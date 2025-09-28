Live Radio
China Open Results

The Associated Press

September 28, 2025, 9:54 AM

Sunday

At National Tennis Center

Beijing

Purse: $4,016,050

Surface: Hardcourt outdoor

BEIJING (AP) _ Results Sunday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 16

Learner Tien, United States, def. Flavio Cobolli, Italy, 6-3, 6-2.

Lorenzo Musetti (4), Italy, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-3.

Daniil Medvedev (8), Russia, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 6-3.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Corentin Moutet, France, 7-5, 3-6, 6-3.

Women’s Singles

Round of 32

Eva Lys, Germany, def. Elena Rybakina (8), Kazakhstan, 6-3, 1-6, 6-4.

McCartney Kessler, United States, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 1-6, 7-5, 3-0, ret.

Coco Gauff (2), United States, def. Leylah Annie Fernandez (25), Canada, 6-4, 4-6, 7-5.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Veronika Kudermetova (24), Russia, 6-3, 7-5.

Jasmine Paolini (6), Italy, def. Sofia Kenin (27), United States, 6-3, 6-0.

Karolina Muchova (13), Czechia, def. Paula Badosa (18), Spain, 4-2, ret.

Belinda Bencic (15), Switzerland, def. Priscilla Hon, Australia, 4-6, 6-4, 6-3.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Benjamin Bonzi, France, and Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 5-7, 7-6 (5), 10-8.

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Cameron Norrie, Britain, and Yunchaokete Bu, China, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles

Round of 32

Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Caty McNally, United States, and Maya Joint, Australia, 7-6 (7), 5-7, 10-5.

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, def. Jessica Pegula and Ashlyn Krueger, United States, 6-4, 7-6 (3).

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Magda Linette, Poland, and Clara Tauson, Denmark, 6-4, 6-2.

Shuko Aoyama, Japan, and Cristina Bucsa, Spain, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, and Linda Noskova, Czechia, 6-2, 6-1.

Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (6), Netherlands, def. Ruien Zhang and Yushan Shao, China, 6-3, 6-1.

