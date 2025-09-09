NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|H.Beatty, Illinois
|2
|25
|236
|133
|0
|0
|18
|394
|197.00
|C.Ross, Virginia
|2
|0
|164
|81
|119
|0
|19
|364
|182.00
|J.Coleman, Washington
|2
|288
|46
|0
|26
|0
|42
|360
|180.00
|B.Woodson, Navy
|1
|180
|0
|0
|0
|0
|7
|180
|180.00
|D.Taylor, Minnesota
|1
|141
|36
|0
|0
|0
|34
|177
|177.00
|R.Henry, UTSA
|2
|336
|12
|0
|0
|0
|40
|348
|174.00
|J.De Jesus, California
|2
|8
|87
|117
|130
|0
|22
|342
|171.00
|R.Dubinion, Appalachian St.
|2
|305
|34
|0
|0
|0
|53
|339
|169.50
|K.Wilson, Baylor
|2
|0
|155
|0
|169
|0
|17
|324
|162.00
|C.Cook, Jacksonville St.
|2
|270
|43
|0
|0
|0
|50
|313
|156.50
|C.Harris, Air Force
|1
|66
|83
|7
|0
|0
|12
|156
|156.00
|H.King, Georgia Tech
|1
|156
|0
|0
|0
|0
|19
|156
|156.00
|M.Lemon, Southern Cal
|2
|0
|248
|0
|64
|0
|14
|312
|156.00
|D.Voisin, South Alabama
|2
|0
|221
|88
|0
|0
|18
|309
|154.50
|S.Beebe, UAB
|2
|64
|93
|0
|149
|0
|28
|306
|153.00
|H.Wallace, Mississippi
|2
|0
|247
|54
|0
|0
|14
|301
|150.50
|C.Pettaway, Bowling Green
|2
|107
|-3
|0
|194
|0
|27
|298
|149.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|2
|0
|65
|64
|162
|0
|12
|291
|145.50
|D.Reid, Pittsburgh
|2
|112
|71
|105
|0
|0
|29
|288
|144.00
|J.Haynes, Michigan
|2
|284
|1
|0
|0
|0
|40
|285
|142.50
|E.Johnson, Nebraska
|2
|248
|34
|0
|0
|0
|48
|282
|141.00
|J.Norman, E. Michigan
|1
|0
|0
|0
|140
|0
|5
|140
|140.00
|M.Brown, Uconn
|2
|155
|3
|0
|120
|0
|21
|278
|139.00
|J.Nixon, UCF
|2
|150
|-4
|0
|130
|0
|10
|276
|138.00
|T.Meadows, Troy
|2
|262
|12
|0
|0
|0
|40
|274
|137.00
|J.Dwyer, TCU
|1
|0
|136
|0
|0
|0
|9
|136
|136.00
|L.Pare, Texas State
|2
|238
|33
|0
|0
|0
|37
|271
|135.50
|B.Sparks, Texas State
|2
|0
|237
|33
|0
|0
|14
|270
|135.00
|S.Smith, Memphis
|2
|134
|45
|70
|20
|0
|32
|269
|134.50
|K.Barnes, TCU
|1
|113
|21
|0
|0
|0
|14
|134
|134.00
|C.Barnes, Wake Forest
|2
|18
|172
|0
|73
|0
|14
|263
|131.50
|J.Jenkins, Texas State
|2
|126
|0
|0
|136
|0
|17
|262
|131.00
|L.Martin, BYU
|2
|241
|20
|0
|0
|0
|28
|261
|130.50
|D.Richardson, Tulsa
|2
|235
|26
|0
|0
|0
|44
|261
|130.50
|A.Mohammed, Washington
|2
|120
|53
|0
|87
|0
|27
|260
|130.00
|H.Smothers, NC State
|2
|216
|43
|0
|0
|0
|45
|259
|129.50
|D.Trayanum, Toledo
|2
|204
|55
|0
|0
|0
|33
|259
|129.50
|K.Concepcion, Texas A&M
|2
|0
|145
|112
|0
|0
|13
|257
|128.50
|M.Davis, Utah St.
|2
|138
|70
|0
|48
|0
|34
|256
|128.00
|D.Scudero, San Jose St.
