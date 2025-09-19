FedEx Open de France Par Scores

Friday At Golf de Saint-Nom-La-Breteche Paris Purse: $3.3 million Yardage: 6,977; Par: 71 Second Round Marcus Armitage, England 64-68—132 -10…
Friday
At Golf de Saint-Nom-La-Breteche
Paris
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,977; Par: 71
Second Round
|Marcus Armitage, England
|64-68—132
|-10
|Min Woo Lee, Australia
|66-68—134
|-8
|Jeff Winther, Denmark
|71-63—134
|-8
|Jens Dantorp, Sweden
|67-69—136
|-6
|Gregorio De Leo, Italy
|68-68—136
|-6
|Jeong-Weon Ko, France
|68-68—136
|-6
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-67—136
|-6
|Adrien Saddier, France
|70-66—136
|-6
|Todd Clements, England
|70-67—137
|-5
|Michael Kim, United States
|69-68—137
|-5
|Brooks Koepka, United States
|69-68—137
|-5
|Guido Migliozzi, Italy
|68-69—137
|-5
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-67—137
|-5
|Freddy Schott, Germany
|69-68—137
|-5
|Elvis Smylie, Australia
|69-68—137
|-5
|Daniel Brown, England
|69-69—138
|-4
|Ugo Coussaud, France
|67-71—138
|-4
|Nacho Elvira, Spain
|69-69—138
|-4
|Gavin Green, Malaysia
|69-69—138
|-4
|Justin Harding, South Africa
|70-68—138
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|68-70—138
|-4
|Alexander Levy, France
|70-68—138
|-4
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68—138
|-4
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-70—138
|-4
|Jannik De Bruyn, Germany
|69-70—139
|-3
|Thomas Detry, Belgium
|70-69—139
|-3
|Pablo Ereno Perez, Spain
|68-71—139
|-3
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-67—139
|-3
|Kristoffer Reitan, Norway
|69-70—139
|-3
|Clement Sordet, France
|68-71—139
|-3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|69-70—139
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|68-72—140
|-2
|Sam Bairstow, England
|67-73—140
|-2
|Julien Brun, France
|69-71—140
|-2
|Clement Charmasson, France
|74-66—140
|-2
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|71-69—140
|-2
|Martin Couvra, France
|71-69—140
|-2
|Wenyi Ding, China
|70-70—140
|-2
|Ryan Fox, New Zealand
|69-71—140
|-2
|Julien Guerrier, France
|66-74—140
|-2
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-70—140
|-2
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-70—140
|-2
|Nathan Kimsey, England
|71-69—140
|-2
|Marcus Kinhult, Sweden
|67-73—140
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|72-68—140
|-2
|David Micheluzzi, Australia
|71-69—140
|-2
|Antoine Rozner, France
|68-72—140
|-2
|Marcel Siem, Germany
|69-71—140
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|70-70—140
|-2
|Connor Syme, Scotland
|71-69—140
|-2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|70-71—141
|-1
|Hamish Brown, Denmark
|68-73—141
|-1
|Aaron Cockerill, Canada
|69-72—141
|-1
|Darren Fichardt, South Africa
|68-73—141
|-1
|Daniel Gale, Australia
|69-72—141
|-1
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-72—141
|-1
|Calum Hill, Scotland
|71-70—141
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|67-74—141
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-72—141
|-1
|Troy Merritt, United States
|70-71—141
|-1
|Marcel Schneider, Germany
|71-70—141
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-72—141
|-1
|Bjorn Akesson, Sweden
|68-74—142
|E
|Dan Bradbury, England
|70-72—142
|E
|Jorge Campillo, Spain
|67-75—142
|E
|Laurie Canter, England
|74-68—142
|E
|Corey Conners, Canada
|71-71—142
|E
|Frederic Lacroix, France
|70-72—142
|E
|Romain Langasque, France
|71-71—142
|E
|Niklas Lemke, Sweden
|70-72—142
|E
|Keita Nakajima, Japan
|67-75—142
|E
|Victor Perez, France
|72-70—142
