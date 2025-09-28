MLB Postseason Glance

Cleveland vs. Detroit
Tuesday, Sep. 30: Detroit (Skubal 13-6) at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)
Wednesday, Oct. 1: Detroit at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)
x-Thursday, Oct. 2: Detroit at Cleveland, 1:08 p.m. (ESPN)
New York vs. Boston
Tuesday, Sep. 30: Boston (Crochet 18-5) at New York (Fried 19 – 5), 6:08 p.m. (ESPN)
Wednesday, Oct. 1: Boston (Bello 11-9) at New York (Rodón 18-9), 6:08 p.m. (ESPN)
x-Thursday, Oct. 2: Boston at New York, 6:08 p.m. (ESPN)
Chicago vs. San Diego
Tuesday, Sep. 30: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)
Wednesday, Oct. 1: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)
x-Thursday, Oct. 2: San Diego at Chicago, 3:08 p.m. (ABC)
Los Angeles vs. Cincinnati
Tuesday, Sep. 30: Cincinnati at Los Angeles, 9:08 p.m. (ESPN)
Wednesday, Oct. 1: Cincinnati at Los Angeles, 9:08 p.m. (ESPN)
Toronto vs. New York or Boston
Saturday, Oct. 4: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 7: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)
Seattle vs. Cleveland or Detroit
Saturday, Oct. 4: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 7: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)
Milwaukee vs. Chicago or San Diego
Saturday, Oct. 4: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)
Monday, Oct. 6: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)
x-Saturday, Oct. 11: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)
Philadelphia vs. Los Angeles or Cincinnati
Saturday, Oct. 4: Los Angeles-Cincinnati winner at Philadelphia, TBD (TBS)
Monday, Oct. 6: Los Angeles-Cincinnati winner at Philadelphia, TBD (TBS)
Wed, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles-Cincinnati winner, TBD (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles-Cincinnati winner, TBD (TBS)
