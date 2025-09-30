NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|6
|16
|16
|1.000
|2.67
|R.Barker, Penn St.
|4
|10
|11
|.909
|2.50
|S.O’Haire, Maryland
|4
|10
|11
|.909
|2.50
|J.Kleather, Bowling Green
|5
|12
|13
|.923
|2.40
|W.Ferrin, BYU
|4
|9
|10
|.900
|2.25
|E.Sanchez, Houston
|4
|9
|11
|.818
|2.25
|L.Carneiro, Mississippi
|5
|11
|12
|.917
|2.20
|J.Gomez, Arizona St.
|5
|11
|14
|.786
|2.20
|A.Birr, Georgia Tech
|5
|10
|10
|1.000
|2.00
|T.Butkowski, Pittsburgh
|4
|8
|9
|.889
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.Kauwe, Kentucky
|4
|8
|8
|1.000
|2.00
|R.Kessinger, E. Michigan
|5
|10
|13
|.769
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.McFadden, Nevada
|4
|8
|10
|.800
|2.00
|M.Schramm, Akron
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|P.Durkin, Tulane
|5
|9
|9
|1.000
|1.80
|J.Love, Virginia Tech
|5
|9
|10
|.900
|1.80
|D.Stevens, Iowa
|5
|9
|12
|.750
|1.80
|M.Bhaghani, UCLA
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|N.Gramatica, South Florida
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|S.Porath, Purdue
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|C.Ranvier, Louisville
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|N.Ruelas, UCF
|4
|7
|8
|.875
|1.75
|M.Salgado-Medina, Arizona
|4
|7
|11
|.636
|1.75
|L.Ward, Oklahoma St.
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|D.Zvada, Michigan
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|M.Connington, Michigan St.
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|W.Bettridge, Virginia
|5
|8
|11
|.727
|1.60
|C.Freeman, Uconn
|5
|8
|9
|.889
|1.60
|M.Gilbert, Tennessee
|5
|8
|10
|.800
|1.60
|D.Ramos, LSU
|5
|8
|10
|.800
|1.60
|R.Sayeri, Southern Cal
|5
|8
|9
|.889
|1.60
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|5
|8
|11
|.727
|1.60
|J.Stevens, Washington St.
|5
|8
|8
|1.000
|1.60
|K.Cunanan, Nebraska
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|R.Hawk, New Mexico St.
|4
|6
|9
|.667
|1.50
|L.Lombardo, Boston College
|4
|6
|6
|1.000
|1.50
|G.Plascencia, San Diego St.
|4
|6
|6
|1.000
|1.50
|S.Rusnak, Cincinnati
|4
|6
|6
|1.000
|1.50
|T.Sandell, Oklahoma
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|T.Smack, Florida
|4
|6
|9
|.667
|1.50
|J.Cannon, W. Kentucky
|5
|7
|8
|.875
|1.40
|E.Kenney, Stanford
|5
|7
|9
|.778
|1.40
|L.Marjan, Kansas
|5
|7
|7
|1.000
|1.40
|S.Morgan, Tulsa
|5
|7
|9
|.778
|1.40
|T.Pelino, Duke
|5
|7
|11
|.636
|1.40
|G.Rippa, Jacksonville St.
|5
|7
|8
|.875
|1.40
|R.Bond, Texas A&M
|4
|5
|9
|.556
|1.25
|L.Boyd, Charlotte
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|C.Calvert, Wake Forest
|4
|5
|8
|.625
|1.25
|B.Denaburg, Minnesota
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|A.Glass, N. Illinois
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|M.Shipley, Texas
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|R.Verhoff, North Carolina
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|R.Villela, UNLV
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|P.Domschke, W. Michigan
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|K.Ferrie, Mississippi St.
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|C.Graham, Cent. Michigan
|5
|6
|8
|.750
|1.20
|D.Lynch, Fresno St.
|5
|6
|10
|.600
|1.20
|R.Meyer, Missouri
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|Y.Obeid, Missouri St.
|5
|6
|10
|.600
|1.20
|D.Olano, Illinois
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|L.Quinn, Marshall
|5
|6
|9
|.667
|1.20
|L.Rodriguez, Kansas St.
|5
|6
|6
|1.000
|1.20
|A.Sappington, Oregon
|5
|6
|8
|.750
|1.20
|G.Spetic, Memphis
|5
|6
|8
|.750
|1.20
|C.Van Andel, Arkansas St.
|5
|6
|8
|.750
|1.20
|T.Woody, Syracuse
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|U.Bellenfant, Texas Tech
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|N.Burnette, Notre Dame
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|T.Cragun, UTEP
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Cunanan, Toledo
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|D.Curtis, Utah
|5
|5
|8
|.625
|1.00
|C.Davis, Miami
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|D.De Freitas, Appalachian St.
