St. 1 0 0 0 0.0
B.Austin, California 1 0 0 0 0.0
J.Bailey, TCU 1 0 0 0 0.0
B.Baker, Utah 0 0 0 0 0.0
T.Baldwin, Charlotte 1 0 0 0 0.0
D.Ballard, Buffalo 1 0 0 0 0.0
T.Banks, Mississippi 1 0 0 0 0.0
S.Barnett, Texas 0 0 0 0 0.0
J.Barrick, West Virginia 1 0 0 0 0.0
F.Bate, Boston College 1 0 0 0 0.0
T.Bates, Duke 0 0 0 0 0.0
R.Beers, Colorado St. 1 0 0 0 0.0
C.Bennett, TCU 1 0 0 0 0.0
M.Black, Uconn 1 0 0 0 0.0
J.Blackmon, Troy 0 0 0 0 0.0
M.Boone, UCF 0 0 0 0 0.0
C.Booth, Nebraska 0 0 0 0 0.0
D.Booth, Mississippi St. 1 0 0 0 0.0
D.Bootle, Charlotte 1 0 0 0 0.0
A.Borriello, Wake Forest 0 0 0 0 0.0
J.Bowman, Air Force 1 0 0 0 0.0
A.Bradford, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0
J.Bradford, Liberty 0 0 0 0 0.0
D.Brew, Oregon 0 0 0 0 0.0
D.Brinson, Uconn 1 0 0 0 0.0
K.Brown, Louisville 1 0 0 0 0.0
B.Brus, Northwestern 1 0 0 0 0.0
D.Burgess, Charlotte 1 0 0 0 0.0
J.Butler, LSU 1 0 0 0 0.0
T.Capers, Louisville 1 0 0 0 0.0
C.Carr, Notre Dame 1 0 0 0 0.0
J.Carter, E. Michigan 0 0 0 0 0.0
J.Castleberry, Temple 1 0 0 0 0.0
A.Chenault, W. Michigan 1 0 0 0 0.0
D.Chestnut, Syracuse 1 0 0 0 0.0
J.Clark, Umass 1 0 0 0 0.0
J.Clements, Wake Forest 1 0 0 0 0.0
D.Coleman, Baylor 1 0 0 0 0.0
S.Coleman, Cincinnati 1 0 0 0 0.0
T.Coppinger, TCU 0 0 0 0 0.0
J.Cora, Kennesaw St. 0 0 0 0 0.0
R.Cordova, Houston 0 0 0 0 0.0
J.Correa, Nevada 0 0 0 0 0.0
K.Davis, San Diego St. 0 0 0 0 0.0
M.Davis, Southern Miss. 1 0 0 0 0.0
J.Dawson, Air Force 0 0 0 0 0.0
J.Dennison, Wake Forest 0 0 0 0 0.0
C.Denson, Clemson 0 0 0 0 0.0
T.Doty, Buffalo 0 0 0 0 0.0
H.Douglass, SMU 0 0 0 0 0.0
P.Drammeh, Tulane 0 0 0 0 0.0
D.Drennan, Buffalo 1 0 0 0 0.0
M.Drennen, Toledo 0 0 0 0 0.0
E.Duggar, Kansas 2 0 0 0 0.0
J.Dwyer, TCU 1 0 0 0 0.0
D.Eastern, Minnesota 1 0 0 0 0.0
F.Ebuka Edwin, Auburn 0 0 0 0 0.0
W.Edwards, Houston 0 0 0 0 0.0
K.Efford, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0
B.Enarusai, Temple 0 0 0 0 0.0
J.Etheridge, Kent St. 1 0 0 0 0.0
J.Faison, Notre Dame 1 0 0 0 0.0
K.Fisher, W. Michigan 1 0 0 0 0.0
J.Fitzgerald, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
R.Fletcher, Mississippi 1 0 0 0 0.0
J.Florentine, Northwestern 0 0 0 0 0.0
K.Fountain, Southern Cal 1 0 0 0 0.0
K.Frew, Air Force 1 0 0 0 0.0
J.Fuller, James Madison 0 0 0 0 0.0
