x-first half winner
Thursday’s Games
Tri-City 7, Hillsboro 4
Eugene 3, Spokane 0
Vancouver 6, Everett 2
Friday’s Games
Everett 4, Vancouver 1
Hillsboro at Tri-City, canc.
Eugene 5, Spokane 1
Saturday’s Games
Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Eugene, 4:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 4:30 p.m.
_____
