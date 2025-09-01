Cornwell Quality Tools NHRA Nationals Results

Monday
At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Indianapolis, Ind.
Final finish order
TOP FUEL:
1. Justin Ashley; 2. Tony Stewart; 3. Tripp Tatum; 4. Jasmine Salinas; 5. Kyle Wurtzel; 6. Doug Kalitta; 7. Clay Millican; 8. Brittany Force; 9. Antron Brown; 10. Tony Schumacher; 11. Steve Torrence; 12. Shawn Langdon; 13. Jordan Vandergriff; 14. Josh Hart; 15. Ida Zetterstrom; 16. T.J. Zizzo.
FUNNY CAR:
1. Austin Prock; 2. Jack Beckman; 3. Alexis DeJoria; 4. Blake Alexander; 5. Ron Capps; 6. Paul Lee; 7. Matt Hagan; 8. Bob Tasca III; 9. Spencer Hyde; 10. J.R. Todd; 11. Cruz Pedregon; 12. Daniel Wilkerson; 13. Chad Green; 14. Julie Nataas; 15. Bobby Bode; 16. Justin Schriefer.
PRO STOCK:
1. Erica Enders; 2. Matt Hartford; 3. Fernando Cuadra Jr.; 4. Dallas Glenn; 5. Jeg Coughlin; 6. Cristian Cuadra; 7. Greg Anderson; 8. Aaron Stanfield; 9. Cory Reed; 10. Deric Kramer; 11. Greg Stanfield; 12. Eric Latino; 13. David Cuadra; 14. Stephen Bell; 15. Mason McGaha; 16. Cody Coughlin.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
1. Gaige Herrera; 2. Brayden Davis; 3. Matt Smith; 4. Richard Gadson; 5. John Hall; 6. Angie Smith; 7. Hector Arana Jr; 8. Chase Van Sant; 9. Dystany Spurlock; 10. Kelly Clontz; 11. Chris Bostick; 12. Malcolm Phillips Jr.; 13. Steve Johnson; 14. Jianna Evaristo; 15. Ryan Oehler; 16. Marc Ingwersen.
Final results
Top Fuel — Justin Ashley, 3.839 seconds, 326.16 mph def. Tony Stewart, 3.815 seconds, 321.88 mph.
Funny Car — Austin Prock, Chevy Camaro, 3.903, 332.92 def. Jack Beckman, Camaro, 4.553, 236.09.
Pro Stock — Erica Enders, Chevy Camaro, 6.564, 209.95 def. Matt Hartford, Camaro, 6.609, 209.04.
Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.834, 199.32 def. Brayden Davis, Suzuki, 6.799, 198.93.
Top Alcohol Dragster — Shawn Cowie, 5.254, 276.69 def. Jamie Noonan, 9.954, 88.75.
Top Alcohol Funny Car — Shane Westerfield, Chevy Camaro, 5.674, 260.46 def. Annie Whiteley, Camaro, 14.185, 57.23.
Competition Eliminator — Robert Bailey, Dragster, 6.661, 183.77 def. Doug Engels, Dragster, 7.290, 180.86.
Super Stock — Tyler Caheely, S-10, 9.277, 127.10 def. Joe Santangelo, Camaro, Foul – Red Light.
Stock Eliminator — Jimmy DeFrank, Camaro, 10.024, 130.39 def. Todd Hoven, Coronet, 9.881, 128.11.
Super Comp — Landon Exner, Dragster, 8.908, 178.28 def. Vance Houston, Dragster, 8.908, 179.80.
Super Gas — Mike McMasters, Camaro, 9.897, 164.61 def. Bob Locke, Corvette, 9.896, 163.47.
Top Sportsman — Darian Boesch, Camaro, 6.261, 228.77 def. Jimmy Lewis, GXP, 6.371, 207.02.
Top Dragster — Jim Prevo, Dragster, 6.187, 216.10 def. Holden Laris, Dragster, 6.204, 216.17.
Pro Modified — Mike Stavrinos, Chevy Camaro, 5.719, 251.63 def. Derek Menholt, Camaro, 5.943, 245.27.
