FedEx Open de France Scores

The Associated Press

September 19, 2025, 2:15 PM

Friday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

Second Round

Marcus Armitage, England 64-68—132
Min Woo Lee, Australia 66-68—134
Jeff Winther, Denmark 71-63—134
Jens Dantorp, Sweden 67-69—136
Gregorio De Leo, Italy 68-68—136
Jeong-Weon Ko, France 68-68—136
Mikael Lindberg, Sweden 69-67—136
Adrien Saddier, France 70-66—136
Todd Clements, England 70-67—137
Michael Kim, United States 69-68—137
Brooks Koepka, United States 69-68—137
Guido Migliozzi, Italy 68-69—137
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-67—137
Freddy Schott, Germany 69-68—137
Elvis Smylie, Australia 69-68—137
Daniel Brown, England 69-69—138
Ugo Coussaud, France 67-71—138
Nacho Elvira, Spain 69-69—138
Gavin Green, Malaysia 69-69—138
Justin Harding, South Africa 70-68—138
Francesco Laporta, Italy 68-70—138
Alexander Levy, France 70-68—138
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138
Darius Van Driel, Netherlands 68-70—138
Jannik De Bruyn, Germany 69-70—139
Thomas Detry, Belgium 70-69—139
Pablo Ereno Perez, Spain 68-71—139
Simon Forsstrom, Sweden 72-67—139
Kristoffer Reitan, Norway 69-70—139
Clement Sordet, France 68-71—139
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70—139
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72—140
Sam Bairstow, England 67-73—140
Julien Brun, France 69-71—140
Clement Charmasson, France 74-66—140
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69—140
Martin Couvra, France 71-69—140
Wenyi Ding, China 70-70—140
Ryan Fox, New Zealand 69-71—140
Julien Guerrier, France 66-74—140
Andreas Halvorsen, Norway 70-70—140
Daniel Hillier, New Zealand 70-70—140
Nathan Kimsey, England 71-69—140
Marcus Kinhult, Sweden 67-73—140
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-68—140
David Micheluzzi, Australia 71-69—140
Antoine Rozner, France 68-72—140
Marcel Siem, Germany 69-71—140
Richard Sterne, South Africa 70-70—140
Connor Syme, Scotland 71-69—140
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-71—141
Hamish Brown, Denmark 68-73—141
Aaron Cockerill, Canada 69-72—141
Darren Fichardt, South Africa 68-73—141
Daniel Gale, Australia 69-72—141
Joel Girrbach, Switzerland 69-72—141
Calum Hill, Scotland 71-70—141
Maximilian Kieffer, Germany 67-74—141
Joakim Lagergren, Sweden 69-72—141
Troy Merritt, United States 70-71—141
Marcel Schneider, Germany 71-70—141
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-72—141
Bjorn Akesson, Sweden 68-74—142
Dan Bradbury, England 70-72—142
Jorge Campillo, Spain 67-75—142
Laurie Canter, England 74-68—142
Corey Conners, Canada 71-71—142
Frederic Lacroix, France 70-72—142
Romain Langasque, France 71-71—142
Niklas Lemke, Sweden 70-72—142
Keita Nakajima, Japan 67-75—142
Victor Perez, France 72-70—142
Richie Ramsay, Scotland 74-68—142
Julien Sale, France 71-71—142
Matthias Schwab, Austria 68-74—142
Callum Tarren, England 73-69—142
Robin Williams, South Africa 71-71—142
Jordan L. Smith, England 73-WD
Joe Dean, England 71-WD
Callum Shinkwin, England 68-WD

Missed Cut

Grant Forrest, Scotland 70-73—143
Pablo Larrazabal, Spain 71-72—143
Richard Mansell, England 69-74—143
Adrian Meronk, Poland 71-72—143
Dylan Naidoo, South Africa 71-72—143
Jack Senior, England 75-68—143
Tadeas Tetak, Slovakia 69-74—143
Tom Vaillant, France 72-71—143
Johannes Veerman, United States 72-71—143
Chris Wood, England 72-71—143
Veer Ahlawat, India 71-73—144
Matthew Baldwin, England 74-70—144
Jean Bekirian, Armenia 72-72—144
Ewen Ferguson, Scotland 71-73—144
Alex Fitzpatrick, England 71-73—144
Deon Germishuys, South Africa 68-76—144
Oihan Guillamoundeguy, France 72-72—144
Harry Hall, England 74-70—144
Benjamin Hebert, France 76-68—144
Zihao Jin, China 72-72—144
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-71—144
Joost Luiten, Netherlands 70-74—144
Ugo Malcor, France 71-73—144
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-73—144
John Parry, England 73-71—144
Andrea Pavan, Italy 73-71—144
David Ravetto, France 72-72—144
Brandon Robinson-Thompson, England 70-74—144
Bastien Amat, France 69-76—145
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-72—145
Joshua Berry, England 73-72—145
Manuel Elvira, Spain 73-72—145
Ross Fisher, England 74-71—145
Shubhankar Sharma, India 74-71—145
Adam Blomme, Sweden 71-75—146
Davis Bryant, United States 71-75—146
Rafa Cabrera Bello, Spain 72-74—146
Alexander George Frances, Denmark 71-75—146
Angel Hidalgo, Spain 73-73—146
Casey Jarvis, South Africa 68-78—146
Masahiro Kawamura, Japan 73-73—146
Kazuma Kobori, New Zealand 73-73—146
Joel Moscatel, Spain 74-72—146
Corey Shaun, United States 71-75—146
Martin Trainer, France 72-74—146
Brandon Wu, United States 75-71—146
Dan Erickson, United States 72-75—147
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-78—147
Sam Hutsby, England 71-76—147
Minkyu Kim, South Korea 71-76—147
Alexander Knappe, Germany 70-77—147
Zander Lombard, South Africa 72-75—147
Matthieu Pavon, France 74-73—147
Tapio Pulkkanen, Finland 73-74—147
Bernd Wiesberger, Austria 71-76—147
Ricardo Gouveia, Portugal 74-74—148
Scott Jamieson, Scotland 72-76—148
Yannik Paul, Germany 74-74—148
Benjamin Schmidt, England 74-74—148
Andrew Wilson, England 76-72—148
Wil Besseling, Netherlands 68-81—149
Jordan Gumberg, United States 75-74—149
Fabian Lang, Austria 74-75—149
Danny List, Australia 75-74—149
Pierre Pineau, France 76-73—149
Matthew Southgate, England 74-75—149
Andy Sullivan, England 73-76—149
Dale Whitnell, England 74-75—149
Thomas Aiken, South Africa 75-75—150
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 76-74—150
Conor Purcell, Ireland 79-72—151
Julien Quesne, France 77-74—151
Aaron Van Hauwe, France 76-75—151
Ryan Van Velzen, South Africa 75-76—151
Noa Auch Roy, France 76-77—153
Alexis Leray, France 79-81—160

