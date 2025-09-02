Live Radio
NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
H.Beatty, Illinois 1 0 108 133 0 0 9 241 241.00
J.Coleman, Washington 1 177 22 0 26 0 26 225 225.00
C.Ross, Virginia 1 0 124 0 100 0 9 224 224.00
C.Lacy, Louisville 1 -6 62 125 23 0 10 204 204.00
T.Meadows, Troy 1 186 12 0 0 0 24 198 198.00
C.Durr, Wyoming 1 1 190 0 0 0 9 191 191.00
K.Johnson, Pittsburgh 1 0 47 64 78 0 8 189 189.00
D.Scudero, San Jose St. 1 0 189 0 0 0 9 189 189.00
L.Pare, Texas State 1 167 20 0 0 0 13 187 187.00
K.Wilson, Baylor 1 0 134 0 53 0 10 187 187.00
M.Davis, Utah St. 1 88 61 0 35 0 20 184 184.00
C.Pettaway, Bowling Green 1 35 -7 0 153 0 11 181 181.00
H.Wallace, Mississippi 1 0 130 50 0 0 9 180 180.00
B.Woodson, Navy 1 180 0 0 0 0 7 180 180.00
C.Joseph, Old Dominion 1 179 0 0 0 0 10 179 179.00
S.Beebe, UAB 1 51 16 0 110 0 14 177 177.00
J.De Jesus, California 1 0 26 73 78 0 10 177 177.00
D.Taylor, Minnesota 1 141 36 0 0 0 34 177 177.00
Q.Brown, Duke 1 0 93 82 0 0 10 175 175.00
M.Brown, Uconn 1 83 3 0 84 0 14 170 170.00
R.Henry, UTSA 1 177 -9 0 0 0 19 168 168.00
K.Concepcion, Texas A&M 1 0 72 94 0 0 5 166 166.00
J.Jackson, UAB 1 166 0 0 0 0 17 166 166.00
J.Haynes, Michigan 1 159 6 0 0 0 18 165 165.00
W.Knight, James Madison 1 89 20 3 46 0 13 158 158.00
C.Harris, Air Force 1 66 83 7 0 0 12 156 156.00
H.King, Georgia Tech 1 156 0 0 0 0 19 156 156.00
Q.Jackson, Rice 1 119 -6 3 37 0 26 153 153.00
A.Mohammed, Washington 1 25 38 0 87 0 12 150 150.00
M.Montgomery, UCF 1 79 71 0 0 0 24 150 150.00
G.Bernard, Alabama 1 3 146 0 0 0 9 149 149.00
V.Brown, Florida 1 0 79 45 25 0 7 149 149.00
R.Hemby, Indiana 1 111 9 0 28 0 25 148 148.00
D.Richardson, Tulsa 1 142 6 0 0 0 21 148 148.00
D.Reid, Pittsburgh 1 66 2 79 0 0 12 147 147.00
K.Brown, Arizona St. 1 73 72 0 0 0 13 145 145.00
L.Martin, BYU 1 131 12 0 0 0 9 143 143.00
R.Dubinion, Appalachian St. 1 111 31 0 0 0 27 142 142.00
J.Barnes, Appalachian St. 1 0 134 6 1 0 11 141 141.00
J.Tyson, Arizona St. 1 0 141 0 0 0 12 141 141.00
D.Reynolds, N. Illinois 1 0 0 0 139 0 4 139 139.00
T.Walker, Oregon St. 1 0 136 3 0 0 10 139 139.00
L.Bond, Boston College 1 0 138 0 0 0 11 138 138.00
J.Arnold, Auburn 1 137 0 0 0 0 16 137 137.00
J.Dwyer, TCU 1 0 136 0 0 0 9 136 136.00
S.Bell, Uconn 1 0 135 0 0 0 4 135 135.00
