Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

September 9, 2025, 11:16 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
H.Beatty, Illinois 2 25 236 133 0 0 18 394 197.00
C.Ross, Virginia 2 0 164 81 119 0 19 364 182.00
J.Coleman, Washington 2 288 46 0 26 0 42 360 180.00
B.Woodson, Navy 1 180 0 0 0 0 7 180 180.00
D.Taylor, Minnesota 1 141 36 0 0 0 34 177 177.00
R.Henry, UTSA 2 336 12 0 0 0 40 348 174.00
J.De Jesus, California 2 8 87 117 130 0 22 342 171.00
R.Dubinion, Appalachian St. 2 305 34 0 0 0 53 339 169.50
K.Wilson, Baylor 2 0 155 0 169 0 17 324 162.00
C.Cook, Jacksonville St. 2 270 43 0 0 0 50 313 156.50
C.Harris, Air Force 1 66 83 7 0 0 12 156 156.00
H.King, Georgia Tech 1 156 0 0 0 0 19 156 156.00
M.Lemon, Southern Cal 2 0 248 0 64 0 14 312 156.00
D.Voisin, South Alabama 2 0 221 88 0 0 18 309 154.50
S.Beebe, UAB 2 64 93 0 149 0 28 306 153.00
H.Wallace, Mississippi 2 0 247 54 0 0 14 301 150.50
C.Pettaway, Bowling Green 2 107 -3 0 194 0 27 298 149.00
K.Johnson, Pittsburgh 2 0 65 64 162 0 12 291 145.50
D.Reid, Pittsburgh 2 112 71 105 0 0 29 288 144.00
J.Haynes, Michigan 2 284 1 0 0 0 40 285 142.50
E.Johnson, Nebraska 2 248 34 0 0 0 48 282 141.00
J.Norman, E. Michigan 1 0 0 0 140 0 5 140 140.00
M.Brown, Uconn 2 155 3 0 120 0 21 278 139.00
J.Nixon, UCF 2 150 -4 0 130 0 10 276 138.00
T.Meadows, Troy 2 262 12 0 0 0 40 274 137.00
J.Dwyer, TCU 1 0 136 0 0 0 9 136 136.00
L.Pare, Texas State 2 238 33 0 0 0 37 271 135.50
B.Sparks, Texas State 2 0 237 33 0 0 14 270 135.00
S.Smith, Memphis 2 134 45 70 20 0 32 269 134.50
K.Barnes, TCU 1 113 21 0 0 0 14 134 134.00
C.Barnes, Wake Forest 2 18 172 0 73 0 14 263 131.50
J.Jenkins, Texas State 2 126 0 0 136 0 17 262 131.00
L.Martin, BYU 2 241 20 0 0 0 28 261 130.50
D.Richardson, Tulsa 2 235 26 0 0 0 44 261 130.50
A.Mohammed, Washington 2 120 53 0 87 0 27 260 130.00
H.Smothers, NC State 2 216 43 0 0 0 45 259 129.50
D.Trayanum, Toledo 2 204 55 0 0 0 33 259 129.50
K.Concepcion, Texas A&M 2 0 145 112 0 0 13 257 128.50
M.Davis, Utah St. 2 138 70 0 48 0 34 256 128.00
D.Scudero, San Jose St. 2 0 255 0 0 0 16 255 127.50
R.Hemby, Indiana 2 175 34 0 45 0 36 254 127.00
D.Mockobee, Purdue 2 185 66 0 0 0 50 251 125.50
J.Jackson, UAB 2 232 18 0 0 0 34 250 125.00
K.Lacy, Mississippi 2 246 4 0 0 0 45 250 125.00
J.Barney, Nebraska 2 0 159 90 0 0 18 249 124.50
T.Walker, Oregon St. 2 0 235 8 6 0 19 249 124.50
R.Brinson, SMU 2 0 247 0 0 0 11 247 123.50
Q.Jackson, Rice 2 171 -6 3 79 0 43 247 123.50
