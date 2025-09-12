Live Radio
Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 7:44 PM

Friday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

Second Round

Chanettee Wannasaen 63-68—131
Olivia Cowan 68-65—133
Charley Hull 68-65—133
Jeeno Thitikul 69-64—133
Sei Young Kim 66-68—134
Maja Stark 68-66—134
Gigi Stoll 65-69—134
Jenny Bae 66-69—135
Jiwon Jeon 68-67—135
Frida Kinhult 68-67—135
Nelly Korda 67-68—135
Mary Liu 69-66—135
Lottie Woad 68-67—135
Manon De Roey 69-67—136
Chisato Iwai 70-66—136
Jennifer Kupcho 70-66—136
Minjee Lee 69-67—136
Miyu Yamashita 69-67—136
Celine Boutier 68-69—137
Aline Krauter 68-69—137
Ruixin Liu 69-68—137
Bianca Pagdanganan 67-70—137
Gabriela Ruffels 67-70—137
Bailey Tardy 71-66—137
Perrine Delacour 69-69—138
Lindy Duncan 68-70—138
Grace Kim 69-69—138
Andrea Lee 72-66—138
Julia Lopez Ramirez 67-71—138
Kum Kang Park 66-72—138
Robyn Choi 72-67—139
Nataliya Guseva 71-68—139
Hyo Joo Kim 70-69—139
A Lim Kim 66-73—139
Lydia Ko 70-69—139
Stephanie Kyriacou 69-70—139
Yealimi Noh 69-70—139
Pornanong Phatlum 70-69—139
Linnea Strom 70-69—139
Elizabeth Szokol 68-71—139
Rio Takeda 69-70—139
Jaravee Boonchant 74-66—140
Hye Jin Choi 70-70—140
Allisen Corpuz 71-69—140
Brooke Matthews 69-71—140
Mao Saigo 68-72—140
Jasmine Suwannapura 72-68—140
Lexi Thompson 70-70—140
Dewi Weber 70-70—140
Yuri Yoshida 70-70—140
Na Rin An 71-70—141
Nasa Hataoka 68-73—141
Wei-Ling Hsu 74-67—141
Minami Katsu 70-71—141
Stacy Lewis 70-71—141
Yu Liu 70-71—141
Emily Pedersen 71-70—141
Alena Sharp 71-70—141
Jenny Shin 70-71—141
Xiaowen Yin 70-71—141
Madison Young 74-67—141
Arpichaya Yubol 69-72—141
Ana Belac 72-70—142
Daniela Darquea 72-70—142
Jodi Ewart Shadoff 70-72—142
Ayaka Furue 72-70—142
Sofia Garcia 73-69—142
Esther Henseleit 71-71—142
Jin Hee Im 72-70—142
Danielle Kang 69-73—142
Gurleen Kaur 69-73—142
Nanna Koerstz Madsen 73-69—142
Mi Hyang Lee 69-73—142
Yan Liu 68-74—142
Hira Naveed 70-72—142
Jessica Porvasnik 69-73—142
Patty Tavatanakit 66-76—142
Peiyun Chien 66-77—143
Amanda Doherty 70-73—143
Hannah Green 75-68—143
Megan Khang 70-73—143
Jin Young Ko 71-72—143
Jeong Eun Lee5 73-70—143
Lucy Li 73-70—143
Caroline Masson 73-70—143
Kate Smith-Stroh 69-74—143
Brittany Altomare 73-71—144
Ashleigh Buhai 72-72—144
Gemma Dryburgh 71-73—144
Kristen Gillman 71-73—144
Akie Iwai 70-74—144
Soo Bin Joo 72-72—144
Somi Lee 70-74—144
Heather Lin 73-71—144
Gaby Lopez 71-73—144
Polly Mack 74-70—144
Stephanie Meadow 73-71—144
Alexa Pano 72-72—144
Paula Reto 73-71—144
Miranda Wang 70-74—144
Amy Yang 72-72—144
Rose Zhang 71-73—144
Yahui Zhang 70-74—144
Celine Borge 69-76—145
Mariel Galdiano 73-72—145
Caroline Inglis 71-74—145
Haeji Kang 73-72—145
Vidhi Lakhawala 74-71—145
Bronte Law 70-75—145
Benedetta Moresco 73-72—145
Azahara Munoz 73-72—145
Anna Nordqvist 71-74—145
Cassie Porter 71-74—145
Hinako Shibuno 70-75—145
Lilia Vu 70-75—145
Weiwei Zhang 72-73—145
Aditi Ashok 72-74—146
Saki Baba 73-73—146
Ssu-Chia Cheng 72-74—146
Maria Fassi 70-76—146
Muni He 76-70—146
Ilhee Lee 75-71—146
Caley McGinty 71-75—146
Wichanee Meechai 71-75—146
Yuna Nishimura 76-70—146
Sophia Popov 71-75—146
Brianna Do 71-76—147
Morgane Metraux 70-77—147
Ryann O’Toole 73-74—147
Ina Yoon 72-75—147
Savannah Grewal 71-77—148
Hae-Ran Ryu 74-74—148
Hyo Joon Jang 76-73—149
Eun-Hee Ji 73-76—149
Alison Lee 76-73—149
Ingrid Lindblad 75-74—149
Mirim Lee 75-75—150
Jeongeun Lee6 75-76—151
Adela Cernousek 75-77—152
Lauren Hartlage 78-75—153
Madelene Sagstrom 70-83—153
Yuka Saso 76-80—156
Fiona Xu 89—89
Karis Davidson 72-WD