S.Garner, Texas State 0 0 0 0 0.0
C.Gooding, Southern Miss. 0 0 0 0 0.0
C.Gorin, Louisville 1 0 0 0 0.0
J.Grant, Navy 1 0 0 0 0.0
K.Green, Washington 1 0 0 0 0.0
R.Green, Louisiana-Monroe 1 0 0 0 0.0
J.Grier, Appalachian St. 1 0 0 0 0.0
M.Hall, UTSA 0 0 0 0 0.0
C.Harley, James Madison 1 0 0 0 0.0
B.Haselrig, Pittsburgh 0 0 0 0 0.0
A.Haswell, Wyoming 1 0 0 0 0.0
E.Haynes, UNLV 0 0 0 0 0.0
R.Haynes, Arizona 1 0 0 0 0.0
K.Heath, Southern Miss. 1 0 0 0 0.0
T.Henry, South Alabama 1 0 0 0 0.0
B.Hills, Akron 0 0 0 0 0.0
J.Hohl, Nebraska 1 0 0 0 0.0
B.Horvath, Navy 1 0 0 0 0.0
K.House, North Carolina 1 0 0 0 0.0
Q.Humphreys, Sam Houston St. 2 0 0 0 0.0
D.Hyde, Washington 1 0 0 0 0.0
J.Jackson, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
M.Jackson, W. Kentucky 2 0 0 0 0.0
G.Jackson-Smith, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
T.James, Army 0 0 0 0 0.0
T.Jansey, Wisconsin 1 0 0 0 0.0
J.Johnson, Memphis 0 0 0 0 0.0
J.Jones, Auburn 1 0 0 0 0.0
B.Jung, Southern Cal 0 0 0 0 0.0
D.Kaelin, Virginia 1 0 0 0 0.0
B.Kania, Wake Forest 0 0 0 0 0.0
D.Kee, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0
J.Kelly, BYU 1 0 0 0 0.0
M.Kendrick, Indiana 0 0 0 0 0.0
L.Kromenhoek, Mississippi St. 1 0 0 0 0.0
B.LaPenna, Colorado 1 0 0 0 0.0
W.Larkins, Oregon St. 0 0 0 0 0.0
R.Larry, Utah St. 0 0 0 0 0.0
B.Le Blanc, Missouri 1 0 0 0 0.0
L.Lefau, Texas 1 0 0 0 0.0
D.Lesueur, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0 0.0
K.Longstreet, Southern Cal 1 0 0 0 0.0
J.Lyle, Miami 1 0 0 0 0.0
J.Mack, W. Kentucky 2 0 0 0 0.0
S.Macy, Minnesota 0 0 0 0 0.0
Y.Mahe, UCLA 0 0 0 0 0.0
D.Malpress, Middle Tennessee 0 0 0 0 0.0
J.McCoskey, Purdue 1 0 0 0 0.0
A.McCullom, Illinois 1 0 0 0 0.0
D.McDonough, Southern Cal 1 0 0 0 0.0
J.McFadden, Ohio St. 0 0 0 0 0.0
E.McFall, Hawaii 0 0 0 0 0.0
F.Mendoza, Indiana 1 0 0 0 0.0
R.Mercado, Purdue 0 0 0 0 0.0
J.Merritt, Buffalo 0 0 0 0 0.0
D.Michel, FIU 1 0 0 0 0.0
C.Miller, Kentucky 0 0 0 0 0.0
N.Miller, Arkansas St. 0 0 0 0 0.0
C.Mirer, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Monteiro, Liberty 0 0 0 0 0.0
D.Murray, N. Illinois 0 0 0 0 0.0
M.Muti, Arizona St. 0 0 0 0 0.0
J.Nixon, UCF 1 0 0 0 0.0
B.O’Hara, Penn St. 0 0 0 0 0.0
T.Oke, Northwestern 0 0 0 0 0.0
J.Parker, Nebraska 0 0 0 0 0.0
