DP World Tour Schedule

Nov. 21-24 _ BMW Australian PGA Championship (Elvis Smylie)
Nov. 28-Dec. 1 _ ISPS Handa Australian Open (Ryggs Johnston)
Dec. 5-8 _ Nedbank Golf Challenge (Johannes Veerman)
Dec. 12-15 _ Alfred Dunhill Championship (Shaun Norris)
Dec. 19-22 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (John Parry)
Jan. 10-12 _ Team Cup (Great Britain and Ireland)
Jan. 16-19 _ Hero Dubai Desert Classic (Tyrrell Hatton)
Jan. 23-26 _ Ras Al Khaimah Championship (Alejandro Del Rey)
Jan. 30-Feb. 2 _ Bapco Energies Bahrain Championship (Laurie Canter)
Feb. 6-9 _ Commercial Bank Qatar Masters (Hao-Tong Li)
Feb. 20-23 _ Magical Kenya Open (Jacques Kruyswijk)
Feb. 27-March 2 _ Investec South African Open Championship (Dylan Naidoo)
March 6-9 _ Joburg Open (Calum Hill)
March 20-23 _ Porsche Singapore Classic (Richard Mansell)
March 27-30 _ Hero Indian Open (Eugenio Lopez-Chacarra)
April 10-13 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)
April 17-20 _ Volvo China Open (Wu Ashun)
April 24-27 _ Hainan Classic (Marco Penge)
May 8-11 _ Turkish Airlines Open (Martin Couvra)
May 15-18 _ PGA Championship (Scottie Scheffler)
May 22-25 _ Soudal Open (Kristoffer Reitan)
May 29-June 1 _ Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand (Nicolai Von Dellingshausen)
June 5-8 _ KLM Open (Connor Syme)
June 12-15 _ U.S. Open (J.J. Spaun)
June 26-29 _ Italian Open (Adrien Saddier)
July 3-6 _ BMW International Open (Daniel Brown)
July 10-13 _ ISCO Championship (William Mouw)
July 10-13 _ Genesis Scottish Open (Chris Gotterup)
July 17-20 _ Barracuda Championship (Ryan Gerard)
July 17-20 _ The Open Championship (Scottie Scheffler)
Aug. 7-10 _ Nexo Championship (Grant Forrest)
Aug. 14-17 _ Danish Golf Championship (Marco Penge)
Aug. 21-24 _ Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (Alex Noren)
Aug. 28-31 _ Omega European Masters (Thriston Lawrence)
Sept. 4-7 _ Amgen Irish Open (Rory McIlroy)
Sept. 11-14 _ BMW PGA Championship, Virginia Water, United Kingdom
Sept. 18-21 _ FedEx Open de France, Paris
Sept. 26-28 _ Ryder Cup, Farmingdale, N.Y.
Oct. 2-5 _ Alfred Dunhill Links Championship, Glasgow, United Kingdom
Oct. 9-12 _ Open de Espana presented by Madrid, Madrid
Oct. 16-19 _ DP World India Championship, New Delhi
Oct. 23-26 _ Genesis Championship, Cheonan, South Korea
Nov. 6-9 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Nov. 13-16 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.