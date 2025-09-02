Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
R.Barker, Penn St. 1 4 4 1.000 4.00
J.Kleather, Bowling Green 1 4 4 1.000 4.00
B.Denaburg, Minnesota 1 3 3 1.000 3.00
P.Durkin, Tulane 1 3 3 1.000 3.00
C.Graham, Cent. Michigan 1 3 4 .750 3.00
J.Love, Virginia Tech 1 3 3 1.000 3.00
S.O’Haire, Maryland 1 3 3 1.000 3.00
K.Matsuzawa, Hawaii 2 5 5 1.000 2.50
W.Bettridge, Virginia 1 2 3 .667 2.00
A.Birr, Georgia Tech 1 2 2 1.000 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 1 2 2 1.000 2.00
J.Cannon, W. Kentucky 2 4 4 1.000 2.00
L.Carneiro, Mississippi 1 2 2 1.000 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Cunanan, Nebraska 1 2 2 1.000 2.00
C.Davis, Miami 1 2 2 1.000 2.00
D.De Freitas, Appalachian St. 1 2 2 1.000 2.00
K.Ferrie, Mississippi St. 1 2 2 1.000 2.00
W.Ferrin, BYU 1 2 2 1.000 2.00
A.Glass, N. Illinois 1 2 2 1.000 2.00
N.Gramatica, South Florida 1 2 2 1.000 2.00
R.Hawk, New Mexico St. 1 2 2 1.000 2.00
D.Jones, Army 1 2 4 .500 2.00
E.Kenney, Stanford 1 2 3 .667 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmerman, TCU 1 2 2 1.000 2.00
A.Mata, Colorado 1 2 2 1.000 2.00
S.Morgan, Tulsa 1 2 2 1.000 2.00
Y.Obeid, Missouri St. 1 2 2 1.000 2.00
J.Patel, Rutgers 1 2 2 1.000 2.00
G.Plascencia, San Diego St. 1 2 2 1.000 2.00
N.Radicic, Indiana 1 2 3 .667 2.00
T.Rinker, Utah St. 1 2 2 1.000 2.00
M.Salgado-Medina, Arizona 1 2 2 1.000 2.00
E.Sanchez, Houston 1 2 2 1.000 2.00
T.Smack, Florida 1 2 5 .400 2.00
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 1 2 2 1.000 2.00
J.Stevens, Washington St. 1 2 2 1.000 2.00
D.Stevens, Iowa 1 2 2 1.000 2.00
L.Ward, Oklahoma St. 1 2 2 1.000 2.00
D.Zvada, Michigan 1 2 2 1.000 2.00
K.Konrardy, Iowa St. 2 3 4 .750 1.50
L.Akers, Northwestern 1 1 1 1.000 1.00
C.Arreola, UTEP 1 1 1 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 1 1 1 1.000 1.00
M.Bhaghani, UCLA 1 1 1 1.000 1.00
L.Boyd, Charlotte 1 1 1 1.000 1.00
N.Burnette, Notre Dame 1 1 1 1.000 1.00
C.Calvert, Wake Forest 1 1 2 .500 1.00
D.Curtis, Utah 1 1 1 1.000 1.00
J.Delange, UAB 1 1 1 1.000 1.00
D.Dellenbach, Ohio 1 1 1 1.000 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 1 1 1 1.000 1.00
L.Drzewiecki, New Mexico 1 1 1 1.000 1.00
C.Freeman, Uconn 1 1 2 .500 1.00
M.Gilbert, Tennessee 1 1 1 1.000 1.00
J.Gomez, Arizona St. 1 1 2 .500 1.00
G.Gross, Washington 1 1 1 1.000 1.00
R.Harradine, Southern Miss. 1 1 1 1.000 1.00
S.Harrington, Texas Tech 1 1 1 1.000 1.00
N.Hauser, Clemson 1 1 2 .500 1.00
C.Hawkins, Baylor 1 1 1 1.000 1.00
D.Henderson, Louisiana Tech 1 1 1 1.000 1.00
K.Hensley, West Virginia 1 1 1 1.000 1.00
J.Howes, Buffalo 1 1 2 .500 1.00
W.Joyce, South Carolina 1 1 1 1.000 1.00
J.Kauwe, Kentucky 1 1 1 1.000 1.00
D.Kinney, Kennesaw St. 1 1 1 1.000 1.00
N.Kirkwood, Navy 1 1 1 1.000 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
L.Lombardo, Boston College 1 1 1 1.000 1.00
D.Lynch, Fresno St. 2 2 3 .667 1.00
L.Marjan, Kansas 2 2 2 1.000 1.00
N.Mazzie, East Carolina 1 1 2 .500 1.00
