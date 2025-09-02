NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|H.Beatty, Illinois
|1
|0
|108
|133
|0
|0
|9
|241
|241.00
|J.Coleman, Washington
|1
|177
|22
|0
|26
|0
|26
|225
|225.00
|C.Ross, Virginia
|1
|0
|124
|0
|100
|0
|9
|224
|224.00
|C.Lacy, Louisville
|1
|-6
|62
|125
|23
|0
|10
|204
|204.00
|T.Meadows, Troy
|1
|186
|12
|0
|0
|0
|24
|198
|198.00
|C.Durr, Wyoming
|1
|1
|190
|0
|0
|0
|9
|191
|191.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|1
|0
|47
|64
|78
|0
|8
|189
|189.00
|D.Scudero, San Jose St.
|1
|0
|189
|0
|0
|0
|9
|189
|189.00
|L.Pare, Texas State
|1
|167
|20
|0
|0
|0
|13
|187
|187.00
|K.Wilson, Baylor
|1
|0
|134
|0
|53
|0
|10
|187
|187.00
|M.Davis, Utah St.
|1
|88
|61
|0
|35
|0
|20
|184
|184.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|1
|35
|-7
|0
|153
|0
|11
|181
|181.00
|H.Wallace, Mississippi
|1
|0
|130
|50
|0
|0
|9
|180
|180.00
|B.Woodson, Navy
|1
|180
|0
|0
|0
|0
|7
|180
|180.00
|C.Joseph, Old Dominion
|1
|179
|0
|0
|0
|0
|10
|179
|179.00
|S.Beebe, UAB
|1
|51
|16
|0
|110
|0
|14
|177
|177.00
|J.De Jesus, California
|1
|0
|26
|73
|78
|0
|10
|177
|177.00
|D.Taylor, Minnesota
|1
|141
|36
|0
|0
|0
|34
|177
|177.00
|Q.Brown, Duke
|1
|0
|93
|82
|0
|0
|10
|175
|175.00
|M.Brown, Uconn
|1
|83
|3
|0
|84
|0
|14
|170
|170.00
|R.Henry, UTSA
|1
|177
|-9
|0
|0
|0
|19
|168
|168.00
|K.Concepcion, Texas A&M
|1
|0
|72
|94
|0
|0
|5
|166
|166.00
|J.Jackson, UAB
|1
|166
|0
|0
|0
|0
|17
|166
|166.00
|J.Haynes, Michigan
|1
|159
|6
|0
|0
|0
|18
|165
|165.00
|W.Knight, James Madison
|1
|89
|20
|3
|46
|0
|13
|158
|158.00
|C.Harris, Air Force
|1
|66
|83
|7
|0
|0
|12
|156
|156.00
|H.King, Georgia Tech
|1
|156
|0
|0
|0
|0
|19
|156
|156.00
|Q.Jackson, Rice
|1
|119
|-6
|3
|37
|0
|26
|153
|153.00
|A.Mohammed, Washington
|1
|25
|38
|0
|87
|0
|12
|150
|150.00
|M.Montgomery, UCF
|1
|79
|71
|0
|0
|0
|24
|150
|150.00
|G.Bernard, Alabama
|1
|3
|146
|0
|0
|0
|9
|149
|149.00
|V.Brown, Florida
|1
|0
|79
|45
|25
|0
|7
|149
|149.00
|R.Hemby, Indiana
|1
|111
|9
|0
|28
|0
|25
|148
|148.00
|D.Richardson, Tulsa
|1
|142
|6
|0
|0
|0
|21
|148
|148.00
|D.Reid, Pittsburgh
|1
|66
|2
|79
|0
|0
|12
|147
|147.00
|K.Brown, Arizona St.
|1
|73
|72
|0
|0
|0
|13
|145
|145.00
|L.Martin, BYU
|1
|131
|12
|0
|0
|0
|9
|143
|143.00
|R.Dubinion, Appalachian St.
|1
|111
|31
|0
|0
|0
|27
|142
|142.00
|J.Barnes, Appalachian St.
|1
|0
|134
|6
|1
|0
|11
|141
|141.00
|J.Tyson, Arizona St.
