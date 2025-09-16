NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|R.Barker, Penn St.
|3
|9
|10
|.900
|3.00
|W.Ferrin, BYU
|2
|6
|6
|1.000
|3.00
|J.Kleather, Bowling Green
|3
|9
|10
|.900
|3.00
|K.Matsuzawa, Hawaii
|4
|11
|11
|1.000
|2.75
|S.O’Haire, Maryland
|3
|8
|9
|.889
|2.67
|L.Carneiro, Mississippi
|3
|7
|8
|.875
|2.33
|P.Durkin, Tulane
|3
|7
|7
|1.000
|2.33
|N.Gramatica, South Florida
|3
|7
|8
|.875
|2.33
|M.Salgado-Medina, Arizona
|3
|7
|10
|.700
|2.33
|E.Sanchez, Houston
|3
|7
|9
|.778
|2.33
|A.Birr, Georgia Tech
|3
|6
|6
|1.000
|2.00
|T.Butkowski, Pittsburgh
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|M.Connington, Michigan St.
|2
|4
|4
|1.000
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|M.Gilbert, Tennessee
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|J.Kauwe, Kentucky
|3
|6
|6
|1.000
|2.00
|E.Kenney, Stanford
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|R.Kessinger, E. Michigan
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|D.Kinney, Kennesaw St.
|2
|4
|4
|1.000
|2.00
|K.Lemmerman, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Ramos, LSU
|3
|6
|8
|.750
|2.00
|R.Sayeri, Southern Cal
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|T.Smack, Florida
|3
|6
|9
|.667
|2.00
|D.Stevens, Iowa
|3
|6
|7
|.857
|2.00
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|W.Bettridge, Virginia
|3
|5
|7
|.714
|1.67
|M.Bhaghani, UCLA
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|C.Freeman, Uconn
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|J.Gomez, Arizona St.
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|C.Graham, Cent. Michigan
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|L.Lombardo, Boston College
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|J.Love, Virginia Tech
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|J.McFadden, Nevada
|3
|5
|7
|.714
|1.67
|J.Patel, Rutgers
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|T.Pelino, Duke
|3
|5
|8
|.625
|1.67
|G.Rippa, Jacksonville St.
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|3
|5
|7
|.714
|1.67
|J.Stevens, Washington St.
|3
|5
|5
|1.000
|1.67
|N.Burnette, Notre Dame
|2
|3
|3
|1.000
|1.50
|A.Glass, N. Illinois
|2
|3
|4
|.750
|1.50
|D.Jones, Army
|2
|3
|5
|.600
|1.50
|C.Ranvier, Louisville
|2
|3
|3
|1.000
|1.50
|L.Ward, Oklahoma St.
|2
|3
|3
|1.000
|1.50
|J.Cannon, W. Kentucky
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|K.Cunanan, Nebraska
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|D.De Freitas, Appalachian St.
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|B.Denaburg, Minnesota
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|R.Hawk, New Mexico St.
|3
|4
|6
|.667
|1.33
|K.Nguma, North Texas
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|S.Porath, Purdue
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|T.Robles, Texas State
|3
|4
|5
|.800
|1.33
|R.Verhoff, North Carolina
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|P.Woodring, Georgia
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|D.Zvada, Michigan
|3
|4
|6
|.667
|1.33
|D.Lynch, Fresno St.
|4
|5
|6
|.833
|1.25
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|L.Akers, Northwestern
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|U.Bellenfant, Texas Tech
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|J.Delange, UAB
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|H.DiBoyan, South Alabama
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|P.Domschke, W. Michigan
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|J.Fielding, Ohio St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|C.Hardin, Temple
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|R.Harradine, Southern Miss.