Factory X — Conner Statler, Chevy Camaro, 6.927, 199.17 def. Lenny Lottig, Camaro, 6.969, 197.83.
Factory Stock Showdown — Taylor Dietsch, Ford Mustang, 7.719, 178.35 def. Raymond Nash, Dodge Challenger, 13.077, 65.34.
Legends Nitro Funny Car presented by Extreme Steel — Nathan Sitko, Pontiac Firebird, 4.757, 235.15 def. Jon Capps, Chevy Camaro, 11.868, 52.76.
Final round-by-round results
TOP FUEL:
ROUND ONE — Clay Millican, 3.749, 284.69 def. Shawn Langdon, 3.767, 265.74; Justin Ashley, 3.721, 328.46 def. Antron Brown, 3.706, 333.66; Kyle Wurtzel, 3.766, 321.73 def. Jordan Vandergriff, 4.385, 255.87; Brittany Force, 3.690, 343.51 def. Ida Zetterstrom, 7.434, 79.06; Jasmine Salinas, 3.759, 331.53 def. T.J. Zizzo, 8.287, 80.09; Doug Kalitta, 3.706, 337.41 def. Tony Schumacher, 3.736, 336.49; Tony Stewart, 3.716, 334.65 def. Steve Torrence, 3.741, 331.20; Tripp Tatum, 3.724, 327.74 def. Josh Hart, 5.610, 119.65;
QUARTERFINALS — Salinas, 3.780, 329.10 def. Millican, 6.095, 110.56; Stewart, 3.802, 328.06 def. Wurtzel, 4.454, 177.65; Tatum, 4.603, 215.13 def. Force, 11.057, 45.56; Ashley, 4.087, 293.15 def. Kalitta, 4.486, 234.61;
SEMIFINALS — Ashley, 3.808, 327.74 def. Tatum, 8.317, 86.04; Stewart, 3.837, 325.85 def. Salinas, 10.754, 73.87;
FINAL — Ashley, 3.839, 326.16 def. Stewart, 3.815, 321.88.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Blake Alexander, Dodge Charger, 3.911, 329.02 def. Chad Green, Ford Mustang, 3.964, 327.03; Alexis DeJoria, Charger, 3.901, 333.16 def. Bobby Bode, Mustang, 9.136, 82.84; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.876, 333.16 def. Spencer Hyde, Mustang, 3.869, 325.37; Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.881, 328.78 def. Justin Schriefer, Charger, Foul – Red Light; Austin Prock, Camaro, 3.883, 333.66 def. Julie Nataas, GR Supra, 4.308, 241.54; Matt Hagan, Charger, 3.887, 334.73 def. Cruz Pedregon, Charger, 3.912, 309.34; Bob Tasca III, Mustang, 3.868, 337.24 def. J.R. Todd, GR Supra, 3.898, 334.82; Paul Lee, Charger, 3.912, 321.42 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.934, 330.96;
QUARTERFINALS — DeJoria, 3.935, 331.85 def. Hagan, 5.936, 146.80; Prock, 3.894, 332.92 def. Tasca III, 8.108, 77.35; Alexander, 3.925, 326.24 def. Capps, 3.914, 333.66; Beckman, 3.920, 330.47 def. Lee, 3.946, 300.26;
SEMIFINALS — Beckman, 4.123, 248.66 def. DeJoria, 4.923, 160.37; Prock, 3.930, 331.12 def. Alexander, 10.452, 66.39;
FINAL — Prock, 3.903, 332.92 def. Beckman, 4.553, 236.09.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Fernando Cuadra Jr., Chevy Camaro, 6.538, 207.82 def. Eric Latino, Camaro, 6.544, 209.95; Jeg Coughlin, Camaro, 6.554, 207.94 def. Cody Coughlin, Camaro, Foul – Red Light; Aaron Stanfield, Camaro, 6.521, 211.20 def. Deric Kramer, Camaro, 6.533, 209.79; Matt Hartford, Camaro, 6.522, 210.77 def. David Cuadra, Camaro, 6.552, 209.01; Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.564, 209.52 def. Cory Reed, Camaro, 6.531, 209.72; Dallas Glenn, Camaro, 6.498, 211.79 def. Stephen Bell, Camaro, 6.557, 209.82; Greg Anderson, Camaro, 6.496, 210.60 def. Mason McGaha, Camaro, 6.573, 208.55; Erica Enders, Camaro, 6.513, 211.10 def. Greg Stanfield, Camaro, 6.542, 203.06;
