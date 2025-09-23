NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|R.Barker, Penn St.
|3
|9
|10
|.900
|3.00
|W.Ferrin, BYU
|3
|8
|8
|1.000
|2.67
|K.Matsuzawa, Hawaii
|5
|13
|13
|1.000
|2.60
|L.Carneiro, Mississippi
|4
|10
|11
|.909
|2.50
|J.Kleather, Bowling Green
|4
|10
|11
|.909
|2.50
|S.O’Haire, Maryland
|4
|10
|11
|.909
|2.50
|M.Salgado-Medina, Arizona
|3
|7
|10
|.700
|2.33
|E.Sanchez, Houston
|3
|7
|9
|.778
|2.33
|J.Gomez, Arizona St.
|4
|9
|10
|.900
|2.25
|T.Butkowski, Pittsburgh
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|P.Durkin, Tulane
|4
|8
|8
|1.000
|2.00
|J.Kauwe, Kentucky
|3
|6
|6
|1.000
|2.00
|R.Kessinger, E. Michigan
|4
|8
|10
|.800
|2.00
|D.Kinney, Kennesaw St.
|2
|4
|4
|1.000
|2.00
|K.Lemmerman, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.McFadden, Nevada
|4
|8
|10
|.800
|2.00
|C.Ranvier, Louisville
|3
|6
|6
|1.000
|2.00
|M.Schramm, Akron
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|W.Bettridge, Virginia
|4
|7
|10
|.700
|1.75
|A.Birr, Georgia Tech
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|N.Gramatica, South Florida
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|S.Morgan, Tulsa
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|S.Porath, Purdue
|4
|7
|7
|1.000
|1.75
|R.Sayeri, Southern Cal
|4
|7
|8
|.875
|1.75
|D.Stevens, Iowa
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|D.Zvada, Michigan
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|M.Bhaghani, UCLA
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|M.Connington, Michigan St.
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|L.Lombardo, Boston College
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|L.Ward, Oklahoma St.
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|N.Burnette, Notre Dame
|2
|3
|3
|1.000
|1.50
|K.Cunanan, Nebraska
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|C.Freeman, Uconn
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|M.Gilbert, Tennessee
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|E.Kenney, Stanford
|4
|6
|8
|.750
|1.50
|J.Love, Virginia Tech
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|R.Meyer, Missouri
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|T.Pelino, Duke
|4
|6
|9
|.667
|1.50
|D.Ramos, LSU
|4
|6
|8
|.750
|1.50
|G.Rippa, Jacksonville St.
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|T.Sandell, Oklahoma
|4
|6
|7
|.857
|1.50
|T.Smack, Florida
|4
|6
|9
|.667
|1.50
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|4
|6
|9
|.667
|1.50
|J.Stevens, Washington St.
|4
|6
|6
|1.000
|1.50
|D.De Freitas, Appalachian St.
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|B.Denaburg, Minnesota
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|A.Glass, N. Illinois
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|R.Hawk, New Mexico St.
|3
|4
|6
|.667
|1.33
|D.Jones, Army
|3
|4
|6
|.667
|1.33
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|4
|6
|.667
|1.33
|G.Plascencia, San Diego St.
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|N.Ruelas, UCF
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|P.Woodring, Georgia
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|L.Boyd, Charlotte
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|J.Cannon, W. Kentucky
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|H.DiBoyan, South Alabama
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|C.Graham, Cent. Michigan
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|R.Harradine, Southern Miss.
|4
|5
|8
|.625
|1.25
|L.Marjan, Kansas
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|K.Nguma, North Texas
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|J.Patel, Rutgers
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|A.Sappington, Oregon
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|M.Shipley, Texas
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|R.Verhoff, North Carolina
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|R.Villela, UNLV
|4
|5
|7
|.714
|1.25
|T.Woody, Syracuse
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|D.Lynch, Fresno St.
|5
|6
|10
|.600
|1.20
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|L.Akers, Northwestern
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|U.Bellenfant, Texas Tech
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|J.Billingsley, Liberty
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|D.Cunanan, Toledo
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|C.Davis, Miami
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|J.Delange, UAB
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|J.Fielding, Ohio St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|C.Hardin, Temple
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|S.Harrington, Texas Tech
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|C.Hawkins, Baylor
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|K.Hensley, West Virginia
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|J.Howes, Buffalo
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|W.Joyce, South Carolina
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|N.Konieczynski, NC State
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Morris, Umass
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|A.Murray, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|D.Olano, Illinois
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|M.Petro, UTSA
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|T.Robles, Texas State
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|L.Rodriguez, Kansas St.
