Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

September 23, 2025, 11:16 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
R.Henry, UTSA 4 624 96 0 0 0 79 720 180.00
J.Coleman, Washington 3 347 150 0 26 0 60 523 174.33
C.Lacy, Louisville 3 -3 171 231 113 0 28 512 170.67
C.Harris, Air Force 3 153 325 7 22 0 36 507 169.00
M.Lemon, Southern Cal 4 11 438 25 144 0 35 618 154.50
A.Hardy, Missouri 4 600 2 0 0 0 80 602 150.50
M.Craver, Texas A&M 3 0 443 0 0 0 20 443 147.67
C.Barnes, Wake Forest 3 21 248 0 171 0 19 440 146.67
H.Smothers, NC State 4 503 83 0 0 0 95 586 146.50
C.Cook, Jacksonville St. 4 537 48 0 0 0 96 585 146.25
R.Dubinion, Appalachian St. 3 400 34 0 0 0 77 434 144.67
J.Haynes, Michigan 4 537 29 0 0 0 75 566 141.50
S.Smith, Memphis 4 394 52 91 20 0 70 557 139.25
S.Beebe, UAB 4 76 159 0 317 0 46 552 138.00
C.Edwards, Uconn 4 500 45 0 0 0 76 545 136.25
D.Bankston, New Mexico 3 200 125 0 83 0 36 408 136.00
D.Riley, Boise St. 3 314 89 0 0 0 35 403 134.33
C.Ross, Virginia 4 0 252 107 176 0 33 535 133.75
A.Randall, Clemson 4 338 81 0 103 0 74 522 130.50
J.Platt, FAU 3 16 146 0 228 0 21 390 130.00
D.Scudero, San Jose St. 3 0 385 0 0 0 22 385 128.33
Q.Ashley, Ball St. 4 295 47 0 170 0 71 512 128.00
G.Washington, Minnesota 1 126 0 0 0 0 20 126 126.00
J.Price, Notre Dame 3 187 0 0 188 0 31 375 125.00
R.Brown, Arizona St. 4 372 57 31 35 0 71 495 123.75
W.Knight, James Madison 3 190 70 19 89 0 44 368 122.67
K.Wetjen, Iowa 4 16 26 235 213 0 19 490 122.50
I.Strong, Rutgers 3 0 367 0 0 0 24 367 122.33
H.Beatty, Illinois 4 25 302 161 0 0 29 488 122.00
J.Love, Notre Dame 3 284 79 0 0 0 61 363 121.00
C.Hendricks, Ohio 4 0 456 27 0 0 29 483 120.75
J.Barnes, Appalachian St. 3 0 337 24 1 0 34 362 120.67
L.Martin, BYU 3 342 20 0 0 0 42 362 120.67
D.Richardson, Tulsa 4 442 39 0 0 0 92 481 120.25
W.Jordan, Southern Cal 4 443 37 0 0 0 61 480 120.00
B.Jackson, Ohio St. 2 217 21 0 0 0 20 238 119.00
D.Voisin, South Alabama 4 0 360 109 0 0 33 469 117.25
M.Davis, Utah St. 4 310 109 0 48 0 61 467 116.75
E.Johnson, Nebraska 4 391 73 0 0 0 87 464 116.00
J.De Jesus, California 4 0 184 134 145 0 36 463 115.75
D.Trayanum, Toledo 4 401 61 0 0 0 72 462 115.50
J.Napier, San Diego St. 3 10 241 77 16 0 31 344 114.67
J.Nixon, UCF 3 160 37 0 147 0 20 344 114.67
B.Washington, Baylor 4 415 41 0 0 0 92 456 114.00
K.Concepcion, Texas A&M 3 0 227 112 0 0 17 339 113.00
O.Cooper, Indiana 4 75 377 0 0 0 20 452 113.00
D.Boston, Washington 3 0 249 89 0 0 19 338 112.67