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|J.Delange, UAB
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|H.DiBoyan, South Alabama
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|J.Fielding, Ohio St.
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|G.Gross, Washington
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|C.Hardin, Temple
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|R.Harradine, Southern Miss.
|5
|5
|8
|.625
|1.00
|S.Harrington, Texas Tech
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|C.Hawkins, Baylor
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|J.Howes, Buffalo
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|D.Jones, Army
|4
|4
|6
|.667
|1.00
|N.Konieczynski, NC State
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|D.Lynch, San Jose St.
|4
|4
|10
|.400
|1.00
|N.Mazzie, East Carolina
|4
|4
|6
|.667
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|A.Murray, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|K.Nguma, North Texas
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|J.Patel, Rutgers
|5
|5
|8
|.625
|1.00
|M.Petro, UTSA
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|N.Radicic, Indiana
|5
|5
|5
|1.000
|1.00
|T.Robles, Texas State
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|E.Sandvik, Wyoming
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|G.Smith, FAU
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|C.Talty, Alabama
|4
|4
|6
|.667
|1.00
|B.Taylor, Vanderbilt
|5
|5
|5
|1.000
|1.00
|P.Woodring, Georgia
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|T.Bryant, Georgia Southern
|5
|4
|5
|.800
|.80
|E.Gota, Rice
|5
|4
|6
|.667
|.80
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|5
|4
|5
|.800
|.80
|D.Henderson, Louisiana Tech
|5
|4
|5
|.800
|.80
|K.Hensley, West Virginia
|5
|4
|5
|.800
|.80
|W.Joyce, South Carolina
|5
|4
|5
|.800
|.80
|A.McPherson, Auburn
|5
|4
|4
|1.000
|.80
|S.Starzyk, Arkansas
|5
|4
|6
|.667
|.80
|O.Wiley, Akron
|5
|4
|8
|.500
|.80
|L.Akers, Northwestern
|4
|3
|3
|1.000
|.75
|J.Billingsley, Liberty
|4
|3
|6
|.500
|.75
|L.Drzewiecki, New Mexico
|4
|3
|3
|1.000
|.75
|N.Hauser, Clemson
|4
|3
|5
|.600
|.75
|D.Morris, Umass
|4
|3
|4
|.750
|.75
|J.Weinberg, Florida St.
|4
|3
|4
|.750
|.75
|R.Czeremcha, FIU
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|C.Arreola, UTEP
|5
|3
|6
|.500
|.60
|A.Mata, Colorado
|5
|3
|4
|.750
|.60
|C.Meyer, California
|5
|3
|4
|.750
|.60
|C.Ojeda, Oregon St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|B.Auburn, Miami
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|C.Boomer, Boise St.
|4
|2
|3
|.667
|.50
|R.Callaghan, Old Dominion
|4
|2
|4
|.500
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|4
|2
|5
|.400
|.50
|C.Holmer, Ball St.
|4
|2
|4
|.500
|.50
|N.Keller, Louisville
|4
|2
|3
|.667
|.50
|N.Kirkwood, Navy
|4
|2
|3
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|4
|2
|3
|.667
|.50
|B.Peacock, Ohio
|4
|2
|4
|.500
|.50
|N.Reed, Delaware
|4
|2
|5
|.400
|.50
|S.Renfroe, Troy
|4
|2
|2
|1.000
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|4
|2
|3
|.667
|.50
|M.Suarez, James Madison
|4
|2
|4
|.500
|.50
|N.Vakos, Wisconsin
|4
|2
|4
|.500
|.50
|K.Vinesett, NC State
|4
|2
|3
|.667
|.50
|B.Williams, Kennesaw St.
|4
|2
|4
|.500
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|D.Dellenbach, Ohio
|5
|2
|2
|1.000
|.40
|T.Rinker, Utah St.
|5
|2
|2
|1.000
|.40
|J.Olsen, Northwestern
|3
|1
|2
|.500
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|W.Hryszko, Kent St.
|4
|1
|2
|.500
|.25
|S.Keltner, SMU
|4
|1
|3
|.333
|.25
|B.McAlister, Georgia St.