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|N.Hauser, Clemson
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|C.Hawkins, Baylor
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|K.Hensley, West Virginia
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|J.Howes, Buffalo
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|N.Konieczynski, NC State
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|L.Marjan, Kansas
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|A.Mata, Colorado
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|N.Mazzie, East Carolina
|2
|2
|4
|.500
|1.00
|R.Meyer, Missouri
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|C.Meyer, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|S.Morgan, Tulsa
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|D.Morris, Umass
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|A.Murray, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|Y.Obeid, Missouri St.
|3
|3
|6
|.500
|1.00
|D.Olano, Illinois
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|M.Petro, UTSA
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|G.Plascencia, San Diego St.
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|L.Quinn, Marshall
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|N.Radicic, Indiana
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|L.Rodriguez, Kansas St.
|4
|4
|4
|1.000
|1.00
|N.Ruelas, UCF
|2
|2
|3
|.667
|1.00
|S.Rusnak, Cincinnati
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|T.Sandell, Oklahoma
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|A.Sappington, Oregon
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|M.Shipley, Texas
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|C.Talty, Alabama
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|B.Taylor, Vanderbilt
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|C.Van Andel, Arkansas St.
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|R.Villela, UNLV
|3
|3
|5
|.600
|1.00
|K.Vinesett, NC State
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|O.Wiley, Akron
|2
|2
|6
|.333
|1.00
|B.Williams, Kennesaw St.
|2
|2
|3
|.667
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|C.Arreola, UTEP
|3
|2
|3
|.667
|.67
|R.Bond, Texas A&M
|3
|2
|4
|.500
|.67
|L.Boyd, Charlotte
|3
|2
|3
|.667
|.67
|T.Bryant, Georgia Southern
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|R.Callaghan, Old Dominion
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|C.Calvert, Wake Forest
|3
|2
|4
|.500
|.67
|D.Cunanan, Toledo
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|D.Curtis, Utah
|3
|2
|5
|.400
|.67
|C.Davis, Miami
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|D.Dellenbach, Ohio
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|L.Drzewiecki, New Mexico
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|E.Gota, Rice
|3
|2
|3
|.667
|.67
|S.Harrington, Texas Tech
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|D.Henderson, Louisiana Tech
|3
|2
|3
|.667
|.67
|W.Joyce, South Carolina
|3
|2
|3
|.667
|.67
|N.Kirkwood, Navy
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|A.McPherson, Auburn
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|C.Ojeda, Oregon St.
|3
|2
|4
|.500
|.67
|S.Renfroe, Troy
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|T.Rinker, Utah St.
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|E.Sandvik, Wyoming
|3
|2
|3
|.667
|.67
|G.Smith, FAU
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|G.Spetic, Memphis
|3
|2
|3
|.667
|.67
|B.Auburn, Miami
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|J.Billingsley, Liberty
|2
|1
|3
|.333
|.50
|R.Czeremcha`, FIU
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|G.Gross, Washington
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|J.Medina, Air Force
|2
|1
|2
|.500
|.50
|B.Peacock, Ohio
|2
|1
|2
|.500
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|2
|1
|2
|.500
|.50
|M.Suarez, James Madison
|2
|1
|2
|.500
|.50
|A.Venneri, UCF
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|J.Weinberg, Florida St.
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|J.Chance, Louisiana Tech
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|3
|1
|2
|.500
|.33
|C.Holmer, Ball St.
