FedEx Open de France Scores

The Associated Press

September 18, 2025, 2:11 PM

Thursday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

First Round

Marcus Armitage, England 33-31—64
Julien Guerrier, France 32-34—66
Min Woo Lee, Australia 32-34—66
Sam Bairstow, England 34-33—67
Jorge Campillo, Spain 34-33—67
Ugo Coussaud, France 35-32—67
Jens Dantorp, Sweden 34-33—67
Maximilian Kieffer, Germany 34-33—67
Marcus Kinhult, Sweden 33-34—67
Keita Nakajima, Japan 32-35—67
Bjorn Akesson, Sweden 33-35—68
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-35—68
Wil Besseling, Netherlands 35-33—68
Hamish Brown, Denmark 33-35—68
Gregorio De Leo, Italy 32-36—68
Pablo Ereno Perez, Spain 33-35—68
Darren Fichardt, South Africa 34-34—68
Deon Germishuys, South Africa 33-35—68
Casey Jarvis, South Africa 32-36—68
Jeong-Weon Ko, France 35-33—68
Francesco Laporta, Italy 34-34—68
Guido Migliozzi, Italy 33-35—68
Antoine Rozner, France 35-33—68
Matthias Schwab, Austria 34-34—68
Callum Shinkwin, England 33-35—68
Clement Sordet, France 34-34—68
Darius Van Driel, Netherlands 33-35—68
Bastien Amat, France 35-34—69
Daniel Brown, England 33-36—69
Julien Brun, France 33-36—69
Aaron Cockerill, Canada 36-33—69
Jannik De Bruyn, Germany 36-33—69
Nacho Elvira, Spain 33-36—69
Ryan Fox, New Zealand 36-33—69
Daniel Gale, Australia 34-35—69
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-34—69
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69
Gavin Green, Malaysia 33-36—69
Michael Kim, United States 35-34—69
Brooks Koepka, United States 35-34—69
Joakim Lagergren, Sweden 32-37—69
Mikael Lindberg, Sweden 35-34—69
Richard Mansell, England 34-35—69
Kristoffer Reitan, Norway 34-35—69
Freddy Schott, Germany 36-33—69
Marcel Siem, Germany 35-34—69
Elvis Smylie, Australia 36-33—69
Tadeas Tetak, Slovakia 34-35—69
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-34—69
Lucas Bjerregaard, Denmark 38-32—70
Dan Bradbury, England 35-35—70
Todd Clements, England 36-34—70
Thomas Detry, Belgium 34-36—70
Wenyi Ding, China 34-36—70
Grant Forrest, Scotland 33-37—70
Andreas Halvorsen, Norway 34-36—70
Justin Harding, South Africa 35-35—70
Daniel Hillier, New Zealand 34-36—70
Alexander Knappe, Germany 36-34—70
Frederic Lacroix, France 35-35—70
Niklas Lemke, Sweden 33-37—70
Alexander Levy, France 33-37—70
Joost Luiten, Netherlands 37-33—70
Troy Merritt, United States 35-35—70
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70
Brandon Robinson-Thompson, England 34-36—70
Adrien Saddier, France 34-36—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70
Richard Sterne, South Africa 36-34—70
Veer Ahlawat, India 36-35—71
Adam Blomme, Sweden 33-38—71
Davis Bryant, United States 34-37—71
Nicolas Colsaerts, Belgium 37-34—71
Corey Conners, Canada 35-36—71
Martin Couvra, France 37-34—71
Joe Dean, England 38-33—71
Ewen Ferguson, Scotland 38-33—71
Alex Fitzpatrick, England 35-36—71
Alexander George Frances, Denmark 37-34—71
Calum Hill, Scotland 33-38—71
Sam Hutsby, England 34-37—71
Minkyu Kim, South Korea 33-38—71
Nathan Kimsey, England 34-37—71
Romain Langasque, France 39-32—71
Pablo Larrazabal, Spain 36-35—71
Ugo Malcor, France 36-35—71
Adrian Meronk, Poland 36-35—71
David Micheluzzi, Australia 34-37—71
Dylan Naidoo, South Africa 37-34—71
Jacob Skov Olesen, Denmark 37-34—71
Julien Sale, France 34-37—71
Marcel Schneider, Germany 38-33—71
Corey Shaun, United States 35-36—71
Connor Syme, Scotland 33-38—71
Bernd Wiesberger, Austria 34-37—71
Robin Williams, South Africa 33-38—71
Jeff Winther, Denmark 36-35—71
Jean Bekirian, Armenia 36-36—72
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-37—72
Dan Erickson, United States 34-38—72
Simon Forsstrom, Sweden 37-35—72
Oihan Guillamoundeguy, France 37-35—72
Scott Jamieson, Scotland 34-38—72
Zihao Jin, China 36-36—72
Jacques Kruyswijk, South Africa 37-35—72
Zander Lombard, South Africa 35-37—72
Victor Perez, France 35-37—72
David Ravetto, France 35-37—72
Martin Trainer, France 35-37—72
Tom Vaillant, France 37-35—72
Johannes Veerman, United States 36-36—72
Chris Wood, England 37-35—72
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-37—73
Joshua Berry, England 36-37—73
Manuel Elvira, Spain 38-35—73
Angel Hidalgo, Spain 35-38—73
Masahiro Kawamura, Japan 35-38—73
Kazuma Kobori, New Zealand 38-35—73
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-38—73
John Parry, England 36-37—73
Andrea Pavan, Italy 35-38—73
Tapio Pulkkanen, Finland 35-38—73
Jordan L. Smith, England 35-38—73
Andy Sullivan, England 38-35—73
Callum Tarren, England 38-35—73
Matthew Baldwin, England 39-35—74
Laurie Canter, England 35-39—74
Clement Charmasson, France 38-36—74
Ross Fisher, England 39-35—74
Ricardo Gouveia, Portugal 36-38—74
Harry Hall, England 34-40—74
Fabian Lang, Austria 35-39—74
Joel Moscatel, Spain 38-36—74
Yannik Paul, Germany 32-42—74
Matthieu Pavon, France 39-35—74
Richie Ramsay, Scotland 36-38—74
Benjamin Schmidt, England 35-39—74
Shubhankar Sharma, India 38-36—74
Matthew Southgate, England 37-37—74
Dale Whitnell, England 38-36—74
Thomas Aiken, South Africa 39-36—75
Jordan Gumberg, United States 39-36—75
Danny List, Australia 37-38—75
Jack Senior, England 38-37—75
Ryan Van Velzen, South Africa 36-39—75
Brandon Wu, United States 38-37—75
Noa Auch Roy, France 38-38—76
Benjamin Hebert, France 39-37—76
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 39-37—76
Pierre Pineau, France 41-35—76
Aaron Van Hauwe, France 39-37—76
Andrew Wilson, England 38-38—76
Julien Quesne, France 38-39—77
Alexis Leray, France 40-39—79
Conor Purcell, Ireland 40-39—79