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|S.Rusnak, Cincinnati
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|E.Sandvik, Wyoming
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|G.Spetic, Memphis
|4
|4
|6
|.667
|1.00
|C.Talty, Alabama
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|C.Arreola, UTEP
|4
|3
|5
|.600
|.75
|T.Bryant, Georgia Southern
|4
|3
|4
|.750
|.75
|D.Curtis, Utah
|4
|3
|6
|.500
|.75
|P.Domschke, W. Michigan
|4
|3
|4
|.750
|.75
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|4
|3
|4
|.750
|.75
|N.Hauser, Clemson
|4
|3
|5
|.600
|.75
|D.Henderson, Louisiana Tech
|4
|3
|4
|.750
|.75
|A.Mata, Colorado
|4
|3
|4
|.750
|.75
|A.McPherson, Auburn
|4
|3
|3
|1.000
|.75
|C.Meyer, California
|4
|3
|4
|.750
|.75
|Y.Obeid, Missouri St.
|4
|3
|6
|.500
|.75
|L.Quinn, Marshall
|4
|3
|5
|.600
|.75
|N.Radicic, Indiana
|4
|3
|4
|.750
|.75
|B.Taylor, Vanderbilt
|4
|3
|3
|1.000
|.75
|C.Van Andel, Arkansas St.
|4
|3
|4
|.750
|.75
|O.Wiley, Akron
|4
|3
|7
|.429
|.75
|R.Bond, Texas A&M
|3
|2
|4
|.500
|.67
|R.Callaghan, Old Dominion
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|C.Calvert, Wake Forest
|3
|2
|4
|.500
|.67
|R.Czeremcha`, FIU
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|L.Drzewiecki, New Mexico
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|G.Gross, Washington
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|N.Kirkwood, Navy
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|J.Medina, Air Force
|3
|2
|3
|.667
|.67
|B.Peacock, Ohio
|3
|2
|3
|.667
|.67
|G.Smith, FAU
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|3
|2
|3
|.667
|.67
|M.Suarez, James Madison
|3
|2
|3
|.667
|.67
|K.Vinesett, NC State
|3
|2
|3
|.667
|.67
|J.Weinberg, Florida St.
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|B.Williams, Kennesaw St.
|3
|2
|3
|.667
|.67
|B.Auburn, Miami
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|D.Dellenbach, Ohio
|4
|2
|2
|1.000
|.50
|E.Gota, Rice
|4
|2
|4
|.500
|.50
|C.Holmer, Ball St.
|4
|2
|4
|.500
|.50
|C.Ojeda, Oregon St.
|4
|2
|4
|.500
|.50
|N.Reed, Delaware
|4
|2
|5
|.400
|.50
|S.Renfroe, Troy
|4
|2
|2
|1.000
|.50
|T.Rinker, Utah St.
|4
|2
|2
|1.000
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|S.Starzyk, Arkansas
|4
|2
|4
|.500
|.50
|N.Vakos, Wisconsin
|4
|2
|4
|.500
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|3
|1
|2
|.500
|.33
|N.Keller, Louisville
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|D.Lynch, San Jose St.
|3
|1
|5
|.200
|.33
|A.Venneri, UCF
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|J.Chance, Louisiana Tech
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|W.Hryszko, Kent St.
|4
|1
|2
|.500
|.25
|S.Keltner, SMU
|4
|1
|3
|.333
|.25
|B.McAlister, Georgia St.