|2
|0
|255
|0
|0
|0
|16
|255
|127.50
|R.Hemby, Indiana
|2
|175
|34
|0
|45
|0
|36
|254
|127.00
|D.Mockobee, Purdue
|2
|185
|66
|0
|0
|0
|50
|251
|125.50
|J.Jackson, UAB
|2
|232
|18
|0
|0
|0
|34
|250
|125.00
|K.Lacy, Mississippi
|2
|246
|4
|0
|0
|0
|45
|250
|125.00
|J.Barney, Nebraska
|2
|0
|159
|90
|0
|0
|18
|249
|124.50
|T.Walker, Oregon St.
|2
|0
|235
|8
|6
|0
|19
|249
|124.50
|R.Brinson, SMU
|2
|0
|247
|0
|0
|0
|11
|247
|123.50
|Q.Jackson, Rice
|2
|171
|-6
|3
|79
|0
|43
|247
|123.50
|V.Brown, Florida
|2
|0
|135
|85
|25
|0
|13
|245
|122.50
|I.Brown, Louisville
|2
|230
|14
|0
|0
|0
|21
|244
|122.00
|C.Lacy, Louisville
|2
|-3
|74
|125
|48
|0
|15
|244
|122.00
|J.Gray, Liberty
|2
|57
|87
|0
|99
|0
|19
|243
|121.50
|S.Bell, Uconn
|2
|0
|240
|0
|0
|0
|16
|240
|120.00
|T.Bussey, Texas A&M
|2
|0
|60
|48
|131
|0
|12
|239
|119.50
|K.Coleman, Missouri
|2
|0
|174
|65
|0
|0
|21
|239
|119.50
|R.Brown, Arizona St.
|2
|148
|23
|31
|35
|0
|33
|237
|118.50
|K.Odom, UTEP
|2
|16
|221
|0
|0
|0
|16
|237
|118.50
|M.Craver, Texas A&M
|2
|0
|236
|0
|0
|0
|13
|236
|118.00
|C.Hendricks, Ohio
|2
|0
|236
|0
|0
|0
|17
|236
|118.00
|C.Edwards, Uconn
|2
|190
|45
|0
|0
|0
|29
|235
|117.50
|C.Cobb, Arkansas St.
|2
|0
|135
|0
|98
|0
|10
|233
|116.50
|W.Knight, James Madison
|2
|101
|43
|19
|70
|0
|23
|233
|116.50
|K.Bullock, South Alabama
|2
|234
|-2
|0
|0
|0
|48
|232
|116.00
|J.Gibson, Umass
|2
|11
|221
|0
|0
|0
|22
|232
|116.00
|D.Boston, Washington
|2
|0
|142
|89
|0
|0
|13
|231
|115.50
|C.Joseph, Old Dominion
|2
|231
|0
|0
|0
|0
|22
|231
|115.50
|J.Barnes, Appalachian St.
|2
|0
|205
|24
|1
|0
|24
|230
|115.00
|L.Bond, Boston College
|2
|2
|228
|0
|0
|0
|25
|230
|115.00
|J.Platt, FAU
|2
|16
|56
|0
|158
|0
|13
|230
|115.00
|D.Stroman, Appalachian St.
|2
|0
|229
|0
|0
|0
|11
|229
|114.50
|B.Noernberg, Kansas St.
|3
|0
|0
|0
|339
|0
|10
|339
|113.00
|W.Jordan, Southern Cal
|2
|209
|16
|0
|0
|0
|22
|225
|112.50
|B.Thompson, Mississippi St.
|2
|0
|225
|0
|0
|0
|13
|225
|112.50
|E.Heidenreich, Navy
|2
|137
|86
|0
|0
|0
|25
|223
|111.50
|M.Washington, Arkansas
|2
|195
|26
|0
|0
|0
|20
|221
|110.50
|J.Ducker, Temple
|2
|215
|5
|0
|0
|0
|31
|220
|110.00
|M.Montgomery, UCF
|2
|114
|103
|0
|0
|0
|33
|217
|108.50
|G.Bernard, Alabama
|2
|3
|213
|0
|0
|0
|12
|216
|108.00
|B.Jackson, Ohio St.
