China Open Results

The Associated Press

September 30, 2025, 12:27 PM

Tuesday

At National Tennis Center

Beijing

Purse: $4,016,050

Surface: Hardcourt outdoor

BEIJING (AP) _ Results Tuesday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Semifinals

Jannik Sinner (1), Italy, def. Alex de Minaur (3), Australia, 6-3, 4-6, 6-2.

Learner Tien, United States, def. Daniil Medvedev (8), Russia, 5-7, 7-5, 4-0, ret.

Women’s Singles

Round of 16

Coco Gauff (2), United States, def. Belinda Bencic (15), Switzerland, 4-6, 7-6 (4), 6-2.

Eva Lys, Germany, def. McCartney Kessler, United States, 4-6, 6-1, 6-2.

Amanda Anisimova (3), United States, def. Karolina Muchova (13), Czechia, 1-6, 6-2, 6-4.

Jasmine Paolini (6), Italy, def. Marie Bouzkova, Czechia, 6-2, 7-5.

Men’s Doubles

Semifinals

Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Benjamin Bonzi, France, and Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-4, 6-2.

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, 7-6 (5), 7-6 (3).

Women’s Doubles

Round of 16

Timea Babos, Hungary, and Luisa Stefani (7), Brazil, def. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 4-6, 6-1, 10-4.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, 7-5, 3-6, 10-7.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Shuko Aoyama, Japan, and Cristina Bucsa, Spain, 6-1, 3-6, 10-4.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