|1
|0
|141
|0
|0
|0
|12
|141
|141.00
|D.Reynolds, N. Illinois
|1
|0
|0
|0
|139
|0
|4
|139
|139.00
|T.Walker, Oregon St.
|1
|0
|136
|3
|0
|0
|10
|139
|139.00
|L.Bond, Boston College
|1
|0
|138
|0
|0
|0
|11
|138
|138.00
|J.Arnold, Auburn
|1
|137
|0
|0
|0
|0
|16
|137
|137.00
|J.Dwyer, TCU
|1
|0
|136
|0
|0
|0
|9
|136
|136.00
|S.Bell, Uconn
|1
|0
|135
|0
|0
|0
|4
|135
|135.00
|E.Heidenreich, Navy
|1
|70
|65
|0
|0
|0
|15
|135
|135.00
|E.Johnson, Nebraska
|1
|108
|27
|0
|0
|0
|32
|135
|135.00
|K.Barnes, TCU
|1
|113
|21
|0
|0
|0
|14
|134
|134.00
|M.Johnson, Missouri
|1
|0
|134
|0
|0
|0
|5
|134
|134.00
|J.Platt, FAU
|1
|0
|0
|0
|134
|0
|5
|134
|134.00
|J.Ducker, Temple
|1
|128
|5
|0
|0
|0
|21
|133
|133.00
|M.Lemon, Southern Cal
|1
|0
|90
|0
|43
|0
|9
|133
|133.00
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|1
|113
|20
|0
|0
|0
|13
|133
|133.00
|B.Donelson, Fresno St.
|2
|201
|64
|0
|0
|0
|39
|265
|132.50
|J.Gibson, Umass
|1
|0
|132
|0
|0
|0
|12
|132
|132.00
|S.Scott, Wyoming
|1
|132
|0
|0
|0
|0
|29
|132
|132.00
|J.Bradley, UNLV
|2
|0
|256
|0
|0
|0
|12
|256
|128.00
|D.Dowdell, Kentucky
|1
|129
|-1
|0
|0
|0
|15
|128
|128.00
|K.Bullock, South Alabama
|1
|127
|0
|0
|0
|0
|23
|127
|127.00
|C.Wolford, Kent St.
|1
|1
|109
|0
|17
|0
|5
|127
|127.00
|D.Bishop, Tennessee
|1
|82
|44
|0
|0
|0
|13
|126
|126.00
|I.Brown, Louisville
|1
|126
|0
|0
|0
|0
|6
|126
|126.00
|C.Vaughn, West Virginia
|1
|0
|126
|0
|0
|0
|7
|126
|126.00
|Q.Craig, Arizona
|1
|125
|0
|0
|0
|0
|8
|125
|125.00
|E.Sanders, Southern Cal
|1
|33
|73
|0
|19
|0
|7
|125
|125.00
|X.Williams, Iowa
|1
|122
|3
|0
|0
|0
|12
|125
|125.00
|N.Short, Army
|1
|43
|81
|0
|0
|0
|17
|124
|124.00
|A.Laughery, Illinois
|1
|101
|22
|0
|0
|0
|11
|123
|123.00
|M.Craver, Texas A&M
|1
|0
|122
|0
|0
|0
|8
|122
|122.00
|O.Blake, Arkansas
|1
|0
|121
|0
|0
|0
|7
|121
|121.00
|R.Brinson, SMU
|1
|0
|121
|0
|0
|0
|7
|121
|121.00
|W.Grimes, NC State
|1
|0
|121
|0
|0
|0
|4
|121
|121.00
|T.Bussey, Texas A&M
|1
|0
|5
|48
|67
|0
|6
|120
|120.00
|Z.Branch, Georgia
|1
|0
|95
|24
|0
|0
|6
|119
|119.00
|K.Lewis, Oklahoma
|1
|0
|119
|0
|0
|0
|9
|119
|119.00
|C.Cook, Jacksonville St.
