China Open Results

The Associated Press

September 29, 2025, 10:54 AM

Monday

At National Tennis Center

Beijing

Purse: $4,016,050

Surface: Hardcourt outdoor

BEIJING (AP) _ Results Monday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Alex de Minaur (3), Australia, def. Jakub Mensik (7), Czechia, 4-1, ret.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-1, 7-5.

Learner Tien, United States, def. Lorenzo Musetti (4), Italy, 4-6, 6-3, 3-0, ret.

Daniil Medvedev (8), Russia, def. Alexander Zverev (2), Germany, 6-3, 6-3.

Women’s Singles

Round of 32

Mirra Andreeva (4), Russia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 6-1.

Emma Navarro (16), United States, def. Lois Boisson, France, 6-2, 1-0, ret.

Marta Kostyuk (23), Ukraine, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-4, 6-2.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Camila Osorio, Colombia, 6-0, ret.

Sonay Kartal, Britain, def. Maya Joint, Australia, 6-3, 6-2.

Anastasia Potapova, Russia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-3, 7-5.

Jessica Pegula (5), United States, def. Emma Raducanu (30), Britain, 3-6, 7-6 (9), 6-0.

Linda Noskova (26), Czechia, def. Zheng Qinwen (7), China, 6-4, 3-6, 3-0, ret.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (1), Britain, walkover.

Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, 3-6, 6-3, 11-9.

Women’s Doubles

Round of 16

Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-0, 6-4.

Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Ellen Perez, Australia, 6-3, 6-0.

Miyu Kato, Japan, and Fanny Stollar, Hungary, def. Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (3), Belgium, 2-6, 7-6 (4), 12-10.

Laura Siegemund, Germany, and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-1, 5-7, 10-8.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

