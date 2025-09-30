Live Radio
NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

September 30, 2025, 11:16 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
R.Henry, UTSA 4 624 96 0 0 0 79 720 180.00
C.Harris, Air Force 4 176 441 7 58 0 45 682 170.50
C.Lacy, Louisville 4 -1 266 237 148 0 40 650 162.50
J.Coleman, Washington 4 417 176 0 26 0 76 619 154.75
M.Lemon, Southern Cal 5 11 589 25 144 0 46 769 153.80
C.Cook, Jacksonville St. 5 614 125 0 0 0 122 739 147.80
A.Hardy, Missouri 5 730 2 0 0 0 104 732 146.40
W.Knight, James Madison 4 341 105 32 89 0 70 567 141.75
J.Haynes, Michigan 4 537 29 0 0 0 75 566 141.50
R.Dubinion, Appalachian St. 4 513 44 0 0 0 95 557 139.25
S.Beebe, UAB 4 76 159 0 317 0 46 552 138.00
R.Brown, Arizona St. 5 506 107 31 35 0 101 679 135.80
E.Henderson, Kansas 5 4 435 0 234 0 31 673 134.60
H.Smothers, NC State 5 570 94 0 0 0 115 664 132.80
A.Randall, Clemson 4 338 81 0 103 0 74 522 130.50
J.Platt, FAU 4 26 247 0 243 0 32 516 129.00
D.Scudero, San Jose St. 4 0 514 0 0 0 33 514 128.50
Q.Ashley, Ball St. 4 295 47 0 170 0 71 512 128.00
G.Washington, Minnesota 1 126 0 0 0 0 20 126 126.00
T.Richard, Boston College 4 329 168 0 0 0 74 497 124.25
J.Price, Notre Dame 4 273 35 0 188 0 45 496 124.00
I.Mahdi, Arizona 4 348 64 0 82 0 61 494 123.50
J.Love, Notre Dame 4 341 149 0 0 0 80 490 122.50
C.Edwards, Uconn 5 557 55 0 0 0 93 612 122.40
S.Smith, Memphis 5 420 52 111 20 0 79 603 120.60
K.Concepcion, Texas A&M 4 0 340 142 0 0 27 482 120.50
J.Nixon, UCF 4 226 45 0 211 0 30 482 120.50
C.Barnes, Wake Forest 4 23 287 0 171 0 23 481 120.25
M.Craver, Texas A&M 4 0 477 0 0 0 24 477 119.25
W.Jordan, Southern Cal 5 537 49 0 0 0 83 586 117.20
E.Johnson, Nebraska 4 391 73 0 0 0 87 464 116.00
H.Beatty, Illinois 5 25 383 170 0 0 36 578 115.60
L.Martin, BYU 4 400 56 0 0 0 62 456 114.00
C.Ross, Virginia 5 0 286 107 176 0 38 569 113.80
D.Bankston, New Mexico 4 238 133 0 83 0 47 454 113.50
D.Voisin, South Alabama 5 0 457 109 0 0 38 566 113.20
K.Wilson, Baylor 5 -4 274 0 295 0 36 565 113.00
D.Riley, Boise St. 4 360 89 0 0 0 52 449 112.25
C.Cobb, Arkansas St. 5 0 367 0 186 0 32 553 110.60
O.Kelly, Michigan St. 4 7 317 118 0 0 29 442 110.50
D.McMillan, E. Michigan 5 416 134 0 0 0 75 550 110.00
D.Richardson, Tulsa 5 490 58 0 0 0 109 548 109.60
A.Tecza, Navy 4 376 62 0 0 0 61 438 109.50
C.Pettaway, Bowling Green 5 194 17 0 336 0 52 547 109.40
L.Pare, Texas State 4 363 74 0 0 0 70 437 109.25