|1
|75
|43
|0
|0
|0
|21
|118
|118.00
|C.Barkate, Duke
|1
|0
|117
|0
|0
|0
|5
|117
|117.00
|J.Brady, Indiana
|1
|0
|8
|108
|0
|0
|5
|116
|116.00
|J.Thomas, UNLV
|2
|212
|19
|0
|0
|0
|24
|231
|115.50
|C.Edwards, Uconn
|1
|115
|0
|0
|0
|0
|6
|115
|115.00
|M.Ford, Stanford
|1
|113
|2
|0
|0
|0
|28
|115
|115.00
|C.Hendricks, Ohio
|1
|0
|115
|0
|0
|0
|9
|115
|115.00
|K.Singleton, South Florida
|1
|0
|93
|0
|0
|0
|6
|115
|115.00
|B.Sparks, Texas State
|1
|0
|82
|33
|0
|0
|9
|115
|115.00
|D.Voisin, South Alabama
|1
|0
|69
|46
|0
|0
|8
|115
|115.00
|K.Duplessis, Delaware
|1
|7
|89
|0
|17
|0
|9
|113
|113.00
|D.McMillan, E. Michigan
|1
|78
|35
|0
|0
|0
|12
|113
|113.00
|K.Odom, UTEP
|1
|16
|97
|0
|0
|0
|11
|113
|113.00
|J.Retzlaff, Tulane
|1
|113
|0
|0
|0
|0
|10
|113
|113.00
|G.Benyard, Kennesaw St.
|1
|9
|103
|0
|0
|0
|6
|112
|112.00
|I.Hooks, UAB
|1
|0
|73
|38
|1
|0
|10
|112
|112.00
|N.Biggins, Cent. Michigan
|1
|102
|9
|0
|0
|0
|19
|111
|111.00
|G.Burrell, Texas State
|1
|79
|31
|0
|0
|0
|9
|110
|110.00
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|1
|0
|58
|0
|52
|0
|6
|110
|110.00
|S.Alexander, Vanderbilt
|1
|83
|26
|0
|0
|0
|14
|109
|109.00
|N.Whittington, Oregon
|1
|68
|0
|0
|41
|0
|12
|109
|109.00
|J.Brown, Kansas St.
|2
|29
|187
|0
|0
|0
|18
|216
|108.00
|J.Gray, Liberty
|1
|39
|14
|0
|55
|0
|11
|108
|108.00
|K.Lacy, Mississippi
|1
|108
|0
|0
|0
|0
|16
|108
|108.00
|M.Turner, Tulane
|1
|86
|4
|0
|18
|0
|16
|108
|108.00
|L.Avant, Colorado St.
|1
|12
|0
|0
|95
|0
|7
|107
|107.00
|R.Brown, Arizona St.
|1
|38
|13
|31
|24
|0
|11
|106
|106.00
|H.Smothers, NC State
|1
|76
|30
|0
|0
|0
|26
|106
|106.00
|C.Jnopierre, FIU
|1
|0
|0
|2
|103
|0
|6
|105
|105.00
|L.Sutton, San Diego St.
|1
|100
|5
|0
|0
|0
|24
|105
|105.00
|M.Washington, Arkansas
|1
|79
|26
|0
|0
|0
|11
|105
|105.00
|J.White, West Virginia
|1
|93
|12
|0
|0
|0
|20
|105
|105.00
|J.Baugh, Florida
|1
|104
|0
|0
|0
|0
|9
|104
|104.00
|D.Mockobee, Purdue
|1
|59
|45
|0
|0
|0
|16
|104
|104.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|1
|1
|74
|0
|29
|0
|7
|104
|104.00
|D.Boston, Washington
|1
|0
|92
|11
|0
|0
|7
|103
|103.00
|O.Kelly, Michigan St.
|1
|8
|75
|20
|0
|0
|9
|103
|103.00
|K.Brown, Louisville
|1
|25
|12
|0
|65
|0
|9
|102
|102.00
|A.Branch, Purdue
|1
|0
|101
|0
|0
|0
|3
|101
|101.00
|D.Burks, Oklahoma
|1
|12
|88
|0
|0
|0
|8
|100
|100.00
|D.Clark, Kent St.
