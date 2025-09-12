Live Radio
Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 7:44 PM

Friday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,876; Par: 72

Second Round

Chanettee Wannasaen 63-68—131 -13
Olivia Cowan 68-65—133 -11
Charley Hull 68-65—133 -11
Jeeno Thitikul 69-64—133 -11
Sei Young Kim 66-68—134 -10
Maja Stark 68-66—134 -10
Gigi Stoll 65-69—134 -10
Jenny Bae 66-69—135 -9
Jiwon Jeon 68-67—135 -9
Frida Kinhult 68-67—135 -9
Nelly Korda 67-68—135 -9
Mary Liu 69-66—135 -9
Lottie Woad 68-67—135 -9
Manon De Roey 69-67—136 -8
Chisato Iwai 70-66—136 -8
Jennifer Kupcho 70-66—136 -8
Minjee Lee 69-67—136 -8
Miyu Yamashita 69-67—136 -8
Celine Boutier 68-69—137 -7
Aline Krauter 68-69—137 -7
Ruixin Liu 69-68—137 -7
Bianca Pagdanganan 67-70—137 -7
Gabriela Ruffels 67-70—137 -7
Bailey Tardy 71-66—137 -7
Perrine Delacour 69-69—138 -6
Lindy Duncan 68-70—138 -6
Grace Kim 69-69—138 -6
Andrea Lee 72-66—138 -6
Julia Lopez Ramirez 67-71—138 -6
Kum Kang Park 66-72—138 -6
Robyn Choi 72-67—139 -5
Nataliya Guseva 71-68—139 -5
Hyo Joo Kim 70-69—139 -5
A Lim Kim 66-73—139 -5
Lydia Ko 70-69—139 -5
Stephanie Kyriacou 69-70—139 -5
Yealimi Noh 69-70—139 -5
Pornanong Phatlum 70-69—139 -5
Linnea Strom 70-69—139 -5
Elizabeth Szokol 68-71—139 -5
Rio Takeda 69-70—139 -5
Jaravee Boonchant 74-66—140 -4
Hye Jin Choi 70-70—140 -4
Allisen Corpuz 71-69—140 -4
Brooke Matthews 69-71—140 -4
Mao Saigo 68-72—140 -4
Jasmine Suwannapura 72-68—140 -4
Lexi Thompson 70-70—140 -4
Dewi Weber 70-70—140 -4
Yuri Yoshida 70-70—140 -4
Na Rin An 71-70—141 -3
Nasa Hataoka 68-73—141 -3
Wei-Ling Hsu 74-67—141 -3
Minami Katsu 70-71—141 -3
Stacy Lewis 70-71—141 -3
Yu Liu 70-71—141 -3
Emily Pedersen 71-70—141 -3
Alena Sharp 71-70—141 -3
Jenny Shin 70-71—141 -3
Xiaowen Yin 70-71—141 -3
Madison Young 74-67—141 -3
Arpichaya Yubol 69-72—141 -3
Ana Belac 72-70—142 -2
Daniela Darquea 72-70—142 -2
Jodi Ewart Shadoff 70-72—142 -2
Ayaka Furue 72-70—142 -2
Sofia Garcia 73-69—142 -2
Esther Henseleit 71-71—142 -2
Jin Hee Im 72-70—142 -2
Danielle Kang 69-73—142 -2
Gurleen Kaur 69-73—142 -2
Nanna Koerstz Madsen 73-69—142 -2
Mi Hyang Lee 69-73—142 -2
Yan Liu 68-74—142 -2
Hira Naveed 70-72—142 -2
Jessica Porvasnik 69-73—142 -2
Patty Tavatanakit 66-76—142 -2
Peiyun Chien 66-77—143 -1
Amanda Doherty 70-73—143 -1
Hannah Green 75-68—143 -1
Megan Khang 70-73—143 -1
Jin Young Ko 71-72—143 -1
Jeong Eun Lee5 73-70—143 -1
Lucy Li 73-70—143 -1
Caroline Masson 73-70—143 -1
Kate Smith-Stroh 69-74—143 -1
Brittany Altomare 73-71—144 E
Ashleigh Buhai 72-72—144 E
Gemma Dryburgh 71-73—144 E
Kristen Gillman 71-73—144 E
Akie Iwai 70-74—144 E
Soo Bin Joo 72-72—144 E
Somi Lee 70-74—144 E
Heather Lin 73-71—144 E
Gaby Lopez 71-73—144 E
Polly Mack 74-70—144 E
Stephanie Meadow 73-71—144 E
Alexa Pano 72-72—144 E
Paula Reto 73-71—144 E
Miranda Wang 70-74—144 E
Amy Yang 72-72—144 E
Rose Zhang 71-73—144 E
Yahui Zhang 70-74—144 E
Celine Borge 69-76—145 +1
Mariel Galdiano 73-72—145 +1
Caroline Inglis 71-74—145 +1
Haeji Kang 73-72—145 +1
Vidhi Lakhawala 74-71—145 +1
Bronte Law 70-75—145 +1
Benedetta Moresco 73-72—145 +1
Azahara Munoz 73-72—145 +1
Anna Nordqvist 71-74—145 +1
Cassie Porter 71-74—145 +1
Hinako Shibuno 70-75—145 +1
Lilia Vu 70-75—145 +1
Weiwei Zhang 72-73—145 +1
Aditi Ashok 72-74—146 +2
Saki Baba 73-73—146 +2
Ssu-Chia Cheng 72-74—146 +2
Maria Fassi 70-76—146 +2
Muni He 76-70—146 +2
Ilhee Lee 75-71—146 +2
Caley McGinty 71-75—146 +2
Wichanee Meechai 71-75—146 +2
Yuna Nishimura 76-70—146 +2
Sophia Popov 71-75—146 +2
Brianna Do 71-76—147 +3
Morgane Metraux 70-77—147 +3
Ryann O’Toole 73-74—147 +3
Ina Yoon 72-75—147 +3
Savannah Grewal 71-77—148 +4
Hae-Ran Ryu 74-74—148 +4
Hyo Joon Jang 76-73—149 +5
Eun-Hee Ji 73-76—149 +5
Alison Lee 76-73—149 +5
Ingrid Lindblad 75-74—149 +5
Mirim Lee 75-75—150 +6
Jeongeun Lee6 75-76—151 +7
Adela Cernousek 75-77—152 +8
Lauren Hartlage 78-75—153 +9
Madelene Sagstrom 70-83—153 +9
Yuka Saso 76-80—156 +12
Fiona Xu 89—89 +17
Karis Davidson 72-WD

