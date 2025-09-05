Gulf States Sportswatch Daily Listings

Northwestern State at Minnesota — BTN
Liberty at Jacksonville State — CBSSN
Mississippi at Kentucky — ABC
Troy at Clemson — ACCN
Grambling State at Ohio State — BTN
Arizona State at Mississippi State — ESPN2
Ball State at Auburn — ESPNU
Louisiana Tech at LSU — SECN+
UL Monroe at Alabama — SECN
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
