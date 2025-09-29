China Open Results

Monday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Monday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Alex de Minaur (3), Australia, def. Jakub Mensik (7), Czechia, 4-1, ret.
Jannik Sinner (1), Italy, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-1, 7-5.
Learner Tien, United States, def. Lorenzo Musetti (4), Italy, 4-6, 6-3, 3-0, ret.
Daniil Medvedev (8), Russia, def. Alexander Zverev (2), Germany, 6-3, 6-3.
Women’s Singles
Round of 32
Mirra Andreeva (4), Russia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 6-1.
Emma Navarro (16), United States, def. Lois Boisson, France, 6-2, 1-0, ret.
Marta Kostyuk (23), Ukraine, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-4, 6-2.
Iga Swiatek (1), Poland, def. Camila Osorio, Colombia, 6-0, ret.
Sonay Kartal, Britain, def. Maya Joint, Australia, 6-3, 6-2.
Anastasia Potapova, Russia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-3, 7-5.
Jessica Pegula (5), United States, def. Emma Raducanu (30), Britain, 3-6, 7-6 (9), 6-0.
Linda Noskova (26), Czechia, def. Zheng Qinwen (7), China, 6-4, 3-6, 3-0, ret.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (1), Britain, walkover.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, 3-6, 6-3, 11-9.
Women’s Doubles
Round of 16
Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-0, 6-4.
Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Ellen Perez, Australia, 6-3, 6-0.
Miyu Kato, Japan, and Fanny Stollar, Hungary, def. Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (3), Belgium, 2-6, 7-6 (4), 12-10.
Laura Siegemund, Germany, and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-1, 5-7, 10-8.