E.Heidenreich, Navy 1 70 65 0 0 0 15 135 135.00
E.Johnson, Nebraska 1 108 27 0 0 0 32 135 135.00
K.Barnes, TCU 1 113 21 0 0 0 14 134 134.00
M.Johnson, Missouri 1 0 134 0 0 0 5 134 134.00
J.Platt, FAU 1 0 0 0 134 0 5 134 134.00
J.Ducker, Temple 1 128 5 0 0 0 21 133 133.00
M.Lemon, Southern Cal 1 0 90 0 43 0 9 133 133.00
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 1 113 20 0 0 0 13 133 133.00
B.Donelson, Fresno St. 2 201 64 0 0 0 39 265 132.50
J.Gibson, Umass 1 0 132 0 0 0 12 132 132.00
S.Scott, Wyoming 1 132 0 0 0 0 29 132 132.00
J.Bradley, UNLV 2 0 256 0 0 0 12 256 128.00
D.Dowdell, Kentucky 1 129 -1 0 0 0 15 128 128.00
K.Bullock, South Alabama 1 127 0 0 0 0 23 127 127.00
C.Wolford, Kent St. 1 1 109 0 17 0 5 127 127.00
D.Bishop, Tennessee 1 82 44 0 0 0 13 126 126.00
I.Brown, Louisville 1 126 0 0 0 0 6 126 126.00
C.Vaughn, West Virginia 1 0 126 0 0 0 7 126 126.00
Q.Craig, Arizona 1 125 0 0 0 0 8 125 125.00
E.Sanders, Southern Cal 1 33 73 0 19 0 7 125 125.00
X.Williams, Iowa 1 122 3 0 0 0 12 125 125.00
N.Short, Army 1 43 81 0 0 0 17 124 124.00
A.Laughery, Illinois 1 101 22 0 0 0 11 123 123.00
M.Craver, Texas A&M 1 0 122 0 0 0 8 122 122.00
O.Blake, Arkansas 1 0 121 0 0 0 7 121 121.00
R.Brinson, SMU 1 0 121 0 0 0 7 121 121.00
W.Grimes, NC State 1 0 121 0 0 0 4 121 121.00
T.Bussey, Texas A&M 1 0 5 48 67 0 6 120 120.00
Z.Branch, Georgia 1 0 95 24 0 0 6 119 119.00
K.Lewis, Oklahoma 1 0 119 0 0 0 9 119 119.00
C.Cook, Jacksonville St. 1 75 43 0 0 0 21 118 118.00
C.Barkate, Duke 1 0 117 0 0 0 5 117 117.00
J.Brady, Indiana 1 0 8 108 0 0 5 116 116.00
J.Thomas, UNLV 2 212 19 0 0 0 24 231 115.50
C.Edwards, Uconn 1 115 0 0 0 0 6 115 115.00
M.Ford, Stanford 1 113 2 0 0 0 28 115 115.00
C.Hendricks, Ohio 1 0 115 0 0 0 9 115 115.00
K.Singleton, South Florida 1 0 93 0 0 0 6 115 115.00
B.Sparks, Texas State 1 0 82 33 0 0 9 115 115.00
D.Voisin, South Alabama 1 0 69 46 0 0 8 115 115.00
K.Duplessis, Delaware 1 7 89 0 17 0 9 113 113.00
D.McMillan, E. Michigan 1 78 35 0 0 0 12 113 113.00
K.Odom, UTEP 1 16 97 0 0 0 11 113 113.00
J.Retzlaff, Tulane 1 113 0 0 0 0 10 113 113.00
G.Benyard, Kennesaw St. 1 9 103 0 0 0 6 112 112.00
I.Hooks, UAB 1 0 73 38 1 0 10 112 112.00
N.Biggins, Cent. Michigan 1 102 9 0 0 0 19 111 111.00
G.Burrell, Texas State 1 79 31 0 0 0 9 110 110.00
X.Turner-Bradshaw, Marshall 1 0 58 0 52 0 6 110 110.00
S.Alexander, Vanderbilt 1 83 26 0 0 0 14 109 109.00
