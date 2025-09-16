Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
R.Barker, Penn St. 3 9 10 .900 3.00
W.Ferrin, BYU 2 6 6 1.000 3.00
J.Kleather, Bowling Green 3 9 10 .900 3.00
K.Matsuzawa, Hawaii 4 11 11 1.000 2.75
S.O’Haire, Maryland 3 8 9 .889 2.67
L.Carneiro, Mississippi 3 7 8 .875 2.33
P.Durkin, Tulane 3 7 7 1.000 2.33
N.Gramatica, South Florida 3 7 8 .875 2.33
M.Salgado-Medina, Arizona 3 7 10 .700 2.33
E.Sanchez, Houston 3 7 9 .778 2.33
A.Birr, Georgia Tech 3 6 6 1.000 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 3 6 7 .857 2.00
M.Connington, Michigan St. 2 4 4 1.000 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
M.Gilbert, Tennessee 3 6 7 .857 2.00
J.Kauwe, Kentucky 3 6 6 1.000 2.00
E.Kenney, Stanford 3 6 7 .857 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 3 6 7 .857 2.00
D.Kinney, Kennesaw St. 2 4 4 1.000 2.00
K.Lemmerman, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 3 6 8 .750 2.00
R.Sayeri, Southern Cal 3 6 7 .857 2.00
T.Smack, Florida 3 6 9 .667 2.00
D.Stevens, Iowa 3 6 7 .857 2.00
K.Konrardy, Iowa St. 4 7 9 .778 1.75
W.Bettridge, Virginia 3 5 7 .714 1.67
M.Bhaghani, UCLA 3 5 5 1.000 1.67
C.Freeman, Uconn 3 5 6 .833 1.67
J.Gomez, Arizona St. 3 5 6 .833 1.67
C.Graham, Cent. Michigan 3 5 6 .833 1.67
L.Lombardo, Boston College 3 5 5 1.000 1.67
J.Love, Virginia Tech 3 5 5 1.000 1.67
J.McFadden, Nevada 3 5 7 .714 1.67
J.Patel, Rutgers 3 5 5 1.000 1.67
T.Pelino, Duke 3 5 8 .625 1.67
G.Rippa, Jacksonville St. 3 5 6 .833 1.67
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 3 5 7 .714 1.67
J.Stevens, Washington St. 3 5 5 1.000 1.67
N.Burnette, Notre Dame 2 3 3 1.000 1.50
A.Glass, N. Illinois 2 3 4 .750 1.50
D.Jones, Army 2 3 5 .600 1.50
C.Ranvier, Louisville 2 3 3 1.000 1.50
L.Ward, Oklahoma St. 2 3 3 1.000 1.50
J.Cannon, W. Kentucky 3 4 4 1.000 1.33
K.Cunanan, Nebraska 3 4 4 1.000 1.33
D.De Freitas, Appalachian St. 3 4 5 .800 1.33
B.Denaburg, Minnesota 3 4 5 .800 1.33
R.Hawk, New Mexico St. 3 4 6 .667 1.33
K.Nguma, North Texas 3 4 4 1.000 1.33
S.Porath, Purdue 3 4 4 1.000 1.33
T.Robles, Texas State 3 4 5 .800 1.33
R.Verhoff, North Carolina 3 4 4 1.000 1.33
P.Woodring, Georgia 3 4 4 1.000 1.33
D.Zvada, Michigan 3 4 6 .667 1.33
D.Lynch, Fresno St. 4 5 6 .833 1.25
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 2 2 2 1.000 1.00
L.Akers, Northwestern 3 3 3 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 3 3 3 1.000 1.00
J.Delange, UAB 3 3 4 .750 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 3 3 3 1.000 1.00
P.Domschke, W. Michigan 3 3 4 .750 1.00
D.Dzioban, Miami (Ohio) 1 1 1 1.000 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 3 3 3 1.000 1.00
J.Fielding, Ohio St. 3 3 3 1.000 1.00
C.Hardin, Temple 3 3 3 1.000 1.00
R.Harradine, Southern Miss. 3 3 5 .600 1.00
N.Hauser, Clemson 3 3 5 .600 1.00
C.Hawkins, Baylor 3 3 3 1.000 1.00
