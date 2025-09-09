Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
R.Barker, Penn St. 2 6 7 .857 3.00
B.Denaburg, Minnesota 1 3 3 1.000 3.00
W.Ferrin, BYU 2 6 6 1.000 3.00
J.Kleather, Bowling Green 2 6 7 .857 3.00
K.Matsuzawa, Hawaii 3 8 8 1.000 2.67
L.Carneiro, Mississippi 2 5 6 .833 2.50
P.Durkin, Tulane 2 5 5 1.000 2.50
N.Gramatica, South Florida 2 5 6 .833 2.50
J.Love, Virginia Tech 2 5 5 1.000 2.50
S.O’Haire, Maryland 2 5 6 .833 2.50
T.Smack, Florida 2 5 8 .625 2.50
M.Bhaghani, UCLA 2 4 4 1.000 2.00
M.Connington, Michigan St. 1 2 2 1.000 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
D.De Freitas, Appalachian St. 2 4 4 1.000 2.00
M.Gilbert, Tennessee 2 4 4 1.000 2.00
C.Graham, Cent. Michigan 2 4 5 .800 2.00
R.Hawk, New Mexico St. 2 4 4 1.000 2.00
J.Kauwe, Kentucky 2 4 4 1.000 2.00
D.Kinney, Kennesaw St. 2 4 4 1.000 2.00
K.Konrardy, Iowa St. 3 6 7 .857 2.00
K.Lemmerman, TCU 1 2 2 1.000 2.00
J.Patel, Rutgers 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 2 4 6 .667 2.00
M.Salgado-Medina, Arizona 2 4 4 1.000 2.00
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 2 4 6 .667 2.00
D.Stevens, Iowa 2 4 4 1.000 2.00
J.Stevens, Washington St. 2 4 4 1.000 2.00
D.Zvada, Michigan 2 4 5 .800 2.00
D.Lynch, Fresno St. 3 5 6 .833 1.67
L.Akers, Northwestern 2 3 3 1.000 1.50
W.Bettridge, Virginia 2 3 5 .600 1.50
A.Birr, Georgia Tech 2 3 3 1.000 1.50
T.Butkowski, Pittsburgh 2 3 3 1.000 1.50
K.Cunanan, Nebraska 2 3 3 1.000 1.50
P.Domschke, W. Michigan 2 3 3 1.000 1.50
K.Ferrie, Mississippi St. 2 3 3 1.000 1.50
C.Freeman, Uconn 2 3 4 .750 1.50
A.Glass, N. Illinois 2 3 4 .750 1.50
J.Gomez, Arizona St. 2 3 4 .750 1.50
N.Hauser, Clemson 2 3 4 .750 1.50
C.Hawkins, Baylor 2 3 3 1.000 1.50
D.Jones, Army 2 3 5 .600 1.50
E.Kenney, Stanford 2 3 4 .750 1.50
R.Kessinger, E. Michigan 2 3 3 1.000 1.50
L.Lombardo, Boston College 2 3 3 1.000 1.50
A.Mata, Colorado 2 3 3 1.000 1.50
J.McFadden, Nevada 2 3 3 1.000 1.50
D.Morris, Umass 2 3 4 .750 1.50
K.Nguma, North Texas 2 3 3 1.000 1.50
T.Pelino, Duke 2 3 4 .750 1.50
S.Porath, Purdue 2 3 3 1.000 1.50
C.Ranvier, Louisville 2 3 3 1.000 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 2 3 4 .750 1.50
T.Robles, Texas State 2 3 3 1.000 1.50
S.Rusnak, Cincinnati 2 3 3 1.000 1.50
L.Ward, Oklahoma St. 2 3 3 1.000 1.50
J.Cannon, W. Kentucky 3 4 4 1.000 1.33
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 2 2 2 1.000 1.00
B.Auburn, Miami 1 1 1 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 2 2 2 1.000 1.00
L.Boyd, Charlotte 2 2 3 .667 1.00
N.Burnette, Notre Dame 1 1 1 1.000 1.00
C.Davis, Miami 2 2 2 1.000 1.00
J.Delange, UAB 2 2 3 .667 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 2 2 2 1.000 1.00
L.Drzewiecki, New Mexico 2 2 2 1.000 1.00
C.Hardin, Temple 2 2 2 1.000 1.00
R.Harradine, Southern Miss. 2 2 4 .500 1.00
