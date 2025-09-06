Live Radio
High-A Northwest League Glance

High-A Northwest League Glance

The Associated Press

September 6, 2025, 12:34 AM

x-first half winner

Thursday’s Games

Tri-City 7, Hillsboro 4

Eugene 3, Spokane 0

Vancouver 6, Everett 2

Friday’s Games

Everett 4, Vancouver 1

Hillsboro at Tri-City, canc.

Eugene 5, Spokane 1

Saturday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 4:30 p.m.

_____

