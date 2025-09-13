Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Saturday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
Third Round
|Charley Hull
|68-65-67—200
|-16
|Jeeno Thitikul
|69-64-68—201
|-15
|Chisato Iwai
|70-66-66—202
|-14
|Miyu Yamashita
|69-67-66—202
|-14
|Nelly Korda
|67-68-68—203
|-13
|Mary Liu
|69-66-68—203
|-13
|Yealimi Noh
|69-70-64—203
|-13
|Bianca Pagdanganan
|67-70-66—203
|-13
|Olivia Cowan
|68-65-71—204
|-12
|Sei Young Kim
|66-68-70—204
|-12
|Gabriela Ruffels
|67-70-67—204
|-12
|Maja Stark
|68-66-70—204
|-12
|Lottie Woad
|68-67-69—204
|-12
|Celine Boutier
|68-69-68—205
|-11
|Manon De Roey
|69-67-69—205
|-11
|Andrea Lee
|72-66-67—205
|-11
|Ruixin Liu
|69-68-68—205
|-11
|Julia Lopez Ramirez
|67-71-67—205
|-11
|Bailey Tardy
|71-66-68—205
|-11
|Hye Jin Choi
|70-70-66—206
|-10
|Lindy Duncan
|68-70-68—206
|-10
|A Lim Kim
|66-73-67—206
|-10
|Jennifer Kupcho
|70-66-70—206
|-10
|Stacy Lewis
|70-71-65—206
|-10
|Brooke Matthews
|69-71-66—206
|-10
|Chanettee Wannasaen
|63-68-75—206
|-10
|Nataliya Guseva
|71-68-68—207
|-9
|Minjee Lee
|69-67-71—207
|-9
|Jenny Bae
|66-69-73—208
|-8
|Perrine Delacour
|69-69-70—208
|-8
|Nasa Hataoka
|68-73-67—208
|-8
|Jiwon Jeon
|68-67-73—208
|-8
|Frida Kinhult
|68-67-73—208
|-8
|Lydia Ko
|70-69-69—208
|-8
|Aline Krauter
|68-69-71—208
|-8
|Robyn Choi
|72-67-70—209
|-7
|Allisen Corpuz
|71-69-69—209
|-7
|Nanna Koerstz Madsen
|73-69-67—209
|-7
|Stephanie Kyriacou
|69-70-70—209
|-7
|Emily Pedersen
|71-70-68—209
|-7
|Pornanong Phatlum
|70-69-70—209
|-7
|Ayaka Furue
|72-70-68—210
|-6
|Kum Kang Park
|66-72-72—210
|-6
|Mao Saigo
|68-72-70—210
|-6
|Elizabeth Szokol
|68-71-71—210
|-6
|Dewi Weber
|70-70-70—210
|-6
|Xiaowen Yin
|70-71-69—210
|-6
|Na Rin An
|71-70-70—211
|-5
|Jin Hee Im
|72-70-69—211
|-5
|Gurleen Kaur
|69-73-69—211
|-5
|Yan Liu
|68-74-69—211
|-5
|Linnea Strom
|70-69-72—211
|-5
|Yuri Yoshida
|70-70-71—211
|-5
|Jaravee Boonchant
|74-66-72—212
|-4
|Esther Henseleit
|71-71-70—212
|-4
|Danielle Kang
|69-73-70—212
|-4
|Hira Naveed
|70-72-70—212
|-4
|Jenny Shin
|70-71-71—212
|-4
|Jasmine Suwannapura
|72-68-72—212
|-4
|Lexi Thompson
|70-70-72—212
|-4
|Madison Young
|74-67-71—212
|-4
|Arpichaya Yubol
|69-72-71—212
|-4
|Jodi Ewart Shadoff
|70-72-71—213
|-3
|Sofia Garcia
|73-69-71—213
|-3
|Minami Katsu
|70-71-72—213
|-3
|Hyo Joo Kim
|70-69-74—213
|-3
|Grace Kim
|69-69-75—213
|-3
|Mi Hyang Lee
|69-73-71—213
|-3
|Gigi Stoll
|65-69-79—213
|-3
|Rio Takeda
|69-70-75—214
|-2
|Patty Tavatanakit
|66-76-72—214
|-2
|Ana Belac
|72-70-74—216
|E
|Jessica Porvasnik
|69-73-74—216
|E
|Daniela Darquea
|72-70-75—217
|+1
|Wei-Ling Hsu
|74-67-76—217
|+1
|Yu Liu
|70-71-76—217
|+1
|Alena Sharp
|71-70-76—217
|+1
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.