NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
R.Barker, Penn St. 3 9 10 .900 3.00
W.Ferrin, BYU 3 8 8 1.000 2.67
K.Matsuzawa, Hawaii 5 13 13 1.000 2.60
L.Carneiro, Mississippi 4 10 11 .909 2.50
J.Kleather, Bowling Green 4 10 11 .909 2.50
S.O’Haire, Maryland 4 10 11 .909 2.50
M.Salgado-Medina, Arizona 3 7 10 .700 2.33
E.Sanchez, Houston 3 7 9 .778 2.33
J.Gomez, Arizona St. 4 9 10 .900 2.25
T.Butkowski, Pittsburgh 3 6 7 .857 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
P.Durkin, Tulane 4 8 8 1.000 2.00
J.Kauwe, Kentucky 3 6 6 1.000 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 4 8 10 .800 2.00
D.Kinney, Kennesaw St. 2 4 4 1.000 2.00
K.Lemmerman, TCU 1 2 2 1.000 2.00
J.McFadden, Nevada 4 8 10 .800 2.00
C.Ranvier, Louisville 3 6 6 1.000 2.00
M.Schramm, Akron 1 2 2 1.000 2.00
W.Bettridge, Virginia 4 7 10 .700 1.75
A.Birr, Georgia Tech 4 7 7 1.000 1.75
N.Gramatica, South Florida 4 7 9 .778 1.75
K.Konrardy, Iowa St. 4 7 9 .778 1.75
S.Morgan, Tulsa 4 7 9 .778 1.75
S.Porath, Purdue 4 7 7 1.000 1.75
R.Sayeri, Southern Cal 4 7 8 .875 1.75
D.Stevens, Iowa 4 7 9 .778 1.75
D.Zvada, Michigan 4 7 9 .778 1.75
M.Bhaghani, UCLA 3 5 5 1.000 1.67
M.Connington, Michigan St. 3 5 6 .833 1.67
L.Lombardo, Boston College 3 5 5 1.000 1.67
L.Ward, Oklahoma St. 3 5 5 1.000 1.67
N.Burnette, Notre Dame 2 3 3 1.000 1.50
K.Cunanan, Nebraska 4 6 7 .857 1.50
C.Freeman, Uconn 4 6 7 .857 1.50
M.Gilbert, Tennessee 4 6 7 .857 1.50
E.Kenney, Stanford 4 6 8 .750 1.50
J.Love, Virginia Tech 4 6 7 .857 1.50
R.Meyer, Missouri 4 6 7 .857 1.50
T.Pelino, Duke 4 6 9 .667 1.50
D.Ramos, LSU 4 6 8 .750 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 4 6 7 .857 1.50
T.Sandell, Oklahoma 4 6 7 .857 1.50
T.Smack, Florida 4 6 9 .667 1.50
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 4 6 9 .667 1.50
J.Stevens, Washington St. 4 6 6 1.000 1.50
D.De Freitas, Appalachian St. 3 4 5 .800 1.33
B.Denaburg, Minnesota 3 4 5 .800 1.33
A.Glass, N. Illinois 3 4 5 .800 1.33
R.Hawk, New Mexico St. 3 4 6 .667 1.33
D.Jones, Army 3 4 6 .667 1.33
N.Mazzie, East Carolina 3 4 6 .667 1.33
G.Plascencia, San Diego St. 3 4 4 1.000 1.33
N.Ruelas, UCF 3 4 5 .800 1.33
P.Woodring, Georgia 3 4 4 1.000 1.33
L.Boyd, Charlotte 4 5 7 .714 1.25
J.Cannon, W. Kentucky 4 5 6 .833 1.25
H.DiBoyan, South Alabama 4 5 6 .833 1.25
C.Graham, Cent. Michigan 4 5 6 .833 1.25
R.Harradine, Southern Miss. 4 5 8 .625 1.25
L.Marjan, Kansas 4 5 5 1.000 1.25
K.Nguma, North Texas 4 5 5 1.000 1.25
J.Patel, Rutgers 4 5 7 .714 1.25
A.Sappington, Oregon 4 5 6 .833 1.25
M.Shipley, Texas 4 5 5 1.000 1.25
R.Verhoff, North Carolina 4 5 5 1.000 1.25
R.Villela, UNLV 4 5 7 .714 1.25
T.Woody, Syracuse 4 5 6 .833 1.25
D.Lynch, Fresno St. 5 6 10 .600 1.20
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 3 3 3 1.000 1.00
L.Akers, Northwestern 3 3 3 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 3 3 3 1.000 1.00