M.Fletcher, Miami 4 388 45 0 0 0 70 433 108.25
B.Wesco, Clemson 4 4 389 40 0 0 29 433 108.25
B.Jackson, Ohio St. 3 297 26 0 0 0 38 323 107.67
D.Trayanum, Toledo 5 476 61 0 0 0 83 537 107.40
K.Wetjen, Iowa 5 16 55 252 213 0 24 536 107.20
C.Hawkins, North Texas 4 307 120 0 0 0 49 427 106.75
J.De Jesus, California 5 -9 245 134 163 0 46 533 106.60
B.Washington, Baylor 5 492 41 0 0 0 102 533 106.60
R.Luke, Fresno St. 5 258 97 0 177 0 67 532 106.40
C.Brazzell, Tennessee 5 0 531 0 0 0 31 531 106.20
D.Reid, Pittsburgh 3 142 71 105 0 0 35 318 106.00
J.Williams, Texas Tech 4 201 221 0 0 0 52 422 105.50
K.Owens, FIU 4 396 25 0 0 0 65 421 105.25
J.Barney, Nebraska 4 7 301 111 0 0 31 419 104.75
J.Napier, San Diego St. 4 32 293 76 16 0 46 417 104.25
C.Hendricks, Ohio 5 0 481 40 0 0 31 521 104.20
J.Thomas, UNLV 4 393 23 0 0 0 53 416 104.00
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 340 146 32 0 0 82 518 103.60
I.Strong, Rutgers 4 0 413 0 0 0 29 413 103.25
K.Duplessis, Delaware 4 21 306 68 17 0 24 412 103.00
D.Taylor, Minnesota 2 161 45 0 0 0 38 206 103.00
K.Lacy, Mississippi 5 445 68 0 0 0 113 513 102.60
A.Raymond, Rutgers 5 471 42 0 0 0 91 513 102.60
O.Cooper, Indiana 5 78 432 0 0 0 25 510 102.00
J.Smith, Ohio St. 4 17 396 -6 0 0 31 407 101.75
D.Claiborne, Wake Forest 4 366 40 0 0 0 58 406 101.50
R.Hemby, Indiana 5 351 76 0 79 0 74 506 101.20
B.Sparks, Texas State 4 0 370 33 0 0 30 403 100.75
E.Heidenreich, Navy 4 232 170 0 0 0 43 402 100.50
E.Messer, FAU 4 0 363 39 0 0 40 402 100.50
M.Brown, Uconn 3 159 21 0 120 0 25 300 100.00
Q.Wisner, Texas 1 80 5 0 15 0 18 100 100.00
S.Bell, Uconn 5 0 499 0 0 0 43 499 99.80
A.Isaac, South Florida 4 121 83 110 85 0 37 399 99.75
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Fields, Oklahoma St. 3 182 114 0 0 0 43 296 98.67
M.Washington, Arkansas 5 393 99 0 0 0 68 492 98.40
M.Davis, Utah St. 5 314 128 0 48 0 69 490 98.00
S.McGowan, Kentucky 4 387 5 0 0 0 69 392 98.00
V.Brown, Florida 4 0 219 128 44 0 27 391 97.75
J.Jenkins, Texas State 4 158 5 0 228 0 34 391 97.75
G.Benyard, Kennesaw St. 5 39 363 84 0 0 33 486 97.20
M.Sherrod, Boise St. 4 198 63 23 104 0 52 388 97.00
K.Tracy, Miami (Ohio) 4 266 121 0 0 0 59 387 96.75
J.Tyson, Arizona St. 5 0 483 0 0 0 39 483 96.60
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 4 317 39 0 28 0 59 384 96.00
D.Connors, Houston 4 324 59 0 0 0 77 383 95.75
A.Evans, Mississippi St. 5 23 323 132 0 0 40 478 95.60
V.Anthony, Wisconsin 4 14 161 0 206 0 19 381 95.25
K.Coleman, Missouri 5 5 386 85 0 0 50 476 95.20
