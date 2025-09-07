F1 Italian Grand Prix Results

Sunday
At Monza Autodrome
Monza, Italy.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 53 laps, 1:13:24.325, 25 points.
2. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 53, +19.207 seconds, 18.
3. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 53, +21.351, 15.
4. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 53, +25.624, 12.
5. (5) George Russell, Great Britain, Mercedes, 53, +32.881, 10.
6. (10) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 53, +37.449, 8.
7. (14) Alexander Albon, Thailand, Williams, 53, +50.537, 6.
8. (7) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 53, +58.484, 4.
9. (6) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 53, +59.762, 2.
10. (19) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 53, +1:03.890, 1.
11. (13) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 53, +1:04.468.
12. (11) Oliver Bearman, England, Haas, 53, +1:19.287.
13. (9) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 53, +1:20.700.
14. (18) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 53, +1:22.350.
15. (15) Esteban Ocon, France, Haas, 52, 1L.
16. (20) Pierre Gasly, France, Alpine, 52, 1L.
17. (17) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 52, 1L.
18. (16) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 52, 1L.
19. (8) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 24, 29L.
___
Driver Standings
1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 324 points.
2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 293.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 230.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 194.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 163.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 117.
7. Alexander Albon, Thailand, Williams, 70.
8. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 66.
9. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 38.
10. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 37.
11. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 30.
13. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
14. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
15. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 20.
16. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 18.
17. Oliver Bearman, England, Haas, 16.
18. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 16.
19. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 12.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 617.
2. Ferrari, 280.
3. Mercedes, 260.
4. Red Bull Racing, 239.
5. Williams, 86.
6. Aston Martin, 62.
7. Racing Bulls, 61.
8. KICK Sauber, 55.
9. Haas, 44.
10. Alpine, 20.