V.Brown, Florida 2 0 135 85 25 0 13 245 122.50
I.Brown, Louisville 2 230 14 0 0 0 21 244 122.00
C.Lacy, Louisville 2 -3 74 125 48 0 15 244 122.00
J.Gray, Liberty 2 57 87 0 99 0 19 243 121.50
S.Bell, Uconn 2 0 240 0 0 0 16 240 120.00
T.Bussey, Texas A&M 2 0 60 48 131 0 12 239 119.50
K.Coleman, Missouri 2 0 174 65 0 0 21 239 119.50
R.Brown, Arizona St. 2 148 23 31 35 0 33 237 118.50
K.Odom, UTEP 2 16 221 0 0 0 16 237 118.50
M.Craver, Texas A&M 2 0 236 0 0 0 13 236 118.00
C.Hendricks, Ohio 2 0 236 0 0 0 17 236 118.00
C.Edwards, Uconn 2 190 45 0 0 0 29 235 117.50
C.Cobb, Arkansas St. 2 0 135 0 98 0 10 233 116.50
W.Knight, James Madison 2 101 43 19 70 0 23 233 116.50
K.Bullock, South Alabama 2 234 -2 0 0 0 48 232 116.00
J.Gibson, Umass 2 11 221 0 0 0 22 232 116.00
D.Boston, Washington 2 0 142 89 0 0 13 231 115.50
C.Joseph, Old Dominion 2 231 0 0 0 0 22 231 115.50
J.Barnes, Appalachian St. 2 0 205 24 1 0 24 230 115.00
L.Bond, Boston College 2 2 228 0 0 0 25 230 115.00
J.Platt, FAU 2 16 56 0 158 0 13 230 115.00
D.Stroman, Appalachian St. 2 0 229 0 0 0 11 229 114.50
B.Noernberg, Kansas St. 3 0 0 0 339 0 10 339 113.00
W.Jordan, Southern Cal 2 209 16 0 0 0 22 225 112.50
B.Thompson, Mississippi St. 2 0 225 0 0 0 13 225 112.50
E.Heidenreich, Navy 2 137 86 0 0 0 25 223 111.50
M.Washington, Arkansas 2 195 26 0 0 0 20 221 110.50
J.Ducker, Temple 2 215 5 0 0 0 31 220 110.00
M.Montgomery, UCF 2 114 103 0 0 0 33 217 108.50
G.Bernard, Alabama 2 3 213 0 0 0 12 216 108.00
B.Jackson, Ohio St. 1 108 0 0 0 0 9 108 108.00
M.Turner, Tulane 1 86 4 0 18 0 16 108 108.00
A.Hawkins, Baylor 2 0 215 0 0 0 14 215 107.50
A.Hardy, Missouri 2 212 2 0 0 0 36 214 107.00
J.Brown, UCF 1 106 0 0 0 0 5 106 106.00
D.Claiborne, Wake Forest 2 212 -2 0 0 0 15 210 105.00
J.Vandeross, Toledo 2 0 210 0 0 0 12 210 105.00
R.Luke, Fresno St. 3 193 1 0 120 0 39 314 104.67
A.Tecza, Navy 2 200 9 0 0 0 32 209 104.50
J.Tyson, Arizona St. 2 0 209 0 0 0 18 209 104.50
V.Snow, Buffalo 2 0 134 72 0 0 15 206 103.00
J.Whatley, Arizona 2 0 206 0 0 0 9 206 103.00
D.Bankston, New Mexico 2 46 76 0 83 0 18 205 102.50
C.Barkate, Duke 2 0 205 0 0 0 9 205 102.50
A.Hill, Texas Tech 2 205 0 0 0 0 24 205 102.50
D.McMillan, E. Michigan 2 136 68 0 0 0 22 204 102.00
E.Sanders, Southern Cal 2 85 86 0 33 0 18 204 102.00
B.Wesco, Clemson 2 4 184 16 0 0 13 204 102.00
B.Davis, Louisiana-Lafayette 2 190 13 0 0 0 32 203 101.50
A.Isaac, South Florida 2 88 64 0 51 0 15 203 101.50