H.King, Georgia Tech 4 380 0 0 0 0 73 380 95.00
D.Lacey, Marshall 5 60 275 140 0 0 37 475 95.00
A.Mohammed, Washington 4 158 64 0 158 0 41 380 95.00
J.Thaw, Delaware 2 0 177 13 0 0 14 190 95.00
N.Sheppard, Duke 5 356 96 0 22 0 58 474 94.80
A.Henderson, Buffalo 5 337 133 0 0 0 113 470 94.00
M.Montgomery, UCF 4 268 107 0 0 0 58 375 93.75
N.Short, Army 4 256 119 0 0 0 50 375 93.75
K.Johnson, Pittsburgh 4 0 137 78 159 0 24 374 93.50
G.Desrosiers, Memphis 3 262 16 0 0 0 35 278 92.67
H.Wallace, Mississippi 5 1 361 100 0 0 28 462 92.40
R.Brinson, SMU 4 4 365 0 0 0 20 369 92.25
K.Barnes, TCU 2 156 28 0 0 0 25 184 92.00
N.Biggins, Cent. Michigan 5 242 146 0 72 0 63 460 92.00
D.Mockobee, Purdue 4 246 122 0 0 0 81 368 92.00
C.Joseph, Old Dominion 4 367 0 0 0 0 46 367 91.75
C.Nimrod, South Florida 4 0 367 0 0 0 14 367 91.75
I.Sategna, Oklahoma 4 4 284 79 0 0 34 367 91.75
T.Jones, Old Dominion 4 353 13 0 0 0 36 366 91.50
J.Taylor, Virginia 5 397 60 0 0 0 86 457 91.40
D.Boston, Washington 4 0 275 89 0 0 22 364 91.00
J.Barnes, Appalachian St. 4 0 337 24 1 0 34 362 90.50
J.Silver, Delaware 4 326 35 0 0 0 55 361 90.25
D.Coleman, Army 3 268 0 0 0 0 70 268 89.33
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
J.Baugh, Florida 4 289 68 0 0 0 59 357 89.25
J.Bradley, UNLV 4 0 355 0 0 0 20 355 88.75
B.Horvath, Navy 4 355 0 0 0 0 64 355 88.75
L.Bond, Boston College 4 2 352 0 0 0 39 354 88.50
J.Cameron, Baylor 5 0 407 34 0 0 35 441 88.20
T.Green, Arkansas 5 441 0 0 0 0 54 441 88.20
S.Bangura, Ohio 5 414 26 0 0 0 89 440 88.00
K.Perry, Miami (Ohio) 4 0 352 0 0 0 12 352 88.00
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 411 28 0 0 0 67 439 87.80
E.Sanders, Southern Cal 5 264 115 0 59 0 58 438 87.60
T.Walker, Oregon St. 5 0 405 27 6 0 36 438 87.60
T.Bussey, Texas A&M 4 1 97 48 204 0 19 350 87.50
T.Meadows, Troy 4 337 12 0 0 0 60 349 87.25
F.Bothwell, Mississippi St. 5 405 31 0 0 0 75 436 87.20
L.Avant, Colorado St. 4 209 44 0 95 0 40 348 87.00
J.Haynes, Georgia Tech 5 311 124 0 0 0 74 435 87.00
D.Luke, Missouri St. 5 0 310 55 68 0 32 433 86.60
T.Hurst, Georgia St. 4 0 346 0 0 0 25 346 86.50
D.Robinson, Florida St. 4 0 346 0 0 0 17 346 86.50
R.Williams, Pittsburgh 4 4 342 0 0 0 18 346 86.50
K.Allen, Penn St. 4 327 17 0 0 0 51 344 86.00
D.Cobb, Georgia Southern 5 29 218 0 182 0 37 429 85.80
Q.Jackson, Rice 5 353 -6 3 79 0 80 429 85.80
T.Richardson, Vanderbilt 5 37 236 0 156 0 27 429 85.80
M.Danzy, Florida St. 4 173 168 0 0 0 12 341 85.25
J.Ducker, Temple 4 315 25 0 0 0 56 340 85.00