J.McFadden, Nevada 1 1 1 1.000 1.00
A.McPherson, Auburn 1 1 1 1.000 1.00
C.Meyer, California 1 1 1 1.000 1.00
D.Morris, Umass 1 1 1 1.000 1.00
A.Murray, California 1 1 1 1.000 1.00
K.Nguma, North Texas 1 1 1 1.000 1.00
C.Ojeda, Oregon St. 1 1 1 1.000 1.00
D.Olano, Illinois 1 1 2 .500 1.00
T.Pelino, Duke 1 1 2 .500 1.00
M.Petro, UTSA 1 1 2 .500 1.00
S.Porath, Purdue 1 1 1 1.000 1.00
D.Ramos, LSU 1 1 2 .500 1.00
C.Ranvier, Louisville 1 1 1 1.000 1.00
S.Renfroe, Troy 1 1 1 1.000 1.00
G.Rippa, Jacksonville St. 1 1 2 .500 1.00
T.Robles, Texas State 1 1 1 1.000 1.00
S.Rusnak, Cincinnati 1 1 1 1.000 1.00
E.Sandvik, Wyoming 1 1 1 1.000 1.00
A.Sappington, Oregon 1 1 1 1.000 1.00
R.Sayeri, Southern Cal 1 1 1 1.000 1.00
G.Spetic, Memphis 1 1 1 1.000 1.00
L.Stagg, Louisiana-Monroe 1 1 2 .500 1.00
S.Starzyk, Arkansas 1 1 1 1.000 1.00
M.Suarez, James Madison 1 1 2 .500 1.00
C.Talty, Alabama 1 1 2 .500 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 1 1 1 1.000 1.00
N.Vakos, Wisconsin 1 1 1 1.000 1.00
A.Venneri, UCF 1 1 2 .500 1.00
R.Villela, UNLV 2 2 4 .500 1.00
J.Weinberg, Florida St. 1 1 1 1.000 1.00
P.Woodring, Georgia 1 1 1 1.000 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 2 1 3 .333 .50
L.Rodriguez, Kansas St. 2 1 1 1.000 .50
M.Aliane, New Mexico 1 0 0 .000 .00
P.Andrade, Umass 0 0 0 .000 .00
N.Asberry, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
G.Austin, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
T.Babalade, South Carolina 0 0 0 .000 .00
E.Bailey, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
M.Baker, Mississippi 1 0 0 .000 .00
A.Baker, W. Michigan 0 0 0 .000 .00
B.Barnett, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
N.Barrett, South Carolina 1 0 0 .000 .00
J.Bass, Virginia Tech 1 0 0 .000 .00
A.Beacom, W. Michigan 0 0 0 .000 .00
Z.Berry, Michigan 1 0 0 .000 .00
D.Boden, UNLV 0 0 0 .000 .00
S.Bowser, UTEP 1 0 0 .000 .00
T.Brooks, Charlotte 1 0 0 .000 .00
C.Brown, Akron 0 0 0 .000 .00
C.Brown, South Florida 1 0 0 .000 .00
C.Brown, Miami 1 0 0 .000 .00
I.Brown, Ohio 0 0 0 .000 .00
T.Buhr, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
G.Burt, North Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Busic, UCLA 1 0 0 .000 .00
T.Byard, Colorado 1 0 0 .000 .00
K.Callen, James Madison 0 0 0 .000 .00
J.Calloway, Tulane 0 0 0 .000 .00
B.Caufield, Oregon St. 1 0 0 .000 .00
M.Chavious-Fenner, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
C.Chol, Uconn 1 0 0 .000 .00
J.Church, Louisville 1 0 0 .000 .00
D.Coffey, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
A.Coker, UTEP 1 0 0 .000 .00
I.Collins, North Texas 0 0 0 .000 .00
R.Collins, SMU 0 0 0 .000 .00
L.Cox, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
R.Craig, East Carolina 1 0 0 .000 .00
D.Cronin, N. Illinois 1 0 0 .000 .00
D.Daniel-Sisavanh, Troy 1 0 0 .000 .00
M.Davila, Nebraska 0 0 0 .000 .00
A.Davis, Washington St. 1 0 0 .000 .00
P.Davis, Arkansas 1 0 0 .000 .00
D.Davis, Charlotte 1 0 0 .000 .00
A.DiNota, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
