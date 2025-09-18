FedEx Open de France Par Scores

Thursday
At Golf de Saint-Nom-La-Breteche
Paris
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,977; Par: 71
First Round
|Marcus Armitage, England
|33-31—64
|-7
|Julien Guerrier, France
|32-34—66
|-5
|Min Woo Lee, Australia
|32-34—66
|-5
|Sam Bairstow, England
|34-33—67
|-4
|Jorge Campillo, Spain
|34-33—67
|-4
|Ugo Coussaud, France
|35-32—67
|-4
|Jens Dantorp, Sweden
|34-33—67
|-4
|Maximilian Kieffer, Germany
|34-33—67
|-4
|Marcus Kinhult, Sweden
|33-34—67
|-4
|Keita Nakajima, Japan
|32-35—67
|-4
|Bjorn Akesson, Sweden
|33-35—68
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-35—68
|-3
|Wil Besseling, Netherlands
|35-33—68
|-3
|Hamish Brown, Denmark
|33-35—68
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|32-36—68
|-3
|Pablo Ereno Perez, Spain
|33-35—68
|-3
|Darren Fichardt, South Africa
|34-34—68
|-3
|Deon Germishuys, South Africa
|33-35—68
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|32-36—68
|-3
|Jeong-Weon Ko, France
|35-33—68
|-3
|Francesco Laporta, Italy
|34-34—68
|-3
|Guido Migliozzi, Italy
|33-35—68
|-3
|Antoine Rozner, France
|35-33—68
|-3
|Matthias Schwab, Austria
|34-34—68
|-3
|Callum Shinkwin, England
|33-35—68
|-3
|Clement Sordet, France
|34-34—68
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|33-35—68
|-3
|Bastien Amat, France
|35-34—69
|-2
|Daniel Brown, England
|33-36—69
|-2
|Julien Brun, France
|33-36—69
|-2
|Aaron Cockerill, Canada
|36-33—69
|-2
|Jannik De Bruyn, Germany
|36-33—69
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|33-36—69
|-2
|Ryan Fox, New Zealand
|36-33—69
|-2
|Daniel Gale, Australia
|34-35—69
|-2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|35-34—69
|-2
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-35—69
|-2
|Gavin Green, Malaysia
|33-36—69
|-2
|Michael Kim, United States
|35-34—69
|-2
|Brooks Koepka, United States
|35-34—69
|-2
|Joakim Lagergren, Sweden
|32-37—69
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|35-34—69
|-2
|Richard Mansell, England
|34-35—69
|-2
|Kristoffer Reitan, Norway
|34-35—69
|-2
|Freddy Schott, Germany
|36-33—69
|-2
|Marcel Siem, Germany
|35-34—69
|-2
|Elvis Smylie, Australia
|36-33—69
|-2
|Tadeas Tetak, Slovakia
|34-35—69
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-35—69
|-2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-34—69
|-2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|38-32—70
|-1
|Dan Bradbury, England
|35-35—70
|-1
|Todd Clements, England
|36-34—70
|-1
|Thomas Detry, Belgium
|34-36—70
|-1
|Wenyi Ding, China
|34-36—70
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|33-37—70
|-1
|Andreas Halvorsen, Norway
|34-36—70
|-1
|Justin Harding, South Africa
|35-35—70
|-1
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-36—70
|-1
|Alexander Knappe, Germany
|36-34—70
|-1
|Frederic Lacroix, France
|35-35—70
|-1
|Niklas Lemke, Sweden
|33-37—70
|-1
|Alexander Levy, France
|33-37—70
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|37-33—70
|-1
|Troy Merritt, United States
|35-35—70
|-1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-35—70
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-36—70
|-1
|Adrien Saddier, France
|34-36—70
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|-1
|Richard Sterne, South Africa
|36-34—70
|-1
|Veer Ahlawat, India
|36-35—71
|E
|Adam Blomme, Sweden
|33-38—71
|E
|Davis Bryant, United States
|34-37—71
