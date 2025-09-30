LPGA Tour Schedule

Jan. 30-Feb. 2 _ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions (A Lim Kim)
Feb. 6-9 _ Founders Cup (Yealimi Noh)
Feb. 20-23 _ Honda LPGA Thailand (Angel Yin)
Feb. 27-March 2 _ HSBC Women’s World Championship (Lydia Ko)
March 6-9 _ Blue Bay LPGA (Rio Takeda)
March 27-30 _ Ford Championship presented by Wild Horse Pass (Hyo Joo Kim)
April 2-6 _ T-Mobile Match Play presented by MGM Rewards (Madelene Sagstrom)
April 17-20 _ JM Eagle LA Championship presented by Plastpro (Ingrid Lindblad)
April 24-27 _ The Chevron Championship (Mao Saigo)
May 1-4 _ Black Desert Championship presented by Greater Zion (Hae-Ran Ryu)
May 8-11 _ Mizuho Americas Open (Jeeno Thitikul)
May 22-25 _ MEXICO Riviera Maya Open at Mayakoba (Chisato Iwai)
May 29-June 1 _ U.S. Women’s Open presented by Ally (Maja Stark)
June 6-8 _ ShopRite LPGA Classic Presented by Acer (Jennifer Kupcho)
June 12-15 _ Meijer LPGA Classic for Simply Give (Carlota Ciganda)
June 19-22 _ KPMG Women’s PGA Championship (Minjee Lee)
June 26-29 _ Dow Championship (Tied)
July 10-13 _ The Amundi Evian Championship (Grace Kim)
July 24-27 _ ISPS HANDA Women’s Scottish Open (Lottie Woad)
July 31-Aug. 3 _ AIG Women’s Open (Miyu Yamashita)
Aug. 14-17 _ The Standard Portland Classic (Akie Iwai)
Aug. 21-24 _ CPKC Women’s Open (Brooke Henderson)
Aug. 28-31 _ FM Championship (Miranda Wang)
Sept. 11-14 _ Kroger Queen City Championship presented by P&G (Charley Hull)
Sept. 19-21 _ Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Rogers, Ark. (canceled)
Oct. 1-4 _ LOTTE Championship presented by Hoakalei, Ewa Beach, Hawaii
Oct. 9-12 _ Buick LPGA Shanghai, Shanghai
Oct. 16-19 _ BMW Ladies Championship, Haenam, South Korea
Oct. 30-Nov. 2 _ Maybank Championship, Kuala Lumpur, Malaysia
Nov. 6-9 _ TOTO Japan Classic, Otsu, Japan
Nov. 13-16 _ The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Belleair, Fla.
Nov. 20-23 _ CME Group Tour Championship, Naples, Fla.
Dec. 12-14 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.
