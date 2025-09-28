Live Radio
MLB Postseason Glance

The Associated Press

September 28, 2025, 10:50 PM

Cleveland vs. Detroit

Tuesday, Sep. 30: Detroit (Skubal 13-6) at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)

Wednesday, Oct. 1: Detroit at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)

x-Thursday, Oct. 2: Detroit at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)

New York vs. Boston

Tuesday, Sep. 30: Boston (Crochet 18-5) at New York (Fried 19 – 5), 6:08 p.m. (ESPN)

Wednesday, Oct. 1: Boston (Bello 11-9) at New York (Rodón 18-9), 6:08 p.m. (ESPN)

x-Thursday, Oct. 2: Boston at New York, 6:08 p.m. (ESPN)

Chicago vs. San Diego

Tuesday, Sep. 30: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)

Wednesday, Oct. 1: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)

x-Thursday, Oct. 2: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)

Los Angeles vs. Cincinnati

Tuesday, Sep. 30: Cincinnati at Los Angeles, 9:08 p.m. (ESPN)

Wednesday, Oct. 1: Cincinnati at Los Angeles, 9:08 p.m. (ESPN)

Toronto vs. New York or Boston

Saturday, Oct. 4: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 5: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 7: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 10: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)

Seattle vs. Cleveland or Detroit

Saturday, Oct. 4: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 5: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)

Tuesday, Oct. 7: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 10: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)

Milwaukee vs. Chicago or San Diego

Saturday, Oct. 4: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)

Monday, Oct. 6: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)

Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)

x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)

x-Saturday, Oct. 11: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)

Philadelphia vs. Los Angeles or Cincinnati

Saturday, Oct. 4: Los Angeles-Cincinnati winner at Philadelphia, TBD (TBS)

Monday, Oct. 6: Los Angeles-Cincinnati winner at Philadelphia, TBD (TBS)

Wed, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles-Cincinnati winner, TBD (TBS)

x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles-Cincinnati winner, TBD (TBS)

Sunday, Oct. 12:

Monday, Oct. 13:

Wednesday, Oct. 15:

Thursday, Oct. 16:

x-Friday, Oct. 17:

x-Monday, Oct. 21:

x-Sunday, Oct. 19:

Monday, Oct. 13:

Tuesday, Oct. 14:

Thursday, Oct. 16:

Thursday, Oct. 16:

x-Friday, Oct. 17:

x-Saturday, Oct. 18:

Friday, Oct. 24:

Saturday, Oct. 25:

Monday, Oct. 27:

Tuesday, Oct. 28:

x-Wednesday, Oct. 29:

x-Friday, Oct. 31:

x-Saturday, Nov. 1:

Sports