S.Harrington, Texas Tech 2 2 2 1.000 1.00
K.Hensley, West Virginia 2 2 2 1.000 1.00
J.Howes, Buffalo 2 2 3 .667 1.00
W.Joyce, South Carolina 1 1 1 1.000 1.00
N.Kirkwood, Navy 2 2 2 1.000 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 3 3 5 .600 1.00
L.Marjan, Kansas 3 3 3 1.000 1.00
N.Mazzie, East Carolina 1 1 2 .500 1.00
R.Meyer, Missouri 2 2 2 1.000 1.00
C.Meyer, California 2 2 2 1.000 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
S.Morgan, Tulsa 2 2 3 .667 1.00
A.Murray, California 2 2 2 1.000 1.00
Y.Obeid, Missouri St. 2 2 4 .500 1.00
C.Ojeda, Oregon St. 2 2 3 .667 1.00
D.Olano, Illinois 2 2 3 .667 1.00
B.Peacock, Ohio 1 1 2 .500 1.00
G.Plascencia, San Diego St. 2 2 2 1.000 1.00
L.Quinn, Marshall 2 2 3 .667 1.00
N.Radicic, Indiana 2 2 3 .667 1.00
S.Renfroe, Troy 2 2 2 1.000 1.00
T.Rinker, Utah St. 2 2 2 1.000 1.00
L.Rodriguez, Kansas St. 3 3 3 1.000 1.00
N.Ruelas, UCF 2 2 3 .667 1.00
E.Sanchez, Houston 2 2 3 .667 1.00
E.Sandvik, Wyoming 2 2 3 .667 1.00
R.Sayeri, Southern Cal 2 2 2 1.000 1.00
G.Smith, FAU 2 2 2 1.000 1.00
G.Spetic, Memphis 2 2 3 .667 1.00
C.Talty, Alabama 2 2 3 .667 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 2 2 2 1.000 1.00
R.Verhoff, North Carolina 2 2 2 1.000 1.00
R.Villela, UNLV 3 3 5 .600 1.00
T.Woody, Syracuse 2 2 3 .667 1.00
C.Arreola, UTEP 2 1 2 .500 .50
J.Billingsley, Liberty 2 1 3 .333 .50
R.Callaghan, Old Dominion 2 1 1 1.000 .50
C.Calvert, Wake Forest 2 1 3 .333 .50
D.Cunanan, Toledo 2 1 1 1.000 .50
D.Curtis, Utah 2 1 1 1.000 .50
D.Dellenbach, Ohio 2 1 1 1.000 .50
E.Gota, Rice 2 1 1 1.000 .50
G.Gross, Washington 2 1 1 1.000 .50
J.Hathaway, Middle Tennessee 2 1 1 1.000 .50
D.Henderson, Louisiana Tech 2 1 1 1.000 .50
C.Holmer, Ball St. 2 1 3 .333 .50
A.McPherson, Auburn 2 1 1 1.000 .50
M.Petro, UTSA 2 1 2 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
T.Sandell, Oklahoma 2 1 2 .500 .50
A.Sappington, Oregon 2 1 2 .500 .50
M.Shipley, Texas 2 1 1 1.000 .50
L.Stagg, Louisiana-Monroe 2 1 2 .500 .50
S.Starzyk, Arkansas 2 1 1 1.000 .50
M.Suarez, James Madison 2 1 2 .500 .50
N.Vakos, Wisconsin 2 1 1 1.000 .50
A.Venneri, UCF 2 1 1 1.000 .50
J.Weinberg, Florida St. 2 1 1 1.000 .50
P.Woodring, Georgia 2 1 1 1.000 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
U.Ale, Troy 0 0 0 .000 .00
J.Alexis, South Florida 0 0 0 .000 .00
J.Anderson, Arizona 1 0 0 .000 .00
B.Anderson, Army 2 0 0 .000 .00
B.Baldwin, TCU 1 0 0 .000 .00
G.Batt, Clemson 0 0 0 .000 .00
J.Beasley, UNLV 3 0 0 .000 .00
D.Bentley, Utah 2 0 0 .000 .00
J.Bickham, Boise St. 0 0 0 .000 .00
T.Bindel, Washington St. 0 0 0 .000 .00
A.Bjorson, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00
C.Bodnar, Liberty 2 0 0 .000 .00
N.Boldin, Boston College 1 0 0 .000 .00
R.Bourdon, Texas A&M 2 0 0 .000 .00
A.Boyd, Texas Tech 2 0 0 .000 .00
Z.Branch, Georgia 2 0 0 .000 .00
C.Brown, Virginia Tech 2 0 0 .000 .00
T.Bullard, Florida 1 0 0 .000 .00
T.Burton, Utah St. 2 0 0 .000 .00
