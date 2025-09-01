x-first half winner Saturday’s Games Vancouver 2, Hillsboro 0 Eugene 15, Everett 8 Tri-City 9, Spokane 6 Sunday’s Games Vancouver…

x-first half winner

Saturday’s Games

Vancouver 2, Hillsboro 0

Eugene 15, Everett 8

Tri-City 9, Spokane 6

Sunday’s Games

Vancouver 11, Hillsboro 1

Everett 7, Eugene 5

Tri-City 5, Spokane 2

Tuesday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Wednesday’s games

Spokane at Eugene, 2, 8:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

_____