N.Whittington, Oregon 1 68 0 0 41 0 12 109 109.00
J.Brown, Kansas St. 2 29 187 0 0 0 18 216 108.00
J.Gray, Liberty 1 39 14 0 55 0 11 108 108.00
K.Lacy, Mississippi 1 108 0 0 0 0 16 108 108.00
M.Turner, Tulane 1 86 4 0 18 0 16 108 108.00
L.Avant, Colorado St. 1 12 0 0 95 0 7 107 107.00
R.Brown, Arizona St. 1 38 13 31 24 0 11 106 106.00
H.Smothers, NC State 1 76 30 0 0 0 26 106 106.00
C.Jnopierre, FIU 1 0 0 2 103 0 6 105 105.00
L.Sutton, San Diego St. 1 100 5 0 0 0 24 105 105.00
M.Washington, Arkansas 1 79 26 0 0 0 11 105 105.00
J.White, West Virginia 1 93 12 0 0 0 20 105 105.00
J.Baugh, Florida 1 104 0 0 0 0 9 104 104.00
D.Mockobee, Purdue 1 59 45 0 0 0 16 104 104.00
T.Richardson, Vanderbilt 1 1 74 0 29 0 7 104 104.00
D.Boston, Washington 1 0 92 11 0 0 7 103 103.00
O.Kelly, Michigan St. 1 8 75 20 0 0 9 103 103.00
K.Brown, Louisville 1 25 12 0 65 0 9 102 102.00
A.Branch, Purdue 1 0 101 0 0 0 3 101 101.00
D.Burks, Oklahoma 1 12 88 0 0 0 8 100 100.00
D.Clark, Kent St. 1 0 0 0 100 0 1 100 100.00
D.Coleman, Army 1 100 0 0 0 0 25 100 100.00
A.Hardy, Missouri 1 100 0 0 0 0 10 100 100.00
I.Strong, Rutgers 1 0 100 0 0 0 7 100 100.00
Q.Wisner, Texas 1 80 5 0 15 0 18 100 100.00
A.Anderson, LSU 1 0 99 0 0 0 6 99 99.00
T.Cornist, Cent. Michigan 1 99 0 0 0 0 13 99 99.00
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
D.Faupel, New Mexico St. 1 0 99 0 0 0 5 99 99.00
N.Harbor, South Carolina 1 0 99 0 0 0 3 99 99.00
A.Tecza, Navy 1 89 10 0 0 0 16 99 99.00
S.Thomas, Tennessee 1 92 7 0 0 0 13 99 99.00
M.Trigg, Baylor 1 0 99 0 0 0 7 99 99.00
K.Coleman, Missouri 1 0 48 50 0 0 8 98 98.00
J.Conner, East Carolina 1 0 98 0 0 0 2 98 98.00
C.Dorner, North Texas 1 0 98 0 0 0 7 98 98.00
M.Frazier, Michigan St. 1 103 -5 0 0 0 15 98 98.00
D.Hill, Oregon 1 48 0 0 50 0 7 98 98.00
C.Milliner, UAB 1 0 98 0 0 0 5 98 98.00
B.Noernberg, Kansas St. 2 0 0 0 196 0 8 196 98.00
R.Pleasant, Auburn 1 0 0 0 98 0 1 98 98.00
S.Smith, Memphis 1 60 2 16 20 0 12 98 98.00
T.Pena, Penn St. 1 13 74 10 0 0 10 97 97.00
E.Raridon, Notre Dame 1 0 97 0 0 0 5 97 97.00
B.Spalding, East Carolina 1 0 97 0 0 0 6 97 97.00
B.Staley, Tennessee 1 0 95 2 0 0 5 97 97.00
W.Young, North Texas 1 0 97 0 0 0 4 97 97.00
C.Durham, LSU 1 74 22 0 0 0 20 96 96.00
C.Nimrod, South Florida 1 0 96 0 0 0 3 96 96.00
G.Pettaway, James Madison 1 99 -3 0 0 0 11 96 96.00
D.Pough, Boston College 1 0 96 0 0 0 3 96 96.00