B.Dorsey, Missouri St. 0 0 0 .000 .00
D.Doyle, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00
O.Edwards, Utah St. 0 0 0 .000 .00
O.Elias, Air Force 1 0 0 .000 .00
J.Evans, Baylor 1 0 0 .000 .00
J.Fields, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
S.FitzSimmons, Pittsburgh 1 0 0 .000 .00
J.Flounoy, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
E.Fuentes-Cundiff, Syracuse 1 0 0 .000 .00
R.Gallagher, West Virginia 1 0 0 .000 .00
D.Ganter, Boise St. 1 0 0 .000 .00
D.Gaston, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
J.Gibson, Texas 0 0 0 .000 .00
I.Gibson, Georgia 1 0 0 .000 .00
J.Gidron, South Carolina 0 0 0 .000 .00
M.Hall, BYU 1 0 0 .000 .00
J.Hall, Stanford 1 0 0 .000 .00
J.Hamilton, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
J.Harden, Oregon 0 0 0 .000 .00
J.Hathaway, Middle Tennessee 1 0 0 .000 .00
W.Henderson, UTSA 1 0 0 .000 .00
Z.Hill, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00
E.Horton, Purdue 1 0 0 .000 .00
K.Hudson, UCF 0 0 0 .000 .00
A.Ibekwe, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
B.Jackson, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
D.Jackson, Sam Houston St. 2 0 0 .000 .00
O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
C.Johnson, Arizona St. 0 0 0 .000 .00
A.Johnson, Arkansas 0 0 0 .000 .00
J.Johnson, Cincinnati 0 0 0 .000 .00
J.Jones, UTSA 1 0 0 .000 .00
A.Jones, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00
E.Karnley, Virginia 1 0 0 .000 .00
C.Kiptoo, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
B.Knutson, Nebraska 0 0 0 .000 .00
D.Kpeglo, Temple 0 0 0 .000 .00
M.Landino, Indiana 1 0 0 .000 .00
G.Langlo, Troy 1 0 0 .000 .00
L.Lehrer, Air Force 0 0 0 .000 .00
E.Little, Florida St. 1 0 0 .000 .00
H.Lodge, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
M.Lofton, South Florida 0 0 0 .000 .00
C.Luniewski, Michigan St. 0 0 0 .000 .00
R.Mahlman, Wisconsin 1 0 0 .000 .00
H.Manning, Delaware 1 0 0 .000 .00
J.Marshall, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
L.Martin, BYU 1 0 0 .000 .00
C.Martin, Army 1 0 0 .000 .00
C.Mayo, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
B.Mays, Buffalo 0 0 0 .000 .00
N.McCashland, TCU 1 0 0 .000 .00
D.McCuin, UTSA 1 0 0 .000 .00
M.McDuffie, UNLV 2 0 0 .000 .00
T.McIntosh, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00
J.McLaughlin, San Diego St. 1 0 0 .000 .00
J.Meriweather, Georgia 1 0 0 .000 .00
S.Miller, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
L.Miller, Rice 1 0 0 .000 .00
M.Mims, Louisville 0 0 0 .000 .00
T.Mitchell, Boise St. 0 0 0 .000 .00
P.Mitchell, Memphis 1 0 0 .000 .00
N.Mitchell, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00
C.Mladenka, Baylor 1 0 0 .000 .00
S.Moa, Uconn 1 0 0 .000 .00
A.Moise, Kansas St. 2 0 0 .000 .00
M.Molnar, Ohio 1 0 0 .000 .00
J.Moore, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00
E.Moore, Florida St. 0 0 0 .000 .00
T.Morano, Oregon St. 1 0 0 .000 .00
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
J.Moses, SMU 1 0 0 .000 .00
D.Murph, South Carolina 1 0 0 .000 .00
