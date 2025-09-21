F1 Azerbaijan Grand Prix Results

Sunday
At Baku City Circuit
Baku, Azerbaijan.
Lap length: 6.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 51 laps, 1:33:26.408, 25 points.
2. (5) George Russell, Great Britain, Mercedes, 51, +14.609 seconds, 18.
3. (2) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 51, +19.199, 15.
4. (4) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 51, +21.760, 12.
5. (3) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 51, +33.290, 10.
6. (6) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 51, +33.808, 8.
7. (7) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 51, +34.227, 6.
8. (12) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 51, +36.310, 4.
9. (10) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 51, +36.774, 2.
10. (8) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 51, +38.982, 1.
11. (13) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 51, +1:07.606.
12. (15) Oliver Bearman, England, Haas, 51, +1:08.262.
13. (19) Alexander Albon, Thailand, Williams, 51, +1:12.870.
14. (20) Esteban Ocon, France, Haas, 51, +1:17.580.
15. (11) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 51, +1:18.707.
16. (17) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 51, +1:20.237.
17. (14) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 51, +1:36.392.
18. (18) Pierre Gasly, France, Alpine, 50, 1L.
19. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 50, 1L.
20. (9) Oscar Piastri, Australia, McLaren, did not finish, 0.
___
Driver Standings
1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 324 points.
2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 299.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 255.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 212.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 165.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 121.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 78.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 70.
9. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 39.
10. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 37.
11. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
12. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 31.
13. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 30.
14. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 30.
15. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
16. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 20.
18. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 18.
19. Oliver Bearman, England, Haas, 16.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 623.
2. Mercedes, 290.
3. Ferrari, 286.
4. Red Bull Racing, 272.
5. Williams, 101.
6. Racing Bulls, 72.
7. Aston Martin, 62.
8. KICK Sauber, 55.
9. Haas, 44.
10. Alpine, 20.
