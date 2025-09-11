Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

Thursday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
First Round
|Chanettee Wannasaen
|33-30—63
|Gigi Stoll
|33-32—65
|Jenny Bae
|33-33—66
|Peiyun Chien
|33-33—66
|Sei Young Kim
|33-33—66
|A Lim Kim
|35-31—66
|Kum Kang Park
|33-33—66
|Patty Tavatanakit
|35-31—66
|Nelly Korda
|33-34—67
|Julia Lopez Ramirez
|32-35—67
|Bianca Pagdanganan
|35-32—67
|Gabriela Ruffels
|34-33—67
|Celine Boutier
|35-33—68
|Olivia Cowan
|36-32—68
|Lindy Duncan
|36-32—68
|Nasa Hataoka
|33-35—68
|Charley Hull
|36-32—68
|Jiwon Jeon
|32-36—68
|Frida Kinhult
|35-33—68
|Aline Krauter
|33-35—68
|Yan Liu
|34-34—68
|Mao Saigo
|33-35—68
|Maja Stark
|34-34—68
|Elizabeth Szokol
|32-36—68
|Lottie Woad
|32-36—68
|Celine Borge
|33-36—69
|Manon De Roey
|35-34—69
|Perrine Delacour
|33-36—69
|Danielle Kang
|33-36—69
|Gurleen Kaur
|34-35—69
|Grace Kim
|37-32—69
|Stephanie Kyriacou
|34-35—69
|Minjee Lee
|34-35—69
|Mi Hyang Lee
|36-33—69
|Mary Liu
|34-35—69
|Ruixin Liu
|37-32—69
|Brooke Matthews
|36-33—69
|Yealimi Noh
|34-35—69
|Jessica Porvasnik
|36-33—69
|Kate Smith-Stroh
|34-35—69
|Rio Takeda
|35-34—69
|Jeeno Thitikul
|34-35—69
|Miyu Yamashita
|36-33—69
|Arpichaya Yubol
|34-35—69
|Hye Jin Choi
|35-35—70
|Amanda Doherty
|36-34—70
|Jodi Ewart Shadoff
|35-35—70
|Maria Fassi
|34-36—70
|Chisato Iwai
|35-35—70
|Akie Iwai
|33-37—70
|Minami Katsu
|32-38—70
|Megan Khang
|34-36—70
|Hyo Joo Kim
|37-33—70
|Lydia Ko
|34-36—70
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|Bronte Law
|35-35—70
|Somi Lee
|33-37—70
|Stacy Lewis
|34-36—70
|Yu Liu
|34-36—70
|Morgane Metraux
|36-34—70
|Hira Naveed
|35-35—70
|Pornanong Phatlum
|36-34—70
|Madelene Sagstrom
|33-37—70
|Hinako Shibuno
|36-34—70
|Jenny Shin
|35-35—70
|Linnea Strom
|36-34—70
|Lexi Thompson
|34-36—70
|Lilia Vu
|34-36—70
|Miranda Wang
|35-35—70
|Dewi Weber
|36-34—70
|Xiaowen Yin
|35-35—70
|Yuri Yoshida
|34-36—70
|Yahui Zhang
|36-34—70
|Na Rin An
|35-36—71
|Allisen Corpuz
|35-36—71
|Brianna Do
|37-34—71
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|Kristen Gillman
|37-34—71
|Savannah Grewal
|35-36—71
|Nataliya Guseva
|34-37—71
|Esther Henseleit
|37-34—71
|Caroline Inglis
|36-35—71
|Jin Young Ko
|36-35—71
|Gaby Lopez
|36-35—71
|Caley McGinty
|34-37—71
|Wichanee Meechai
|34-37—71
|Anna Nordqvist
|36-35—71
|Emily Pedersen
|37-34—71
|Sophia Popov
|35-36—71
|Cassie Porter
|37-34—71
|Alena Sharp
|34-37—71
|Bailey Tardy
|37-34—71
|Rose Zhang
|36-35—71
|Aditi Ashok
|37-35—72
|Ana Belac
|37-35—72
|Ashleigh Buhai
|38-34—72
|Ssu-Chia Cheng
|38-34—72
|Robyn Choi
|36-36—72
|Daniela Darquea
|37-35—72
|Karis Davidson
|36-36—72
|Ayaka Furue
|35-37—72
|Jin Hee Im
|35-37—72
|Soo Bin Joo
|36-36—72
|Andrea Lee
|37-35—72
|Alexa Pano
|37-35—72
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|Amy Yang
|37-35—72
|Ina Yoon
|38-34—72
|Weiwei Zhang
|38-34—72
|Brittany Altomare
|35-38—73
|Saki Baba
|37-36—73
|Mariel Galdiano
|38-35—73
|Sofia Garcia
|35-38—73
|Eun-Hee Ji
|35-38—73
|Haeji Kang
|37-36—73
|Nanna Koerstz Madsen
|37-36—73
|Jeong Eun Lee5
|38-35—73
|Lucy Li
|38-35—73
|Heather Lin
|38-35—73
|Caroline Masson
|35-38—73
|Stephanie Meadow
|36-37—73
|Benedetta Moresco
|37-36—73
|Azahara Munoz
|38-35—73
|Ryann O’Toole
|36-37—73
|Paula Reto
|36-37—73
|Jaravee Boonchant
|33-41—74
|Wei-Ling Hsu
|38-36—74
|Vidhi Lakhawala
|37-37—74
|Polly Mack
|37-37—74
|Hae-Ran Ryu
|37-37—74
|Madison Young
|35-39—74
|Adela Cernousek
|34-41—75
|Hannah Green
|36-39—75
|Mirim Lee
|36-39—75
|Ilhee Lee
|36-39—75
|Jeongeun Lee6
|36-39—75
|Ingrid Lindblad
|36-39—75
|Muni He
|39-37—76
|Hyo Joon Jang
|37-39—76
|Alison Lee
|38-38—76
|Yuna Nishimura
|37-39—76
|Yuka Saso
|37-39—76
|Lauren Hartlage
|39-39—78
|Fiona Xu
|45-44—89