|4
|1
|3
|.333
|.25
|N.McCashland, TCU
|4
|1
|2
|.500
|.25
|J.Chance, Louisiana Tech
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|H.Smith, W. Michigan
|5
|1
|2
|.500
|.20
|J.Abbey, Virginia Tech
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Acheampong, Bowling Green
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Acker, Wisconsin
|4
|0
|0
|.000
|.00
|E.Aigbokhae, Kennesaw St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Akins, Fresno St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ames, San Diego St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Andersen, Utah St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|G.Averitt, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Badger, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Barker, Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Belcher, Kennesaw St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Belgrave-Shorter, Penn St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Bentley, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Benton, Georgia Tech
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bettis, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Brown, Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brown-Demery, Akron
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Bucey, South Carolina
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Burton, Washington
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Calhoun, Alabama
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Carter, NC State
|5
|0
|0
|.000
|.00
|T.Carter, Jacksonville St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cayenne, FIU
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Chambers, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Clark-Glover, Marshall
|4
|0
|0
|.000
|.00
|E.Demaine, Wake Forest
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dickerson, East Carolina
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Doyle, Wake Forest
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Duffus, Georgia St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Dunbar-Hawkins, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Eck, Nevada
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Ellinger, Virginia
|4
|0
|0
|.000
|.00
|N.Fehoko, Rice
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Fonohema, BYU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|B.Fonoimoana, Utah
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Fontus, Maryland
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Fulton, Georgia St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ganoe, Appalachian St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|I.Gibson, Southern Miss.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Gillians, Syracuse
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Glasper, Oregon St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|C.Goodie, Cincinnati
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Griffin, Southern Miss.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Grimes, Maryland
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Grose, Michigan St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hairston, Virginia Tech
|5
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Hales, Southern Miss.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hampton, W. Kentucky
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Hanning, FAU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Harris, Sam Houston St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Harvey, Georgia Tech
|5
|0
|0
|.000
|.00
|A.Herring, Kansas
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Hughes, Oregon
|4
|0
|0
|.000
|.00
|W.Huntsinger, Texas A&M
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Jackson, Ball St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jackson, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.James, Maryland
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Janvier, Southern Miss.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Jean, FAU
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jernigan, Jacksonville St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Johnson, Duke
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Johnson, New Mexico
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Jones, Mississippi
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Kahoun, Notre Dame
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.King, FAU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Kinsler, Southern Miss.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Kirks, Ohio St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lane, UAB
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Laubstein, New Mexico
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lawson, Clemson
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lee, Tulsa
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Lewis, SMU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Lock, Missouri
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Long, Kent St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Luna, Miami
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Lynch, Pittsburgh
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lynch, N. Illinois
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Mahan, Duke
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Mann, Arizona
|4
|0
|0
|.000
|.00
|N.Marinaro, Ohio
|5
|0
|0
|.000
|.00
|B.Mascoe, Rutgers
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.May, South Alabama
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Mays, Georgia Southern
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.McClendon, Mississippi St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.McCray, Cincinnati
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.McCray, New Mexico
|4
|0
|0
|.000
|.00
|W.McDonald, Wisconsin
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.McEnaney, Louisville
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.McNeil, Iowa
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Menter, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Metz, Alabama
|4
|0
|0
|.000
|.00
|P.Moore, Wyoming
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Morris, Georgia
|4
|0
|0
|.000
|.00
|N.Morrow, California
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Muckelroy, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Murphy, Coastal Carolina
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Na’a, Arizona St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Nelson, Kansas St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Nkele, Minnesota
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Peterson, Washington St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|S.Pierre, Rice
|5
|0
|0
|.000
|.00
|A.Powell, Temple
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Reddix, New Mexico
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Reed, Duke
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Richard, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rizk, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Robinson, Florida
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Rogers, California
|2
|0
|0
|.000
|.00
|F.Rogosch, Troy
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Russell, Northwestern
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sampson, Florida St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|E.Sarratt, Indiana
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Schaub, Baylor
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Scott, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Senenat, N. Illinois
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Sexton, Penn St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Shelton, Buffalo
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Silver, Delaware
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Smith, East Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Smith, Air Force
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Colorado St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Stevenson, Washington St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Taylor, Ohio
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Terrill, Miami (Ohio)
|4
|0
|0
|.000
|.00
|P.Thompson, Auburn
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Vadrawale, Oregon St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|G.VanDeMark, Alabama
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Wade, UCF
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Wagner, Arkansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Wallace, Arkansas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Walls, UCLA
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Washington, Georgia St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Westbrooks, Arizona St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Wilder, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Williams, Akron
|5
|0
|0
|.000
|.00
|L.Williams, New Mexico
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, Pittsburgh
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, W. Kentucky
|4
|0
|0
|.000
|.00
|P.Williams, Baylor
|5
|0
|0
|.000
|.00
|A.Williams, Mississippi St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Williams-Thomas, Marshall
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Wilty, South Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Young, Vanderbilt
|5
|0
|0
|.000
|.00