A.Navarrete, Delaware 0 0 0 .000 .00
B.Naves, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00
C.Neal, Illinois 1 0 0 .000 .00
W.Newbauer, Oklahoma 0 0 0 .000 .00
C.Nitta, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00
M.O’Connor, Rutgers 1 0 0 .000 .00
J.O’Neal, Missouri St. 0 0 0 .000 .00
E.Odinjor, UAB 1 0 0 .000 .00
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
J.Onovughe, Stanford 1 0 0 .000 .00
J.Otts, Middle Tennessee 1 0 0 .000 .00
K.Pafoke, BYU 1 0 0 .000 .00
B.Parham, Uconn 1 0 0 .000 .00
A.Parks, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00
K.Patu, Washington St. 0 0 0 .000 .00
A.Peek, Cincinnati 1 0 0 .000 .00
C.Pendergrass, Clemson 1 0 0 .000 .00
H.Perkins, LSU 1 0 0 .000 .00
B.Ploucha, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00
K.Price, Boston College 1 0 0 .000 .00
T.Quinn, Louisville 1 0 0 .000 .00
J.Ramil, Charlotte 1 0 0 .000 .00
B.Richardson, UCF 1 0 0 .000 .00
B.Rios, UTSA 1 0 0 .000 .00
B.Rowe, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00
M.Saboor, Cincinnati 1 0 0 .000 .00
E.Salanoa, Hawaii 0 0 0 .000 .00
V.Sanchez Hernandez, Washington 0 0 0 .000 .00
D.Sanders, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
M.Sanders, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00
C.Sareyka, Delaware 0 0 0 .000 .00
A.Schnackenberg, Buffalo 1 0 0 .000 .00
G.Seagren, Oklahoma St. 1 0 0 .000 .00
L.Sellers, South Carolina 1 0 0 .000 .00
P.Sepulona, Utah 1 0 0 .000 .00
D.Shamburger, Georgia 0 0 0 .000 .00
K.Shanks, Arkansas 1 0 0 .000 .00
Z.Shockley, Charlotte 1 0 0 .000 .00
C.Simmons, Texas 1 0 0 .000 .00
J.Sinclair, Hawaii 2 0 0 .000 .00
D.Smith, W. Kentucky 2 0 0 .000 .00
D.Smith, Auburn 0 0 0 .000 .00
D.Smith, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00
J.Somerville, UCLA 1 0 0 .000 .00
F.Staehler, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00
C.Staley, FIU 1 0 0 .000 .00
C.Stokes, Charlotte 1 0 0 .000 .00
R.Sykes, Temple 1 0 0 .000 .00
C.Taulapapa, Utah St. 0 0 0 .000 .00
D.Taylor, Purdue 0 0 0 .000 .00
C.Thomas, California 1 0 0 .000 .00
A.Thompson, Washington 1 0 0 .000 .00
P.Todd, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
M.Toure, Miami 1 0 0 .000 .00
S.Turner, Duke 0 0 0 .000 .00
A.VanSumeren, Michigan St. 1 0 0 .000 .00
S.Vilbert, North Carolina 1 0 0 .000 .00
M.Wa-Kalonji, Colorado St. 1 0 0 .000 .00
E.Walton, Army 1 0 0 .000 .00
E.Wangoy, Florida 0 0 0 .000 .00
C.Warren, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
J.Warren, Illinois 1 0 0 .000 .00
N.Washington, Utah St. 1 0 0 .000 .00
B.Washington, Miami 0 0 0 .000 .00
R.Watson, South Florida 1 0 0 .000 .00
C.Watts, Buffalo 0 0 0 .000 .00
A.Weaver, West Virginia 0 0 0 .000 .00
H.Wheeler, Indiana 1 0 0 .000 .00
S.Whitter, North Texas 1 0 0 .000 .00
R.Williams, N. Illinois 1 0 0 .000 .00
J.Williams, Florida St. 1 0 0 .000 .00
Y.Willis, Syracuse 1 0 0 .000 .00
I.Wilson, Utah 0 0 0 .000 .00
E.Wilson, Tulsa 0 0 0 .000 .00
G.Wilson Jr., South Carolina 0 0 0 .000 .00
C.Witt, Rice 0 0 0 .000 .00
J.Young, Michigan 1 0 0 .000 .00

