FedEx Open de France Par Scores

The Associated Press

September 18, 2025, 2:11 PM

Thursday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

First Round

Marcus Armitage, England 33-31—64 -7
Julien Guerrier, France 32-34—66 -5
Min Woo Lee, Australia 32-34—66 -5
Sam Bairstow, England 34-33—67 -4
Jorge Campillo, Spain 34-33—67 -4
Ugo Coussaud, France 35-32—67 -4
Jens Dantorp, Sweden 34-33—67 -4
Maximilian Kieffer, Germany 34-33—67 -4
Marcus Kinhult, Sweden 33-34—67 -4
Keita Nakajima, Japan 32-35—67 -4
Bjorn Akesson, Sweden 33-35—68 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-35—68 -3
Wil Besseling, Netherlands 35-33—68 -3
Hamish Brown, Denmark 33-35—68 -3
Gregorio De Leo, Italy 32-36—68 -3
Pablo Ereno Perez, Spain 33-35—68 -3
Darren Fichardt, South Africa 34-34—68 -3
Deon Germishuys, South Africa 33-35—68 -3
Casey Jarvis, South Africa 32-36—68 -3
Jeong-Weon Ko, France 35-33—68 -3
Francesco Laporta, Italy 34-34—68 -3
Guido Migliozzi, Italy 33-35—68 -3
Antoine Rozner, France 35-33—68 -3
Matthias Schwab, Austria 34-34—68 -3
Callum Shinkwin, England 33-35—68 -3
Clement Sordet, France 34-34—68 -3
Darius Van Driel, Netherlands 33-35—68 -3
Bastien Amat, France 35-34—69 -2
Daniel Brown, England 33-36—69 -2
Julien Brun, France 33-36—69 -2
Aaron Cockerill, Canada 36-33—69 -2
Jannik De Bruyn, Germany 36-33—69 -2
Nacho Elvira, Spain 33-36—69 -2
Ryan Fox, New Zealand 36-33—69 -2
Daniel Gale, Australia 34-35—69 -2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-34—69 -2
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69 -2
Gavin Green, Malaysia 33-36—69 -2
Michael Kim, United States 35-34—69 -2
Brooks Koepka, United States 35-34—69 -2
Joakim Lagergren, Sweden 32-37—69 -2
Mikael Lindberg, Sweden 35-34—69 -2
Richard Mansell, England 34-35—69 -2
Kristoffer Reitan, Norway 34-35—69 -2
Freddy Schott, Germany 36-33—69 -2
Marcel Siem, Germany 35-34—69 -2
Elvis Smylie, Australia 36-33—69 -2
Tadeas Tetak, Slovakia 34-35—69 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-34—69 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 38-32—70 -1
Dan Bradbury, England 35-35—70 -1
Todd Clements, England 36-34—70 -1
Thomas Detry, Belgium 34-36—70 -1
Wenyi Ding, China 34-36—70 -1
Grant Forrest, Scotland 33-37—70 -1
Andreas Halvorsen, Norway 34-36—70 -1
Justin Harding, South Africa 35-35—70 -1
Daniel Hillier, New Zealand 34-36—70 -1
Alexander Knappe, Germany 36-34—70 -1
Frederic Lacroix, France 35-35—70 -1
Niklas Lemke, Sweden 33-37—70 -1
Alexander Levy, France 33-37—70 -1
Joost Luiten, Netherlands 37-33—70 -1
Troy Merritt, United States 35-35—70 -1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 34-36—70 -1
Adrien Saddier, France 34-36—70 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70 -1
Richard Sterne, South Africa 36-34—70 -1
Veer Ahlawat, India 36-35—71 E
Adam Blomme, Sweden 33-38—71 E
Davis Bryant, United States 34-37—71 E
Nicolas Colsaerts, Belgium 37-34—71 E
Corey Conners, Canada 35-36—71 E
Martin Couvra, France 37-34—71 E
