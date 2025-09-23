NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|4
|624
|96
|0
|0
|0
|79
|720
|180.00
|J.Coleman, Washington
|3
|347
|150
|0
|26
|0
|60
|523
|174.33
|C.Lacy, Louisville
|3
|-3
|171
|231
|113
|0
|28
|512
|170.67
|C.Harris, Air Force
|3
|153
|325
|7
|22
|0
|36
|507
|169.00
|M.Lemon, Southern Cal
|4
|11
|438
|25
|144
|0
|35
|618
|154.50
|A.Hardy, Missouri
|4
|600
|2
|0
|0
|0
|80
|602
|150.50
|M.Craver, Texas A&M
|3
|0
|443
|0
|0
|0
|20
|443
|147.67
|C.Barnes, Wake Forest
|3
|21
|248
|0
|171
|0
|19
|440
|146.67
|H.Smothers, NC State
|4
|503
|83
|0
|0
|0
|95
|586
|146.50
|C.Cook, Jacksonville St.
|4
|537
|48
|0
|0
|0
|96
|585
|146.25
|R.Dubinion, Appalachian St.
|3
|400
|34
|0
|0
|0
|77
|434
|144.67
|J.Haynes, Michigan
|4
|537
|29
|0
|0
|0
|75
|566
|141.50
|S.Smith, Memphis
|4
|394
|52
|91
|20
|0
|70
|557
|139.25
|S.Beebe, UAB
|4
|76
|159
|0
|317
|0
|46
|552
|138.00
|C.Edwards, Uconn
|4
|500
|45
|0
|0
|0
|76
|545
|136.25
|D.Bankston, New Mexico
|3
|200
|125
|0
|83
|0
|36
|408
|136.00
|D.Riley, Boise St.
|3
|314
|89
|0
|0
|0
|35
|403
|134.33
|C.Ross, Virginia
|4
|0
|252
|107
|176
|0
|33
|535
|133.75
|A.Randall, Clemson
|4
|338
|81
|0
|103
|0
|74
|522
|130.50
|J.Platt, FAU
|3
|16
|146
|0
|228
|0
|21
|390
|130.00
|D.Scudero, San Jose St.
|3
|0
|385
|0
|0
|0
|22
|385
|128.33
|Q.Ashley, Ball St.
|4
|295
|47
|0
|170
|0
|71
|512
|128.00
|G.Washington, Minnesota
|1
|126
|0
|0
|0
|0
|20
|126
|126.00
|J.Price, Notre Dame
|3
|187
|0
|0
|188
|0
|31
|375
|125.00
|R.Brown, Arizona St.
|4
|372
|57
|31
|35
|0
|71
|495
|123.75
|W.Knight, James Madison
|3
|190
|70
|19
|89
|0
|44
|368
|122.67
|K.Wetjen, Iowa
|4
|16
|26
|235
|213
|0
|19
|490
|122.50
|I.Strong, Rutgers
|3
|0
|367
|0
|0
|0
|24
|367
|122.33
|H.Beatty, Illinois
|4
|25
|302
|161
|0
|0
|29
|488
|122.00
|J.Love, Notre Dame
|3
|284
|79
|0
|0
|0
|61
|363
|121.00
|C.Hendricks, Ohio
|4
|0
|456
|27
|0
|0
|29
|483
|120.75
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|0
|337
|24
|1
|0
|34
|362
|120.67
|L.Martin, BYU
|3
|342
|20
|0
|0
|0
|42
|362
|120.67
|D.Richardson, Tulsa
|4
|442
|39
|0
|0
|0
|92
|481
|120.25
|W.Jordan, Southern Cal
|4
|443
|37
|0
|0
|0
|61
|480
|120.00
|B.Jackson, Ohio St.
|2
|217
|21
|0
|0
|0
|20
|238
|119.00
|D.Voisin, South Alabama
|4
|0
|360
|109
|0
|0
|33
|469
|117.25
|M.Davis, Utah St.
