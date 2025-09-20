Live Radio
Home » Sports » FedEx Open de France…

FedEx Open de France Par Scores

The Associated Press

September 20, 2025, 11:20 AM

Saturday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

Third Round

Brooks Koepka, United States 69-68-65—202 -11
Min Woo Lee, Australia 66-68-68—202 -11
Marcus Armitage, England 64-68-71—203 -10
Michael Kim, United States 69-68-66—203 -10
Guido Migliozzi, Italy 68-69-66—203 -10
Jeong-Weon Ko, France 68-68-68—204 -9
Elvis Smylie, Australia 69-68-67—204 -9
Freddy Schott, Germany 69-68-68—205 -8
Darius Van Driel, Netherlands 68-70-67—205 -8
Todd Clements, England 70-67-69—206 -7
Mikael Lindberg, Sweden 69-67-70—206 -7
Antoine Rozner, France 68-72-66—206 -7
Jens Dantorp, Sweden 67-69-71—207 -6
Frederic Lacroix, France 70-72-65—207 -6
Kristoffer Reitan, Norway 69-70-68—207 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72-68—208 -5
Hamish Brown, Denmark 68-73-67—208 -5
Laurie Canter, England 74-68-66—208 -5
Ugo Coussaud, France 67-71-70—208 -5
Pablo Ereno Perez, Spain 68-71-69—208 -5
Adrien Saddier, France 70-66-72—208 -5
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68-70—208 -5
Daniel Brown, England 69-69-71—209 -4
Julien Brun, France 69-71-69—209 -4
Gregorio De Leo, Italy 68-68-73—209 -4
Ryan Fox, New Zealand 69-71-69—209 -4
Francesco Laporta, Italy 68-70-71—209 -4
Niklas Lemke, Sweden 70-72-67—209 -4
Troy Merritt, United States 70-71-68—209 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-67-72—209 -4
Andreas Halvorsen, Norway 70-70-70—210 -3
Justin Harding, South Africa 70-68-72—210 -3
Nathan Kimsey, England 71-69-70—210 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-68-70—210 -3
David Micheluzzi, Australia 71-69-70—210 -3
Victor Perez, France 72-70-68—210 -3
Marcel Schneider, Germany 71-70-69—210 -3
Richard Sterne, South Africa 70-70-70—210 -3
Jeff Winther, Denmark 71-63-76—210 -3
Sam Bairstow, England 67-73-71—211 -2
Dan Bradbury, England 70-72-69—211 -2
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69-71—211 -2
Jannik De Bruyn, Germany 69-70-72—211 -2
Thomas Detry, Belgium 70-69-72—211 -2
Simon Forsstrom, Sweden 72-67-72—211 -2
Julien Guerrier, France 66-74-71—211 -2
Daniel Hillier, New Zealand 70-70-71—211 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70-72—211 -2
Bjorn Akesson, Sweden 68-74-70—212 -1
Corey Conners, Canada 71-71-70—212 -1
Joel Girrbach, Switzerland 69-72-71—212 -1
Marcus Kinhult, Sweden 67-73-72—212 -1
Alexander Levy, France 70-68-74—212 -1
Richie Ramsay, Scotland 74-68-70—212 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-72-71—212 -1
Nacho Elvira, Spain 69-69-75—213 E
Calum Hill, Scotland 71-70-72—213 E
Romain Langasque, France 71-71-71—213 E
Keita Nakajima, Japan 67-75-71—213 E
Marcel Siem, Germany 69-71-73—213 E
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-71-73—214 +1
Aaron Cockerill, Canada 69-72-73—214 +1
Martin Couvra, France 71-69-74—214 +1
Wenyi Ding, China 70-70-74—214 +1
Darren Fichardt, South Africa 68-73-73—214 +1
Joakim Lagergren, Sweden 69-72-73—214 +1
Matthias Schwab, Austria 68-74-72—214 +1
Connor Syme, Scotland 71-69-74—214 +1
Daniel Gale, Australia 69-72-74—215 +2
Maximilian Kieffer, Germany 67-74-74—215 +2
Julien Sale, France 71-71-73—215 +2
Clement Sordet, France 68-71-76—215 +2
Clement Charmasson, France 74-66-76—216 +3
Gavin Green, Malaysia 69-69-78—216 +3
Jorge Campillo, Spain 67-75-76—218 +5
Callum Tarren, England 73-69-76—218 +5
Robin Williams, South Africa 71-71-77—219 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up