Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 6:35 PM

Sunday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

Final Round

Charley Hull, $300,000 68-65-67-68—268
Jeeno Thitikul, $182,956 69-64-68-68—269
Lottie Woad, $132,721 68-67-69-66—270
Miyu Yamashita, $102,670 69-67-66-69—271
Nasa Hataoka, $54,162 68-73-67-65—273
Chisato Iwai, $54,162 70-66-66-71—273
Sei Young Kim, $54,162 66-68-70-69—273
Nelly Korda, $54,162 67-68-68-70—273
Jennifer Kupcho, $54,162 70-66-70-67—273
Mary Liu, $54,162 69-66-68-70—273
Maja Stark, $54,162 68-66-70-69—273
Robyn Choi, $33,956 72-67-70-65—274
Olivia Cowan, $33,956 68-65-71-70—274
Hye Jin Choi, $27,646 70-70-66-69—275
Nataliya Guseva, $27,646 71-68-68-68—275
Lydia Ko, $27,646 70-69-69-67—275
Minjee Lee, $27,646 69-67-71-68—275
Brooke Matthews, $27,646 69-71-66-69—275
Lindy Duncan, $23,039 68-70-68-70—276
Andrea Lee, $23,039 72-66-67-71—276
Ruixin Liu, $23,039 69-68-68-71—276
Celine Boutier, $19,175 68-69-68-72—277
Manon De Roey, $19,175 69-67-69-72—277
Jin Hee Im, $19,175 72-70-69-66—277
Pornanong Phatlum, $19,175 70-69-70-68—277
Gabriela Ruffels, $19,175 67-70-67-73—277
Bailey Tardy, $19,175 71-66-68-72—277
Xiaowen Yin, $19,175 70-71-69-67—277
Perrine Delacour, $15,426 69-69-70-70—278
Gurleen Kaur, $15,426 69-73-69-67—278
A Lim Kim, $15,426 66-73-67-72—278
Bianca Pagdanganan, $15,426 67-70-66-75—278
Nanna Koerstz Madsen, $12,841 73-69-67-70—279
Aline Krauter, $12,841 68-69-71-71—279
Mi Hyang Lee, $12,841 69-73-71-66—279
Yealimi Noh, $12,841 69-70-64-76—279
Jenny Shin, $12,841 70-71-71-67—279
Grace Kim, $10,031 69-69-75-67—280
Stephanie Kyriacou, $10,031 69-70-70-71—280
Yan Liu, $10,031 68-74-69-69—280
Julia Lopez Ramirez, $10,031 67-71-67-75—280
Rio Takeda, $10,031 69-70-75-66—280
Patty Tavatanakit, $10,031 66-76-72-66—280
Chanettee Wannasaen, $10,031 63-68-75-74—280
Jenny Bae, $8,364 66-69-73-73—281
Kum Kang Park, $8,364 66-72-72-71—281
Na Rin An, $7,332 71-70-70-71—282
Allisen Corpuz, $7,332 71-69-69-73—282
Esther Henseleit, $7,332 71-71-70-70—282
Frida Kinhult, $7,332 68-67-73-74—282
Yuri Yoshida, $7,332 70-70-71-71—282
Sofia Garcia, $6,210 73-69-71-70—283
Jiwon Jeon, $6,210 68-67-73-75—283
Mao Saigo, $6,210 68-72-70-73—283
Jasmine Suwannapura, $6,210 72-68-72-71—283
Madison Young, $6,210 74-67-71-71—283
Minami Katsu, $5,509 70-71-72-71—284
Hyo Joo Kim, $5,509 70-69-74-71—284
Jaravee Boonchant, $4,984 74-66-72-73—285
Jodi Ewart Shadoff, $4,984 70-72-71-72—285
Ayaka Furue, $4,984 72-70-68-75—285
Arpichaya Yubol, $4,984 69-72-71-73—285
Danielle Kang, $4,558 69-73-70-74—286
Gigi Stoll, $4,558 65-69-79-73—286
Linnea Strom, $4,558 70-69-72-75—286
Lexi Thompson, $4,558 70-70-72-74—286
Stacy Lewis, $4,207 70-71-65-81—287
Yu Liu, $4,207 70-71-76-70—287
Elizabeth Szokol, $4,207 68-71-71-77—287
Hira Naveed, $3,957 70-72-70-76—288
Jessica Porvasnik, $3,957 69-73-74-72—288
Dewi Weber, $3,957 70-70-70-78—288
Ana Belac, $3,807 72-70-74-73—289
Emily Pedersen, $3,807 71-70-68-80—289
Alena Sharp, $3,807 71-70-76-72—289
Daniela Darquea, $3,689 72-70-75-74—291
Wei-Ling Hsu, $3,689 74-67-76-74—291

