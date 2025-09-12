Kroger Queen City Championship presented by P&G Scores

Friday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
Second Round
|Chanettee Wannasaen
|63-68—131
|Olivia Cowan
|68-65—133
|Charley Hull
|68-65—133
|Jeeno Thitikul
|69-64—133
|Sei Young Kim
|66-68—134
|Maja Stark
|68-66—134
|Gigi Stoll
|65-69—134
|Jenny Bae
|66-69—135
|Jiwon Jeon
|68-67—135
|Frida Kinhult
|68-67—135
|Nelly Korda
|67-68—135
|Mary Liu
|69-66—135
|Lottie Woad
|68-67—135
|Manon De Roey
|69-67—136
|Chisato Iwai
|70-66—136
|Jennifer Kupcho
|70-66—136
|Minjee Lee
|69-67—136
|Miyu Yamashita
|69-67—136
|Celine Boutier
|68-69—137
|Aline Krauter
|68-69—137
|Ruixin Liu
|69-68—137
|Bianca Pagdanganan
|67-70—137
|Gabriela Ruffels
|67-70—137
|Bailey Tardy
|71-66—137
|Perrine Delacour
|69-69—138
|Lindy Duncan
|68-70—138
|Grace Kim
|69-69—138
|Andrea Lee
|72-66—138
|Julia Lopez Ramirez
|67-71—138
|Kum Kang Park
|66-72—138
|Robyn Choi
|72-67—139
|Nataliya Guseva
|71-68—139
|Hyo Joo Kim
|70-69—139
|A Lim Kim
|66-73—139
|Lydia Ko
|70-69—139
|Stephanie Kyriacou
|69-70—139
|Yealimi Noh
|69-70—139
|Pornanong Phatlum
|70-69—139
|Linnea Strom
|70-69—139
|Elizabeth Szokol
|68-71—139
|Rio Takeda
|69-70—139
|Jaravee Boonchant
|74-66—140
|Hye Jin Choi
|70-70—140
|Allisen Corpuz
|71-69—140
|Brooke Matthews
|69-71—140
|Mao Saigo
|68-72—140
|Jasmine Suwannapura
|72-68—140
|Lexi Thompson
|70-70—140
|Dewi Weber
|70-70—140
|Yuri Yoshida
|70-70—140
|Na Rin An
|71-70—141
|Nasa Hataoka
|68-73—141
|Wei-Ling Hsu
|74-67—141
|Minami Katsu
|70-71—141
|Stacy Lewis
|70-71—141
|Yu Liu
|70-71—141
|Emily Pedersen
|71-70—141
|Alena Sharp
|71-70—141
|Jenny Shin
|70-71—141
|Xiaowen Yin
|70-71—141
|Madison Young
|74-67—141
|Arpichaya Yubol
|69-72—141
|Ana Belac
|72-70—142
|Daniela Darquea
|72-70—142
|Jodi Ewart Shadoff
|70-72—142
|Ayaka Furue
|72-70—142
|Sofia Garcia
|73-69—142
|Esther Henseleit
|71-71—142
|Jin Hee Im
|72-70—142
|Danielle Kang
|69-73—142
|Gurleen Kaur
|69-73—142
|Nanna Koerstz Madsen
|73-69—142
|Mi Hyang Lee
|69-73—142
|Yan Liu
|68-74—142
|Hira Naveed
|70-72—142
|Jessica Porvasnik
|69-73—142
|Patty Tavatanakit
|66-76—142
|Peiyun Chien
|66-77—143
|Amanda Doherty
|70-73—143
|Hannah Green
|75-68—143
|Megan Khang
|70-73—143
|Jin Young Ko
|71-72—143
|Jeong Eun Lee5
|73-70—143
|Lucy Li
|73-70—143
|Caroline Masson
|73-70—143
|Kate Smith-Stroh
|69-74—143
|Brittany Altomare
|73-71—144
|Ashleigh Buhai
|72-72—144
|Gemma Dryburgh
|71-73—144
|Kristen Gillman
|71-73—144
|Akie Iwai
|70-74—144
|Soo Bin Joo
|72-72—144
|Somi Lee
|70-74—144
|Heather Lin
|73-71—144
|Gaby Lopez
|71-73—144
|Polly Mack
|74-70—144
|Stephanie Meadow
|73-71—144
|Alexa Pano
|72-72—144
|Paula Reto
|73-71—144
|Miranda Wang
|70-74—144
|Amy Yang
|72-72—144
|Rose Zhang
|71-73—144
|Yahui Zhang
|70-74—144
|Celine Borge
|69-76—145
|Mariel Galdiano
|73-72—145
|Caroline Inglis
|71-74—145
|Haeji Kang
|73-72—145
|Vidhi Lakhawala
|74-71—145
|Bronte Law
|70-75—145
|Benedetta Moresco
|73-72—145
|Azahara Munoz
|73-72—145
|Anna Nordqvist
|71-74—145
|Cassie Porter
|71-74—145
|Hinako Shibuno
|70-75—145
|Lilia Vu
|70-75—145
|Weiwei Zhang
|72-73—145
|Aditi Ashok
|72-74—146
|Saki Baba
|73-73—146
|Ssu-Chia Cheng
|72-74—146
|Maria Fassi
|70-76—146
|Muni He
|76-70—146
|Ilhee Lee
|75-71—146
|Caley McGinty
|71-75—146
|Wichanee Meechai
|71-75—146
|Yuna Nishimura
|76-70—146
|Sophia Popov
|71-75—146
|Brianna Do
|71-76—147
|Morgane Metraux
|70-77—147
|Ryann O’Toole
|73-74—147
|Ina Yoon
|72-75—147
|Savannah Grewal
|71-77—148
|Hae-Ran Ryu
|74-74—148
|Hyo Joon Jang
|76-73—149
|Eun-Hee Ji
|73-76—149
|Alison Lee
|76-73—149
|Ingrid Lindblad
|75-74—149
|Mirim Lee
|75-75—150
|Jeongeun Lee6
|75-76—151
|Adela Cernousek
|75-77—152
|Lauren Hartlage
|78-75—153
|Madelene Sagstrom
|70-83—153
|Yuka Saso
|76-80—156
|Fiona Xu
|89—89
|Karis Davidson
|72-WD