J.Billingsley, Liberty 3 3 5 .600 1.00
D.Cunanan, Toledo 4 4 4 1.000 1.00
C.Davis, Miami 4 4 4 1.000 1.00
J.Delange, UAB 4 4 5 .800 1.00
D.Dzioban, Miami (Ohio) 2 2 2 1.000 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 4 4 4 1.000 1.00
J.Fielding, Ohio St. 3 3 3 1.000 1.00
C.Hardin, Temple 4 4 5 .800 1.00
S.Harrington, Texas Tech 4 4 4 1.000 1.00
C.Hawkins, Baylor 4 4 4 1.000 1.00
K.Hensley, West Virginia 4 4 5 .800 1.00
J.Howes, Buffalo 4 4 5 .800 1.00
W.Joyce, South Carolina 4 4 5 .800 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 3 3 5 .600 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 3 3 4 .750 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
D.Olano, Illinois 4 4 5 .800 1.00
M.Petro, UTSA 4 4 5 .800 1.00
T.Robles, Texas State 4 4 5 .800 1.00
L.Rodriguez, Kansas St. 4 4 4 1.000 1.00
S.Rusnak, Cincinnati 3 3 3 1.000 1.00
E.Sandvik, Wyoming 4 4 5 .800 1.00
G.Spetic, Memphis 4 4 6 .667 1.00
C.Talty, Alabama 3 3 4 .750 1.00
C.Arreola, UTEP 4 3 5 .600 .75
T.Bryant, Georgia Southern 4 3 4 .750 .75
D.Curtis, Utah 4 3 6 .500 .75
P.Domschke, W. Michigan 4 3 4 .750 .75
J.Hathaway, Middle Tennessee 4 3 4 .750 .75
N.Hauser, Clemson 4 3 5 .600 .75
D.Henderson, Louisiana Tech 4 3 4 .750 .75
A.Mata, Colorado 4 3 4 .750 .75
A.McPherson, Auburn 4 3 3 1.000 .75
C.Meyer, California 4 3 4 .750 .75
Y.Obeid, Missouri St. 4 3 6 .500 .75
L.Quinn, Marshall 4 3 5 .600 .75
N.Radicic, Indiana 4 3 4 .750 .75
B.Taylor, Vanderbilt 4 3 3 1.000 .75
C.Van Andel, Arkansas St. 4 3 4 .750 .75
O.Wiley, Akron 4 3 7 .429 .75
R.Bond, Texas A&M 3 2 4 .500 .67
R.Callaghan, Old Dominion 3 2 2 1.000 .67
C.Calvert, Wake Forest 3 2 4 .500 .67
R.Czeremcha`, FIU 3 2 2 1.000 .67
L.Drzewiecki, New Mexico 3 2 2 1.000 .67
G.Gross, Washington 3 2 2 1.000 .67
N.Kirkwood, Navy 3 2 2 1.000 .67
J.Medina, Air Force 3 2 3 .667 .67
B.Peacock, Ohio 3 2 3 .667 .67
G.Smith, FAU 3 2 2 1.000 .67
L.Stagg, Louisiana-Monroe 3 2 3 .667 .67
M.Suarez, James Madison 3 2 3 .667 .67
K.Vinesett, NC State 3 2 3 .667 .67
J.Weinberg, Florida St. 3 2 2 1.000 .67
B.Williams, Kennesaw St. 3 2 3 .667 .67
B.Auburn, Miami 2 1 1 1.000 .50
D.Dellenbach, Ohio 4 2 2 1.000 .50
E.Gota, Rice 4 2 4 .500 .50
C.Holmer, Ball St. 4 2 4 .500 .50
C.Ojeda, Oregon St. 4 2 4 .500 .50
N.Reed, Delaware 4 2 5 .400 .50
S.Renfroe, Troy 4 2 2 1.000 .50
T.Rinker, Utah St. 4 2 2 1.000 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
S.Starzyk, Arkansas 4 2 4 .500 .50
N.Vakos, Wisconsin 4 2 4 .500 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
I.Hankins, Colorado St. 3 1 2 .500 .33
N.Keller, Louisville 3 1 1 1.000 .33
D.Lynch, San Jose St. 3 1 5 .200 .33
A.Venneri, UCF 3 1 1 1.000 .33
J.Chance, Louisiana Tech 4 1 1 1.000 .25
W.Hryszko, Kent St. 4 1 2 .500 .25
S.Keltner, SMU 4 1 3 .333 .25
B.McAlister, Georgia St. 4 1 3 .333 .25