|1
|108
|0
|0
|0
|0
|9
|108
|108.00
|M.Turner, Tulane
|1
|86
|4
|0
|18
|0
|16
|108
|108.00
|A.Hawkins, Baylor
|2
|0
|215
|0
|0
|0
|14
|215
|107.50
|A.Hardy, Missouri
|2
|212
|2
|0
|0
|0
|36
|214
|107.00
|J.Brown, UCF
|1
|106
|0
|0
|0
|0
|5
|106
|106.00
|D.Claiborne, Wake Forest
|2
|212
|-2
|0
|0
|0
|15
|210
|105.00
|J.Vandeross, Toledo
|2
|0
|210
|0
|0
|0
|12
|210
|105.00
|R.Luke, Fresno St.
|3
|193
|1
|0
|120
|0
|39
|314
|104.67
|A.Tecza, Navy
|2
|200
|9
|0
|0
|0
|32
|209
|104.50
|J.Tyson, Arizona St.
|2
|0
|209
|0
|0
|0
|18
|209
|104.50
|V.Snow, Buffalo
|2
|0
|134
|72
|0
|0
|15
|206
|103.00
|J.Whatley, Arizona
|2
|0
|206
|0
|0
|0
|9
|206
|103.00
|D.Bankston, New Mexico
|2
|46
|76
|0
|83
|0
|18
|205
|102.50
|C.Barkate, Duke
|2
|0
|205
|0
|0
|0
|9
|205
|102.50
|A.Hill, Texas Tech
|2
|205
|0
|0
|0
|0
|24
|205
|102.50
|D.McMillan, E. Michigan
|2
|136
|68
|0
|0
|0
|22
|204
|102.00
|E.Sanders, Southern Cal
|2
|85
|86
|0
|33
|0
|18
|204
|102.00
|B.Wesco, Clemson
|2
|4
|184
|16
|0
|0
|13
|204
|102.00
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|2
|190
|13
|0
|0
|0
|32
|203
|101.50
|A.Isaac, South Florida
|2
|88
|64
|0
|51
|0
|15
|203
|101.50
|B.Donelson, Fresno St.
|3
|235
|68
|0
|0
|0
|47
|303
|101.00
|S.Scott, Wyoming
|2
|190
|12
|0
|0
|0
|39
|202
|101.00
|D.Burks, Oklahoma
|2
|12
|189
|0
|0
|0
|15
|201
|100.50
|C.Durr, Wyoming
|2
|1
|200
|0
|0
|0
|12
|201
|100.50
|D.Coleman, Army
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|25
|100
|100.00
|A.Hankerson, Oregon St.
|2
|178
|22
|0
|0
|0
|44
|200
|100.00
|N.Short, Army
|2
|104
|96
|0
|0
|0
|29
|200
|100.00
|I.Strong, Rutgers
|1
|0
|100
|0
|0
|0
|7
|100
|100.00
|N.Whittington, Oregon
|2
|159
|0
|0
|41
|0
|16
|200
|100.00
|Q.Wisner, Texas
|1
|80
|5
|0
|15
|0
|18
|100
|100.00
|J.Cameron, Baylor
|2
|0
|205
|-6
|0
|0
|13
|199
|99.50
|J.Taylor, Virginia
|2
|182
|17
|0
|0
|0
|32
|199
|99.50
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|N.Harbor, South Carolina
|1
|0
|99
|0
|0
|0
|3
|99
|99.00
|C.Milliner, UAB
|2
|0
|198
|0
|0
|0
|11
|198
|99.00
|J.Baugh, Florida
|2
|197
|0
|0
|0
|0
|27
|197
|98.50
|Q.Brown, Duke
|2
|0
|110
|86
|0
|0
|12
|196
|98.00
|J.Cobb, Auburn
|2
|195
|0
|0
|0
|0
|29
|195
|97.50
|D.Dowdell, Kentucky
|2
|185
|10
|0
|0
|0
|31
|195
|97.50
|A.Randall, Clemson
|2
|128
|37
|0
|30
|0
|33
|195
|97.50
|J.Thomas, UNLV
|3
|273
|19
|0
|0
|0
|37
|292
|97.33
|D.Bishop, Tennessee
|2
|150
|44
|0
|0
|0
|16
|194
|97.00
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|0
|97
|0
|0
|0
|5
|97
|97.00
|J.Roberts, Missouri
|2
|176
|17
|0
|0
|0
|24
|193
|96.50
|K.Allen, Penn St.
