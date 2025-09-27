China Open Results

Saturday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Saturday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Fabian Marozsan, Hungary, def. Alexandre Muller, France, 6-3, 7-6 (5).
Alex de Minaur (3), Australia, def. Arthur Rinderknech, France, 6-3, 3-6, 7-6 (2).
Jannik Sinner (1), Italy, def. Terence Atmane, France, 6-4, 5-7, 6-0.
Women’s Singles
Round of 64
Mirra Andreeva (4), Russia, def. Zhu Lin, China, 6-2, 6-2.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Dayana Yastremska (29), Ukraine, 7-5, 6-4.
Emma Navarro (16), United States, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 6-3, 7-6 (0).
Anastasia Potapova, Russia, def. Victoria Mboko (21), Canada, 7-6 (5), 7-5.
Camila Osorio, Colombia, def. Anna Kalinskaya (28), Russia, 6-1, 4-6, 6-4.
Iga Swiatek (1), Poland, def. Yuan Yue, China, 6-0, 6-3.
Lois Boisson, France, def. Liudmila Samsonova (19), Russia, 6-3, 6-4.
Maya Joint, Australia, def. Diana Shnaider (17), Russia, 7-5, 6-1.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Clara Tauson (10), Denmark, 6-4, 2-6, 6-3.
Marta Kostyuk (23), Ukraine, def. Ella Seidel, Germany, 6-1, 6-1.
Jessica Pegula (5), United States, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-0, 6-3.
Linda Noskova (26), Czechia, def. Wang Xiyu, China, 6-3, 6-2.
Sonay Kartal, Britain, def. Daria Kasatkina (14), Russia, 6-3, 6-0.
Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Naomi Osaka (12), Japan, 1-6, 6-4, 6-2.
Zheng Qinwen (7), China, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Lloyd Glasspool and Julian Cash (1), Britain, def. Lorenzo Sonego and Flavio Cobolli, Italy, 7-5, 6-0.
Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Alexandre Muller, France, and Francisco Cerundolo, Argentina, 6-2, 6-4.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, and Alex de Minaur, Australia, 6-3, 6-4.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Zhang Zhizhen and Juncheng Shang, China, 6-3, 7-6 (6).
Women’s Doubles
Round of 32
Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Ellen Perez, Australia, def. Jaqueline Cristian, Romania, and Leylah Annie Fernandez, Canada, 4-6, 6-3, 10-7.
Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, def. Irina Khromacheva, Russia, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, 6-3, 6-2.
Ulrikke Eikeri, Norway, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Sofia Kenin and McCartney Kessler, United States, 7-5, 6-4.
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Xinyu Jiang, China, 5-7, 6-4, 11-9.
Timea Babos, Hungary, and Luisa Stefani (7), Brazil, def. Sorana Cirstea, Romania, and Anna Kalinskaya, Russia, 6-3, 6-4.
Karolina Muchova, Czechia, and Priscilla Hon, Australia, def. Zhang Shuai, China, and Kristina Mladenovic, France, 6-3, 6-4.
Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Qianhui Tang and Wang Xiyu, China, 6-2, 4-6, 10-5.
