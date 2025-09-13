Live Radio
Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 4:07 PM

Saturday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

Third Round

Charley Hull 68-65-67—200
Jeeno Thitikul 69-64-68—201
Chisato Iwai 70-66-66—202
Miyu Yamashita 69-67-66—202
Nelly Korda 67-68-68—203
Mary Liu 69-66-68—203
Yealimi Noh 69-70-64—203
Bianca Pagdanganan 67-70-66—203
Olivia Cowan 68-65-71—204
Sei Young Kim 66-68-70—204
Gabriela Ruffels 67-70-67—204
Maja Stark 68-66-70—204
Lottie Woad 68-67-69—204
Celine Boutier 68-69-68—205
Manon De Roey 69-67-69—205
Andrea Lee 72-66-67—205
Ruixin Liu 69-68-68—205
Julia Lopez Ramirez 67-71-67—205
Bailey Tardy 71-66-68—205
Hye Jin Choi 70-70-66—206
Lindy Duncan 68-70-68—206
A Lim Kim 66-73-67—206
Jennifer Kupcho 70-66-70—206
Stacy Lewis 70-71-65—206
Brooke Matthews 69-71-66—206
Chanettee Wannasaen 63-68-75—206
Nataliya Guseva 71-68-68—207
Minjee Lee 69-67-71—207
Jenny Bae 66-69-73—208
Perrine Delacour 69-69-70—208
Nasa Hataoka 68-73-67—208
Jiwon Jeon 68-67-73—208
Frida Kinhult 68-67-73—208
Lydia Ko 70-69-69—208
Aline Krauter 68-69-71—208
Robyn Choi 72-67-70—209
Allisen Corpuz 71-69-69—209
Nanna Koerstz Madsen 73-69-67—209
Stephanie Kyriacou 69-70-70—209
Emily Pedersen 71-70-68—209
Pornanong Phatlum 70-69-70—209
Ayaka Furue 72-70-68—210
Kum Kang Park 66-72-72—210
Mao Saigo 68-72-70—210
Elizabeth Szokol 68-71-71—210
Dewi Weber 70-70-70—210
Xiaowen Yin 70-71-69—210
Na Rin An 71-70-70—211
Jin Hee Im 72-70-69—211
Gurleen Kaur 69-73-69—211
Yan Liu 68-74-69—211
Linnea Strom 70-69-72—211
Yuri Yoshida 70-70-71—211
Jaravee Boonchant 74-66-72—212
Esther Henseleit 71-71-70—212
Danielle Kang 69-73-70—212
Hira Naveed 70-72-70—212
Jenny Shin 70-71-71—212
Jasmine Suwannapura 72-68-72—212
Lexi Thompson 70-70-72—212
Madison Young 74-67-71—212
Arpichaya Yubol 69-72-71—212
Jodi Ewart Shadoff 70-72-71—213
Sofia Garcia 73-69-71—213
Minami Katsu 70-71-72—213
Hyo Joo Kim 70-69-74—213
Grace Kim 69-69-75—213
Mi Hyang Lee 69-73-71—213
Gigi Stoll 65-69-79—213
Rio Takeda 69-70-75—214
Patty Tavatanakit 66-76-72—214
Ana Belac 72-70-74—216
Jessica Porvasnik 69-73-74—216
Daniela Darquea 72-70-75—217
Wei-Ling Hsu 74-67-76—217
Yu Liu 70-71-76—217
Alena Sharp 71-70-76—217