|3
|1
|3
|.333
|.33
|N.Reed, Delaware
|3
|1
|4
|.250
|.33
|S.Starzyk, Arkansas
|3
|1
|3
|.333
|.33
|N.Vakos, Wisconsin
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|U.Ale, Troy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Alexis, South Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Anderson, Arizona
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Anderson, Army
|2
|0
|0
|.000
|.00
|G.Batt, Clemson
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Beasley, UNLV
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bickham, Boise St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Bindel, Washington St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Bjorson, Miami (Ohio)
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Bodnar, Liberty
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Boldin, Boston College
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Bourdon, Texas A&M
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Boyd, Texas Tech
|2
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Branch, Georgia
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, Virginia Tech
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Bullard, Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Burton, Utah St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Byers, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cali, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Chamblee, SMU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Chandler, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Charles, Purdue
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Clemons, Washington
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Cloward, Utah
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Condakes, Umass
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Cook, N. Illinois
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Crider, Louisiana-Lafayette
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Criss, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Cullins, Liberty
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Curvey, Kansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Dabo, W. Michigan
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Damuni, BYU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Davis, Kansas St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Dawkins, W. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.DelSignore, Ohio St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Devine, West Virginia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Dieu, Washington St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Edwards, Texas State
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Endries, Texas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Evans, Texas A&M
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Fain, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|CFetokakis, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Flores, Utah St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Flowe, James Madison
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gacayan, Tulsa
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Gaines, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Gaines, Georgia St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Garfield, Charlotte
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Gee, Appalachian St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Gibbs, UCF
|1
|0
|0
|.000
|.00
|X.Gilliam, Penn St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|V.Glover, TCU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Graham, Ohio St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Graham, Texas A&M
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Greer, Buffalo
|3
|0
|0
|.000
|.00
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hadfield, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Hagen, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hall, Michigan St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Hamilton, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Hammonds, North Texas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Hampton, Clemson
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Harris, Bowling Green
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Helms, Air Force
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Helton, Arizona St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Henderson, Auburn
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Hood, Jacksonville St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Hoyle, Wake Forest
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Hubbard, Alabama
|3
|0
|0
|.000
|.00
|I.Hubert, Air Force
|2
|0
|0
|.000
|.00
|R.Hughes, TCU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hunter, Houston
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jackson, Coastal Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jackson, Kennesaw St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jeffares, Charlotte
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Jenkins, UCF
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Johnson, Uconn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jordan, Oklahoma
|3
|0
|0
|.000
|.00
|H.Kaak, Auburn
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Kanak, Oklahoma
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Keith, Appalachian St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Kettering, Duke
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Lamb, Washington St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|G.Leach, South Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Lewis, San Jose St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lewis, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Link, Missouri St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Lopa, Oregon
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Luman, FAU
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Lyde, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Ma’u, SMU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Mack, E. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Macklem, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Maile-Kaufusi, BYU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Makihele, UNLV
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Martin-Burgess, Kennesaw St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.McCrimmon, Georgia St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.McDaniel, San Jose St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.McIntyre, Oklahoma
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Menefee, Air Force
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Minchey, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Murphy, UTSA
|3
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Myers, NC State
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Myers, Colorado St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Nicolas, Maryland
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Nunes, New Mexico
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Ojarikre, Stanford
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Otto, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Parker, Cincinnati
|3
|0
|0
|.000
|.00
|W.Peart, Toledo
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Perry, Syracuse
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Perry, Tennessee
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Ponder, Colorado
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Powers, Oklahoma
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Prescott, Nebraska
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.Prochazka, Nebraska
|3
|0
|0
|.000
|.00
|E.Pryor, Cincinnati
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rayner, James Madison
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Roberts, Tulsa
|2
|0
|0
|.000
|.00
|W.Roman, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Ronning, Kennesaw St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rowley, Southern Miss.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Roy, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Rutherford, Wyoming
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.Scott, Georgia St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Selee, Buffalo
|3
|0
|0
|.000
|.00
|E.Sessoms, Delaware
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Short, Army
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sieracki, Baylor
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Simmons, Michigan St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Smith, Kennesaw St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Temple
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smyre, UAB
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Steen, Mississippi St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Stevens, Virginia Tech
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Stewart, UNLV
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Stroud, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Tounkara, Ohio St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Turner, Marshall
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Verdon, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Viliamu-Asa, Notre Dame
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Vinson, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Vislisel, New Mexico St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|W.Walker, Memphis
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Wallace, Sam Houston St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Washington, SMU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Washington, Oregon St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.White, Texas A&M
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.White, Rutgers
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Whittington, Pittsburgh
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Williams, Liberty
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Williams Lee, Clemson
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Wisner, Texas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Woodyard, South Alabama
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Wright, Virginia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|I.Young, Memphis
|3
|0
|0
|.000
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.