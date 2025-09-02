NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|R.Barker, Penn St.
|1
|4
|4
|1.000
|4.00
|J.Kleather, Bowling Green
|1
|4
|4
|1.000
|4.00
|B.Denaburg, Minnesota
|1
|3
|3
|1.000
|3.00
|P.Durkin, Tulane
|1
|3
|3
|1.000
|3.00
|C.Graham, Cent. Michigan
|1
|3
|4
|.750
|3.00
|J.Love, Virginia Tech
|1
|3
|3
|1.000
|3.00
|S.O’Haire, Maryland
|1
|3
|3
|1.000
|3.00
|K.Matsuzawa, Hawaii
|2
|5
|5
|1.000
|2.50
|W.Bettridge, Virginia
|1
|2
|3
|.667
|2.00
|A.Birr, Georgia Tech
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|T.Butkowski, Pittsburgh
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.Cannon, W. Kentucky
|2
|4
|4
|1.000
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Cunanan, Nebraska
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|C.Davis, Miami
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.De Freitas, Appalachian St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|W.Ferrin, BYU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|A.Glass, N. Illinois
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|N.Gramatica, South Florida
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|R.Hawk, New Mexico St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Jones, Army
|1
|2
|4
|.500
|2.00
|E.Kenney, Stanford
|1
|2
|3
|.667
|2.00
|R.Kessinger, E. Michigan
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Lemmerman, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|A.Mata, Colorado
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|S.Morgan, Tulsa
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|Y.Obeid, Missouri St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.Patel, Rutgers
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|G.Plascencia, San Diego St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|N.Radicic, Indiana
|1
|2
|3
|.667
|2.00
|T.Rinker, Utah St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|M.Salgado-Medina, Arizona
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|E.Sanchez, Houston
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|T.Smack, Florida
|1
|2
|5
|.400
|2.00
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.Stevens, Washington St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Stevens, Iowa
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|L.Ward, Oklahoma St.
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Zvada, Michigan
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Konrardy, Iowa St.
|2
|3
|4
|.750
|1.50
|L.Akers, Northwestern
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|C.Arreola, UTEP
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|U.Bellenfant, Texas Tech
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|M.Bhaghani, UCLA
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|L.Boyd, Charlotte
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|N.Burnette, Notre Dame
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|C.Calvert, Wake Forest
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Curtis, Utah
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|J.Delange, UAB
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Dellenbach, Ohio
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|H.DiBoyan, South Alabama
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|L.Drzewiecki, New Mexico
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|C.Freeman, Uconn
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|M.Gilbert, Tennessee
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|J.Gomez, Arizona St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|G.Gross, Washington
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|R.Harradine, Southern Miss.
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|S.Harrington, Texas Tech
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|N.Hauser, Clemson
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|C.Hawkins, Baylor
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Henderson, Louisiana Tech
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|K.Hensley, West Virginia
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|J.Howes, Buffalo
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|W.Joyce, South Carolina
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|J.Kauwe, Kentucky
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Kinney, Kennesaw St.
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|N.Kirkwood, Navy
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|N.Konieczynski, NC State
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|L.Lombardo, Boston College
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Lynch, Fresno St.
|2
|2
|3
|.667
|1.00
|L.Marjan, Kansas
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|N.Mazzie, East Carolina
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|J.McFadden, Nevada
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|A.McPherson, Auburn
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|C.Meyer, California
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Morris, Umass
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|A.Murray, California
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|K.Nguma, North Texas
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|C.Ojeda, Oregon St.
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Olano, Illinois
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|T.Pelino, Duke
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|M.Petro, UTSA
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|S.Porath, Purdue
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Ramos, LSU
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|C.Ranvier, Louisville
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|S.Renfroe, Troy
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|G.Rippa, Jacksonville St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|T.Robles, Texas State
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|S.Rusnak, Cincinnati
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|E.Sandvik, Wyoming
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|A.Sappington, Oregon
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|R.Sayeri, Southern Cal
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|G.Spetic, Memphis
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|S.Starzyk, Arkansas
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|M.Suarez, James Madison
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|C.Talty, Alabama
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|B.Taylor, Vanderbilt
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|N.Vakos, Wisconsin
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|A.Venneri, UCF
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|R.Villela, UNLV
|2
|2
|4
|.500
|1.00
|J.Weinberg, Florida St.
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|P.Woodring, Georgia
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|R.Lopez, Sam Houston St.
|2
|1
|3
|.333
|.50
|L.Rodriguez, Kansas St.