|1
|0
|0
|0
|100
|0
|1
|100
|100.00
|D.Coleman, Army
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|25
|100
|100.00
|A.Hardy, Missouri
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|10
|100
|100.00
|I.Strong, Rutgers
|1
|0
|100
|0
|0
|0
|7
|100
|100.00
|Q.Wisner, Texas
|1
|80
|5
|0
|15
|0
|18
|100
|100.00
|A.Anderson, LSU
|1
|0
|99
|0
|0
|0
|6
|99
|99.00
|T.Cornist, Cent. Michigan
|1
|99
|0
|0
|0
|0
|13
|99
|99.00
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|D.Faupel, New Mexico St.
|1
|0
|99
|0
|0
|0
|5
|99
|99.00
|N.Harbor, South Carolina
|1
|0
|99
|0
|0
|0
|3
|99
|99.00
|A.Tecza, Navy
|1
|89
|10
|0
|0
|0
|16
|99
|99.00
|S.Thomas, Tennessee
|1
|92
|7
|0
|0
|0
|13
|99
|99.00
|M.Trigg, Baylor
|1
|0
|99
|0
|0
|0
|7
|99
|99.00
|K.Coleman, Missouri
|1
|0
|48
|50
|0
|0
|8
|98
|98.00
|J.Conner, East Carolina
|1
|0
|98
|0
|0
|0
|2
|98
|98.00
|C.Dorner, North Texas
|1
|0
|98
|0
|0
|0
|7
|98
|98.00
|M.Frazier, Michigan St.
|1
|103
|-5
|0
|0
|0
|15
|98
|98.00
|D.Hill, Oregon
|1
|48
|0
|0
|50
|0
|7
|98
|98.00
|C.Milliner, UAB
|1
|0
|98
|0
|0
|0
|5
|98
|98.00
|B.Noernberg, Kansas St.
|2
|0
|0
|0
|196
|0
|8
|196
|98.00
|R.Pleasant, Auburn
|1
|0
|0
|0
|98
|0
|1
|98
|98.00
|S.Smith, Memphis
|1
|60
|2
|16
|20
|0
|12
|98
|98.00
|T.Pena, Penn St.
|1
|13
|74
|10
|0
|0
|10
|97
|97.00
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|0
|97
|0
|0
|0
|5
|97
|97.00
|B.Spalding, East Carolina
|1
|0
|97
|0
|0
|0
|6
|97
|97.00
|B.Staley, Tennessee
|1
|0
|95
|2
|0
|0
|5
|97
|97.00
|W.Young, North Texas
|1
|0
|97
|0
|0
|0
|4
|97
|97.00
|C.Durham, LSU
|1
|74
|22
|0
|0
|0
|20
|96
|96.00
|C.Nimrod, South Florida
|1
|0
|96
|0
|0
|0
|3
|96
|96.00
|G.Pettaway, James Madison
|1
|99
|-3
|0
|0
|0
|11
|96
|96.00
|D.Pough, Boston College
|1
|0
|96
|0
|0
|0
|3
|96
|96.00
|B.Sorsby, Cincinnati
|1
|96
|0
|0
|0
|0
|13
|96
|96.00
|A.Moses, SMU
|1
|0
|0
|0
|0
|95
|1
|95
|95.00
|D.Rogers, N. Illinois
|1
|22
|73
|0
|0
|0
|8
|95
|95.00
|M.Henry, W. Kentucky
|2
|0
|189
|0
|0
|0
|10
|189
|94.50
|D.Greene, Virginia Tech
|1
|0
|94
|0
|0
|0
|3
|94
|94.00
|R.Griffin, Umass
|1
|94
|0
|0
|0
|0
|10
|94
|94.00
|T.Peyton, Georgia St.
|1
|55
|0
|0
|39
|0
|6
|94
|94.00
|T.Harris, Virginia
|1
|0
|93
|0
|0
|0
|3
|93
|93.00
|T.Hoffmann, NC State
|1
|0
|93
|0
|0
|0
|5
|93
|93.00
|M.Klein, Michigan
|1
|0
|93
|0
|0
|0
|6
|93
|93.00
|P.Navarro, Ohio
|1
|93
|0
|0
|0
|0
|9
|93
|93.00
|K.Black, Indiana
|1
|92
|0
|0
|0
|0
|17
|92
|92.00
|J.Dupree, Colorado St.