N.Byers, Air Force 0 0 0 .000 .00
J.Cali, Navy 0 0 0 .000 .00
H.Cedarland, Washington St. 2 0 0 .000 .00
A.Chamblee, SMU 0 0 0 .000 .00
R.Chandler, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
B.Charles, Purdue 2 0 0 .000 .00
A.Cloward, Utah 0 0 0 .000 .00
D.Clowney, South Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Condakes, Umass 0 0 0 .000 .00
M.Cook, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
J.Crider, Louisiana-Lafayette 2 0 0 .000 .00
J.Criss, BYU 1 0 0 .000 .00
K.Cullins, Liberty 0 0 0 .000 .00
M.Curvey, Kansas 1 0 0 .000 .00
G.Dabo, W. Michigan 2 0 0 .000 .00
R.Damuni, BYU 2 0 0 .000 .00
J.Davis, Kansas St. 3 0 0 .000 .00
C.Dawkins, W. Michigan 0 0 0 .000 .00
A.Devine, West Virginia 0 0 0 .000 .00
B.Dieu, Washington St. 2 0 0 .000 .00
J.Earle, UNLV 3 0 0 .000 .00
D.Edwards, Texas State 0 0 0 .000 .00
J.Endries, Texas 2 0 0 .000 .00
J.Eugene, W. Kentucky 3 0 0 .000 .00
D.Evans, Texas A&M 2 0 0 .000 .00
S.Fain, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
CFetokakis, UNLV 0 0 0 .000 .00
N.Flores, Utah St. 2 0 0 .000 .00
K.Flowe, James Madison 2 0 0 .000 .00
C.Fua’au, Troy 2 0 0 .000 .00
C.Gacayan, Tulsa 0 0 0 .000 .00
O.Gaines, Stanford 0 0 0 .000 .00
B.Gaines, Georgia St. 2 0 0 .000 .00
C.Garfield, Charlotte 2 0 0 .000 .00
B.Gee, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00
H.Gibbs, UCF 1 0 0 .000 .00
X.Gilliam, Penn St. 2 0 0 .000 .00
V.Glover, TCU 1 0 0 .000 .00
A.Graham, Texas A&M 0 0 0 .000 .00
M.Graham, Ohio St. 1 0 0 .000 .00
M.Greer, Buffalo 2 0 0 .000 .00
L.Guerra, Army 0 0 0 .000 .00
J.Hadfield, Utah St. 0 0 0 .000 .00
C.Hagen, BYU 1 0 0 .000 .00
J.Hall, Michigan St. 2 0 0 .000 .00
Q.Hammonds, North Texas 2 0 0 .000 .00
A.Hampton, Clemson 2 0 0 .000 .00
A.Hardy, Missouri 2 0 0 .000 .00
A.Harris, Bowling Green 1 0 0 .000 .00
J.Helms, Air Force 1 0 0 .000 .00
W.Helton, Arizona St. 1 0 0 .000 .00
A.Henderson, Auburn 1 0 0 .000 .00
Q.Hood, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
B.Hoyle, Wake Forest 0 0 0 .000 .00
B.Hubbard, Alabama 2 0 0 .000 .00
I.Hubert, Air Force 1 0 0 .000 .00
R.Hughes, TCU 1 0 0 .000 .00
D.Hunter, Houston 2 0 0 .000 .00
S.Hutton, Oklahoma 0 0 0 .000 .00
R.Hyland, Navy 0 0 0 .000 .00
J.Jackson, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00
J.Jeffares, Charlotte 0 0 0 .000 .00
C.Jenkins, UCF 1 0 0 .000 .00
M.Johnson, Uconn 0 0 0 .000 .00
J.Jordan, Oklahoma 2 0 0 .000 .00
H.Kaak, Auburn 2 0 0 .000 .00
J.Kanak, Oklahoma 2 0 0 .000 .00
K.Keith, Appalachian St. 1 0 0 .000 .00
T.Kellman, Wyoming 2 0 0 .000 .00
P.Kettering, Duke 0 0 0 .000 .00
B.Lamb, Washington St. 2 0 0 .000 .00
G.Leach, South Florida 0 0 0 .000 .00
N.Lewis, San Jose St. 2 0 0 .000 .00
J.Lewis, Tulane 0 0 0 .000 .00
A.Link, Missouri St. 0 0 0 .000 .00
K.Lopa, Oregon 2 0 0 .000 .00
T.Luman, FAU 2 0 0 .000 .00
A.Lyde, Delaware 0 0 0 .000 .00
S.Ma’u, SMU 0 0 0 .000 .00
H.Mack, E. Michigan 1 0 0 .000 .00