|4
|310
|109
|0
|48
|0
|61
|467
|116.75
|E.Johnson, Nebraska
|4
|391
|73
|0
|0
|0
|87
|464
|116.00
|J.De Jesus, California
|4
|0
|184
|134
|145
|0
|36
|463
|115.75
|D.Trayanum, Toledo
|4
|401
|61
|0
|0
|0
|72
|462
|115.50
|J.Napier, San Diego St.
|3
|10
|241
|77
|16
|0
|31
|344
|114.67
|J.Nixon, UCF
|3
|160
|37
|0
|147
|0
|20
|344
|114.67
|B.Washington, Baylor
|4
|415
|41
|0
|0
|0
|92
|456
|114.00
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|0
|227
|112
|0
|0
|17
|339
|113.00
|O.Cooper, Indiana
|4
|75
|377
|0
|0
|0
|20
|452
|113.00
|D.Boston, Washington
|3
|0
|249
|89
|0
|0
|19
|338
|112.67
|K.Johnson, Pittsburgh
|3
|0
|86
|92
|159
|0
|19
|337
|112.33
|E.Heidenreich, Navy
|3
|209
|126
|0
|0
|0
|35
|335
|111.67
|D.McMillan, E. Michigan
|4
|345
|101
|0
|0
|0
|59
|446
|111.50
|S.Bell, Uconn
|4
|0
|445
|0
|0
|0
|37
|445
|111.25
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|7
|317
|118
|0
|0
|29
|442
|110.50
|A.Evans, Mississippi St.
|4
|21
|290
|129
|0
|0
|33
|440
|110.00
|L.Pare, Texas State
|4
|363
|74
|0
|0
|0
|70
|437
|109.25
|E.Henderson, Kansas
|4
|0
|221
|0
|214
|0
|24
|435
|108.75
|J.Smith, Ohio St.
|3
|17
|315
|-6
|0
|0
|23
|326
|108.67
|D.Coleman, Army
|2
|217
|0
|0
|0
|0
|48
|217
|108.50
|M.Fletcher, Miami
|4
|388
|45
|0
|0
|0
|70
|433
|108.25
|B.Wesco, Clemson
|4
|4
|389
|40
|0
|0
|29
|433
|108.25
|M.Turner, Tulane
|1
|86
|4
|0
|18
|0
|16
|108
|108.00
|T.Bussey, Texas A&M
|3
|1
|87
|48
|186
|0
|17
|322
|107.33
|C.Cobb, Arkansas St.
|4
|0
|241
|0
|186
|0
|24
|427
|106.75
|H.Wallace, Mississippi
|4
|1
|343
|83
|0
|0
|25
|427
|106.75
|E.McAlister, TCU
|3
|0
|320
|0
|0
|0
|13
|320
|106.67
|C.Brazzell, Tennessee
|4
|0
|426
|0
|0
|0
|25
|426
|106.50
|R.Luke, Fresno St.
|5
|258
|97
|0
|177
|0
|67
|532
|106.40
|I.Mahdi, Arizona
|3
|263
|56
|0
|0
|0
|41
|319
|106.33
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|142
|71
|105
|0
|0
|35
|318
|106.00
|M.Washington, Arkansas
|4
|330
|93
|0
|0
|0
|52
|423
|105.75
|J.Williams, Texas Tech
|4
|201
|221
|0
|0
|0
|52
|422
|105.50
|K.Wilson, Baylor
|4
|0
|198
|0
|224
|0
|24
|422
|105.50
|K.Owens, FIU
|4
|396
|25
|0
|0
|0
|65
|421
|105.25
|J.Barney, Nebraska
|4
|7
|301
|111
|0
|0
|31
|419
|104.75
|G.Benyard, Kennesaw St.
|4
|24
|322
|69
|0
|0
|25
|415
|103.75
|R.Hemby, Indiana
|4
|265
|71
|0
|79
|0
|57
|415
|103.75
|J.Thomas, UNLV
|4
|391
|23
|0
|0
|0
|54
|414
|103.50
|K.Duplessis, Delaware
|4
|21
|306
|68
|17
|0
|24
|412
|103.00
|D.Taylor, Minnesota
|2
|161
|45
|0
|0
|0
|38
|206
|103.00
|T.Richard, Boston College
|3
|158
|149
|0
|0
|0
|55
|307
|102.33
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|3
|244
|33
|0
|28
|0
|45
|305
|101.67
|M.Sherrod, Boise St.