B.Donelson, Fresno St. 3 235 68 0 0 0 47 303 101.00
S.Scott, Wyoming 2 190 12 0 0 0 39 202 101.00
D.Burks, Oklahoma 2 12 189 0 0 0 15 201 100.50
C.Durr, Wyoming 2 1 200 0 0 0 12 201 100.50
D.Coleman, Army 1 100 0 0 0 0 25 100 100.00
A.Hankerson, Oregon St. 2 178 22 0 0 0 44 200 100.00
N.Short, Army 2 104 96 0 0 0 29 200 100.00
I.Strong, Rutgers 1 0 100 0 0 0 7 100 100.00
N.Whittington, Oregon 2 159 0 0 41 0 16 200 100.00
Q.Wisner, Texas 1 80 5 0 15 0 18 100 100.00
J.Cameron, Baylor 2 0 205 -6 0 0 13 199 99.50
J.Taylor, Virginia 2 182 17 0 0 0 32 199 99.50
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
N.Harbor, South Carolina 1 0 99 0 0 0 3 99 99.00
C.Milliner, UAB 2 0 198 0 0 0 11 198 99.00
J.Baugh, Florida 2 197 0 0 0 0 27 197 98.50
Q.Brown, Duke 2 0 110 86 0 0 12 196 98.00
J.Cobb, Auburn 2 195 0 0 0 0 29 195 97.50
D.Dowdell, Kentucky 2 185 10 0 0 0 31 195 97.50
A.Randall, Clemson 2 128 37 0 30 0 33 195 97.50
J.Thomas, UNLV 3 273 19 0 0 0 37 292 97.33
D.Bishop, Tennessee 2 150 44 0 0 0 16 194 97.00
E.Raridon, Notre Dame 1 0 97 0 0 0 5 97 97.00
J.Roberts, Missouri 2 176 17 0 0 0 24 193 96.50
K.Allen, Penn St. 2 187 5 0 0 0 27 192 96.00
T.Green, Arkansas 2 192 0 0 0 0 18 192 96.00
J.Haynes, Georgia Tech 2 157 35 0 0 0 27 192 96.00
J.Buckley, W. Michigan 2 133 58 0 0 0 45 191 95.50
D.Robinson, Florida St. 2 0 191 0 0 0 7 191 95.50
P.Fox, West Virginia 2 0 20 71 99 0 12 190 95.00
T.Richardson, Vanderbilt 2 33 128 0 29 0 12 190 95.00
K.Singleton, South Florida 2 0 168 0 0 0 8 190 95.00
L.Sutton, San Diego St. 2 188 2 0 0 0 39 190 95.00
J.Thaw, Delaware 2 0 177 13 0 0 14 190 95.00
I.Hooks, UAB 2 0 145 43 1 0 16 189 94.50
C.Brazzell, Tennessee 2 0 187 0 0 0 14 187 93.50
D.Connors, Houston 2 182 4 0 0 0 32 186 93.00
M.Klein, Michigan 1 0 93 0 0 0 6 93 93.00
O.Blake, Arkansas 2 0 185 0 0 0 12 185 92.50
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 2 137 19 0 28 0 26 184 92.00
S.Alexander, Vanderbilt 2 156 26 0 0 0 24 182 91.00
S.Humphrey, New Mexico 2 174 8 0 0 0 29 182 91.00
E.Messer, FAU 2 0 149 33 0 0 21 182 91.00
B.Washington, Baylor 2 169 13 0 0 0 50 182 91.00
E.Dickens, Liberty 2 148 32 0 0 0 25 180 90.00
M.Frazier, Michigan St. 2 184 -4 0 0 0 33 180 90.00
R.Green, Missouri St. 2 29 151 0 0 0 12 180 90.00
P.Navarro, Ohio 2 180 0 0 0 0 28 180 90.00
D.Reynolds, N. Illinois 2 0 0 0 180 0 6 180 90.00
G.Sands, FAU 2 127 47 0 6 0 28 180 90.00
B.Spalding, East Carolina 2 0 178 0 0 0 9 178 89.00