K.Hensley, West Virginia 3 3 4 .750 1.00
J.Howes, Buffalo 3 3 4 .750 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 3 3 5 .600 1.00
L.Marjan, Kansas 3 3 3 1.000 1.00
A.Mata, Colorado 3 3 3 1.000 1.00
N.Mazzie, East Carolina 2 2 4 .500 1.00
R.Meyer, Missouri 3 3 4 .750 1.00
C.Meyer, California 3 3 3 1.000 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
S.Morgan, Tulsa 3 3 4 .750 1.00
D.Morris, Umass 3 3 4 .750 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
Y.Obeid, Missouri St. 3 3 6 .500 1.00
D.Olano, Illinois 3 3 4 .750 1.00
M.Petro, UTSA 3 3 4 .750 1.00
G.Plascencia, San Diego St. 2 2 2 1.000 1.00
L.Quinn, Marshall 3 3 5 .600 1.00
N.Radicic, Indiana 3 3 4 .750 1.00
L.Rodriguez, Kansas St. 4 4 4 1.000 1.00
N.Ruelas, UCF 2 2 3 .667 1.00
S.Rusnak, Cincinnati 3 3 3 1.000 1.00
T.Sandell, Oklahoma 3 3 4 .750 1.00
A.Sappington, Oregon 3 3 4 .750 1.00
M.Shipley, Texas 3 3 3 1.000 1.00
C.Talty, Alabama 3 3 4 .750 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 3 3 3 1.000 1.00
C.Van Andel, Arkansas St. 3 3 4 .750 1.00
R.Villela, UNLV 3 3 5 .600 1.00
K.Vinesett, NC State 2 2 2 1.000 1.00
O.Wiley, Akron 2 2 6 .333 1.00
B.Williams, Kennesaw St. 2 2 3 .667 1.00
T.Woody, Syracuse 3 3 4 .750 1.00
C.Arreola, UTEP 3 2 3 .667 .67
R.Bond, Texas A&M 3 2 4 .500 .67
L.Boyd, Charlotte 3 2 3 .667 .67
T.Bryant, Georgia Southern 3 2 2 1.000 .67
R.Callaghan, Old Dominion 3 2 2 1.000 .67
C.Calvert, Wake Forest 3 2 4 .500 .67
D.Cunanan, Toledo 3 2 2 1.000 .67
D.Curtis, Utah 3 2 5 .400 .67
C.Davis, Miami 3 2 2 1.000 .67
D.Dellenbach, Ohio 3 2 2 1.000 .67
L.Drzewiecki, New Mexico 3 2 2 1.000 .67
E.Gota, Rice 3 2 3 .667 .67
S.Harrington, Texas Tech 3 2 2 1.000 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 3 2 3 .667 .67
W.Joyce, South Carolina 3 2 3 .667 .67
N.Kirkwood, Navy 3 2 2 1.000 .67
A.McPherson, Auburn 3 2 2 1.000 .67
C.Ojeda, Oregon St. 3 2 4 .500 .67
S.Renfroe, Troy 3 2 2 1.000 .67
T.Rinker, Utah St. 3 2 2 1.000 .67
E.Sandvik, Wyoming 3 2 3 .667 .67
G.Smith, FAU 3 2 2 1.000 .67
G.Spetic, Memphis 3 2 3 .667 .67
B.Auburn, Miami 2 1 1 1.000 .50
J.Billingsley, Liberty 2 1 3 .333 .50
R.Czeremcha`, FIU 2 1 1 1.000 .50
G.Gross, Washington 2 1 1 1.000 .50
J.Medina, Air Force 2 1 2 .500 .50
B.Peacock, Ohio 2 1 2 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
L.Stagg, Louisiana-Monroe 2 1 2 .500 .50
M.Suarez, James Madison 2 1 2 .500 .50
A.Venneri, UCF 2 1 1 1.000 .50
J.Weinberg, Florida St. 2 1 1 1.000 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
J.Chance, Louisiana Tech 3 1 1 1.000 .33
J.Hathaway, Middle Tennessee 3 1 2 .500 .33
C.Holmer, Ball St. 3 1 3 .333 .33
N.Reed, Delaware 3 1 4 .250 .33
S.Starzyk, Arkansas 3 1 3 .333 .33
N.Vakos, Wisconsin 3 1 1 1.000 .33
U.Ale, Troy 0 0 0 .000 .00
J.Alexis, South Florida 0 0 0 .000 .00
J.Anderson, Arizona 1 0 0 .000 .00
B.Anderson, Army 2 0 0 .000 .00
G.Batt, Clemson 0 0 0 .000 .00