M.Macklem, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00
O.Maile-Kaufusi, BYU 2 0 0 .000 .00
J.Martin-Burgess, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00
J.McCrimmon, Georgia St. 2 0 0 .000 .00
R.McDaniel, San Jose St. 0 0 0 .000 .00
K.McIntyre, Oklahoma 0 0 0 .000 .00
P.Menefee, Air Force 1 0 0 .000 .00
K.Minchey, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
I.Moses, Kansas 0 0 0 .000 .00
J.Murphy, UTSA 2 0 0 .000 .00
Z.Myers, NC State 2 0 0 .000 .00
P.Naylor, Florida St. 1 0 0 .000 .00
D.Nicolas, Maryland 1 0 0 .000 .00
A.Nieves, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00
A.Nunes, New Mexico 2 0 0 .000 .00
C.Ojarikre, Stanford 2 0 0 .000 .00
A.Otto, Florida St. 2 0 0 .000 .00
J.Oyola, Northwestern 0 0 0 .000 .00
M.Parker, Cincinnati 2 0 0 .000 .00
W.Peart, Toledo 0 0 0 .000 .00
J.Perry, Tennessee 2 0 0 .000 .00
D.Ponder, Colorado 0 0 0 .000 .00
R.Powers, Oklahoma 2 0 0 .000 .00
K.Prescott, Nebraska 1 0 0 .000 .00
T.Prochazka, Nebraska 2 0 0 .000 .00
E.Pryor, Cincinnati 2 0 0 .000 .00
J.Rayner, James Madison 1 0 0 .000 .00
J.Roberts, Tulsa 1 0 0 .000 .00
K.Robinson, West Virginia 2 0 0 .000 .00
W.Roman, Delaware 0 0 0 .000 .00
E.Ronning, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00
D.Rowley, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
G.Roy, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
G.Rutherford, Wyoming 2 0 0 .000 .00
M.Ryan, Louisiana-Monroe 2 0 0 .000 .00
F.Sanchez, Cent. Michigan 2 0 0 .000 .00
T.Scott, Georgia St. 0 0 0 .000 .00
C.Selee, Buffalo 2 0 0 .000 .00
E.Sessoms, Delaware 2 0 0 .000 .00
N.Short, Army 2 0 0 .000 .00
K.Sieracki, Baylor 2 0 0 .000 .00
D.Simmons, Michigan St. 2 0 0 .000 .00
N.Smith, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
J.Smith, Temple 2 0 0 .000 .00
J.Smyre, UAB 2 0 0 .000 .00
B.Steen, Mississippi St. 1 0 0 .000 .00
A.Stevens, Virginia Tech 2 0 0 .000 .00
D.Stewart, UNLV 3 0 0 .000 .00
R.Strader, Auburn 2 0 0 .000 .00
S.Stroud, Miami 1 0 0 .000 .00
A.Swartz, Air Force 1 0 0 .000 .00
A.Tounkara, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
Z.Turner, Marshall 2 0 0 .000 .00
T.Verdon, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
K.Viliamu-Asa, Notre Dame 1 0 0 .000 .00
D.Vinson, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
B.Vislisel, New Mexico St. 2 0 0 .000 .00
W.Walker, Memphis 0 0 0 .000 .00
E.Wallace, Sam Houston St. 3 0 0 .000 .00
E.Washington, Oregon St. 0 0 0 .000 .00
T.White, Texas A&M 2 0 0 .000 .00
T.White, Rutgers 1 0 0 .000 .00
J.Whittington, Pittsburgh 2 0 0 .000 .00
M.Williams Lee, Clemson 0 0 0 .000 .00
C.Willis, Washington 2 0 0 .000 .00
J.Wiltshire, Tulsa 0 0 0 .000 .00
Q.Wisner, Texas 1 0 0 .000 .00
K.Woodyard, South Alabama 1 0 0 .000 .00
J.Wright, Buffalo 0 0 0 .000 .00
N.Wright, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00
I.Young, Memphis 2 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up