D.Faupel, New Mexico St. 2 0 177 0 0 0 13 177 88.50
J.Retzlaff, Tulane 2 177 0 0 0 0 23 177 88.50
B.Brown, LSU 2 15 119 0 42 0 15 176 88.00
C.Culliver, North Carolina 2 0 74 0 102 0 8 176 88.00
S.McGowan, Kentucky 2 171 5 0 0 0 34 176 88.00
L.Avant, Colorado St. 2 80 0 0 95 0 18 175 87.50
A.Evans, Mississippi St. 2 0 144 31 0 0 17 175 87.50
P.Livingstone, Texas 2 0 175 0 0 0 6 175 87.50
J.Bradley, UNLV 3 0 262 0 0 0 13 262 87.33
B.Hills, Akron 1 0 0 0 87 0 5 87 87.00
A.Raymond, Rutgers 1 87 0 0 0 0 14 87 87.00
T.Reddicks, Oregon St. 2 0 174 0 0 0 12 174 87.00
C.Wright, N. Illinois 2 167 7 0 0 0 41 174 87.00
E.Henderson, Kansas 3 0 183 0 77 0 16 260 86.67
S.Bangura, Ohio 2 152 21 0 0 0 40 173 86.50
A.Flora, Iowa St. 2 0 0 117 56 0 5 173 86.50
M.Toney, Miami 2 0 162 11 0 0 14 173 86.50
A.Anderson, LSU 2 0 172 0 0 0 14 172 86.00
M.Fletcher, Miami 2 152 20 0 0 0 28 172 86.00
T.Johnson, N. Illinois 2 153 19 0 0 0 35 172 86.00
M.Hosley, Georgia Tech 2 147 24 0 0 0 17 171 85.50
J.Bermudez, Temple 2 0 111 59 0 0 11 170 85.00
S.Gaines, Boise St. 2 142 28 0 0 0 28 170 85.00
O.Kelly, Michigan St. 2 7 135 28 0 0 17 170 85.00
D.Sheffield, Rutgers 1 0 85 0 0 0 4 85 85.00
R.Williams, Pittsburgh 2 4 166 0 0 0 8 170 85.00
G.Benyard, Kennesaw St. 2 9 154 6 0 0 9 169 84.50
T.Jones, Old Dominion 2 163 6 0 0 0 6 169 84.50
T.Peyton, Georgia St. 2 55 0 0 114 0 10 169 84.50
T.Richard, Boston College 2 103 66 0 0 0 36 169 84.50
C.Vaughn, West Virginia 2 0 169 0 0 0 10 169 84.50
D.Alston, Auburn 1 84 0 0 0 0 16 84 84.00
J.Napier, San Diego St. 2 4 87 77 0 0 19 168 84.00
S.Thomas, Tennessee 2 161 7 0 0 0 25 168 84.00
O.Cooper, Indiana 2 75 92 0 0 0 4 167 83.50
C.Purdy, Nevada 2 167 0 0 0 0 35 167 83.50
O.Adaway, South Carolina 1 60 23 0 0 0 16 83 83.00
D.McClellan, Missouri 1 0 0 0 0 83 1 83 83.00
K.Raphael, California 2 168 -2 0 0 0 30 166 83.00
A.Henderson, Buffalo 2 123 42 0 0 0 37 165 82.50
Z.Branch, Georgia 2 -1 112 33 20 0 12 164 82.00
W.Parker, Utah 2 112 52 0 0 0 18 164 82.00
J.Brown, Kansas St. 3 29 216 0 0 0 21 245 81.67
L.Beebe, Indiana 2 163 0 0 0 0 22 163 81.50
J.Brady, Indiana 2 0 20 143 0 0 7 163 81.50
J.Dupree, Colorado St. 2 150 13 0 0 0 32 163 81.50
D.Villari, Syracuse 2 4 159 0 0 0 15 163 81.50
J.Cooper, SMU 2 0 162 0 0 0 7 162 81.00
Q.Craig, Arizona 2 156 6 0 0 0 17 162 81.00
J.Lucas, Florida St. 2 45 71 24 22 0 16 162 81.00
D.Miles, W. Michigan 2 44 0 0 118 0 19 162 81.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up