NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 6 16 16 1.000 2.67
R.Barker, Penn St. 4 10 11 .909 2.50
S.O’Haire, Maryland 4 10 11 .909 2.50
J.Kleather, Bowling Green 5 12 13 .923 2.40
W.Ferrin, BYU 4 9 10 .900 2.25
E.Sanchez, Houston 4 9 11 .818 2.25
L.Carneiro, Mississippi 5 11 12 .917 2.20
J.Gomez, Arizona St. 5 11 14 .786 2.20
A.Birr, Georgia Tech 5 10 10 1.000 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 4 8 9 .889 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
J.Kauwe, Kentucky 4 8 8 1.000 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 5 10 13 .769 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
J.McFadden, Nevada 4 8 10 .800 2.00
M.Schramm, Akron 1 2 2 1.000 2.00
P.Durkin, Tulane 5 9 9 1.000 1.80
J.Love, Virginia Tech 5 9 10 .900 1.80
D.Stevens, Iowa 5 9 12 .750 1.80
M.Bhaghani, UCLA 4 7 7 1.000 1.75
N.Gramatica, South Florida 4 7 9 .778 1.75
K.Konrardy, Iowa St. 4 7 9 .778 1.75
S.Porath, Purdue 4 7 7 1.000 1.75
C.Ranvier, Louisville 4 7 7 1.000 1.75
N.Ruelas, UCF 4 7 8 .875 1.75
M.Salgado-Medina, Arizona 4 7 11 .636 1.75
L.Ward, Oklahoma St. 4 7 7 1.000 1.75
D.Zvada, Michigan 4 7 9 .778 1.75
M.Connington, Michigan St. 3 5 6 .833 1.67
D.Kinney, Kennesaw St. 3 5 5 1.000 1.67
W.Bettridge, Virginia 5 8 11 .727 1.60
C.Freeman, Uconn 5 8 9 .889 1.60
M.Gilbert, Tennessee 5 8 10 .800 1.60
D.Ramos, LSU 5 8 10 .800 1.60
R.Sayeri, Southern Cal 5 8 9 .889 1.60
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 5 8 11 .727 1.60
J.Stevens, Washington St. 5 8 8 1.000 1.60
K.Cunanan, Nebraska 4 6 7 .857 1.50
R.Hawk, New Mexico St. 4 6 9 .667 1.50
L.Lombardo, Boston College 4 6 6 1.000 1.50
G.Plascencia, San Diego St. 4 6 6 1.000 1.50
S.Rusnak, Cincinnati 4 6 6 1.000 1.50
T.Sandell, Oklahoma 4 6 7 .857 1.50
T.Smack, Florida 4 6 9 .667 1.50
J.Cannon, W. Kentucky 5 7 8 .875 1.40
E.Kenney, Stanford 5 7 9 .778 1.40
L.Marjan, Kansas 5 7 7 1.000 1.40
S.Morgan, Tulsa 5 7 9 .778 1.40
T.Pelino, Duke 5 7 11 .636 1.40
G.Rippa, Jacksonville St. 5 7 8 .875 1.40
R.Bond, Texas A&M 4 5 9 .556 1.25
L.Boyd, Charlotte 4 5 7 .714 1.25
C.Calvert, Wake Forest 4 5 8 .625 1.25
B.Denaburg, Minnesota 4 5 7 .714 1.25
A.Glass, N. Illinois 4 5 6 .833 1.25
M.Shipley, Texas 4 5 5 1.000 1.25
R.Verhoff, North Carolina 4 5 5 1.000 1.25
R.Villela, UNLV 4 5 7 .714 1.25
P.Domschke, W. Michigan 5 6 7 .857 1.20
K.Ferrie, Mississippi St. 5 6 7 .857 1.20
C.Graham, Cent. Michigan 5 6 8 .750 1.20
D.Lynch, Fresno St. 5 6 10 .600 1.20
R.Meyer, Missouri 5 6 7 .857 1.20
Y.Obeid, Missouri St. 5 6 10 .600 1.20
D.Olano, Illinois 5 6 7 .857 1.20
L.Quinn, Marshall 5 6 9 .667 1.20
L.Rodriguez, Kansas St. 5 6 6 1.000 1.20
A.Sappington, Oregon 5 6 8 .750 1.20
G.Spetic, Memphis 5 6 8 .750 1.20
C.Van Andel, Arkansas St. 5 6 8 .750 1.20
T.Woody, Syracuse 5 6 7 .857 1.20
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 3 3 3 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 3 3 3 1.000 1.00