|E
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|37-34—71
|E
|Corey Conners, Canada
|35-36—71
|E
|Martin Couvra, France
|37-34—71
|E
|Joe Dean, England
|38-33—71
|E
|Ewen Ferguson, Scotland
|38-33—71
|E
|Alex Fitzpatrick, England
|35-36—71
|E
|Alexander George Frances, Denmark
|37-34—71
|E
|Calum Hill, Scotland
|33-38—71
|E
|Sam Hutsby, England
|34-37—71
|E
|Minkyu Kim, South Korea
|33-38—71
|E
|Nathan Kimsey, England
|34-37—71
|E
|Romain Langasque, France
|39-32—71
|E
|Pablo Larrazabal, Spain
|36-35—71
|E
|Ugo Malcor, France
|36-35—71
|E
|Adrian Meronk, Poland
|36-35—71
|E
|David Micheluzzi, Australia
|34-37—71
|E
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-34—71
|E
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|37-34—71
|E
|Julien Sale, France
|34-37—71
|E
|Marcel Schneider, Germany
|38-33—71
|E
|Corey Shaun, United States
|35-36—71
|E
|Connor Syme, Scotland
|33-38—71
|E
|Bernd Wiesberger, Austria
|34-37—71
|E
|Robin Williams, South Africa
|33-38—71
|E
|Jeff Winther, Denmark
|36-35—71
|E
|Jean Bekirian, Armenia
|36-36—72
|+1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-37—72
|+1
|Dan Erickson, United States
|34-38—72
|+1
|Simon Forsstrom, Sweden
|37-35—72
|+1
|Oihan Guillamoundeguy, France
|37-35—72
|+1
|Scott Jamieson, Scotland
|34-38—72
|+1
|Zihao Jin, China
|36-36—72
|+1
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|37-35—72
|+1
|Zander Lombard, South Africa
|35-37—72
|+1
|Victor Perez, France
|35-37—72
|+1
|David Ravetto, France
|35-37—72
|+1
|Martin Trainer, France
|35-37—72
|+1
|Tom Vaillant, France
|37-35—72
|+1
|Johannes Veerman, United States
|36-36—72
|+1
|Chris Wood, England
|37-35—72
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-37—73
|+2
|Joshua Berry, England
|36-37—73
|+2
|Manuel Elvira, Spain
|38-35—73
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|35-38—73
|+2
|Masahiro Kawamura, Japan
|35-38—73
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|38-35—73
|+2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-38—73
|+2
|John Parry, England
|36-37—73
|+2
|Andrea Pavan, Italy
|35-38—73
|+2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|35-38—73
|+2
|Jordan L. Smith, England
|35-38—73
|+2
|Andy Sullivan, England
|38-35—73
|+2
|Callum Tarren, England
|38-35—73
|+2
|Matthew Baldwin, England
|39-35—74
|+3
|Laurie Canter, England
|35-39—74
|+3
|Clement Charmasson, France
|38-36—74
|+3
|Ross Fisher, England
|39-35—74
|+3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-38—74
|+3
|Harry Hall, England
|34-40—74
|+3
|Fabian Lang, Austria
|35-39—74
|+3
|Joel Moscatel, Spain
|38-36—74
|+3
|Yannik Paul, Germany
|32-42—74
|+3
|Matthieu Pavon, France
|39-35—74
|+3
|Richie Ramsay, Scotland
|36-38—74
|+3
|Benjamin Schmidt, England
|35-39—74
|+3
|Shubhankar Sharma, India
|38-36—74
|+3
|Matthew Southgate, England
|37-37—74
|+3
|Dale Whitnell, England
|38-36—74
|+3
|Thomas Aiken, South Africa
|39-36—75
|+4
|Jordan Gumberg, United States
|39-36—75
|+4
|Danny List, Australia
|37-38—75
|+4
|Jack Senior, England
|38-37—75
|+4
|Ryan Van Velzen, South Africa
|36-39—75
|+4
|Brandon Wu, United States
|38-37—75
|+4
|Noa Auch Roy, France
|38-38—76
|+5
|Benjamin Hebert, France
|39-37—76
|+5
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|39-37—76
|+5
|Pierre Pineau, France
|41-35—76
|+5
|Aaron Van Hauwe, France
|39-37—76
|+5
|Andrew Wilson, England
|38-38—76
|+5
|Julien Quesne, France
|38-39—77
|+6
|Alexis Leray, France
|40-39—79
|+8
|Conor Purcell, Ireland
|40-39—79
|+8