|4
|1
|3
|.333
|.25
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Adele, Rice
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Amedee, Boston College
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Andersen, Texas
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Anderson, North Carolina
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Augustine, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Baddoo, Umass
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bailey, Illinois
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Baker, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Baker, Troy
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Banuelos, Southern Cal
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Beckley, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Bell, E. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bellamy, UCF
|3
|0
|0
|.000
|.00
|E.Black, Penn St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bolton, Missouri
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Bowers, Ohio
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bowick, Illinois
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Branham, Arkansas
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Braxton, Air Force
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brousseau, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Washington St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brown, California
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Nevada
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brown, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Brown, UNLV
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Buell, Memphis
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Burnette, Houston
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Burnette, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Carrington, Buffalo
|3
|0
|0
|.000
|.00
|V.Carroll-Jackson, Uconn
|4
|0
|0
|.000
|.00
|G.Cates, South Florida
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Chavez, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Clayton, Marshall
|2
|0
|0
|.000
|.00
|N.Clifton, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Crawford, Auburn
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cunningham, Marshall
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Cure, Kansas
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Davis, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Denson, Michigan St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Deslauriers, Syracuse
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dixon-Veal, California
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Dubose-Bourne, Old Dominion
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Easterly, Old Dominion
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Ellis, Purdue
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Epps, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Farrior, Appalachian St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Fields, Ball St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Flatt, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Flowers, W. Kentucky
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Francis, Illinois
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gash, Michigan St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Gbayor, North Carolina
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Gilbert, Miami
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Gissendanner, Kent St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Goldman, Nebraska
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Greene, Tulsa
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Griffin, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gwinn, Ohio St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hall, Colorado St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Harbour, Penn St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Harris, Arkansas
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Holt, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Horsley, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Hubbard, South Alabama
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hutchinson, Louisville
|3
|0
|0
|.000
|.00
|G.Jenkins, South Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Johnson, Rice
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jones, Texas Tech
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Kaiser, Indiana
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Kawecki, Oklahoma St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Kelly, Umass
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Kelly, Miami
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Kropp, Indiana
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Laster, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Loftis, Charlotte
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Louis, Akron
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lovett, Kentucky
|3
|0
|0
|.000
|.00
|O.Loy, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Maxey, Georgia St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.May, San Diego St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.McLaughlin, South Florida
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.McShan, Navy
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Meadows, UTEP
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Mikaele, Hawaii
|5
|0
|0
|.000
|.00
|E.Minter, Virginia
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Mobley, Akron
|4
|0
|0
|.000
|.00
|E.Modozie, Georgia
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Morehead, Minnesota
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Moss, Kennesaw St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Murphy, New Mexico
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Murphy, Uconn
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Neolien, East Carolina
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Olsen, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|O.Omotosho, West Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ott, Purdue
|3
|0
|0
|.000
|.00
|W.Philord, FAU
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Phoenix, Sam Houston St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Prentice, Baylor
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Prosper, E. Michigan
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Purves, Georgia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Quinn, Boston College
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ramsey, Kentucky
|2
|0
|0
|.000
|.00
|P.Reeder, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rice, Kansas St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Roberts, Texas Tech
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Robertson, Oregon St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Rogers, UAB
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Ross, Memphis
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rowe, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Rucker, Arkansas St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Sehra, Southern Cal
|2
|0
|0
|.000
|.00
|L.Seymour, Georgia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Small, E. Michigan
|4
|0
|0
|.000
|.00
|W.Smiley, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Ohio St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Smith, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, Marshall
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Smith, Army
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Minnesota
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sperry, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.St. Clair, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.St. Clair, Charlotte
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T. Starling, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stroh, Texas
|4
|0
|0
|.000
|.00
|V.Tatafu, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Tate, N. Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Thomas, UNLV
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Thompson, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Thompson, Mississippi St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Thornton, Georgia St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Toney, Miami
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|3
|0
|0
|.000
|.00
|I.Traore, Toledo
|2
|0
|0
|.000
|.00
|W.Upton, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Valeri, Northwestern
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Waller, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Weselman, Missouri
|4
|0
|0
|.000
|.00
|F.Westphal, Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, UCF
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Williams, Kent St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, Nebraska
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, Purdue
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Witten, Ohio St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Witthoft, Delaware
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Woods, Jacksonville St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Wulffraat, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Yates, North Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
