Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Friday
At TPC River’s Bend
Maineville, Ohio
Purse: $2 million
Yardage: 6,876; Par: 72
Second Round
|Chanettee Wannasaen
|63-68—131
|-13
|Olivia Cowan
|68-65—133
|-11
|Charley Hull
|68-65—133
|-11
|Jeeno Thitikul
|69-64—133
|-11
|Sei Young Kim
|66-68—134
|-10
|Maja Stark
|68-66—134
|-10
|Gigi Stoll
|65-69—134
|-10
|Jenny Bae
|66-69—135
|-9
|Jiwon Jeon
|68-67—135
|-9
|Frida Kinhult
|68-67—135
|-9
|Nelly Korda
|67-68—135
|-9
|Mary Liu
|69-66—135
|-9
|Lottie Woad
|68-67—135
|-9
|Manon De Roey
|69-67—136
|-8
|Chisato Iwai
|70-66—136
|-8
|Jennifer Kupcho
|70-66—136
|-8
|Minjee Lee
|69-67—136
|-8
|Miyu Yamashita
|69-67—136
|-8
|Celine Boutier
|68-69—137
|-7
|Aline Krauter
|68-69—137
|-7
|Ruixin Liu
|69-68—137
|-7
|Bianca Pagdanganan
|67-70—137
|-7
|Gabriela Ruffels
|67-70—137
|-7
|Bailey Tardy
|71-66—137
|-7
|Perrine Delacour
|69-69—138
|-6
|Lindy Duncan
|68-70—138
|-6
|Grace Kim
|69-69—138
|-6
|Andrea Lee
|72-66—138
|-6
|Julia Lopez Ramirez
|67-71—138
|-6
|Kum Kang Park
|66-72—138
|-6
|Robyn Choi
|72-67—139
|-5
|Nataliya Guseva
|71-68—139
|-5
|Hyo Joo Kim
|70-69—139
|-5
|A Lim Kim
|66-73—139
|-5
|Lydia Ko
|70-69—139
|-5
|Stephanie Kyriacou
|69-70—139
|-5
|Yealimi Noh
|69-70—139
|-5
|Pornanong Phatlum
|70-69—139
|-5
|Linnea Strom
|70-69—139
|-5
|Elizabeth Szokol
|68-71—139
|-5
|Rio Takeda
|69-70—139
|-5
|Jaravee Boonchant
|74-66—140
|-4
|Hye Jin Choi
|70-70—140
|-4
|Allisen Corpuz
|71-69—140
|-4
|Brooke Matthews
|69-71—140
|-4
|Mao Saigo
|68-72—140
|-4
|Jasmine Suwannapura
|72-68—140
|-4
|Lexi Thompson
|70-70—140
|-4
|Dewi Weber
|70-70—140
|-4
|Yuri Yoshida
|70-70—140
|-4
|Na Rin An
|71-70—141
|-3
|Nasa Hataoka
|68-73—141
|-3
|Wei-Ling Hsu
|74-67—141
|-3
|Minami Katsu
|70-71—141
|-3
|Stacy Lewis
|70-71—141
|-3
|Yu Liu
|70-71—141
|-3
|Emily Pedersen
|71-70—141
|-3
|Alena Sharp
|71-70—141
|-3
|Jenny Shin
|70-71—141
|-3
|Xiaowen Yin
|70-71—141
|-3
|Madison Young
|74-67—141
|-3
|Arpichaya Yubol
|69-72—141
|-3
|Ana Belac
|72-70—142
|-2
|Daniela Darquea
|72-70—142
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|70-72—142
|-2
|Ayaka Furue
|72-70—142
|-2
|Sofia Garcia
|73-69—142
|-2
|Esther Henseleit
|71-71—142
|-2
|Jin Hee Im
|72-70—142
|-2
|Danielle Kang
|69-73—142
|-2
|Gurleen Kaur
|69-73—142
|-2
|Nanna Koerstz Madsen
|73-69—142
|-2
|Mi Hyang Lee
|69-73—142
|-2
|Yan Liu
|68-74—142
|-2
|Hira Naveed
|70-72—142
|-2
|Jessica Porvasnik
|69-73—142
|-2
|Patty Tavatanakit
|66-76—142
|-2
|Peiyun Chien
|66-77—143
|-1
|Amanda Doherty
|70-73—143
|-1
|Hannah Green
|75-68—143
|-1
|Megan Khang
|70-73—143
|-1
|Jin Young Ko
|71-72—143
|-1
|Jeong Eun Lee5
|73-70—143
|-1
|Lucy Li
|73-70—143
|-1
|Caroline Masson
|73-70—143
|-1
|Kate Smith-Stroh
|69-74—143
|-1
|Brittany Altomare
|73-71—144
|E
|Ashleigh Buhai
|72-72—144
|E
|Gemma Dryburgh
|71-73—144
|E
|Kristen Gillman
|71-73—144
|E
|Akie Iwai
|70-74—144
|E
|Soo Bin Joo
|72-72—144
|E
|Somi Lee
|70-74—144
|E
|Heather Lin
|73-71—144
|E
|Gaby Lopez
|71-73—144
|E
|Polly Mack
|74-70—144
|E
|Stephanie Meadow
|73-71—144
|E
|Alexa Pano
|72-72—144
|E
|Paula Reto
|73-71—144
|E
|Miranda Wang
|70-74—144
|E
|Amy Yang
|72-72—144
|E
|Rose Zhang
|71-73—144
|E
|Yahui Zhang
|70-74—144
|E
|Celine Borge
|69-76—145
|+1
|Mariel Galdiano
|73-72—145
|+1
|Caroline Inglis
|71-74—145
|+1
|Haeji Kang
|73-72—145
|+1
|Vidhi Lakhawala
|74-71—145
|+1
|Bronte Law
|70-75—145
|+1
|Benedetta Moresco
|73-72—145
|+1
|Azahara Munoz
|73-72—145
|+1
|Anna Nordqvist
|71-74—145
|+1
|Cassie Porter
|71-74—145
|+1
|Hinako Shibuno
|70-75—145
|+1
|Lilia Vu
|70-75—145
|+1
|Weiwei Zhang
|72-73—145
|+1
|Aditi Ashok
|72-74—146
|+2
|Saki Baba
|73-73—146
|+2
|Ssu-Chia Cheng
|72-74—146
|+2
|Maria Fassi
|70-76—146
|+2
|Muni He
|76-70—146
|+2
|Ilhee Lee
|75-71—146
|+2
|Caley McGinty
|71-75—146
|+2
|Wichanee Meechai
|71-75—146
|+2
|Yuna Nishimura
|76-70—146
|+2
|Sophia Popov
|71-75—146
|+2
|Brianna Do
|71-76—147
|+3
|Morgane Metraux
|70-77—147
|+3
|Ryann O’Toole
|73-74—147
|+3
|Ina Yoon
|72-75—147
|+3
|Savannah Grewal
|71-77—148
|+4
|Hae-Ran Ryu
|74-74—148
|+4
|Hyo Joon Jang
|76-73—149
|+5
|Eun-Hee Ji
|73-76—149
|+5
|Alison Lee
|76-73—149
|+5
|Ingrid Lindblad
|75-74—149
|+5
|Mirim Lee
|75-75—150
|+6
|Jeongeun Lee6
|75-76—151
|+7
|Adela Cernousek
|75-77—152
|+8
|Lauren Hartlage
|78-75—153
|+9
|Madelene Sagstrom
|70-83—153
|+9
|Yuka Saso
|76-80—156
|+12
|Fiona Xu
|89—89
|+17
|Karis Davidson
|72-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.