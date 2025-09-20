Live Radio
FedEx Open de France Scores

The Associated Press

September 20, 2025, 11:20 AM

Saturday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

Third Round

Brooks Koepka, United States 69-68-65—202
Min Woo Lee, Australia 66-68-68—202
Marcus Armitage, England 64-68-71—203
Michael Kim, United States 69-68-66—203
Guido Migliozzi, Italy 68-69-66—203
Jeong-Weon Ko, France 68-68-68—204
Elvis Smylie, Australia 69-68-67—204
Freddy Schott, Germany 69-68-68—205
Darius Van Driel, Netherlands 68-70-67—205
Todd Clements, England 70-67-69—206
Mikael Lindberg, Sweden 69-67-70—206
Antoine Rozner, France 68-72-66—206
Jens Dantorp, Sweden 67-69-71—207
Frederic Lacroix, France 70-72-65—207
Kristoffer Reitan, Norway 69-70-68—207
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72-68—208
Hamish Brown, Denmark 68-73-67—208
Laurie Canter, England 74-68-66—208
Ugo Coussaud, France 67-71-70—208
Pablo Ereno Perez, Spain 68-71-69—208
Adrien Saddier, France 70-66-72—208
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68-70—208
Daniel Brown, England 69-69-71—209
Julien Brun, France 69-71-69—209
Gregorio De Leo, Italy 68-68-73—209
Ryan Fox, New Zealand 69-71-69—209
Francesco Laporta, Italy 68-70-71—209
Niklas Lemke, Sweden 70-72-67—209
Troy Merritt, United States 70-71-68—209
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-67-72—209
Andreas Halvorsen, Norway 70-70-70—210
Justin Harding, South Africa 70-68-72—210
Nathan Kimsey, England 71-69-70—210
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-68-70—210
David Micheluzzi, Australia 71-69-70—210
Victor Perez, France 72-70-68—210
Marcel Schneider, Germany 71-70-69—210
Richard Sterne, South Africa 70-70-70—210
Jeff Winther, Denmark 71-63-76—210
Sam Bairstow, England 67-73-71—211
Dan Bradbury, England 70-72-69—211
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69-71—211
Jannik De Bruyn, Germany 69-70-72—211
Thomas Detry, Belgium 70-69-72—211
Simon Forsstrom, Sweden 72-67-72—211
Julien Guerrier, France 66-74-71—211
Daniel Hillier, New Zealand 70-70-71—211
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70-72—211
Bjorn Akesson, Sweden 68-74-70—212
Corey Conners, Canada 71-71-70—212
Joel Girrbach, Switzerland 69-72-71—212
Marcus Kinhult, Sweden 67-73-72—212
Alexander Levy, France 70-68-74—212
Richie Ramsay, Scotland 74-68-70—212
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-72-71—212
Nacho Elvira, Spain 69-69-75—213
Calum Hill, Scotland 71-70-72—213
Romain Langasque, France 71-71-71—213
Keita Nakajima, Japan 67-75-71—213
Marcel Siem, Germany 69-71-73—213
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-71-73—214
Aaron Cockerill, Canada 69-72-73—214
Martin Couvra, France 71-69-74—214
Wenyi Ding, China 70-70-74—214
Darren Fichardt, South Africa 68-73-73—214
Joakim Lagergren, Sweden 69-72-73—214
Matthias Schwab, Austria 68-74-72—214
Connor Syme, Scotland 71-69-74—214
Daniel Gale, Australia 69-72-74—215
Maximilian Kieffer, Germany 67-74-74—215
Julien Sale, France 71-71-73—215
Clement Sordet, France 68-71-76—215
Clement Charmasson, France 74-66-76—216
Gavin Green, Malaysia 69-69-78—216
Jorge Campillo, Spain 67-75-76—218
Callum Tarren, England 73-69-76—218
Robin Williams, South Africa 71-71-77—219