|3
|149
|42
|23
|91
|0
|38
|305
|101.67
|K.Lacy, Mississippi
|4
|358
|47
|0
|0
|0
|87
|405
|101.25
|B.Sparks, Texas State
|4
|0
|370
|33
|0
|0
|30
|403
|100.75
|A.Mohammed, Washington
|3
|145
|69
|0
|87
|0
|34
|301
|100.33
|D.Cobb, Georgia Southern
|4
|16
|203
|0
|182
|0
|30
|401
|100.25
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|21
|0
|120
|0
|25
|300
|100.00
|J.Haynes, Georgia Tech
|4
|290
|110
|0
|0
|0
|59
|400
|100.00
|N.Whittington, Oregon
|2
|159
|0
|0
|41
|0
|16
|200
|100.00
|Q.Wisner, Texas
|1
|80
|5
|0
|15
|0
|18
|100
|100.00
|A.Isaac, South Florida
|4
|121
|83
|110
|85
|0
|37
|399
|99.75
|M.Danzy, Florida St.
|3
|173
|126
|0
|0
|0
|9
|299
|99.67
|G.Sands, FAU
|3
|232
|60
|0
|6
|0
|45
|298
|99.33
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|4
|231
|134
|32
|0
|0
|59
|397
|99.25
|D.Connors, Houston
|3
|271
|26
|0
|0
|0
|56
|297
|99.00
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|D.Stroman, Appalachian St.
|3
|0
|295
|0
|0
|0
|15
|295
|98.33
|V.Brown, Florida
|4
|0
|219
|128
|44
|0
|27
|391
|97.75
|J.Jenkins, Texas State
|4
|158
|5
|0
|228
|0
|34
|391
|97.75
|R.Williams, Alabama
|2
|0
|195
|0
|0
|0
|10
|195
|97.50
|A.Henderson, Buffalo
|4
|274
|115
|0
|0
|0
|86
|389
|97.25
|J.Brown, Kansas St.
|4
|104
|284
|0
|0
|0
|28
|388
|97.00
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|291
|0
|0
|0
|0
|31
|291
|97.00
|E.Sanders, Southern Cal
|4
|250
|105
|0
|33
|0
|47
|388
|97.00
|B.Woodson, Navy
|2
|194
|0
|0
|0
|0
|10
|194
|97.00
|R.Williams, Pittsburgh
|3
|4
|285
|0
|0
|0
|14
|289
|96.33
|V.Anthony, Wisconsin
|4
|14
|161
|0
|206
|0
|19
|381
|95.25
|J.Thaw, Delaware
|2
|0
|177
|13
|0
|0
|14
|190
|95.00
|J.Cobb, Auburn
|4
|375
|0
|0
|0
|0
|54
|375
|93.75
|C.Pettaway, Bowling Green
|4
|140
|-3
|0
|238
|0
|38
|375
|93.75
|A.Tecza, Navy
|3
|272
|9
|0
|0
|0
|47
|281
|93.67
|G.Bernard, Alabama
|3
|5
|275
|0
|0
|0
|17
|280
|93.33
|S.McGowan, Kentucky
|3
|275
|5
|0
|0
|0
|52
|280
|93.33
|K.Bullock, South Alabama
|4
|364
|9
|0
|0
|0
|79
|373
|93.25
|K.Allen, Penn St.
|3
|273
|5
|0
|0
|0
|37
|278
|92.67
|D.Claiborne, Wake Forest
|3
|247
|31
|0
|0
|0
|35
|278
|92.67
|E.Dickens, Liberty
|4
|311
|59
|0
|0
|0
|59
|370
|92.50
|L.Bond, Boston College
|3
|2
|275
|0
|0
|0
|32
|277
|92.33
|T.Jones, Old Dominion
|3
|264
|13
|0
|0
|0
|20
|277
|92.33
|R.Brinson, SMU
|4
|4
|365
|0
|0
|0
|20
|369
|92.25
|Q.Jackson, Rice
|4
|293
|-6
|3
|79
|0
|64
|369
|92.25
|K.Barnes, TCU
|2
|156
|28
|0
|0
|0
|25
|184
|92.00
|D.Mockobee, Purdue
|4
|246
|122
|0
|0
|0
|81
|368
|92.00
|C.Nimrod, South Florida
|4
|0
|367
|0
|0
|0
|14
|367
|91.75
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|4
|284
|79
|0
|0
|34
|367
|91.75
|H.King, Georgia Tech
|3
|274
|0
|0
|0
|0
|52
|274
|91.33
|R.Fields, Oklahoma St.