J.Beasley, UNLV 3 0 0 .000 .00
J.Bickham, Boise St. 0 0 0 .000 .00
T.Bindel, Washington St. 0 0 0 .000 .00
A.Bjorson, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00
C.Bodnar, Liberty 3 0 0 .000 .00
N.Boldin, Boston College 1 0 0 .000 .00
R.Bourdon, Texas A&M 3 0 0 .000 .00
A.Boyd, Texas Tech 2 0 0 .000 .00
Z.Branch, Georgia 2 0 0 .000 .00
C.Brown, Virginia Tech 3 0 0 .000 .00
T.Bullard, Florida 1 0 0 .000 .00
T.Burton, Utah St. 3 0 0 .000 .00
N.Byers, Air Force 0 0 0 .000 .00
J.Cali, Navy 0 0 0 .000 .00
A.Chamblee, SMU 1 0 0 .000 .00
R.Chandler, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
B.Charles, Purdue 2 0 0 .000 .00
D.Clemons, Washington 1 0 0 .000 .00
A.Cloward, Utah 0 0 0 .000 .00
J.Condakes, Umass 1 0 0 .000 .00
M.Cook, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
J.Crider, Louisiana-Lafayette 3 0 0 .000 .00
J.Criss, BYU 1 0 0 .000 .00
K.Cullins, Liberty 1 0 0 .000 .00
M.Curvey, Kansas 1 0 0 .000 .00
G.Dabo, W. Michigan 3 0 0 .000 .00
R.Damuni, BYU 2 0 0 .000 .00
J.Davis, Kansas St. 4 0 0 .000 .00
C.Dawkins, W. Michigan 0 0 0 .000 .00
A.DelSignore, Ohio St. 1 0 0 .000 .00
A.Devine, West Virginia 0 0 0 .000 .00
B.Dieu, Washington St. 3 0 0 .000 .00
D.Edwards, Texas State 0 0 0 .000 .00
J.Endries, Texas 3 0 0 .000 .00
D.Evans, Texas A&M 2 0 0 .000 .00
S.Fain, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
CFetokakis, UNLV 0 0 0 .000 .00
N.Flores, Utah St. 3 0 0 .000 .00
K.Flowe, James Madison 2 0 0 .000 .00
C.Gacayan, Tulsa 0 0 0 .000 .00
O.Gaines, Stanford 0 0 0 .000 .00
B.Gaines, Georgia St. 3 0 0 .000 .00
C.Garfield, Charlotte 3 0 0 .000 .00
B.Gee, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00
H.Gibbs, UCF 1 0 0 .000 .00
X.Gilliam, Penn St. 3 0 0 .000 .00
V.Glover, TCU 2 0 0 .000 .00
M.Graham, Ohio St. 1 0 0 .000 .00
A.Graham, Texas A&M 0 0 0 .000 .00
M.Greer, Buffalo 3 0 0 .000 .00
L.Guerra, Army 0 0 0 .000 .00
J.Hadfield, Utah St. 0 0 0 .000 .00
C.Hagen, BYU 1 0 0 .000 .00
J.Hall, Michigan St. 3 0 0 .000 .00
B.Hamilton, North Texas 0 0 0 .000 .00
Q.Hammonds, North Texas 3 0 0 .000 .00
A.Hampton, Clemson 3 0 0 .000 .00
A.Harris, Bowling Green 2 0 0 .000 .00
J.Helms, Air Force 1 0 0 .000 .00
W.Helton, Arizona St. 2 0 0 .000 .00
A.Henderson, Auburn 1 0 0 .000 .00
Q.Hood, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00
B.Hoyle, Wake Forest 0 0 0 .000 .00
B.Hubbard, Alabama 3 0 0 .000 .00
I.Hubert, Air Force 2 0 0 .000 .00
R.Hughes, TCU 2 0 0 .000 .00
D.Hunter, Houston 3 0 0 .000 .00
R.Hyland, Navy 0 0 0 .000 .00
J.Jackson, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00
B.Jackson, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
J.Jeffares, Charlotte 0 0 0 .000 .00
C.Jenkins, UCF 1 0 0 .000 .00
M.Johnson, Uconn 0 0 0 .000 .00
J.Jordan, Oklahoma 3 0 0 .000 .00
H.Kaak, Auburn 3 0 0 .000 .00
J.Kanak, Oklahoma 3 0 0 .000 .00
K.Keith, Appalachian St. 1 0 0 .000 .00
P.Kettering, Duke 0 0 0 .000 .00
