Live Radio
Home » Sports » FedEx Open de France…

FedEx Open de France Par Scores

The Associated Press

September 19, 2025, 2:15 PM

Friday

At Golf de Saint-Nom-La-Breteche

Paris

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,977; Par: 71

Second Round

Marcus Armitage, England 64-68—132 -10
Min Woo Lee, Australia 66-68—134 -8
Jeff Winther, Denmark 71-63—134 -8
Jens Dantorp, Sweden 67-69—136 -6
Gregorio De Leo, Italy 68-68—136 -6
Jeong-Weon Ko, France 68-68—136 -6
Mikael Lindberg, Sweden 69-67—136 -6
Adrien Saddier, France 70-66—136 -6
Todd Clements, England 70-67—137 -5
Michael Kim, United States 69-68—137 -5
Brooks Koepka, United States 69-68—137 -5
Guido Migliozzi, Italy 68-69—137 -5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-67—137 -5
Freddy Schott, Germany 69-68—137 -5
Elvis Smylie, Australia 69-68—137 -5
Daniel Brown, England 69-69—138 -4
Ugo Coussaud, France 67-71—138 -4
Nacho Elvira, Spain 69-69—138 -4
Gavin Green, Malaysia 69-69—138 -4
Justin Harding, South Africa 70-68—138 -4
Francesco Laporta, Italy 68-70—138 -4
Alexander Levy, France 70-68—138 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138 -4
Darius Van Driel, Netherlands 68-70—138 -4
Jannik De Bruyn, Germany 69-70—139 -3
Thomas Detry, Belgium 70-69—139 -3
Pablo Ereno Perez, Spain 68-71—139 -3
Simon Forsstrom, Sweden 72-67—139 -3
Kristoffer Reitan, Norway 69-70—139 -3
Clement Sordet, France 68-71—139 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-70—139 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72—140 -2
Sam Bairstow, England 67-73—140 -2
Julien Brun, France 69-71—140 -2
Clement Charmasson, France 74-66—140 -2
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69—140 -2
Martin Couvra, France 71-69—140 -2
Wenyi Ding, China 70-70—140 -2
Ryan Fox, New Zealand 69-71—140 -2
Julien Guerrier, France 66-74—140 -2
Andreas Halvorsen, Norway 70-70—140 -2
Daniel Hillier, New Zealand 70-70—140 -2
Nathan Kimsey, England 71-69—140 -2
Marcus Kinhult, Sweden 67-73—140 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-68—140 -2
David Micheluzzi, Australia 71-69—140 -2
Antoine Rozner, France 68-72—140 -2
Marcel Siem, Germany 69-71—140 -2
Richard Sterne, South Africa 70-70—140 -2
Connor Syme, Scotland 71-69—140 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-71—141 -1
Hamish Brown, Denmark 68-73—141 -1
Aaron Cockerill, Canada 69-72—141 -1
Darren Fichardt, South Africa 68-73—141 -1
Daniel Gale, Australia 69-72—141 -1
Joel Girrbach, Switzerland 69-72—141 -1
Calum Hill, Scotland 71-70—141 -1
Maximilian Kieffer, Germany 67-74—141 -1
Joakim Lagergren, Sweden 69-72—141 -1
Troy Merritt, United States 70-71—141 -1
Marcel Schneider, Germany 71-70—141 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-72—141 -1
Bjorn Akesson, Sweden 68-74—142 E
Dan Bradbury, England 70-72—142 E
Jorge Campillo, Spain 67-75—142 E
Laurie Canter, England 74-68—142 E
Corey Conners, Canada 71-71—142 E
Frederic Lacroix, France 70-72—142 E
Romain Langasque, France 71-71—142 E
Niklas Lemke, Sweden 70-72—142 E
Keita Nakajima, Japan 67-75—142 E
Victor Perez, France 72-70—142 E
Richie Ramsay, Scotland 74-68—142 E
Julien Sale, France 71-71—142 E
Matthias Schwab, Austria 68-74—142 E
Callum Tarren, England 73-69—142 E
Robin Williams, South Africa 71-71—142 E
Jordan L. Smith, England 73-WD
Joe Dean, England 71-WD
Callum Shinkwin, England 68-WD