|2
|143
|39
|0
|0
|0
|33
|182
|91.00
|L.Avant, Colorado St.
|3
|176
|1
|0
|95
|0
|30
|272
|90.67
|E.Messer, FAU
|3
|0
|232
|39
|0
|0
|31
|271
|90.33
|J.Silver, Delaware
|4
|326
|35
|0
|0
|0
|55
|361
|90.25
|T.Green, Arkansas
|4
|360
|0
|0
|0
|0
|44
|360
|90.00
|J.Gibson, Umass
|3
|11
|258
|0
|0
|0
|27
|269
|89.67
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|268
|0
|0
|0
|17
|268
|89.33
|J.Baugh, Florida
|4
|289
|68
|0
|0
|0
|59
|357
|89.25
|J.Tyson, Arizona St.
|4
|0
|357
|0
|0
|0
|31
|357
|89.25
|J.Bradley, UNLV
|4
|0
|355
|0
|0
|0
|20
|355
|88.75
|J.Roberts, Missouri
|4
|298
|56
|0
|0
|0
|46
|354
|88.50
|Z.Branch, Georgia
|3
|3
|181
|33
|48
|0
|19
|265
|88.33
|K.Coleman, Missouri
|4
|1
|278
|74
|0
|0
|36
|353
|88.25
|I.Brown, Louisville
|3
|248
|14
|0
|0
|0
|22
|262
|87.33
|T.Meadows, Troy
|4
|337
|12
|0
|0
|0
|60
|349
|87.25
|M.Ford, Stanford
|4
|335
|13
|0
|0
|0
|72
|348
|87.00
|J.Dwyer, TCU
|3
|0
|257
|3
|0
|0
|20
|260
|86.67
|A.Flora, Iowa St.
|2
|0
|0
|117
|56
|0
|5
|173
|86.50
|T.Hurst, Georgia St.
|4
|0
|346
|0
|0
|0
|25
|346
|86.50
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|4
|336
|10
|0
|0
|0
|51
|346
|86.50
|J.Taylor, Virginia
|4
|298
|44
|0
|0
|0
|56
|342
|85.50
|J.Bates, San Jose St.
|3
|175
|0
|0
|81
|0
|26
|256
|85.33
|J.Cameron, Baylor
|4
|0
|309
|31
|0
|0
|26
|340
|85.00
|J.Ducker, Temple
|4
|315
|25
|0
|0
|0
|56
|340
|85.00
|A.Raymond, Rutgers
|4
|310
|30
|0
|0
|0
|64
|340
|85.00
|B.Donelson, Fresno St.
|5
|326
|98
|0
|0
|0
|78
|424
|84.80
|J.Jackson, UAB
|4
|280
|59
|0
|0
|0
|61
|339
|84.75
|B.Noernberg, Kansas St.
|4
|0
|0
|0
|339
|0
|10
|339
|84.75
|J.Retzlaff, Tulane
|4
|339
|0
|0
|0
|0
|48
|339
|84.75
|M.Montgomery, UCF
|3
|149
|104
|0
|0
|0
|47
|253
|84.33
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|3
|0
|123
|0
|130
|0
|11
|253
|84.33
|C.Barkate, Duke
|4
|0
|337
|0
|0
|0
|17
|337
|84.25
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|-2
|270
|69
|0
|0
|29
|337
|84.25
|K.Duff, Rutgers
|4
|0
|336
|0
|0
|0
|24
|336
|84.00
|K.Odom, UTEP
|3
|16
|236
|0
|0
|0
|21
|252
|84.00
|L.Sutton, San Diego St.