N.Burnette, Notre Dame 3 3 3 1.000 1.00
T.Cragun, UTEP 1 1 1 1.000 1.00
D.Cunanan, Toledo 5 5 6 .833 1.00
D.Curtis, Utah 5 5 8 .625 1.00
C.Davis, Miami 4 4 4 1.000 1.00
D.De Freitas, Appalachian St. 4 4 5 .800 1.00
J.Delange, UAB 4 4 5 .800 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 5 5 6 .833 1.00
D.Dzioban, Miami (Ohio) 3 3 4 .750 1.00
J.Fielding, Ohio St. 4 4 4 1.000 1.00
G.Gross, Washington 4 4 4 1.000 1.00
C.Hardin, Temple 4 4 5 .800 1.00
R.Harradine, Southern Miss. 5 5 8 .625 1.00
S.Harrington, Texas Tech 4 4 4 1.000 1.00
C.Hawkins, Baylor 5 5 6 .833 1.00
J.Howes, Buffalo 5 5 6 .833 1.00
D.Jones, Army 4 4 6 .667 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 3 3 5 .600 1.00
D.Lynch, San Jose St. 4 4 10 .400 1.00
N.Mazzie, East Carolina 4 4 6 .667 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
K.Nguma, North Texas 5 5 6 .833 1.00
J.Patel, Rutgers 5 5 8 .625 1.00
M.Petro, UTSA 4 4 5 .800 1.00
N.Radicic, Indiana 5 5 5 1.000 1.00
T.Robles, Texas State 4 4 5 .800 1.00
E.Sandvik, Wyoming 4 4 5 .800 1.00
G.Smith, FAU 4 4 4 1.000 1.00
C.Talty, Alabama 4 4 6 .667 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 5 5 5 1.000 1.00
P.Woodring, Georgia 4 4 4 1.000 1.00
T.Bryant, Georgia Southern 5 4 5 .800 .80
E.Gota, Rice 5 4 6 .667 .80
J.Hathaway, Middle Tennessee 5 4 5 .800 .80
D.Henderson, Louisiana Tech 5 4 5 .800 .80
K.Hensley, West Virginia 5 4 5 .800 .80
W.Joyce, South Carolina 5 4 5 .800 .80
A.McPherson, Auburn 5 4 4 1.000 .80
S.Starzyk, Arkansas 5 4 6 .667 .80
O.Wiley, Akron 5 4 8 .500 .80
L.Akers, Northwestern 4 3 3 1.000 .75
J.Billingsley, Liberty 4 3 6 .500 .75
L.Drzewiecki, New Mexico 4 3 3 1.000 .75
N.Hauser, Clemson 4 3 5 .600 .75
D.Morris, Umass 4 3 4 .750 .75
J.Weinberg, Florida St. 4 3 4 .750 .75
R.Czeremcha, FIU 3 2 2 1.000 .67
C.Arreola, UTEP 5 3 6 .500 .60
A.Mata, Colorado 5 3 4 .750 .60
C.Meyer, California 5 3 4 .750 .60
C.Ojeda, Oregon St. 5 3 6 .500 .60
B.Auburn, Miami 2 1 1 1.000 .50
C.Boomer, Boise St. 4 2 3 .667 .50
R.Callaghan, Old Dominion 4 2 4 .500 .50
I.Hankins, Colorado St. 4 2 5 .400 .50
C.Holmer, Ball St. 4 2 4 .500 .50
N.Keller, Louisville 4 2 3 .667 .50
N.Kirkwood, Navy 4 2 3 .667 .50
J.Medina, Air Force 4 2 3 .667 .50
B.Peacock, Ohio 4 2 4 .500 .50
N.Reed, Delaware 4 2 5 .400 .50
S.Renfroe, Troy 4 2 2 1.000 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
L.Stagg, Louisiana-Monroe 4 2 3 .667 .50
M.Suarez, James Madison 4 2 4 .500 .50
N.Vakos, Wisconsin 4 2 4 .500 .50
K.Vinesett, NC State 4 2 3 .667 .50
B.Williams, Kennesaw St. 4 2 4 .500 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
D.Dellenbach, Ohio 5 2 2 1.000 .40
T.Rinker, Utah St. 5 2 2 1.000 .40
J.Olsen, Northwestern 3 1 2 .500 .33
C.Smith, Iowa St. 3 1 1 1.000 .33
W.Hryszko, Kent St. 4 1 2 .500 .25
S.Keltner, SMU 4 1 3 .333 .25
B.McAlister, Georgia St. 4 1 3 .333 .25
N.McCashland, TCU 4 1 2 .500 .25