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0 .000 .00
E.Adele, Rice 4 0 0 .000 .00
M.Amedee, Boston College 1 0 0 .000 .00
R.Andersen, Texas 2 0 0 .000 .00
D.Anderson, North Carolina 4 0 0 .000 .00
M.Augustine, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
S.Baddoo, Umass 3 0 0 .000 .00
M.Bailey, Illinois 4 0 0 .000 .00
D.Baker, East Carolina 0 0 0 .000 .00
G.Baker, Troy 4 0 0 .000 .00
M.Banuelos, Southern Cal 2 0 0 .000 .00
J.Beckley, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00
S.Bell, E. Michigan 1 0 0 .000 .00
J.Bellamy, UCF 3 0 0 .000 .00
E.Black, Penn St. 2 0 0 .000 .00
J.Bolton, Missouri 0 0 0 .000 .00
L.Bowers, Ohio 0 0 0 .000 .00
J.Bowick, Illinois 3 0 0 .000 .00
K.Branham, Arkansas 4 0 0 .000 .00
S.Braxton, Air Force 1 0 0 .000 .00
S.Brousseau, Utah St. 0 0 0 .000 .00
K.Brown, Washington St. 1 0 0 .000 .00
D.Brown, California 3 0 0 .000 .00
K.Brown, Nevada 2 0 0 .000 .00
S.Brown, Louisville 1 0 0 .000 .00
A.Brown, UNLV 4 0 0 .000 .00
R.Buell, Memphis 4 0 0 .000 .00
J.Burnette, Houston 1 0 0 .000 .00
C.Burnette, Auburn 0 0 0 .000 .00
J.Carrington, Buffalo 3 0 0 .000 .00
V.Carroll-Jackson, Uconn 4 0 0 .000 .00
G.Cates, South Florida 3 0 0 .000 .00
A.Chavez, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Clayton, Marshall 2 0 0 .000 .00
N.Clifton, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
J.Crawford, Auburn 3 0 0 .000 .00
J.Cunningham, Marshall 0 0 0 .000 .00
L.Cure, Kansas 4 0 0 .000 .00
K.Davis, Florida St. 2 0 0 .000 .00
J.Denson, Michigan St. 3 0 0 .000 .00
A.Deslauriers, Syracuse 4 0 0 .000 .00
J.Dixon-Veal, California 2 0 0 .000 .00
S.Dubose-Bourne, Old Dominion 3 0 0 .000 .00
M.Easterly, Old Dominion 3 0 0 .000 .00
S.Ellis, Purdue 2 0 0 .000 .00
C.Epps, Oklahoma St. 2 0 0 .000 .00
S.Farrior, Appalachian St. 3 0 0 .000 .00
D.Fields, Ball St. 4 0 0 .000 .00
J.Flatt, Auburn 0 0 0 .000 .00
C.Flowers, W. Kentucky 4 0 0 .000 .00
K.Francis, Illinois 2 0 0 .000 .00
A.Frederique, Missouri St. 3 0 0 .000 .00
C.Gash, Michigan St. 1 0 0 .000 .00
M.Gbayor, North Carolina 4 0 0 .000 .00
L.Gilbert, Miami 3 0 0 .000 .00
D.Gissendanner, Kent St. 0 0 0 .000 .00
M.Goldman, Nebraska 4 0 0 .000 .00
C.Greene, Tulsa 0 0 0 .000 .00
Q.Griffin, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
J.Gwinn, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
K.Hall, Colorado St. 2 0 0 .000 .00
D.Harbour, Penn St. 0 0 0 .000 .00
E.Harris, Arkansas 4 0 0 .000 .00
J.Holt, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
D.Horsley, East Carolina 0 0 0 .000 .00
E.Hubbard, South Alabama 4 0 0 .000 .00
D.Hutchinson, Louisville 3 0 0 .000 .00
G.Jenkins, South Florida 1 0 0 .000 .00
L.Johnson, Rice 1 0 0 .000 .00
B.Jones, Texas Tech 3 0 0 .000 .00
C.Kaiser, Indiana 0 0 0 .000 .00
A.Kawecki, Oklahoma St. 3 0 0 .000 .00
T.Kelly, Umass 3 0 0 .000 .00
N.Kelly, Miami 4 0 0 .000 .00