|2
|187
|5
|0
|0
|0
|27
|192
|96.00
|T.Green, Arkansas
|2
|192
|0
|0
|0
|0
|18
|192
|96.00
|J.Haynes, Georgia Tech
|2
|157
|35
|0
|0
|0
|27
|192
|96.00
|J.Buckley, W. Michigan
|2
|133
|58
|0
|0
|0
|45
|191
|95.50
|D.Robinson, Florida St.
|2
|0
|191
|0
|0
|0
|7
|191
|95.50
|P.Fox, West Virginia
|2
|0
|20
|71
|99
|0
|12
|190
|95.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|2
|33
|128
|0
|29
|0
|12
|190
|95.00
|K.Singleton, South Florida
|2
|0
|168
|0
|0
|0
|8
|190
|95.00
|L.Sutton, San Diego St.
|2
|188
|2
|0
|0
|0
|39
|190
|95.00
|J.Thaw, Delaware
|2
|0
|177
|13
|0
|0
|14
|190
|95.00
|I.Hooks, UAB
|2
|0
|145
|43
|1
|0
|16
|189
|94.50
|C.Brazzell, Tennessee
|2
|0
|187
|0
|0
|0
|14
|187
|93.50
|D.Connors, Houston
|2
|182
|4
|0
|0
|0
|32
|186
|93.00
|M.Klein, Michigan
|1
|0
|93
|0
|0
|0
|6
|93
|93.00
|O.Blake, Arkansas
|2
|0
|185
|0
|0
|0
|12
|185
|92.50
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|2
|137
|19
|0
|28
|0
|26
|184
|92.00
|S.Alexander, Vanderbilt
|2
|156
|26
|0
|0
|0
|24
|182
|91.00
|S.Humphrey, New Mexico
|2
|174
|8
|0
|0
|0
|29
|182
|91.00
|E.Messer, FAU
|2
|0
|149
|33
|0
|0
|21
|182
|91.00
|B.Washington, Baylor
|2
|169
|13
|0
|0
|0
|50
|182
|91.00
|E.Dickens, Liberty
|2
|148
|32
|0
|0
|0
|25
|180
|90.00
|M.Frazier, Michigan St.
|2
|184
|-4
|0
|0
|0
|33
|180
|90.00
|R.Green, Missouri St.
|2
|29
|151
|0
|0
|0
|12
|180
|90.00
|P.Navarro, Ohio
|2
|180
|0
|0
|0
|0
|28
|180
|90.00
|D.Reynolds, N. Illinois
|2
|0
|0
|0
|180
|0
|6
|180
|90.00
|G.Sands, FAU
|2
|127
|47
|0
|6
|0
|28
|180
|90.00
|B.Spalding, East Carolina
|2
|0
|178
|0
|0
|0
|9
|178
|89.00
|D.Faupel, New Mexico St.
|2
|0
|177
|0
|0
|0
|13
|177
|88.50
|J.Retzlaff, Tulane
|2
|177
|0
|0
|0
|0
|23
|177
|88.50
|B.Brown, LSU
|2
|15
|119
|0
|42
|0
|15
|176
|88.00
|C.Culliver, North Carolina
|2
|0
|74
|0
|102
|0
|8
|176
|88.00
|S.McGowan, Kentucky
|2
|171
|5
|0
|0
|0
|34
|176
|88.00
|L.Avant, Colorado St.
|2
|80
|0
|0
|95
|0
|18
|175
|87.50
|A.Evans, Mississippi St.
|2
|0
|144
|31
|0
|0
|17
|175
|87.50
|P.Livingstone, Texas
|2
|0
|175
|0
|0
|0
|6
|175
|87.50
|J.Bradley, UNLV
|3
|0
|262
|0
|0
|0
|13
|262
|87.33
|B.Hills, Akron
|1
|0
|0
|0
|87
|0
|5
|87
|87.00
|A.Raymond, Rutgers
|1
|87
|0
|0
|0
|0
|14
|87
|87.00
|T.Reddicks, Oregon St.