|3
|249
|2
|0
|0
|0
|51
|251
|83.67
|T.Harden, SMU
|4
|309
|24
|0
|0
|0
|62
|333
|83.25
|B.Brown, LSU
|4
|24
|199
|0
|106
|0
|26
|329
|82.25
|J.Dupree, Colorado St.
|3
|199
|46
|0
|0
|0
|45
|245
|81.67
|B.Horvath, Navy
|3
|245
|0
|0
|0
|0
|43
|245
|81.67
|O.Blake, Arkansas
|4
|0
|326
|0
|0
|0
|24
|326
|81.50
|A.Woods, UCLA
|3
|117
|91
|0
|36
|0
|33
|244
|81.33
|S.Bangura, Ohio
|4
|299
|26
|0
|0
|0
|71
|325
|81.25
|I.Hooks, UAB
|4
|0
|267
|57
|1
|0
|27
|325
|81.25
|K.Ives, Nebraska
|2
|119
|43
|0
|0
|0
|19
|162
|81.00
|T.Harris, Virginia
|4
|0
|321
|0
|0
|0
|18
|321
|80.25
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|Y.Willis, Syracuse
|3
|233
|7
|0
|0
|0
|53
|240
|80.00
|J.Lane, Southern Cal
|3
|0
|239
|0
|0
|0
|9
|239
|79.67
|Q.Brown, Duke
|4
|0
|232
|86
|0
|0
|21
|318
|79.50
|D.Alexander, Mississippi
|4
|68
|249
|0
|0
|0
|21
|317
|79.25
|O.Arnold, Georgia Southern
|4
|299
|18
|0
|0
|0
|49
|317
|79.25
|S.Patrick, Akron
|4
|199
|89
|29
|0
|0
|52
|317
|79.25
|J.Burnette, Houston
|1
|40
|39
|0
|0
|0
|11
|79
|79.00
|T.Walker, Oregon St.
|4
|0
|302
|8
|6
|0
|26
|316
|79.00
|J.Whatley, Arizona
|3
|0
|237
|0
|0
|0
|14
|237
|79.00
|M.Jackson, Purdue
|4
|-7
|211
|24
|87
|0
|27
|315
|78.75
|L.Williams, Kansas
|3
|181
|55
|0
|0
|0
|31
|236
|78.67
|F.Ijeboi, Minnesota
|2
|136
|21
|0
|0
|0
|26
|157
|78.50
|T.Richardson, Vanderbilt
|4
|37
|162
|0
|115
|0
|20
|314
|78.50
|J.Himon, Northwestern
|3
|137
|59
|0
|39
|0
|36
|235
|78.33
|N.Short, Army
|3
|129
|106
|0
|0
|0
|36
|235
|78.33
|Q.Gibson, Colorado
|4
|7
|18
|26
|262
|0
|17
|313
|78.25
|D.Lacey, Marshall
|4
|49
|129
|134
|0
|0
|23
|312
|78.00
|D.Gill, Syracuse
|4
|1
|310
|0
|0
|0
|15
|311
|77.75
|M.Toney, Miami
|4
|0
|268
|43
|0
|0
|27
|311
|77.75
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|3
|132
|100
|0
|0
|0
|37
|232
|77.33
|Z.Booker, Tulsa
|4
|6
|267
|36
|0
|0
|33
|309
|77.25
|E.Mason, Charlotte
|4
|0
|308
|0
|0
|0
|20
|308
|77.00
|D.Bishop, Tennessee
|4
|263
|44
|0
|0
|0
|40
|307
|76.75
|J.Kanak, Oklahoma
|4
|0
|307
|0
|0
|0
|18
|307
|76.75
|S.Humphrey, New Mexico
|3
|222
|8
|0
|0
|0
|35
|230
|76.67
|K.Perry, Miami (Ohio)
|3
|0
|230
|0
|0
|0
|9
|230
|76.67
|N.Biggins, Cent. Michigan
|4
|129
|123
|0
|54
|0
|45
|306
|76.50
|K.Black, Indiana
|4
|306
|0
|0
|0
|0
|44
|306
|76.50
