Live Radio
Home » Sports » NASCAR Craftsman Truck UNOH…

NASCAR Craftsman Truck UNOH 250 presented by Ohio Logistics Results

The Associated Press

September 11, 2025, 10:16 PM

Thursday

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (7) Layne Riggs, Ford, 250 laps, 51 points.

2. (19) Ben Rhodes, Ford, 250, 41.

3. (2) Corey Heim, Toyota, 250, 53.

4. (6) Ty Majeski, Ford, 250, 47.

5. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 250, 35.

6. (17) Tanner Gray, Toyota, 250, 31.

7. (23) Connor Mosack, Chevrolet, 250, 34.

8. (16) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 250, 30.

9. (18) Corey LaJoie, Chevrolet, 250, 28.

10. (20) Matt Crafton, Ford, 250, 27.

11. (5) Corey Day, Chevrolet, 250, 0.

12. (4) Kaden Honeycutt, Toyota, 250, 40.

13. (14) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 32.

14. (25) Parker Kligerman, Chevrolet, 249, 23.

15. (10) Rajah Caruth, Chevrolet, 249, 27.

16. (24) Matt Mills, Chevrolet, 249, 21.

17. (12) Dawson Sutton, Chevrolet, 249, 0.

18. (27) Conner Jones, Chevrolet, 249, 19.

19. (13) Bayley Currey, Chevrolet, 249, 19.

20. (3) Tyler Ankrum, Chevrolet, 249, 24.

21. (9) Grant Enfinger, Chevrolet, 249, 16.

22. (22) Jack Wood, Chevrolet, 249, 15.

23. (21) Cole Butcher, Toyota, 248, 14.

24. (15) Brent Crews, Toyota, 247, 13.

25. (26) Stefan Parsons, Chevrolet, 245, 12.

26. (31) Toni Breidinger, Toyota, 243, 11.

27. (33) Spencer Boyd, Chevrolet, 242, 10.

28. (32) Josh Reaume, Ford, 241, 9.

29. (30) Greg Van Alst, Toyota, 239, 8.

30. (8) Chandler Smith, Ford, 236, 7.

31. (29) Mason Maggio, Ford, 232, 0.

32. (28) Treyten Lapcevich, Chevrolet, garage, 227, 5.

33. (1) Jake Garcia, Ford, 219, 14.

34. (34) Norm Benning, Chevrolet, tooslow, 21, 3.

35. (36) Caleb Costner, Chevrolet, tooslow, 19, 2.

36. (35) Clayton Green, Ford, transmission, 9, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 91.172 mph.

Time of Race: 1 hour, 27 minutes, 42 seconds.

Margin of Victory: 0.759 seconds.

Caution Flags: 4 for 31 laps.

Lead Changes: 5 among 4 drivers.

Lap Leaders: J.Garcia 0; C.Heim 1-56; J.Garcia 57-70; C.Heim 71-136; C.Butcher 137-140; L.Riggs 141-250

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 2 times for 122 laps; L.Riggs, 1 time for 110 laps; J.Garcia, 1 time for 14 laps; C.Butcher, 1 time for 4 laps.

Wins: C.Heim, 8; L.Riggs, 2; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Heim, 2124; 2. L.Riggs, 2065; 3. D.Hemric, 2060; 4. G.Enfinger, 2057; 5. T.Ankrum, 2049; 6. T.Majeski, 2043; 7. R.Caruth, 2031; 8. J.Garcia, 2029; 9. C.Smith, 2027; 10. K.Honeycutt, 2022; 11. B.Rhodes, 517; 12. G.Ruggiero, 506; 13. T.Gray, 461; 14. C.Mosack, 409; 15. S.Friesen, 397; 16. M.Crafton, 380.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up