|2
|0
|174
|0
|0
|0
|12
|174
|87.00
|C.Wright, N. Illinois
|2
|167
|7
|0
|0
|0
|41
|174
|87.00
|E.Henderson, Kansas
|3
|0
|183
|0
|77
|0
|16
|260
|86.67
|S.Bangura, Ohio
|2
|152
|21
|0
|0
|0
|40
|173
|86.50
|A.Flora, Iowa St.
|2
|0
|0
|117
|56
|0
|5
|173
|86.50
|M.Toney, Miami
|2
|0
|162
|11
|0
|0
|14
|173
|86.50
|A.Anderson, LSU
|2
|0
|172
|0
|0
|0
|14
|172
|86.00
|M.Fletcher, Miami
|2
|152
|20
|0
|0
|0
|28
|172
|86.00
|T.Johnson, N. Illinois
|2
|153
|19
|0
|0
|0
|35
|172
|86.00
|M.Hosley, Georgia Tech
|2
|147
|24
|0
|0
|0
|17
|171
|85.50
|J.Bermudez, Temple
|2
|0
|111
|59
|0
|0
|11
|170
|85.00
|S.Gaines, Boise St.
|2
|142
|28
|0
|0
|0
|28
|170
|85.00
|O.Kelly, Michigan St.
|2
|7
|135
|28
|0
|0
|17
|170
|85.00
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|0
|85
|0
|0
|0
|4
|85
|85.00
|R.Williams, Pittsburgh
|2
|4
|166
|0
|0
|0
|8
|170
|85.00
|G.Benyard, Kennesaw St.
|2
|9
|154
|6
|0
|0
|9
|169
|84.50
|T.Jones, Old Dominion
|2
|163
|6
|0
|0
|0
|6
|169
|84.50
|T.Peyton, Georgia St.
|2
|55
|0
|0
|114
|0
|10
|169
|84.50
|T.Richard, Boston College
|2
|103
|66
|0
|0
|0
|36
|169
|84.50
|C.Vaughn, West Virginia
|2
|0
|169
|0
|0
|0
|10
|169
|84.50
|D.Alston, Auburn
|1
|84
|0
|0
|0
|0
|16
|84
|84.00
|J.Napier, San Diego St.
|2
|4
|87
|77
|0
|0
|19
|168
|84.00
|S.Thomas, Tennessee
|2
|161
|7
|0
|0
|0
|25
|168
|84.00
|O.Cooper, Indiana
|2
|75
|92
|0
|0
|0
|4
|167
|83.50
|C.Purdy, Nevada
|2
|167
|0
|0
|0
|0
|35
|167
|83.50
|O.Adaway, South Carolina
|1
|60
|23
|0
|0
|0
|16
|83
|83.00
|D.McClellan, Missouri
|1
|0
|0
|0
|0
|83
|1
|83
|83.00
|K.Raphael, California
|2
|168
|-2
|0
|0
|0
|30
|166
|83.00
|A.Henderson, Buffalo
|2
|123
|42
|0
|0
|0
|37
|165
|82.50
|Z.Branch, Georgia
|2
|-1
|112
|33
|20
|0
|12
|164
|82.00
|W.Parker, Utah
|2
|112
|52
|0
|0
|0
|18
|164
|82.00
|J.Brown, Kansas St.
|3
|29
|216
|0
|0
|0
|21
|245
|81.67
|L.Beebe, Indiana
|2
|163
|0
|0
|0
|0
|22
|163
|81.50
|J.Brady, Indiana
|2
|0
|20
|143
|0
|0
|7
|163
|81.50
|J.Dupree, Colorado St.
|2
|150
|13
|0
|0
|0
|32
|163
|81.50
|D.Villari, Syracuse
|2
|4
|159
|0
|0
|0
|15
|163
|81.50
|J.Cooper, SMU
|2
|0
|162
|0
|0
|0
|7
|162
|81.00
|Q.Craig, Arizona
|2
|156
|6
|0
|0
|0
|17
|162
|81.00
|J.Lucas, Florida St.
|2
|45
|71
|24
|22
|0
|16
|162
|81.00
|D.Miles, W. Michigan
|2
|44
|0
|0
|118
|0
|19
|162
|81.00