G.Parkhurst, Texas State 0 0 0 0 0.0
K.Pascal, Bowling Green 1 0 0 0 0.0
J.Pfeifer, Mississippi 1 0 0 0 0.0
A.Pierce, Arkansas 0 0 0 0 0.0
J.Plummer, California 1 0 0 0 0.0
D.Polidore, California 0 0 0 0 0.0
M.Pollard, Memphis 0 0 0 0 0.0
T.Prasuhn, Arizona 0 0 0 0 0.0
C.Rasmussen, Boise St. 1 0 0 0 0.0
B.Redden, Utah 0 0 0 0 0.0
K.Reynolds, Miami (Ohio) 1 0 0 0 0.0
J.Rhodes-Nelson, Georgia St. 1 0 0 0 0.0
R.Robich, W. Kentucky 2 0 0 0 0.0
M.Robinson, UTEP 0 0 0 0 0.0
A.Robinson, FAU 0 0 0 0 0.0
R.Rodriguez, Rutgers 0 0 0 0 0.0
N.Rosahac, Delaware 1 0 0 0 0.0
J.Ross, Delaware 0 0 0 0 0.0
N.Roy, Minnesota 1 0 0 0 0.0
K.Sabb, Alabama 1 0 0 0 0.0
L.Samuel, Penn St. 0 0 0 0 0.0
J.Sargent, Wyoming 1 0 0 0 0.0
T.Savchuk, Army 0 0 0 0 0.0
T.Savea, Arizona 1 0 0 0 0.0
E.Schaper, Duke 0 0 0 0 0.0
H.Schmidt, Boise St. 0 0 0 0 0.0
M.Scott, Buffalo 0 0 0 0 0.0
C.Sempebwa, TCU 0 0 0 0 0.0
S.Shannon, FIU 1 0 0 0 0.0
G.Shipman, Charlotte 1 0 0 0 0.0
R.Small, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0
K.Smith, NC State 1 0 0 0 0.0
J.Smolik, Penn St. 1 0 0 0 0.0
E.St. John, Purdue 0 0 0 0 0.0
J.Steel, UAB 0 0 0 0 0.0
J.Stokes, Utah 1 0 0 0 0.0
G.Stovall, Arizona 1 0 0 0 0.0
A.Tatsch, Penn St. 0 0 0 0 0.0
J.Tatum, Texas 0 0 0 0 0.0
T.Taylor, Georgia 1 0 0 0 0.0
B.Taylor, Temple 0 0 0 0 0.0
D.Teloma, Arizona St. 0 0 0 0 0.0
L.Thompson, Utah 0 0 0 0 0.0
C.Todd, Sam Houston St. 2 0 0 0 0.0
J.Trotter, Missouri 1 0 0 0 0.0
A.Turrentine, Tennessee 1 0 0 0 0.0
E.Ugorji, Stanford 1 0 0 0 0.0
K.Van Vugt, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
K.Wade, Colorado 1 0 0 0 0.0
M.Walters, South Carolina 0 0 0 0 0.0
G.Washington, Minnesota 0 0 0 0 0.0
A.Watts, Louisville 1 0 0 0 0.0
W.Weber, UTEP 0 0 0 0 0.0
N.Weidmann, Marshall 0 0 0 0 0.0
J.Williams, Kennesaw St. 0 0 0 0 0.0
S.Williams, Texas A&M 1 0 0 0 0.0
R.Williams, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0 0.0
L.Williams, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0 0.0
D.Williams, Charlotte 1 0 0 0 0.0
J.Williams, Uconn 0 0 0 0 0.0
E.Willor, Wisconsin 0 0 0 0 0.0
B.Wilson, Virginia 1 0 0 0 0.0
C.Womack, San Jose St. 1 0 0 0 0.0
C.Wooden, Arkansas 1 0 0 0 0.0
M.Woods, Washington St. 0 0 0 0 0.0
R.Woodyard, Auburn 1 0 0 0 0.0
L.Wright, W. Kentucky 2 0 0 0 0.0