K.Kropp, Indiana 0 0 0 .000 .00
M.Laster, UNLV 0 0 0 .000 .00
G.Loftis, Charlotte 3 0 0 .000 .00
J.Louis, Akron 3 0 0 .000 .00
J.Lovett, Kentucky 3 0 0 .000 .00
O.Loy, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
D.Maxey, Georgia St. 2 0 0 .000 .00
C.May, San Diego St. 1 0 0 .000 .00
C.McLaughlin, South Florida 4 0 0 .000 .00
K.McShan, Navy 3 0 0 .000 .00
T.Meadows, UTEP 1 0 0 .000 .00
S.Mikaele, Hawaii 5 0 0 .000 .00
E.Minter, Virginia 4 0 0 .000 .00
M.Mobley, Akron 4 0 0 .000 .00
E.Modozie, Georgia 3 0 0 .000 .00
J.Moore, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
E.Morehead, Minnesota 0 0 0 .000 .00
K.Moss, Kennesaw St. 3 0 0 .000 .00
D.Murphy, New Mexico 3 0 0 .000 .00
R.Murphy, Uconn 4 0 0 .000 .00
M.Neolien, East Carolina 3 0 0 .000 .00
J.Olsen, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
O.Omotosho, West Virginia 1 0 0 .000 .00
J.Ott, Purdue 3 0 0 .000 .00
W.Philord, FAU 3 0 0 .000 .00
M.Phoenix, Sam Houston St. 2 0 0 .000 .00
K.Prentice, Baylor 4 0 0 .000 .00
B.Prosper, E. Michigan 4 0 0 .000 .00
R.Purves, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
A.Quinn, Boston College 1 0 0 .000 .00
A.Ramsey, Kentucky 2 0 0 .000 .00
P.Reeder, East Carolina 0 0 0 .000 .00
D.Rice, Kansas St. 4 0 0 .000 .00
B.Roberts, Texas Tech 4 0 0 .000 .00
J.Robertson, Oregon St. 1 0 0 .000 .00
N.Rogers, UAB 3 0 0 .000 .00
C.Ross, Memphis 4 0 0 .000 .00
J.Rowe, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
C.Rucker, Arkansas St. 4 0 0 .000 .00
S.Sehra, Southern Cal 2 0 0 .000 .00
L.Seymour, Georgia 1 0 0 .000 .00
E.Small, E. Michigan 4 0 0 .000 .00
W.Smiley, UTSA 0 0 0 .000 .00
J.Smith, Ohio St. 3 0 0 .000 .00
B.Smith, Air Force 0 0 0 .000 .00
D.Smith, Marshall 4 0 0 .000 .00
M.Smith, Army 0 0 0 .000 .00
J.Smith, Minnesota 3 0 0 .000 .00
K.Sperry, Florida St. 2 0 0 .000 .00
J.St. Clair, Georgia 0 0 0 .000 .00
D.St. Clair, Charlotte 0 0 0 .000 .00
T. Starling, North Texas 0 0 0 .000 .00
C.Stroh, Texas 4 0 0 .000 .00
V.Tatafu, UTSA 0 0 0 .000 .00
L.Tate, N. Illinois 1 0 0 .000 .00
L.Thomas, UNLV 4 0 0 .000 .00
J.Thompson, Stanford 0 0 0 .000 .00
C.Thompson, Mississippi St. 3 0 0 .000 .00
Z.Thornton, Georgia St. 0 0 0 .000 .00
M.Toney, Miami 4 0 0 .000 .00
K.Tracy, Miami (Ohio) 3 0 0 .000 .00
I.Traore, Toledo 2 0 0 .000 .00
W.Upton, Auburn 0 0 0 .000 .00
S.Valeri, Northwestern 0 0 0 .000 .00
J.Waller, Auburn 0 0 0 .000 .00
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
C.Weselman, Missouri 4 0 0 .000 .00
F.Westphal, Florida 0 0 0 .000 .00
T.Williams, UCF 1 0 0 .000 .00
C.Williams, Kent St. 4 0 0 .000 .00
K.Williams, Nebraska 4 0 0 .000 .00
T.Williams, Purdue 0 0 0 .000 .00
D.Witten, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
C.Witthoft, Delaware 4 0 0 .000 .00
T.Woods, Jacksonville St. 4 0 0 .000 .00
L.Wulffraat, Tulane 0 0 0 .000 .00
P.Yates, North Carolina 0 0 0 .000 .00