Joe Dean, England 38-33—71 E
Ewen Ferguson, Scotland 38-33—71 E
Alex Fitzpatrick, England 35-36—71 E
Alexander George Frances, Denmark 37-34—71 E
Calum Hill, Scotland 33-38—71 E
Sam Hutsby, England 34-37—71 E
Minkyu Kim, South Korea 33-38—71 E
Nathan Kimsey, England 34-37—71 E
Romain Langasque, France 39-32—71 E
Pablo Larrazabal, Spain 36-35—71 E
Ugo Malcor, France 36-35—71 E
Adrian Meronk, Poland 36-35—71 E
David Micheluzzi, Australia 34-37—71 E
Dylan Naidoo, South Africa 37-34—71 E
Jacob Skov Olesen, Denmark 37-34—71 E
Julien Sale, France 34-37—71 E
Marcel Schneider, Germany 38-33—71 E
Corey Shaun, United States 35-36—71 E
Connor Syme, Scotland 33-38—71 E
Bernd Wiesberger, Austria 34-37—71 E
Robin Williams, South Africa 33-38—71 E
Jeff Winther, Denmark 36-35—71 E
Jean Bekirian, Armenia 36-36—72 +1
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-37—72 +1
Dan Erickson, United States 34-38—72 +1
Simon Forsstrom, Sweden 37-35—72 +1
Oihan Guillamoundeguy, France 37-35—72 +1
Scott Jamieson, Scotland 34-38—72 +1
Zihao Jin, China 36-36—72 +1
Jacques Kruyswijk, South Africa 37-35—72 +1
Zander Lombard, South Africa 35-37—72 +1
Victor Perez, France 35-37—72 +1
David Ravetto, France 35-37—72 +1
Martin Trainer, France 35-37—72 +1
Tom Vaillant, France 37-35—72 +1
Johannes Veerman, United States 36-36—72 +1
Chris Wood, England 37-35—72 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-37—73 +2
Joshua Berry, England 36-37—73 +2
Manuel Elvira, Spain 38-35—73 +2
Angel Hidalgo, Spain 35-38—73 +2
Masahiro Kawamura, Japan 35-38—73 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 38-35—73 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-38—73 +2
John Parry, England 36-37—73 +2
Andrea Pavan, Italy 35-38—73 +2
Tapio Pulkkanen, Finland 35-38—73 +2
Jordan L. Smith, England 35-38—73 +2
Andy Sullivan, England 38-35—73 +2
Callum Tarren, England 38-35—73 +2
Matthew Baldwin, England 39-35—74 +3
Laurie Canter, England 35-39—74 +3
Clement Charmasson, France 38-36—74 +3
Ross Fisher, England 39-35—74 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 36-38—74 +3
Harry Hall, England 34-40—74 +3
Fabian Lang, Austria 35-39—74 +3
Joel Moscatel, Spain 38-36—74 +3
Yannik Paul, Germany 32-42—74 +3
Matthieu Pavon, France 39-35—74 +3
Richie Ramsay, Scotland 36-38—74 +3
Benjamin Schmidt, England 35-39—74 +3
Shubhankar Sharma, India 38-36—74 +3
Matthew Southgate, England 37-37—74 +3
Dale Whitnell, England 38-36—74 +3
Thomas Aiken, South Africa 39-36—75 +4
Jordan Gumberg, United States 39-36—75 +4
Danny List, Australia 37-38—75 +4
Jack Senior, England 38-37—75 +4
Ryan Van Velzen, South Africa 36-39—75 +4
Brandon Wu, United States 38-37—75 +4
Noa Auch Roy, France 38-38—76 +5
Benjamin Hebert, France 39-37—76 +5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 39-37—76 +5
Pierre Pineau, France 41-35—76 +5
Aaron Van Hauwe, France 39-37—76 +5
Andrew Wilson, England 38-38—76 +5
Julien Quesne, France 38-39—77 +6
Alexis Leray, France 40-39—79 +8
Conor Purcell, Ireland 40-39—79 +8