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|M.Aliane, New Mexico
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Andrade, Umass
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Asberry, Arkansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Austin, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Babalade, South Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Bailey, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Baker, Mississippi
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Baker, W. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Barnett, Kansas St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Barrett, South Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bass, Virginia Tech
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Beacom, W. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Berry, Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Boden, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Bowser, UTEP
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Brooks, Charlotte
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, Akron
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, South Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|I.Brown, Ohio
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Buhr, Iowa St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Burt, North Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Busic, UCLA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Byard, Colorado
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Callen, James Madison
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Calloway, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Caufield, Oregon St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Chavious-Fenner, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Chol, Uconn
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Church, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Coffey, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Coker, UTEP
|1
|0
|0
|.000
|.00
|I.Collins, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Collins, SMU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Cox, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Craig, East Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Cronin, N. Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Daniel-Sisavanh, Troy
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Davila, Nebraska
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Davis, Washington St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Davis, Arkansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Davis, Charlotte
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.DiNota, Texas A&M
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Dorsey, Missouri St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Doyle, Virginia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Edwards, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Elias, Air Force
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Evans, Baylor
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Fields, Pittsburgh
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.FitzSimmons, Pittsburgh
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Flounoy, Georgia St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Fuentes-Cundiff, Syracuse
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Gallagher, West Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Ganter, Boise St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Gaston, Georgia St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gibson, Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|I.Gibson, Georgia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gidron, South Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Hall, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hall, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hamilton, Georgia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Harden, Oregon
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Henderson, UTSA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Hill, Louisiana Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Horton, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hudson, UCF
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ibekwe, N. Illinois
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jackson, Arkansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Sam Houston St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Johnson, Arizona St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Johnson, Arkansas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Johnson, Cincinnati
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Jones, UTSA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Jones, Coastal Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Karnley, Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Kiptoo, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Knutson, Nebraska
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Kpeglo, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Landino, Indiana
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Langlo, Troy
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Lehrer, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Little, Florida St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Lodge, Wake Forest
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Lofton, South Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Luniewski, Michigan St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Mahlman, Wisconsin
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Manning, Delaware
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Marshall, Colorado St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Martin, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Martin, Army
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Mayo, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Mays, Buffalo
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.McCashland, TCU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.McCuin, UTSA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.McDuffie, UNLV
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.McIntosh, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.McLaughlin, San Diego St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Meriweather, Georgia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Miller, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Miller, Rice
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Mims, Louisville
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Mitchell, Boise St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Mitchell, Memphis
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Mitchell, New Mexico St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Mladenka, Baylor
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Moa, Uconn
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Moise, Kansas St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Molnar, Ohio
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Georgia Tech
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Moore, Florida St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Morano, Oregon St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Morgan, Southern Miss.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moses, SMU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Murph, South Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Navarrete, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Naves, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Neal, Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Newbauer, Oklahoma
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Nitta, W. Kentucky
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.O’Connor, Rutgers
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.O’Neal, Missouri St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Odinjor, UAB
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Onovughe, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Otts, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Pafoke, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Parham, Uconn
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Parks, New Mexico St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Patu, Washington St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Peek, Cincinnati
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Pendergrass, Clemson
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Perkins, LSU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Ploucha, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Price, Boston College
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Quinn, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ramil, Charlotte
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Richardson, UCF
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Rios, UTSA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Rowe, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Saboor, Cincinnati
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Salanoa, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|V.Sanchez Hernandez, Washington
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Sanders, Texas A&M
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Sanders, Georgia Southern
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Sareyka, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Schnackenberg, Buffalo
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Seagren, Oklahoma St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Sellers, South Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Sepulona, Utah
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Shamburger, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Shanks, Arkansas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Shockley, Charlotte
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Simmons, Texas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Sinclair, Hawaii
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, W. Kentucky
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Somerville, UCLA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|F.Staehler, New Mexico St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Staley, FIU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stokes, Charlotte
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Sykes, Temple
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Taulapapa, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Taylor, Purdue
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Thomas, California
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Thompson, Washington
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Todd, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Toure, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Turner, Duke
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.VanSumeren, Michigan St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Vilbert, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Wa-Kalonji, Colorado St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Walton, Army
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Wangoy, Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Warren, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Warren, Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Washington, Utah St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Washington, Miami
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Watson, South Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Watts, Buffalo
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Weaver, West Virginia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Wheeler, Indiana
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Whitter, North Texas
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, N. Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Williams, Florida St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Y.Willis, Syracuse
|1
|0
|0
|.000
|.00
|I.Wilson, Utah
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Wilson, Tulsa
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Wilson Jr., South Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Witt, Rice
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Young, Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
