Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Thursday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
First Round
|Chanettee Wannasaen
|33-30—63
|-9
|Gigi Stoll
|33-32—65
|-7
|Jenny Bae
|33-33—66
|-6
|Peiyun Chien
|33-33—66
|-6
|Sei Young Kim
|33-33—66
|-6
|A Lim Kim
|35-31—66
|-6
|Kum Kang Park
|33-33—66
|-6
|Patty Tavatanakit
|35-31—66
|-6
|Nelly Korda
|33-34—67
|-5
|Julia Lopez Ramirez
|32-35—67
|-5
|Bianca Pagdanganan
|35-32—67
|-5
|Gabriela Ruffels
|34-33—67
|-5
|Celine Boutier
|35-33—68
|-4
|Olivia Cowan
|36-32—68
|-4
|Lindy Duncan
|36-32—68
|-4
|Nasa Hataoka
|33-35—68
|-4
|Charley Hull
|36-32—68
|-4
|Jiwon Jeon
|32-36—68
|-4
|Frida Kinhult
|35-33—68
|-4
|Aline Krauter
|33-35—68
|-4
|Yan Liu
|34-34—68
|-4
|Mao Saigo
|33-35—68
|-4
|Maja Stark
|34-34—68
|-4
|Elizabeth Szokol
|32-36—68
|-4
|Lottie Woad
|32-36—68
|-4
|Celine Borge
|33-36—69
|-3
|Manon De Roey
|35-34—69
|-3
|Perrine Delacour
|33-36—69
|-3
|Danielle Kang
|33-36—69
|-3
|Gurleen Kaur
|34-35—69
|-3
|Grace Kim
|37-32—69
|-3
|Stephanie Kyriacou
|34-35—69
|-3
|Minjee Lee
|34-35—69
|-3
|Mi Hyang Lee
|36-33—69
|-3
|Mary Liu
|34-35—69
|-3
|Ruixin Liu
|37-32—69
|-3
|Brooke Matthews
|36-33—69
|-3
|Yealimi Noh
|34-35—69
|-3
|Jessica Porvasnik
|36-33—69
|-3
|Kate Smith-Stroh
|34-35—69
|-3
|Rio Takeda
|35-34—69
|-3
|Jeeno Thitikul
|34-35—69
|-3
|Miyu Yamashita
|36-33—69
|-3
|Arpichaya Yubol
|34-35—69
|-3
|Hye Jin Choi
|35-35—70
|-2
|Amanda Doherty
|36-34—70
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|35-35—70
|-2
|Maria Fassi
|34-36—70
|-2
|Chisato Iwai
|35-35—70
|-2
|Akie Iwai
|33-37—70
|-2
|Minami Katsu
|32-38—70
|-2
|Megan Khang
|34-36—70
|-2
|Hyo Joo Kim
|37-33—70
|-2
|Lydia Ko
|34-36—70
|-2
|Jennifer Kupcho
|34-36—70
|-2
|Bronte Law
|35-35—70
|-2
|Somi Lee
|33-37—70
|-2
|Stacy Lewis
|34-36—70
|-2
|Yu Liu
|34-36—70
|-2
|Morgane Metraux
|36-34—70
|-2
|Hira Naveed
|35-35—70
|-2
|Pornanong Phatlum
|36-34—70
|-2
|Madelene Sagstrom
|33-37—70
|-2
|Hinako Shibuno
|36-34—70
|-2
|Jenny Shin
|35-35—70
|-2
|Linnea Strom
|36-34—70
|-2
|Lexi Thompson
|34-36—70
|-2
|Lilia Vu
|34-36—70
|-2
|Miranda Wang
|35-35—70
|-2
|Dewi Weber
|36-34—70
|-2
|Xiaowen Yin
|35-35—70
|-2
|Yuri Yoshida
|34-36—70
|-2
|Yahui Zhang
|36-34—70
|-2
|Na Rin An
|35-36—71
|-1
|Allisen Corpuz
|35-36—71
|-1
|Brianna Do
|37-34—71
|-1
|Gemma Dryburgh
|35-36—71
|-1
|Kristen Gillman
|37-34—71
|-1
|Savannah Grewal
|35-36—71
|-1
|Nataliya Guseva
|34-37—71
|-1
|Esther Henseleit
|37-34—71
|-1
|Caroline Inglis
|36-35—71
|-1
|Jin Young Ko
|36-35—71
|-1
|Gaby Lopez
|36-35—71
|-1
|Caley McGinty
|34-37—71
|-1
|Wichanee Meechai
|34-37—71
|-1
|Anna Nordqvist
|36-35—71
|-1
|Emily Pedersen
|37-34—71
|-1
|Sophia Popov
|35-36—71
|-1
|Cassie Porter
|37-34—71
|-1
|Alena Sharp
|34-37—71
|-1
|Bailey Tardy
|37-34—71
|-1
|Rose Zhang
|36-35—71
|-1
|Aditi Ashok
|37-35—72
|E
|Ana Belac
|37-35—72
|E
|Ashleigh Buhai
|38-34—72
|E
|Ssu-Chia Cheng
|38-34—72
|E
|Robyn Choi
|36-36—72
|E
|Daniela Darquea
|37-35—72
|E
|Karis Davidson
|36-36—72
|E
|Ayaka Furue
|35-37—72
|E
|Jin Hee Im
|35-37—72
|E
|Soo Bin Joo
|36-36—72
|E
|Andrea Lee
|37-35—72
|E
|Alexa Pano
|37-35—72
|E
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|E
|Amy Yang
|37-35—72
|E
|Ina Yoon
|38-34—72
|E
|Weiwei Zhang
|38-34—72
|E
|Brittany Altomare
|35-38—73
|+1
|Saki Baba
|37-36—73
|+1
|Mariel Galdiano
|38-35—73
|+1
|Sofia Garcia
|35-38—73
|+1
|Eun-Hee Ji
|35-38—73
|+1
|Haeji Kang
|37-36—73
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|37-36—73
|+1
|Jeong Eun Lee5
|38-35—73
|+1
|Lucy Li
|38-35—73
|+1
|Heather Lin
|38-35—73
|+1
|Caroline Masson
|35-38—73
|+1
|Stephanie Meadow
|36-37—73
|+1
|Benedetta Moresco
|37-36—73
|+1
|Azahara Munoz
|38-35—73
|+1
|Ryann O’Toole
|36-37—73
|+1
|Paula Reto
|36-37—73
|+1
|Jaravee Boonchant
|33-41—74
|+2
|Wei-Ling Hsu
|38-36—74
|+2
|Vidhi Lakhawala
|37-37—74
|+2
|Polly Mack
|37-37—74
|+2
|Hae-Ran Ryu
|37-37—74
|+2
|Madison Young
|35-39—74
|+2
|Adela Cernousek
|34-41—75
|+3
|Hannah Green
|36-39—75
|+3
|Mirim Lee
|36-39—75
|+3
|Ilhee Lee
|36-39—75
|+3
|Jeongeun Lee6
|36-39—75
|+3
|Ingrid Lindblad
|36-39—75
|+3
|Muni He
|39-37—76
|+4
|Hyo Joon Jang
|37-39—76
|+4
|Alison Lee
|38-38—76
|+4
|Yuna Nishimura
|37-39—76
|+4
|Yuka Saso
|37-39—76
|+4
|Lauren Hartlage
|39-39—78
|+6
|Fiona Xu
|45-44—89
|+17