K.Johnson, Pittsburgh 3 0 86 92 159 0 19 337 112.33
E.Heidenreich, Navy 3 209 126 0 0 0 35 335 111.67
D.McMillan, E. Michigan 4 345 101 0 0 0 59 446 111.50
S.Bell, Uconn 4 0 445 0 0 0 37 445 111.25
O.Kelly, Michigan St. 4 7 317 118 0 0 29 442 110.50
A.Evans, Mississippi St. 4 21 290 129 0 0 33 440 110.00
L.Pare, Texas State 4 363 74 0 0 0 70 437 109.25
E.Henderson, Kansas 4 0 221 0 214 0 24 435 108.75
J.Smith, Ohio St. 3 17 315 -6 0 0 23 326 108.67
D.Coleman, Army 2 217 0 0 0 0 48 217 108.50
M.Fletcher, Miami 4 388 45 0 0 0 70 433 108.25
B.Wesco, Clemson 4 4 389 40 0 0 29 433 108.25
M.Turner, Tulane 1 86 4 0 18 0 16 108 108.00
T.Bussey, Texas A&M 3 1 87 48 186 0 17 322 107.33
C.Cobb, Arkansas St. 4 0 241 0 186 0 24 427 106.75
H.Wallace, Mississippi 4 1 343 83 0 0 25 427 106.75
E.McAlister, TCU 3 0 320 0 0 0 13 320 106.67
C.Brazzell, Tennessee 4 0 426 0 0 0 25 426 106.50
R.Luke, Fresno St. 5 258 97 0 177 0 67 532 106.40
I.Mahdi, Arizona 3 263 56 0 0 0 41 319 106.33
D.Reid, Pittsburgh 3 142 71 105 0 0 35 318 106.00
M.Washington, Arkansas 4 330 93 0 0 0 52 423 105.75
J.Williams, Texas Tech 4 201 221 0 0 0 52 422 105.50
K.Wilson, Baylor 4 0 198 0 224 0 24 422 105.50
K.Owens, FIU 4 396 25 0 0 0 65 421 105.25
J.Barney, Nebraska 4 7 301 111 0 0 31 419 104.75
G.Benyard, Kennesaw St. 4 24 322 69 0 0 25 415 103.75
R.Hemby, Indiana 4 265 71 0 79 0 57 415 103.75
J.Thomas, UNLV 4 391 23 0 0 0 54 414 103.50
K.Duplessis, Delaware 4 21 306 68 17 0 24 412 103.00
D.Taylor, Minnesota 2 161 45 0 0 0 38 206 103.00
T.Richard, Boston College 3 158 149 0 0 0 55 307 102.33
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 3 244 33 0 28 0 45 305 101.67
M.Sherrod, Boise St. 3 149 42 23 91 0 38 305 101.67
K.Lacy, Mississippi 4 358 47 0 0 0 87 405 101.25
B.Sparks, Texas State 4 0 370 33 0 0 30 403 100.75
A.Mohammed, Washington 3 145 69 0 87 0 34 301 100.33
D.Cobb, Georgia Southern 4 16 203 0 182 0 30 401 100.25
M.Brown, Uconn 3 159 21 0 120 0 25 300 100.00
J.Haynes, Georgia Tech 4 290 110 0 0 0 59 400 100.00
N.Whittington, Oregon 2 159 0 0 41 0 16 200 100.00
Q.Wisner, Texas 1 80 5 0 15 0 18 100 100.00
A.Isaac, South Florida 4 121 83 110 85 0 37 399 99.75
M.Danzy, Florida St. 3 173 126 0 0 0 9 299 99.67
G.Sands, FAU 3 232 60 0 6 0 45 298 99.33
J.Middlebrook, Middle Tennessee 4 231 134 32 0 0 59 397 99.25
D.Connors, Houston 3 271 26 0 0 0 56 297 99.00
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
D.Stroman, Appalachian St. 3 0 295 0 0 0 15 295 98.33