Missed Cut

Grant Forrest, Scotland 70-73—143 +1
Pablo Larrazabal, Spain 71-72—143 +1
Richard Mansell, England 69-74—143 +1
Adrian Meronk, Poland 71-72—143 +1
Dylan Naidoo, South Africa 71-72—143 +1
Jack Senior, England 75-68—143 +1
Tadeas Tetak, Slovakia 69-74—143 +1
Tom Vaillant, France 72-71—143 +1
Johannes Veerman, United States 72-71—143 +1
Chris Wood, England 72-71—143 +1
Veer Ahlawat, India 71-73—144 +2
Matthew Baldwin, England 74-70—144 +2
Jean Bekirian, Armenia 72-72—144 +2
Ewen Ferguson, Scotland 71-73—144 +2
Alex Fitzpatrick, England 71-73—144 +2
Deon Germishuys, South Africa 68-76—144 +2
Oihan Guillamoundeguy, France 72-72—144 +2
Harry Hall, England 74-70—144 +2
Benjamin Hebert, France 76-68—144 +2
Zihao Jin, China 72-72—144 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-71—144 +2
Joost Luiten, Netherlands 70-74—144 +2
Ugo Malcor, France 71-73—144 +2
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-73—144 +2
John Parry, England 73-71—144 +2
Andrea Pavan, Italy 73-71—144 +2
David Ravetto, France 72-72—144 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 70-74—144 +2
Bastien Amat, France 69-76—145 +3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-72—145 +3
Joshua Berry, England 73-72—145 +3
Manuel Elvira, Spain 73-72—145 +3
Ross Fisher, England 74-71—145 +3
Shubhankar Sharma, India 74-71—145 +3
Adam Blomme, Sweden 71-75—146 +4
Davis Bryant, United States 71-75—146 +4
Rafa Cabrera Bello, Spain 72-74—146 +4
Alexander George Frances, Denmark 71-75—146 +4
Angel Hidalgo, Spain 73-73—146 +4
Casey Jarvis, South Africa 68-78—146 +4
Masahiro Kawamura, Japan 73-73—146 +4
Kazuma Kobori, New Zealand 73-73—146 +4
Joel Moscatel, Spain 74-72—146 +4
Corey Shaun, United States 71-75—146 +4
Martin Trainer, France 72-74—146 +4
Brandon Wu, United States 75-71—146 +4
Dan Erickson, United States 72-75—147 +5
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-78—147 +5
Sam Hutsby, England 71-76—147 +5
Minkyu Kim, South Korea 71-76—147 +5
Alexander Knappe, Germany 70-77—147 +5
Zander Lombard, South Africa 72-75—147 +5
Matthieu Pavon, France 74-73—147 +5
Tapio Pulkkanen, Finland 73-74—147 +5
Bernd Wiesberger, Austria 71-76—147 +5
Ricardo Gouveia, Portugal 74-74—148 +6
Scott Jamieson, Scotland 72-76—148 +6
Yannik Paul, Germany 74-74—148 +6
Benjamin Schmidt, England 74-74—148 +6
Andrew Wilson, England 76-72—148 +6
Wil Besseling, Netherlands 68-81—149 +7
Jordan Gumberg, United States 75-74—149 +7
Fabian Lang, Austria 74-75—149 +7
Danny List, Australia 75-74—149 +7
Pierre Pineau, France 76-73—149 +7
Matthew Southgate, England 74-75—149 +7
Andy Sullivan, England 73-76—149 +7
Dale Whitnell, England 74-75—149 +7
Thomas Aiken, South Africa 75-75—150 +8
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 76-74—150 +8
Conor Purcell, Ireland 79-72—151 +9
Julien Quesne, France 77-74—151 +9
Aaron Van Hauwe, France 76-75—151 +9
Ryan Van Velzen, South Africa 75-76—151 +9
Noa Auch Roy, France 76-77—153 +11
Alexis Leray, France 79-81—160 +18

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up