Kroger Queen City Championship

Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 4:07 PM

Saturday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

Third Round

Charley Hull 68-65-67—200 -16
Jeeno Thitikul 69-64-68—201 -15
Chisato Iwai 70-66-66—202 -14
Miyu Yamashita 69-67-66—202 -14
Nelly Korda 67-68-68—203 -13
Mary Liu 69-66-68—203 -13
Yealimi Noh 69-70-64—203 -13
Bianca Pagdanganan 67-70-66—203 -13
Olivia Cowan 68-65-71—204 -12
Sei Young Kim 66-68-70—204 -12
Gabriela Ruffels 67-70-67—204 -12
Maja Stark 68-66-70—204 -12
Lottie Woad 68-67-69—204 -12
Celine Boutier 68-69-68—205 -11
Manon De Roey 69-67-69—205 -11
Andrea Lee 72-66-67—205 -11
Ruixin Liu 69-68-68—205 -11
Julia Lopez Ramirez 67-71-67—205 -11
Bailey Tardy 71-66-68—205 -11
Hye Jin Choi 70-70-66—206 -10
Lindy Duncan 68-70-68—206 -10
A Lim Kim 66-73-67—206 -10
Jennifer Kupcho 70-66-70—206 -10
Stacy Lewis 70-71-65—206 -10
Brooke Matthews 69-71-66—206 -10
Chanettee Wannasaen 63-68-75—206 -10
Nataliya Guseva 71-68-68—207 -9
Minjee Lee 69-67-71—207 -9
Jenny Bae 66-69-73—208 -8
Perrine Delacour 69-69-70—208 -8
Nasa Hataoka 68-73-67—208 -8
Jiwon Jeon 68-67-73—208 -8
Frida Kinhult 68-67-73—208 -8
Lydia Ko 70-69-69—208 -8
Aline Krauter 68-69-71—208 -8
Robyn Choi 72-67-70—209 -7
Allisen Corpuz 71-69-69—209 -7
Nanna Koerstz Madsen 73-69-67—209 -7
Stephanie Kyriacou 69-70-70—209 -7
Emily Pedersen 71-70-68—209 -7
Pornanong Phatlum 70-69-70—209 -7
Ayaka Furue 72-70-68—210 -6
Kum Kang Park 66-72-72—210 -6
Mao Saigo 68-72-70—210 -6
Elizabeth Szokol 68-71-71—210 -6
Dewi Weber 70-70-70—210 -6
Xiaowen Yin 70-71-69—210 -6
Na Rin An 71-70-70—211 -5
Jin Hee Im 72-70-69—211 -5
Gurleen Kaur 69-73-69—211 -5
Yan Liu 68-74-69—211 -5
Linnea Strom 70-69-72—211 -5
Yuri Yoshida 70-70-71—211 -5
Jaravee Boonchant 74-66-72—212 -4
Esther Henseleit 71-71-70—212 -4
Danielle Kang 69-73-70—212 -4
Hira Naveed 70-72-70—212 -4
Jenny Shin 70-71-71—212 -4
Jasmine Suwannapura 72-68-72—212 -4
Lexi Thompson 70-70-72—212 -4
Madison Young 74-67-71—212 -4
Arpichaya Yubol 69-72-71—212 -4
Jodi Ewart Shadoff 70-72-71—213 -3
Sofia Garcia 73-69-71—213 -3
Minami Katsu 70-71-72—213 -3
Hyo Joo Kim 70-69-74—213 -3
Grace Kim 69-69-75—213 -3
Mi Hyang Lee 69-73-71—213 -3
Gigi Stoll 65-69-79—213 -3
Rio Takeda 69-70-75—214 -2
Patty Tavatanakit 66-76-72—214 -2
Ana Belac 72-70-74—216 E
Jessica Porvasnik 69-73-74—216 E
Daniela Darquea 72-70-75—217 +1
Wei-Ling Hsu 74-67-76—217 +1
Yu Liu 70-71-76—217 +1
Alena Sharp 71-70-76—217 +1