V.Brown, Florida 4 0 219 128 44 0 27 391 97.75
J.Jenkins, Texas State 4 158 5 0 228 0 34 391 97.75
R.Williams, Alabama 2 0 195 0 0 0 10 195 97.50
A.Henderson, Buffalo 4 274 115 0 0 0 86 389 97.25
J.Brown, Kansas St. 4 104 284 0 0 0 28 388 97.00
C.Joseph, Old Dominion 3 291 0 0 0 0 31 291 97.00
E.Sanders, Southern Cal 4 250 105 0 33 0 47 388 97.00
B.Woodson, Navy 2 194 0 0 0 0 10 194 97.00
R.Williams, Pittsburgh 3 4 285 0 0 0 14 289 96.33
V.Anthony, Wisconsin 4 14 161 0 206 0 19 381 95.25
J.Thaw, Delaware 2 0 177 13 0 0 14 190 95.00
J.Cobb, Auburn 4 375 0 0 0 0 54 375 93.75
C.Pettaway, Bowling Green 4 140 -3 0 238 0 38 375 93.75
A.Tecza, Navy 3 272 9 0 0 0 47 281 93.67
G.Bernard, Alabama 3 5 275 0 0 0 17 280 93.33
S.McGowan, Kentucky 3 275 5 0 0 0 52 280 93.33
K.Bullock, South Alabama 4 364 9 0 0 0 79 373 93.25
K.Allen, Penn St. 3 273 5 0 0 0 37 278 92.67
D.Claiborne, Wake Forest 3 247 31 0 0 0 35 278 92.67
E.Dickens, Liberty 4 311 59 0 0 0 59 370 92.50
L.Bond, Boston College 3 2 275 0 0 0 32 277 92.33
T.Jones, Old Dominion 3 264 13 0 0 0 20 277 92.33
R.Brinson, SMU 4 4 365 0 0 0 20 369 92.25
Q.Jackson, Rice 4 293 -6 3 79 0 64 369 92.25
K.Barnes, TCU 2 156 28 0 0 0 25 184 92.00
D.Mockobee, Purdue 4 246 122 0 0 0 81 368 92.00
C.Nimrod, South Florida 4 0 367 0 0 0 14 367 91.75
I.Sategna, Oklahoma 4 4 284 79 0 0 34 367 91.75
H.King, Georgia Tech 3 274 0 0 0 0 52 274 91.33
R.Fields, Oklahoma St. 2 143 39 0 0 0 33 182 91.00
L.Avant, Colorado St. 3 176 1 0 95 0 30 272 90.67
E.Messer, FAU 3 0 232 39 0 0 31 271 90.33
J.Silver, Delaware 4 326 35 0 0 0 55 361 90.25
T.Green, Arkansas 4 360 0 0 0 0 44 360 90.00
J.Gibson, Umass 3 11 258 0 0 0 27 269 89.67
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
J.Baugh, Florida 4 289 68 0 0 0 59 357 89.25
J.Tyson, Arizona St. 4 0 357 0 0 0 31 357 89.25
J.Bradley, UNLV 4 0 355 0 0 0 20 355 88.75
J.Roberts, Missouri 4 298 56 0 0 0 46 354 88.50
Z.Branch, Georgia 3 3 181 33 48 0 19 265 88.33
K.Coleman, Missouri 4 1 278 74 0 0 36 353 88.25
I.Brown, Louisville 3 248 14 0 0 0 22 262 87.33
T.Meadows, Troy 4 337 12 0 0 0 60 349 87.25
M.Ford, Stanford 4 335 13 0 0 0 72 348 87.00
J.Dwyer, TCU 3 0 257 3 0 0 20 260 86.67
A.Flora, Iowa St. 2 0 0 117 56 0 5 173 86.50
T.Hurst, Georgia St. 4 0 346 0 0 0 25 346 86.50
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 4 336 10 0 0 0 51 346 86.50
J.Taylor, Virginia 4 298 44 0 0 0 56 342 85.50
J.Bates, San Jose St. 3 175 0 0 81 0 26 256 85.33
J.Cameron, Baylor 4 0 309 31 0 0 26 340 85.00