J.Chance, Louisiana Tech 5 1 1 1.000 .20
H.Smith, W. Michigan 5 1 2 .500 .20
J.Abbey, Virginia Tech 4 0 0 .000 .00
C.Acheampong, Bowling Green 4 0 0 .000 .00
J.Acker, Wisconsin 4 0 0 .000 .00
E.Aigbokhae, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
M.Akins, Fresno St. 2 0 0 .000 .00
M.Ames, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
T.Andersen, Utah St. 2 0 0 .000 .00
G.Averitt, Air Force 0 0 0 .000 .00
L.Badger, Georgia 0 0 0 .000 .00
R.Barker, Texas 0 0 0 .000 .00
C.Belcher, Kennesaw St. 4 0 0 .000 .00
A.Belgrave-Shorter, Penn St. 4 0 0 .000 .00
R.Bentley, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00
W.Benton, Georgia Tech 5 0 0 .000 .00
J.Bettis, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
E.Brown, Kentucky 1 0 0 .000 .00
C.Brown, Utah St. 0 0 0 .000 .00
J.Brown-Demery, Akron 1 0 0 .000 .00
D.Bucey, South Carolina 5 0 0 .000 .00
J.Burton, Washington 0 0 0 .000 .00
C.Calhoun, Alabama 4 0 0 .000 .00
A.Carter, NC State 5 0 0 .000 .00
T.Carter, Jacksonville St. 5 0 0 .000 .00
J.Cayenne, FIU 4 0 0 .000 .00
K.Chambers, Temple 0 0 0 .000 .00
C.Clark-Glover, Marshall 4 0 0 .000 .00
E.Demaine, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
J.Dickerson, East Carolina 2 0 0 .000 .00
C.Doyle, Wake Forest 0 0 0 .000 .00
D.Duffus, Georgia St. 4 0 0 .000 .00
K.Dunbar-Hawkins, North Carolina 1 0 0 .000 .00
C.Eck, Nevada 0 0 0 .000 .00
G.Ellinger, Virginia 4 0 0 .000 .00
N.Fehoko, Rice 1 0 0 .000 .00
K.Fonohema, BYU 2 0 0 .000 .00
B.Fonoimoana, Utah 3 0 0 .000 .00
D.Fontus, Maryland 4 0 0 .000 .00
D.Fulton, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
J.Ganoe, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00
I.Gibson, Southern Miss. 5 0 0 .000 .00
Q.Gillians, Syracuse 1 0 0 .000 .00
T.Glasper, Oregon St. 5 0 0 .000 .00
C.Goodie, Cincinnati 4 0 0 .000 .00
D.Griffin, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
D.Grimes, Maryland 4 0 0 .000 .00
A.Grose, Michigan St. 3 0 0 .000 .00
J.Hairston, Virginia Tech 5 0 0 .000 .00
Z.Hales, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
J.Hampton, W. Kentucky 4 0 0 .000 .00
C.Hanning, FAU 0 0 0 .000 .00
T.Harris, Sam Houston St. 4 0 0 .000 .00
A.Harvey, Georgia Tech 5 0 0 .000 .00
A.Herring, Kansas 5 0 0 .000 .00
M.Hughes, Oregon 4 0 0 .000 .00
W.Huntsinger, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
E.Jackson, Ball St. 2 0 0 .000 .00
B.Jackson, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
K.James, Maryland 0 0 0 .000 .00
J.Janvier, Southern Miss. 2 0 0 .000 .00
S.Jean, FAU 4 0 0 .000 .00
J.Jernigan, Jacksonville St. 3 0 0 .000 .00
K.Johnson, Duke 4 0 0 .000 .00
K.Johnson, New Mexico 3 0 0 .000 .00
A.Jones, Mississippi 4 0 0 .000 .00
B.Kahoun, Notre Dame 2 0 0 .000 .00
A.Kasee, Ohio 0 0 0 .000 .00
O.King, FAU 1 0 0 .000 .00
E.Kinsler, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
D.Kirks, Ohio St. 2 0 0 .000 .00
J.Lane, UAB 0 0 0 .000 .00