B.Sorsby, Cincinnati 1 96 0 0 0 0 13 96 96.00
A.Moses, SMU 1 0 0 0 0 95 1 95 95.00
D.Rogers, N. Illinois 1 22 73 0 0 0 8 95 95.00
M.Henry, W. Kentucky 2 0 189 0 0 0 10 189 94.50
D.Greene, Virginia Tech 1 0 94 0 0 0 3 94 94.00
R.Griffin, Umass 1 94 0 0 0 0 10 94 94.00
T.Peyton, Georgia St. 1 55 0 0 39 0 6 94 94.00
T.Harris, Virginia 1 0 93 0 0 0 3 93 93.00
T.Hoffmann, NC State 1 0 93 0 0 0 5 93 93.00
M.Klein, Michigan 1 0 93 0 0 0 6 93 93.00
P.Navarro, Ohio 1 93 0 0 0 0 9 93 93.00
K.Black, Indiana 1 92 0 0 0 0 17 92 92.00
J.Dupree, Colorado St. 1 92 0 0 0 0 17 92 92.00
C.Hagen, BYU 1 57 35 0 0 0 4 92 92.00
J.Haynes, Georgia Tech 1 65 27 0 0 0 17 92 92.00
J.Thaw, Delaware 1 0 92 0 0 0 8 92 92.00
B.Thompson, Mississippi St. 1 0 92 0 0 0 7 92 92.00
S.Bangura, Ohio 1 86 5 0 0 0 17 91 91.00
D.Booth, Mississippi St. 1 79 12 0 0 0 17 91 91.00
L.Diggs, Mississippi 1 91 0 0 0 0 7 91 91.00
M.Toney, Miami 1 0 82 9 0 0 7 91 91.00
Y.Willis, Syracuse 1 91 0 0 0 0 23 91 91.00
C.Dickey, Texas Tech 1 90 0 0 0 0 12 90 90.00
J.Kanak, Oklahoma 1 0 90 0 0 0 5 90 90.00
K.Hudson, Penn St. 1 0 89 0 0 0 6 89 89.00
J.Jenkins, Texas State 1 74 0 0 15 0 6 89 89.00
P.Fox, West Virginia 1 0 0 52 36 0 6 88 88.00
J.Lucas, Florida St. 1 22 66 0 0 0 9 88 88.00
K.Mack, Penn St. 1 0 0 0 88 0 2 88 88.00
J.Napier, San Diego St. 1 0 15 73 0 0 9 88 88.00
H.Reed, Army 1 88 0 0 0 0 19 88 88.00
D.Stroman, Appalachian St. 1 0 88 0 0 0 8 88 88.00
J.Vandeross, Toledo 1 0 88 0 0 0 7 88 88.00
J.Bermudez, Temple 1 0 87 0 0 0 7 87 87.00
D.Dampier, Utah 1 87 0 0 0 0 16 87 87.00
E.Messer, FAU 1 0 87 0 0 0 15 87 87.00
A.Raymond, Rutgers 1 87 0 0 0 0 14 87 87.00
A.Flora, Iowa St. 2 0 0 117 56 0 5 173 86.50
P.Jones, Duke 1 28 0 0 58 0 9 86 86.00
E.Stowers, Vanderbilt 1 0 86 0 0 0 4 86 86.00
C.Barnes, Wake Forest 1 15 23 0 47 0 6 85 85.00
B.Brooks, W. Michigan 1 0 85 0 0 0 3 85 85.00
P.Clarke, Temple 1 0 85 0 0 0 4 85 85.00
C.Cobb, Arkansas St. 1 0 85 0 0 0 5 85 85.00
D.Sheffield, Rutgers 1 0 85 0 0 0 4 85 85.00
S.Snowden, Utah 1 15 51 0 19 0 12 85 85.00
D.Alston, Auburn 1 84 0 0 0 0 16 84 84.00
E.Henderson, Kansas 2 0 154 0 14 0 10 168 84.00
J.Middlebrook, Middle Tennessee 1 48 21 15 0 0 16 84 84.00
J.Shipp, North Carolina 1 0 84 0 0 0 4 84 84.00
O.Adaway, South Carolina 1 60 23 0 0 0 16 83 83.00
C.Culliver, North Carolina 1 0 0 0 83 0 4 83 83.00
T.Grizzell, California 1 0 83 0 0 0 5 83 83.00