J.Ducker, Temple 4 315 25 0 0 0 56 340 85.00
A.Raymond, Rutgers 4 310 30 0 0 0 64 340 85.00
B.Donelson, Fresno St. 5 326 98 0 0 0 78 424 84.80
J.Jackson, UAB 4 280 59 0 0 0 61 339 84.75
B.Noernberg, Kansas St. 4 0 0 0 339 0 10 339 84.75
J.Retzlaff, Tulane 4 339 0 0 0 0 48 339 84.75
M.Montgomery, UCF 3 149 104 0 0 0 47 253 84.33
K.Reynolds, Miami (Ohio) 3 0 123 0 130 0 11 253 84.33
C.Barkate, Duke 4 0 337 0 0 0 17 337 84.25
J.Nicholas, Charlotte 4 -2 270 69 0 0 29 337 84.25
K.Duff, Rutgers 4 0 336 0 0 0 24 336 84.00
K.Odom, UTEP 3 16 236 0 0 0 21 252 84.00
L.Sutton, San Diego St. 3 249 2 0 0 0 51 251 83.67
T.Harden, SMU 4 309 24 0 0 0 62 333 83.25
B.Brown, LSU 4 24 199 0 106 0 26 329 82.25
J.Dupree, Colorado St. 3 199 46 0 0 0 45 245 81.67
B.Horvath, Navy 3 245 0 0 0 0 43 245 81.67
O.Blake, Arkansas 4 0 326 0 0 0 24 326 81.50
A.Woods, UCLA 3 117 91 0 36 0 33 244 81.33
S.Bangura, Ohio 4 299 26 0 0 0 71 325 81.25
I.Hooks, UAB 4 0 267 57 1 0 27 325 81.25
K.Ives, Nebraska 2 119 43 0 0 0 19 162 81.00
T.Harris, Virginia 4 0 321 0 0 0 18 321 80.25
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
Y.Willis, Syracuse 3 233 7 0 0 0 53 240 80.00
J.Lane, Southern Cal 3 0 239 0 0 0 9 239 79.67
Q.Brown, Duke 4 0 232 86 0 0 21 318 79.50
D.Alexander, Mississippi 4 68 249 0 0 0 21 317 79.25
O.Arnold, Georgia Southern 4 299 18 0 0 0 49 317 79.25
S.Patrick, Akron 4 199 89 29 0 0 52 317 79.25
J.Burnette, Houston 1 40 39 0 0 0 11 79 79.00
T.Walker, Oregon St. 4 0 302 8 6 0 26 316 79.00
J.Whatley, Arizona 3 0 237 0 0 0 14 237 79.00
M.Jackson, Purdue 4 -7 211 24 87 0 27 315 78.75
L.Williams, Kansas 3 181 55 0 0 0 31 236 78.67
F.Ijeboi, Minnesota 2 136 21 0 0 0 26 157 78.50
T.Richardson, Vanderbilt 4 37 162 0 115 0 20 314 78.50
J.Himon, Northwestern 3 137 59 0 39 0 36 235 78.33
N.Short, Army 3 129 106 0 0 0 36 235 78.33
Q.Gibson, Colorado 4 7 18 26 262 0 17 313 78.25
D.Lacey, Marshall 4 49 129 134 0 0 23 312 78.00
D.Gill, Syracuse 4 1 310 0 0 0 15 311 77.75
M.Toney, Miami 4 0 268 43 0 0 27 311 77.75
K.Tracy, Miami (Ohio) 3 132 100 0 0 0 37 232 77.33
Z.Booker, Tulsa 4 6 267 36 0 0 33 309 77.25
E.Mason, Charlotte 4 0 308 0 0 0 20 308 77.00
D.Bishop, Tennessee 4 263 44 0 0 0 40 307 76.75
J.Kanak, Oklahoma 4 0 307 0 0 0 18 307 76.75
S.Humphrey, New Mexico 3 222 8 0 0 0 35 230 76.67
K.Perry, Miami (Ohio) 3 0 230 0 0 0 9 230 76.67
N.Biggins, Cent. Michigan 4 129 123 0 54 0 45 306 76.50
K.Black, Indiana 4 306 0 0 0 0 44 306 76.50

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up