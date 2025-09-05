Live Radio
Home » Sports » Gulf States Sportswatch Daily Listings

Gulf States Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

September 5, 2025, 4:26 PM

Northwestern State at Minnesota — BTN

Liberty at Jacksonville State — CBSSN

Mississippi at Kentucky — ABC

Troy at Clemson — ACCN

Grambling State at Ohio State — BTN

Arizona State at Mississippi State — ESPN2

Ball State at Auburn — ESPNU

Louisiana Tech at LSU — SECN+

UL Monroe at Alabama — SECN

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up