FedEx Open de France Scores

Saturday
At Golf de Saint-Nom-La-Breteche
Paris
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,977; Par: 71
Third Round
|Brooks Koepka, United States
|69-68-65—202
|Min Woo Lee, Australia
|66-68-68—202
|Marcus Armitage, England
|64-68-71—203
|Michael Kim, United States
|69-68-66—203
|Guido Migliozzi, Italy
|68-69-66—203
|Jeong-Weon Ko, France
|68-68-68—204
|Elvis Smylie, Australia
|69-68-67—204
|Freddy Schott, Germany
|69-68-68—205
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-70-67—205
|Todd Clements, England
|70-67-69—206
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-67-70—206
|Antoine Rozner, France
|68-72-66—206
|Jens Dantorp, Sweden
|67-69-71—207
|Frederic Lacroix, France
|70-72-65—207
|Kristoffer Reitan, Norway
|69-70-68—207
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|68-72-68—208
|Hamish Brown, Denmark
|68-73-67—208
|Laurie Canter, England
|74-68-66—208
|Ugo Coussaud, France
|67-71-70—208
|Pablo Ereno Perez, Spain
|68-71-69—208
|Adrien Saddier, France
|70-66-72—208
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68-70—208
|Daniel Brown, England
|69-69-71—209
|Julien Brun, France
|69-71-69—209
|Gregorio De Leo, Italy
|68-68-73—209
|Ryan Fox, New Zealand
|69-71-69—209
|Francesco Laporta, Italy
|68-70-71—209
|Niklas Lemke, Sweden
|70-72-67—209
|Troy Merritt, United States
|70-71-68—209
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-67-72—209
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-70-70—210
|Justin Harding, South Africa
|70-68-72—210
|Nathan Kimsey, England
|71-69-70—210
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|72-68-70—210
|David Micheluzzi, Australia
|71-69-70—210
|Victor Perez, France
|72-70-68—210
|Marcel Schneider, Germany
|71-70-69—210
|Richard Sterne, South Africa
|70-70-70—210
|Jeff Winther, Denmark
|71-63-76—210
|Sam Bairstow, England
|67-73-71—211
|Dan Bradbury, England
|70-72-69—211
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|71-69-71—211
|Jannik De Bruyn, Germany
|69-70-72—211
|Thomas Detry, Belgium
|70-69-72—211
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-67-72—211
|Julien Guerrier, France
|66-74-71—211
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-70-71—211
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|69-70-72—211
|Bjorn Akesson, Sweden
|68-74-70—212
|Corey Conners, Canada
|71-71-70—212
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-72-71—212
|Marcus Kinhult, Sweden
|67-73-72—212
|Alexander Levy, France
|70-68-74—212
|Richie Ramsay, Scotland
|74-68-70—212
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-72-71—212
|Nacho Elvira, Spain
|69-69-75—213
|Calum Hill, Scotland
|71-70-72—213
|Romain Langasque, France
|71-71-71—213
|Keita Nakajima, Japan
|67-75-71—213
|Marcel Siem, Germany
|69-71-73—213
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|70-71-73—214
|Aaron Cockerill, Canada
|69-72-73—214
|Martin Couvra, France
|71-69-74—214
|Wenyi Ding, China
|70-70-74—214
|Darren Fichardt, South Africa
|68-73-73—214
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-72-73—214
|Matthias Schwab, Austria
|68-74-72—214
|Connor Syme, Scotland
|71-69-74—214
|Daniel Gale, Australia
|69-72-74—215
|Maximilian Kieffer, Germany
|67-74-74—215
|Julien Sale, France
|71-71-73—215
|Clement Sordet, France
|68-71-76—215
|Clement Charmasson, France
|74-66-76—216
|Gavin Green, Malaysia
|69-69-78—216
|Jorge Campillo, Spain
|67-75-76—218
|Callum Tarren, England
|73-69-76—218
|Robin Williams, South Africa
|71-71-77—219
