China Open Results

Sunday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Sunday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Learner Tien, United States, def. Flavio Cobolli, Italy, 6-3, 6-2.
Lorenzo Musetti (4), Italy, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-3.
Daniil Medvedev (8), Russia, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 6-3.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Corentin Moutet, France, 7-5, 3-6, 6-3.
Women’s Singles
Round of 32
Eva Lys, Germany, def. Elena Rybakina (8), Kazakhstan, 6-3, 1-6, 6-4.
McCartney Kessler, United States, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 1-6, 7-5, 3-0, ret.
Coco Gauff (2), United States, def. Leylah Annie Fernandez (25), Canada, 6-4, 4-6, 7-5.
Marie Bouzkova, Czechia, def. Veronika Kudermetova (24), Russia, 6-3, 7-5.
Jasmine Paolini (6), Italy, def. Sofia Kenin (27), United States, 6-3, 6-0.
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Paula Badosa (18), Spain, 4-2, ret.
Belinda Bencic (15), Switzerland, def. Priscilla Hon, Australia, 4-6, 6-4, 6-3.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Benjamin Bonzi, France, and Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 5-7, 7-6 (5), 10-8.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Cameron Norrie, Britain, and Yunchaokete Bu, China, 6-3, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 32
Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Caty McNally, United States, and Maya Joint, Australia, 7-6 (7), 5-7, 10-5.
Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, def. Jessica Pegula and Ashlyn Krueger, United States, 6-4, 7-6 (3).
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Magda Linette, Poland, and Clara Tauson, Denmark, 6-4, 6-2.
Shuko Aoyama, Japan, and Cristina Bucsa, Spain, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, and Linda Noskova, Czechia, 6-2, 6-1.
Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (6), Netherlands, def. Ruien Zhang and Yushan Shao, China, 6-3, 6-1.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.