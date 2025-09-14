Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Sunday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
Final Round
|Charley Hull, $300,000
|68-65-67-68—268
|-20
|Jeeno Thitikul, $182,956
|69-64-68-68—269
|-19
|Lottie Woad, $132,721
|68-67-69-66—270
|-18
|Miyu Yamashita, $102,670
|69-67-66-69—271
|-17
|Nasa Hataoka, $54,162
|68-73-67-65—273
|-15
|Chisato Iwai, $54,162
|70-66-66-71—273
|-15
|Sei Young Kim, $54,162
|66-68-70-69—273
|-15
|Nelly Korda, $54,162
|67-68-68-70—273
|-15
|Jennifer Kupcho, $54,162
|70-66-70-67—273
|-15
|Mary Liu, $54,162
|69-66-68-70—273
|-15
|Maja Stark, $54,162
|68-66-70-69—273
|-15
|Robyn Choi, $33,956
|72-67-70-65—274
|-14
|Olivia Cowan, $33,956
|68-65-71-70—274
|-14
|Hye Jin Choi, $27,646
|70-70-66-69—275
|-13
|Nataliya Guseva, $27,646
|71-68-68-68—275
|-13
|Lydia Ko, $27,646
|70-69-69-67—275
|-13
|Minjee Lee, $27,646
|69-67-71-68—275
|-13
|Brooke Matthews, $27,646
|69-71-66-69—275
|-13
|Lindy Duncan, $23,039
|68-70-68-70—276
|-12
|Andrea Lee, $23,039
|72-66-67-71—276
|-12
|Ruixin Liu, $23,039
|69-68-68-71—276
|-12
|Celine Boutier, $19,175
|68-69-68-72—277
|-11
|Manon De Roey, $19,175
|69-67-69-72—277
|-11
|Jin Hee Im, $19,175
|72-70-69-66—277
|-11
|Pornanong Phatlum, $19,175
|70-69-70-68—277
|-11
|Gabriela Ruffels, $19,175
|67-70-67-73—277
|-11
|Bailey Tardy, $19,175
|71-66-68-72—277
|-11
|Xiaowen Yin, $19,175
|70-71-69-67—277
|-11
|Perrine Delacour, $15,426
|69-69-70-70—278
|-10
|Gurleen Kaur, $15,426
|69-73-69-67—278
|-10
|A Lim Kim, $15,426
|66-73-67-72—278
|-10
|Bianca Pagdanganan, $15,426
|67-70-66-75—278
|-10
|Nanna Koerstz Madsen, $12,841
|73-69-67-70—279
|-9
|Aline Krauter, $12,841
|68-69-71-71—279
|-9
|Mi Hyang Lee, $12,841
|69-73-71-66—279
|-9
|Yealimi Noh, $12,841
|69-70-64-76—279
|-9
|Jenny Shin, $12,841
|70-71-71-67—279
|-9
|Grace Kim, $10,031
|69-69-75-67—280
|-8
|Stephanie Kyriacou, $10,031
|69-70-70-71—280
|-8
|Yan Liu, $10,031
|68-74-69-69—280
|-8
|Julia Lopez Ramirez, $10,031
|67-71-67-75—280
|-8
|Rio Takeda, $10,031
|69-70-75-66—280
|-8
|Patty Tavatanakit, $10,031
|66-76-72-66—280
|-8
|Chanettee Wannasaen, $10,031
|63-68-75-74—280
|-8
|Jenny Bae, $8,364
|66-69-73-73—281
|-7
|Kum Kang Park, $8,364
|66-72-72-71—281
|-7
|Na Rin An, $7,332
|71-70-70-71—282
|-6
|Allisen Corpuz, $7,332
|71-69-69-73—282
|-6
|Esther Henseleit, $7,332
|71-71-70-70—282
|-6
|Frida Kinhult, $7,332
|68-67-73-74—282
|-6
|Yuri Yoshida, $7,332
|70-70-71-71—282
|-6
|Sofia Garcia, $6,210
|73-69-71-70—283
|-5
|Jiwon Jeon, $6,210
|68-67-73-75—283
|-5
|Mao Saigo, $6,210
|68-72-70-73—283
|-5
|Jasmine Suwannapura, $6,210
|72-68-72-71—283
|-5
|Madison Young, $6,210
|74-67-71-71—283
|-5
|Minami Katsu, $5,509
|70-71-72-71—284
|-4
|Hyo Joo Kim, $5,509
|70-69-74-71—284
|-4
|Jaravee Boonchant, $4,984
|74-66-72-73—285
|-3
|Jodi Ewart Shadoff, $4,984
|70-72-71-72—285
|-3
|Ayaka Furue, $4,984
|72-70-68-75—285
|-3
|Arpichaya Yubol, $4,984
|69-72-71-73—285
|-3
|Danielle Kang, $4,558
|69-73-70-74—286
|-2
|Gigi Stoll, $4,558
|65-69-79-73—286
|-2
|Linnea Strom, $4,558
|70-69-72-75—286
|-2
|Lexi Thompson, $4,558
|70-70-72-74—286
|-2
|Stacy Lewis, $4,207
|70-71-65-81—287
|-1
|Yu Liu, $4,207
|70-71-76-70—287
|-1
|Elizabeth Szokol, $4,207
|68-71-71-77—287
|-1
|Hira Naveed, $3,957
|70-72-70-76—288
|E
|Jessica Porvasnik, $3,957
|69-73-74-72—288
|E
|Dewi Weber, $3,957
|70-70-70-78—288
|E
|Ana Belac, $3,807
|72-70-74-73—289
|+1
|Emily Pedersen, $3,807
|71-70-68-80—289
|+1
|Alena Sharp, $3,807
|71-70-76-72—289
|+1
|Daniela Darquea, $3,689
|72-70-75-74—291
|+3
|Wei-Ling Hsu, $3,689
|74-67-76-74—291
|+3
