Live Radio
Home » Sports » Kroger Queen City Championship…

Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

September 11, 2025, 8:06 PM

Thursday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

First Round

Chanettee Wannasaen 33-30—63
Gigi Stoll 33-32—65
Jenny Bae 33-33—66
Peiyun Chien 33-33—66
Sei Young Kim 33-33—66
A Lim Kim 35-31—66
Kum Kang Park 33-33—66
Patty Tavatanakit 35-31—66
Nelly Korda 33-34—67
Julia Lopez Ramirez 32-35—67
Bianca Pagdanganan 35-32—67
Gabriela Ruffels 34-33—67
Celine Boutier 35-33—68
Olivia Cowan 36-32—68
Lindy Duncan 36-32—68
Nasa Hataoka 33-35—68
Charley Hull 36-32—68
Jiwon Jeon 32-36—68
Frida Kinhult 35-33—68
Aline Krauter 33-35—68
Yan Liu 34-34—68
Mao Saigo 33-35—68
Maja Stark 34-34—68
Elizabeth Szokol 32-36—68
Lottie Woad 32-36—68
Celine Borge 33-36—69
Manon De Roey 35-34—69
Perrine Delacour 33-36—69
Danielle Kang 33-36—69
Gurleen Kaur 34-35—69
Grace Kim 37-32—69
Stephanie Kyriacou 34-35—69
Minjee Lee 34-35—69
Mi Hyang Lee 36-33—69
Mary Liu 34-35—69
Ruixin Liu 37-32—69
Brooke Matthews 36-33—69
Yealimi Noh 34-35—69
Jessica Porvasnik 36-33—69
Kate Smith-Stroh 34-35—69
Rio Takeda 35-34—69
Jeeno Thitikul 34-35—69
Miyu Yamashita 36-33—69
Arpichaya Yubol 34-35—69
Hye Jin Choi 35-35—70
Amanda Doherty 36-34—70
Jodi Ewart Shadoff 35-35—70
Maria Fassi 34-36—70
Chisato Iwai 35-35—70
Akie Iwai 33-37—70
Minami Katsu 32-38—70
Megan Khang 34-36—70
Hyo Joo Kim 37-33—70
Lydia Ko 34-36—70
Jennifer Kupcho 34-36—70
Bronte Law 35-35—70
Somi Lee 33-37—70
Stacy Lewis 34-36—70
Yu Liu 34-36—70
Morgane Metraux 36-34—70
Hira Naveed 35-35—70
Pornanong Phatlum 36-34—70
Madelene Sagstrom 33-37—70
Hinako Shibuno 36-34—70
Jenny Shin 35-35—70
Linnea Strom 36-34—70
Lexi Thompson 34-36—70
Lilia Vu 34-36—70
Miranda Wang 35-35—70
Dewi Weber 36-34—70
Xiaowen Yin 35-35—70
Yuri Yoshida 34-36—70
Yahui Zhang 36-34—70
Na Rin An 35-36—71
Allisen Corpuz 35-36—71
Brianna Do 37-34—71
Gemma Dryburgh 35-36—71
Kristen Gillman 37-34—71
Savannah Grewal 35-36—71
Nataliya Guseva 34-37—71
Esther Henseleit 37-34—71
Caroline Inglis 36-35—71
Jin Young Ko 36-35—71
Gaby Lopez 36-35—71
Caley McGinty 34-37—71
Wichanee Meechai 34-37—71
Anna Nordqvist 36-35—71
Emily Pedersen 37-34—71
Sophia Popov 35-36—71
Cassie Porter 37-34—71
Alena Sharp 34-37—71
Bailey Tardy 37-34—71
Rose Zhang 36-35—71
Aditi Ashok 37-35—72
Ana Belac 37-35—72
Ashleigh Buhai 38-34—72
Ssu-Chia Cheng 38-34—72
Robyn Choi 36-36—72
Daniela Darquea 37-35—72
Karis Davidson 36-36—72
Ayaka Furue 35-37—72
Jin Hee Im 35-37—72
Soo Bin Joo 36-36—72
Andrea Lee 37-35—72
Alexa Pano 37-35—72
Jasmine Suwannapura 35-37—72
Amy Yang 37-35—72
Ina Yoon 38-34—72
Weiwei Zhang 38-34—72
Brittany Altomare 35-38—73
Saki Baba 37-36—73
Mariel Galdiano 38-35—73
Sofia Garcia 35-38—73
Eun-Hee Ji 35-38—73
Haeji Kang 37-36—73
Nanna Koerstz Madsen 37-36—73
Jeong Eun Lee5 38-35—73
Lucy Li 38-35—73
Heather Lin 38-35—73
Caroline Masson 35-38—73
Stephanie Meadow 36-37—73
Benedetta Moresco 37-36—73
Azahara Munoz 38-35—73
Ryann O’Toole 36-37—73
Paula Reto 36-37—73
Jaravee Boonchant 33-41—74
Wei-Ling Hsu 38-36—74
Vidhi Lakhawala 37-37—74
Polly Mack 37-37—74
Hae-Ran Ryu 37-37—74
Madison Young 35-39—74
Adela Cernousek 34-41—75
Hannah Green 36-39—75
Mirim Lee 36-39—75
Ilhee Lee 36-39—75
Jeongeun Lee6 36-39—75
Ingrid Lindblad 36-39—75
Muni He 39-37—76
Hyo Joon Jang 37-39—76
Alison Lee 38-38—76
Yuna Nishimura 37-39—76
Yuka Saso 37-39—76
Lauren Hartlage 39-39—78
Fiona Xu 45-44—89

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up