B.Donelson, Fresno St. 5 326 98 0 0 0 78 424 84.80
M.Ford, Stanford 5 347 77 0 0 0 83 424 84.80
J.Jackson, UAB 4 280 59 0 0 0 61 339 84.75
L.Sutton, San Diego St. 4 337 2 0 0 0 68 339 84.75
J.Nicholas, Charlotte 4 -2 270 69 0 0 29 337 84.25
K.Reynolds, Miami (Ohio) 4 43 149 0 145 0 19 337 84.25
J.Roberts, Missouri 5 350 71 0 0 0 54 421 84.20
K.Duff, Rutgers 5 0 420 0 0 0 30 420 84.00
J.Fuller, James Madison 2 168 0 0 0 0 23 168 84.00
K.Bullock, South Alabama 5 410 9 0 0 0 90 419 83.80
G.Bernard, Alabama 4 25 310 0 0 0 27 335 83.75
T.Harden, SMU 4 309 24 0 0 0 62 333 83.25
C.Bell, Louisville 4 0 332 0 0 0 23 332 83.00
J.Cobb, Auburn 5 403 11 0 0 0 61 414 82.80
J.Dupree, Colorado St. 4 267 63 0 0 0 61 330 82.50
C.Barkate, Duke 5 0 409 0 0 0 21 409 81.80
T.Stewart, Virginia Tech 3 239 6 0 0 0 27 245 81.67
I.Hooks, UAB 4 0 267 57 1 0 27 325 81.25
K.Ives, Nebraska 2 119 43 0 0 0 19 162 81.00
Z.Branch, Georgia 4 7 216 33 67 0 26 323 80.75
E.Dickens, Liberty 5 344 59 0 0 0 69 403 80.60
G.Sands, FAU 4 245 71 0 6 0 52 322 80.50
E.McAlister, TCU 4 0 320 0 0 0 13 320 80.00
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
O.Blake, Arkansas 5 0 399 0 0 0 30 399 79.80
M.Allen, Marshall 4 273 46 0 0 0 53 319 79.75
B.Brown, LSU 5 33 239 0 126 0 33 398 79.60
V.Snow, Buffalo 5 6 274 113 5 0 37 398 79.60
R.Williams, Alabama 3 0 238 0 0 0 15 238 79.33
S.Patrick, Akron 4 199 89 29 0 0 52 317 79.25
J.Burnette, Houston 1 40 39 0 0 0 11 79 79.00
J.Himon, Northwestern 4 195 58 0 62 0 46 315 78.75
M.Jackson, Purdue 4 -7 211 24 87 0 27 315 78.75
C.Brown, Georgia Southern 5 0 392 0 0 0 20 392 78.40
C.Hansen, Iowa St. 5 315 77 0 0 0 83 392 78.40
N.Whittington, Oregon 3 184 10 0 41 0 25 235 78.33
L.Moss, Texas A&M 4 307 -2 0 0 0 56 312 78.00
M.Toney, Miami 4 0 268 43 0 0 27 311 77.75
G.Wilde, Northwestern 4 0 311 0 0 0 22 311 77.75
J.Brown, Kansas St. 5 104 284 0 0 0 28 388 77.60
E.Sarratt, Indiana 5 0 388 0 0 0 30 388 77.60
Y.Willis, Syracuse 4 296 14 0 0 0 66 310 77.50
B.Noernberg, Kansas St. 5 0 0 0 387 0 12 387 77.40
D.Alexander, Mississippi 5 72 313 0 0 0 27 385 77.00
E.Mason, Charlotte 4 0 308 0 0 0 20 308 77.00
J.Kanak, Oklahoma 4 0 307 0 0 0 18 307 76.75
J.Thomas, Old Dominion 4 0 307 0 0 0 16 307 76.75
C.Braham, Memphis 5 0 382 0 0 0 22 382 76.40
Q.Brown, Duke 5 0 296 86 0 0 26 382 76.40
D.Moore, Oregon 5 42 296 44 0 0 25 382 76.40
J.Jacobs, Utah St. 5 200 113 31 42 0 59 381 76.20
K.Feagin, Illinois 5 300 80 0 0 0 74 380 76.00
J.Vandeross, Toledo 5 0 380 0 0 0 31 380 76.00
D.Bishop, Tennessee 5 335 44 0 0 0 52 379 75.80