J.Laubstein, New Mexico 2 0 0 .000 .00
J.Lawson, Clemson 4 0 0 .000 .00
J.Lee, Tulsa 2 0 0 .000 .00
D.Lewis, SMU 0 0 0 .000 .00
T.Lock, Missouri 1 0 0 .000 .00
G.Long, Kent St. 1 0 0 .000 .00
R.Luna, Miami 0 0 0 .000 .00
D.Lynch, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
J.Lynch, N. Illinois 4 0 0 .000 .00
D.Mahan, Duke 0 0 0 .000 .00
J.Mann, Arizona 4 0 0 .000 .00
N.Marinaro, Ohio 5 0 0 .000 .00
B.Mascoe, Rutgers 5 0 0 .000 .00
J.May, South Alabama 0 0 0 .000 .00
C.Mays, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00
K.McClendon, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00
C.McCray, Cincinnati 4 0 0 .000 .00
K.McCray, New Mexico 4 0 0 .000 .00
W.McDonald, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
B.McEnaney, Louisville 0 0 0 .000 .00
N.McNeil, Iowa 4 0 0 .000 .00
L.Menter, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
L.Metz, Alabama 4 0 0 .000 .00
P.Moore, Wyoming 0 0 0 .000 .00
M.Morris, Georgia 4 0 0 .000 .00
N.Morrow, California 5 0 0 .000 .00
J.Muckelroy, North Texas 0 0 0 .000 .00
L.Murphy, Coastal Carolina 3 0 0 .000 .00
S.Na’a, Arizona St. 4 0 0 .000 .00
J.Nelson, Kansas St. 4 0 0 .000 .00
A.Nkele, Minnesota 4 0 0 .000 .00
K.Peterson, Washington St. 5 0 0 .000 .00
S.Pierre, Rice 5 0 0 .000 .00
A.Powell, Temple 4 0 0 .000 .00
K.Reddix, New Mexico 0 0 0 .000 .00
T.Reed, Duke 4 0 0 .000 .00
J.Richard, Miami 1 0 0 .000 .00
D.Rizk, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Robinson, Florida 4 0 0 .000 .00
T.Rogers, California 2 0 0 .000 .00
F.Rogosch, Troy 4 0 0 .000 .00
C.Russell, Northwestern 1 0 0 .000 .00
K.Sampson, Florida St. 4 0 0 .000 .00
E.Sarratt, Indiana 5 0 0 .000 .00
D.Schaub, Baylor 5 0 0 .000 .00
J.Scott, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
S.Senenat, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
G.Sexton, Penn St. 4 0 0 .000 .00
T.Shelton, Buffalo 2 0 0 .000 .00
J.Silver, Delaware 4 0 0 .000 .00
T.Smith, East Carolina 1 0 0 .000 .00
Q.Smith, Air Force 4 0 0 .000 .00
J.Smith, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00
R.Stevenson, Washington St. 5 0 0 .000 .00
M.Taylor, Ohio 0 0 0 .000 .00
D.Terrill, Miami (Ohio) 4 0 0 .000 .00
P.Thompson, Auburn 4 0 0 .000 .00
S.Vadrawale, Oregon St. 5 0 0 .000 .00
G.VanDeMark, Alabama 4 0 0 .000 .00
D.Wade, UCF 3 0 0 .000 .00
B.Wagner, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
T.Wallace, Arkansas 3 0 0 .000 .00
J.Walls, UCLA 4 0 0 .000 .00
B.Washington, Georgia St. 4 0 0 .000 .00
C.Westbrooks, Arizona St. 2 0 0 .000 .00
J.Wilder, Louisville 1 0 0 .000 .00
M.Williams, Akron 5 0 0 .000 .00
L.Williams, New Mexico 3 0 0 .000 .00
R.Williams, Pittsburgh 4 0 0 .000 .00
K.Williams, W. Kentucky 4 0 0 .000 .00
P.Williams, Baylor 5 0 0 .000 .00
A.Williams, Mississippi St. 5 0 0 .000 .00
J.Williams-Thomas, Marshall 5 0 0 .000 .00
J.Wilty, South Florida 1 0 0 .000 .00
M.Young, Vanderbilt 5 0 0 .000 .00