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|74-68—142
|E
|Julien Sale, France
|71-71—142
|E
|Matthias Schwab, Austria
|68-74—142
|E
|Callum Tarren, England
|73-69—142
|E
|Robin Williams, South Africa
|71-71—142
|E
|Jordan L. Smith, England
|73-WD
|
|Joe Dean, England
|71-WD
|
|Callum Shinkwin, England
|68-WD
|
Missed Cut
|Grant Forrest, Scotland
|70-73—143
|+1
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-72—143
|+1
|Richard Mansell, England
|69-74—143
|+1
|Adrian Meronk, Poland
|71-72—143
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-72—143
|+1
|Jack Senior, England
|75-68—143
|+1
|Tadeas Tetak, Slovakia
|69-74—143
|+1
|Tom Vaillant, France
|72-71—143
|+1
|Johannes Veerman, United States
|72-71—143
|+1
|Chris Wood, England
|72-71—143
|+1
|Veer Ahlawat, India
|71-73—144
|+2
|Matthew Baldwin, England
|74-70—144
|+2
|Jean Bekirian, Armenia
|72-72—144
|+2
|Ewen Ferguson, Scotland
|71-73—144
|+2
|Alex Fitzpatrick, England
|71-73—144
|+2
|Deon Germishuys, South Africa
|68-76—144
|+2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|72-72—144
|+2
|Harry Hall, England
|74-70—144
|+2
|Benjamin Hebert, France
|76-68—144
|+2
|Zihao Jin, China
|72-72—144
|+2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-71—144
|+2
|Joost Luiten, Netherlands
|70-74—144
|+2
|Ugo Malcor, France
|71-73—144
|+2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|71-73—144
|+2
|John Parry, England
|73-71—144
|+2
|Andrea Pavan, Italy
|73-71—144
|+2
|David Ravetto, France
|72-72—144
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-74—144
|+2
|Bastien Amat, France
|69-76—145
|+3
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-72—145
|+3
|Joshua Berry, England
|73-72—145
|+3
|Manuel Elvira, Spain
|73-72—145
|+3
|Ross Fisher, England
|74-71—145
|+3
|Shubhankar Sharma, India
|74-71—145
|+3
|Adam Blomme, Sweden
|71-75—146
|+4
|Davis Bryant, United States
|71-75—146
|+4
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|72-74—146
|+4
|Alexander George Frances, Denmark
|71-75—146
|+4
|Angel Hidalgo, Spain
|73-73—146
|+4
|Casey Jarvis, South Africa
|68-78—146
|+4
|Masahiro Kawamura, Japan
|73-73—146
|+4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|73-73—146
|+4
|Joel Moscatel, Spain
|74-72—146
|+4
|Corey Shaun, United States
|71-75—146
|+4
|Martin Trainer, France
|72-74—146
|+4
|Brandon Wu, United States
|75-71—146
|+4
|Dan Erickson, United States
|72-75—147
|+5
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|69-78—147
|+5
|Sam Hutsby, England
|71-76—147
|+5
|Minkyu Kim, South Korea
|71-76—147
|+5
|Alexander Knappe, Germany
|70-77—147
|+5
|Zander Lombard, South Africa
|72-75—147
|+5
|Matthieu Pavon, France
|74-73—147
|+5
|Tapio Pulkkanen, Finland
|73-74—147
|+5
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-76—147
|+5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-74—148
|+6
|Scott Jamieson, Scotland
|72-76—148
|+6
|Yannik Paul, Germany
|74-74—148
|+6
|Benjamin Schmidt, England
|74-74—148
|+6
|Andrew Wilson, England
|76-72—148
|+6
|Wil Besseling, Netherlands
|68-81—149
|+7
|Jordan Gumberg, United States
|75-74—149
|+7
|Fabian Lang, Austria
|74-75—149
|+7
|Danny List, Australia
|75-74—149
|+7
|Pierre Pineau, France
|76-73—149
|+7
|Matthew Southgate, England
|74-75—149
|+7
|Andy Sullivan, England
|73-76—149
|+7
|Dale Whitnell, England
|74-75—149
|+7
|Thomas Aiken, South Africa
|75-75—150
|+8
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|76-74—150
|+8
|Conor Purcell, Ireland
|79-72—151
|+9
|Julien Quesne, France
|77-74—151
|+9
|Aaron Van Hauwe, France
|76-75—151
|+9
|Ryan Van Velzen, South Africa
|75-76—151
|+9
|Noa Auch Roy, France
|76-77—153
|+11
|Alexis Leray, France
|79-81—160
|+18