B.Lamb, Washington St. 3 0 0 .000 .00
G.Leach, South Florida 0 0 0 .000 .00
N.Lewis, San Jose St. 2 0 0 .000 .00
J.Lewis, Tulane 0 0 0 .000 .00
A.Link, Missouri St. 0 0 0 .000 .00
K.Lopa, Oregon 3 0 0 .000 .00
T.Luman, FAU 3 0 0 .000 .00
A.Lyde, Delaware 0 0 0 .000 .00
S.Ma’u, SMU 1 0 0 .000 .00
H.Mack, E. Michigan 1 0 0 .000 .00
M.Macklem, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00
O.Maile-Kaufusi, BYU 2 0 0 .000 .00
A.Makihele, UNLV 3 0 0 .000 .00
J.Martin-Burgess, Kennesaw St. 2 0 0 .000 .00
J.McCrimmon, Georgia St. 3 0 0 .000 .00
R.McDaniel, San Jose St. 0 0 0 .000 .00
K.McIntyre, Oklahoma 1 0 0 .000 .00
P.Menefee, Air Force 2 0 0 .000 .00
K.Minchey, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
J.Murphy, UTSA 3 0 0 .000 .00
Z.Myers, NC State 3 0 0 .000 .00
D.Myers, Colorado St. 2 0 0 .000 .00
D.Nicolas, Maryland 1 0 0 .000 .00
A.Nunes, New Mexico 3 0 0 .000 .00
C.Ojarikre, Stanford 3 0 0 .000 .00
A.Otto, Florida St. 2 0 0 .000 .00
M.Parker, Cincinnati 3 0 0 .000 .00
W.Peart, Toledo 1 0 0 .000 .00
R.Perry, Syracuse 3 0 0 .000 .00
J.Perry, Tennessee 3 0 0 .000 .00
D.Ponder, Colorado 0 0 0 .000 .00
R.Powers, Oklahoma 3 0 0 .000 .00
K.Prescott, Nebraska 2 0 0 .000 .00
T.Prochazka, Nebraska 3 0 0 .000 .00
E.Pryor, Cincinnati 3 0 0 .000 .00
J.Rayner, James Madison 1 0 0 .000 .00
J.Roberts, Tulsa 2 0 0 .000 .00
W.Roman, Delaware 0 0 0 .000 .00
E.Ronning, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00
D.Rowley, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
G.Roy, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
G.Rutherford, Wyoming 3 0 0 .000 .00
M.Ryan, Louisiana-Monroe 2 0 0 .000 .00
T.Scott, Georgia St. 0 0 0 .000 .00
C.Selee, Buffalo 3 0 0 .000 .00
E.Sessoms, Delaware 3 0 0 .000 .00
N.Short, Army 2 0 0 .000 .00
K.Sieracki, Baylor 3 0 0 .000 .00
D.Simmons, Michigan St. 3 0 0 .000 .00
N.Smith, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00
J.Smith, Temple 2 0 0 .000 .00
J.Smyre, UAB 3 0 0 .000 .00
B.Steen, Mississippi St. 1 0 0 .000 .00
A.Stevens, Virginia Tech 3 0 0 .000 .00
D.Stewart, UNLV 3 0 0 .000 .00
S.Stroud, Miami 1 0 0 .000 .00
A.Tounkara, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
Z.Turner, Marshall 3 0 0 .000 .00
T.Verdon, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
K.Viliamu-Asa, Notre Dame 2 0 0 .000 .00
D.Vinson, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
B.Vislisel, New Mexico St. 3 0 0 .000 .00
W.Walker, Memphis 0 0 0 .000 .00
E.Wallace, Sam Houston St. 3 0 0 .000 .00
A.Washington, SMU 0 0 0 .000 .00
E.Washington, Oregon St. 0 0 0 .000 .00
T.White, Texas A&M 3 0 0 .000 .00
T.White, Rutgers 3 0 0 .000 .00
J.Whittington, Pittsburgh 3 0 0 .000 .00
B.Williams, Liberty 3 0 0 .000 .00
M.Williams Lee, Clemson 0 0 0 .000 .00
Q.Wisner, Texas 1 0 0 .000 .00
K.Woodyard, South Alabama 1 0 0 .000 .00
N.Wright, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00
I.Young, Memphis 3 0 0 .000 .00

