NASCAR Craftsman Truck EJP 175 Results

Saturday
At New Hampshire Motor Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.06 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Corey Heim, Toyota, 175 laps, 60 points.
2. (2) Chandler Smith, Ford, 175, 52.
3. (4) Layne Riggs, Ford, 175, 41.
4. (14) Giovanni Ruggiero, Toyota, 175, 39.
5. (3) Ty Majeski, Ford, 175, 40.
6. (16) Grant Enfinger, Chevrolet, 175, 32.
7. (15) Kaden Honeycutt, Toyota, 175, 37.
8. (8) Corey LaJoie, Chevrolet, 175, 34.
9. (28) Christian Eckes, Chevrolet, 175, 0.
10. (12) Rajah Caruth, Chevrolet, 175, 38.
11. (10) Tyler Ankrum, Chevrolet, 175, 27.
12. (13) Daniel Hemric, Chevrolet, 175, 28.
13. (29) Michael Christopher Jr., Toyota, 175, 24.
14. (21) Dawson Sutton, Chevrolet, 175, 25.
15. (20) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 175, 35.
16. (9) Jake Garcia, Ford, 175, 27.
17. (7) Brent Crews, Toyota, 175, 23.
18. (23) Bayley Currey, Chevrolet, 174, 19.
19. (26) Mason Massey, Chevrolet, 174, 0.
20. (30) Blake Lothian, Ford, 174, 17.
21. (27) Spencer Boyd, Chevrolet, 174, 16.
22. (19) Jack Wood, Chevrolet, 173, 15.
23. (24) Matt Mills, Chevrolet, 170, 14.
24. (17) Ben Rhodes, Ford, accident, 133, 13.
25. (25) Toni Breidinger, Toyota, accident, 132, 12.
26. (6) Matt Crafton, Ford, accident, 132, 11.
27. (34) Tyler Tomassi, Ford, accident, 126, 0.
28. (22) Patrick Emerling, Chevrolet, accident, 100, 9.
29. (5) Tanner Gray, Toyota, accident, 61, 8.
30. (35) Derek White, Ford, accident, 45, 7.
31. (18) Conner Jones, Chevrolet, accident, 41, 6.
32. (31) Jayson Alexander, Chevrolet, accident, 31, 5.
33. (36) Caleb Costner, Chevrolet, accident, 30, 4.
34. (32) Norm Benning, Chevrolet, tooslow, 29, 3.
35. (33) Stephen Mallozzi, Ford, suspension, 7, 2.
36. (11) Connor Mosack, Chevrolet, accident, 1, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 87.515 mph.
Time of Race: 2 hours, 6 minutes, 12 seconds.
Margin of Victory: 0.823 seconds.
Caution Flags: 8 for 54 laps.
Lead Changes: 3 among 3 drivers.
Lap Leaders: C.Heim 0-56; A.Perez De Lara 57-103; R.Caruth 104-107; C.Heim 108-175
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 2 times for 124 laps; A.Perez De Lara, 1 time for 47 laps; R.Caruth, 1 time for 4 laps.
Wins: C.Heim, 8; L.Riggs, 3; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 2177; 2. L.Riggs, 2116; 3. D.Hemric, 2095; 4. T.Majeski, 2090; 5. T.Ankrum, 2073; 6. G.Enfinger, 2073; 7. K.Honeycutt, 2062; 8. R.Caruth, 2058; 9. J.Garcia, 2044; 10. C.Smith, 2034; 11. B.Rhodes, 558; 12. G.Ruggiero, 538; 13. T.Gray, 492; 14. C.Mosack, 443; 15. M.Crafton, 407; 16. S.Friesen, 397.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
