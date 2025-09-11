Live Radio
Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

September 11, 2025, 8:06 PM

Thursday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

First Round

Chanettee Wannasaen 33-30—63 -9
Gigi Stoll 33-32—65 -7
Jenny Bae 33-33—66 -6
Peiyun Chien 33-33—66 -6
Sei Young Kim 33-33—66 -6
A Lim Kim 35-31—66 -6
Kum Kang Park 33-33—66 -6
Patty Tavatanakit 35-31—66 -6
Nelly Korda 33-34—67 -5
Julia Lopez Ramirez 32-35—67 -5
Bianca Pagdanganan 35-32—67 -5
Gabriela Ruffels 34-33—67 -5
Celine Boutier 35-33—68 -4
Olivia Cowan 36-32—68 -4
Lindy Duncan 36-32—68 -4
Nasa Hataoka 33-35—68 -4
Charley Hull 36-32—68 -4
Jiwon Jeon 32-36—68 -4
Frida Kinhult 35-33—68 -4
Aline Krauter 33-35—68 -4
Yan Liu 34-34—68 -4
Mao Saigo 33-35—68 -4
Maja Stark 34-34—68 -4
Elizabeth Szokol 32-36—68 -4
Lottie Woad 32-36—68 -4
Celine Borge 33-36—69 -3
Manon De Roey 35-34—69 -3
Perrine Delacour 33-36—69 -3
Danielle Kang 33-36—69 -3
Gurleen Kaur 34-35—69 -3
Grace Kim 37-32—69 -3
Stephanie Kyriacou 34-35—69 -3
Minjee Lee 34-35—69 -3
Mi Hyang Lee 36-33—69 -3
Mary Liu 34-35—69 -3
Ruixin Liu 37-32—69 -3
Brooke Matthews 36-33—69 -3
Yealimi Noh 34-35—69 -3
Jessica Porvasnik 36-33—69 -3
Kate Smith-Stroh 34-35—69 -3
Rio Takeda 35-34—69 -3
Jeeno Thitikul 34-35—69 -3
Miyu Yamashita 36-33—69 -3
Arpichaya Yubol 34-35—69 -3
Hye Jin Choi 35-35—70 -2
Amanda Doherty 36-34—70 -2
Jodi Ewart Shadoff 35-35—70 -2
Maria Fassi 34-36—70 -2
Chisato Iwai 35-35—70 -2
Akie Iwai 33-37—70 -2
Minami Katsu 32-38—70 -2
Megan Khang 34-36—70 -2
Hyo Joo Kim 37-33—70 -2
Lydia Ko 34-36—70 -2
Jennifer Kupcho 34-36—70 -2
Bronte Law 35-35—70 -2
Somi Lee 33-37—70 -2
Stacy Lewis 34-36—70 -2
Yu Liu 34-36—70 -2
Morgane Metraux 36-34—70 -2
Hira Naveed 35-35—70 -2
Pornanong Phatlum 36-34—70 -2
Madelene Sagstrom 33-37—70 -2
Hinako Shibuno 36-34—70 -2
Jenny Shin 35-35—70 -2
Linnea Strom 36-34—70 -2
Lexi Thompson 34-36—70 -2
Lilia Vu 34-36—70 -2
Miranda Wang 35-35—70 -2
Dewi Weber 36-34—70 -2
Xiaowen Yin 35-35—70 -2
Yuri Yoshida 34-36—70 -2
Yahui Zhang 36-34—70 -2
Na Rin An 35-36—71 -1
Allisen Corpuz 35-36—71 -1
Brianna Do 37-34—71 -1
Gemma Dryburgh 35-36—71 -1
Kristen Gillman 37-34—71 -1
Savannah Grewal 35-36—71 -1
Nataliya Guseva 34-37—71 -1
Esther Henseleit 37-34—71 -1
Caroline Inglis 36-35—71 -1
Jin Young Ko 36-35—71 -1
Gaby Lopez 36-35—71 -1
Caley McGinty 34-37—71 -1
Wichanee Meechai 34-37—71 -1
Anna Nordqvist 36-35—71 -1
Emily Pedersen 37-34—71 -1
Sophia Popov 35-36—71 -1
Cassie Porter 37-34—71 -1
Alena Sharp 34-37—71 -1
Bailey Tardy 37-34—71 -1
Rose Zhang 36-35—71 -1
Aditi Ashok 37-35—72 E
Ana Belac 37-35—72 E
Ashleigh Buhai 38-34—72 E
Ssu-Chia Cheng 38-34—72 E
Robyn Choi 36-36—72 E
Daniela Darquea 37-35—72 E
Karis Davidson 36-36—72 E
Ayaka Furue 35-37—72 E
Jin Hee Im 35-37—72 E
Soo Bin Joo 36-36—72 E
Andrea Lee 37-35—72 E
Alexa Pano 37-35—72 E
Jasmine Suwannapura 35-37—72 E
Amy Yang 37-35—72 E
Ina Yoon 38-34—72 E
Weiwei Zhang 38-34—72 E
Brittany Altomare 35-38—73 +1
Saki Baba 37-36—73 +1
Mariel Galdiano 38-35—73 +1
Sofia Garcia 35-38—73 +1
Eun-Hee Ji 35-38—73 +1
Haeji Kang 37-36—73 +1
Nanna Koerstz Madsen 37-36—73 +1
Jeong Eun Lee5 38-35—73 +1
Lucy Li 38-35—73 +1
Heather Lin 38-35—73 +1
Caroline Masson 35-38—73 +1
Stephanie Meadow 36-37—73 +1
Benedetta Moresco 37-36—73 +1
Azahara Munoz 38-35—73 +1
Ryann O’Toole 36-37—73 +1
Paula Reto 36-37—73 +1
Jaravee Boonchant 33-41—74 +2
Wei-Ling Hsu 38-36—74 +2
Vidhi Lakhawala 37-37—74 +2
Polly Mack 37-37—74 +2
Hae-Ran Ryu 37-37—74 +2
Madison Young 35-39—74 +2
Adela Cernousek 34-41—75 +3
Hannah Green 36-39—75 +3
Mirim Lee 36-39—75 +3
Ilhee Lee 36-39—75 +3
Jeongeun Lee6 36-39—75 +3
Ingrid Lindblad 36-39—75 +3
Muni He 39-37—76 +4
Hyo Joon Jang 37-39—76 +4
Alison Lee 38-38—76 +4
Yuna Nishimura 37-39—76 +4
Yuka Saso 37-39—76 +4
Lauren Hartlage 39-39—78 +6
Fiona Xu 45-44—89 +17