QUARTERFINALS — Hartford, 6.995, 207.82 def. C. Cuadra, 7.344, 204.91; Enders, 6.540, 211.00 def. A. Stanfield, Broke; Glenn, 6.524, 210.11 def. J. Coughlin, 6.572, 209.98; Cuadra Jr., 6.756, 207.88 def. Anderson, 11.685, 74.67;
SEMIFINALS — Hartford, 6.551, 209.17 def. Cuadra Jr., 6.593, 210.08; Enders, 6.566, 211.00 def. Glenn, Broke;
FINAL — Enders, 6.564, 209.95 def. Hartford, 6.609, 209.04.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Angie Smith, Buell, 6.838, 197.86 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.886, 197.22; Chase Van Sant, Suzuki, 6.833, 196.67 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.936, 193.65; Hector Arana Jr, 6.872, 197.65 def. Jianna Evaristo, Buell, 7.128, 195.22; John Hall, 6.821, 185.41 def. Marc Ingwersen, Broke – No Show; Matt Smith, Buell, 6.776, 199.97 def. Ryan Oehler, Foul – Red Light; Brayden Davis, Suzuki, 6.770, 200.17 def. Dystany Spurlock, Buell, 6.877, 196.85; Richard Gadson, Suzuki, 6.744, 200.80 def. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.905, 196.33; Gaige Herrera, Suzuki, 6.744, 200.65 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.895, 195.00;
QUARTERFINALS — M. Smith, 6.825, 199.14 def. Hall, 6.844, 198.82; Davis, Broke def. Arana Jr, Foul – Red Light; Herrera, 6.778, 199.79 def. A. Smith, 6.853, 197.33; Gadson, 6.824, 199.70 def. Van Sant, Foul – Red Light;
SEMIFINALS — Davis, 6.813, 199.11 def. Gadson, 6.867, 198.64; Herrera, 6.825, 199.02 def. M. Smith, Foul – Red Light;
FINAL — Herrera, 6.834, 199.32 def. Davis, 6.799, 198.93.
Point standings
Top Fuel
1. Tony Stewart, 1,138; 2. Shawn Langdon, 1,099; 3. Justin Ashley, 1,084; 4. Doug Kalitta, 1,082; 5. Brittany Force, 909; 6. Antron Brown, 861; 7. Clay Millican, 786; 8. Josh Hart, 625; 9. Steve Torrence, 622; 10. Shawn Reed, 535.
Funny Car
1. Austin Prock, 1,323; 2. Jack Beckman, 1,050; 3. Matt Hagan, 956; 4. Ron Capps, 931; 5. Paul Lee, 839; 6. J.R. Todd, 770; 7. Daniel Wilkerson, 720; 8. Alexis DeJoria, 689; 9. Spencer Hyde, 668; 10. Bob Tasca III, 648.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 1,272; 2. Greg Anderson, 1,240; 3. Matt Hartford, 855; 4. Cory Reed, 706; 5. Aaron Stanfield, 661; 6. Eric Latino, 627; 7. Jeg Coughlin, 598; 8. Erica Enders, 563; 9. Greg Stanfield, 554; 10. Cody Coughlin, 512.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, 988; 2. Richard Gadson, 851; 3. Matt Smith, 789; 4. John Hall, 560; 5. Angie Smith, 525; 6. Chase Van Sant, 442; 7. Jianna Evaristo, 412; 8. Chris Bostick, 383; 9. Brayden Davis, 351; 10. Steve Johnson, 328.