|1
|92
|0
|0
|0
|0
|17
|92
|92.00
|C.Hagen, BYU
|1
|57
|35
|0
|0
|0
|4
|92
|92.00
|J.Haynes, Georgia Tech
|1
|65
|27
|0
|0
|0
|17
|92
|92.00
|J.Thaw, Delaware
|1
|0
|92
|0
|0
|0
|8
|92
|92.00
|B.Thompson, Mississippi St.
|1
|0
|92
|0
|0
|0
|7
|92
|92.00
|S.Bangura, Ohio
|1
|86
|5
|0
|0
|0
|17
|91
|91.00
|D.Booth, Mississippi St.
|1
|79
|12
|0
|0
|0
|17
|91
|91.00
|L.Diggs, Mississippi
|1
|91
|0
|0
|0
|0
|7
|91
|91.00
|M.Toney, Miami
|1
|0
|82
|9
|0
|0
|7
|91
|91.00
|Y.Willis, Syracuse
|1
|91
|0
|0
|0
|0
|23
|91
|91.00
|C.Dickey, Texas Tech
|1
|90
|0
|0
|0
|0
|12
|90
|90.00
|J.Kanak, Oklahoma
|1
|0
|90
|0
|0
|0
|5
|90
|90.00
|K.Hudson, Penn St.
|1
|0
|89
|0
|0
|0
|6
|89
|89.00
|J.Jenkins, Texas State
|1
|74
|0
|0
|15
|0
|6
|89
|89.00
|P.Fox, West Virginia
|1
|0
|0
|52
|36
|0
|6
|88
|88.00
|J.Lucas, Florida St.
|1
|22
|66
|0
|0
|0
|9
|88
|88.00
|K.Mack, Penn St.
|1
|0
|0
|0
|88
|0
|2
|88
|88.00
|J.Napier, San Diego St.
|1
|0
|15
|73
|0
|0
|9
|88
|88.00
|H.Reed, Army
|1
|88
|0
|0
|0
|0
|19
|88
|88.00
|D.Stroman, Appalachian St.
|1
|0
|88
|0
|0
|0
|8
|88
|88.00
|J.Vandeross, Toledo
|1
|0
|88
|0
|0
|0
|7
|88
|88.00
|J.Bermudez, Temple
|1
|0
|87
|0
|0
|0
|7
|87
|87.00
|D.Dampier, Utah
|1
|87
|0
|0
|0
|0
|16
|87
|87.00
|E.Messer, FAU
|1
|0
|87
|0
|0
|0
|15
|87
|87.00
|A.Raymond, Rutgers
|1
|87
|0
|0
|0
|0
|14
|87
|87.00
|A.Flora, Iowa St.
|2
|0
|0
|117
|56
|0
|5
|173
|86.50
|P.Jones, Duke
|1
|28
|0
|0
|58
|0
|9
|86
|86.00
|E.Stowers, Vanderbilt
|1
|0
|86
|0
|0
|0
|4
|86
|86.00
|C.Barnes, Wake Forest
|1
|15
|23
|0
|47
|0
|6
|85
|85.00
|B.Brooks, W. Michigan
|1
|0
|85
|0
|0
|0
|3
|85
|85.00
|P.Clarke, Temple
|1
|0
|85
|0
|0
|0
|4
|85
|85.00
|C.Cobb, Arkansas St.
|1
|0
|85
|0
|0
|0
|5
|85
|85.00
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|0
|85
|0
|0
|0
|4
|85
|85.00
|S.Snowden, Utah
|1
|15
|51
|0
|19
|0
|12
|85
|85.00
|D.Alston, Auburn
|1
|84
|0
|0
|0
|0
|16
|84
|84.00
|E.Henderson, Kansas
|2
|0
|154
|0
|14
|0
|10
|168
|84.00
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|1
|48
|21
|15
|0
|0
|16
|84
|84.00
|J.Shipp, North Carolina
|1
|0
|84
|0
|0
|0
|4
|84
|84.00
|O.Adaway, South Carolina
|1
|60
|23
|0
|0
|0
|16
|83
|83.00
|C.Culliver, North Carolina
|1
|0
|0
|0
|83
|0
|4
|83
|83.00
|T.Grizzell, California
|1
|0
|83
|0
|0
|0
|5
|83
|83.00
