China Open Results

Friday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Friday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Jakub Mensik (7), Czechia, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 7-5, 6-4.
Flavio Cobolli, Italy, def. Andrey Rublev (6), Russia, 7-6 (3), 6-3.
Arthur Rinderknech, France, def. David Goffin, Belgium, 6-4, 3-6, 6-4.
Alex de Minaur (3), Australia, def. Yunchaokete Bu, China, 6-4, 6-0.
Arthur Cazaux, France, def. Juncheng Shang, China, 0-6, 7-6 (5), 7-5.
Learner Tien, United States, def. Francisco Cerundolo, Argentina, 4-6, 6-3, 6-4.
Daniil Medvedev (8), Russia, def. Cameron Norrie, Britain, 6-3, 6-4.
Adrian Mannarino, France, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-2.
Corentin Moutet, France, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-4, 7-5.
Women’s Singles
Round of 64
Leylah Annie Fernandez (25), Canada, def. Maria Sakkari, Greece, 6-2, 6-0.
Sofia Kenin (27), United States, def. Polina Kudermetova, Russia, 6-4, 6-2.
Coco Gauff (2), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-4, 6-0.
Marie Bouzkova, Czechia, def. Magda Linette (33), Poland, 7-5, 7-5.
Eva Lys, Germany, def. Iva Jovic (32), United States, 6-3, 4-6, 7-5.
Elena Rybakina (8), Kazakhstan, def. Caty McNally, United States, 7-5, 4-6, 6-3.
Veronika Kudermetova (24), Russia, def. Anna Bondar, Hungary, 7-5, 6-3.
Paula Badosa (18), Spain, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-3, 7-6 (2).
Jasmine Paolini (6), Italy, def. Anastasija Sevastova, Latvia, 6-1, 6-3.
McCartney Kessler, United States, def. Elise Mertens (20), Belgium, 6-2, 6-4.
Barbora Krejcikova, Czechia, def. Ekaterina Alexandrova (9), Russia, 7-5, 6-2.
Amanda Anisimova (3), United States, def. Katie Boulter, Britain, 6-1, 6-3.
Priscilla Hon, Australia, def. Jelena Ostapenko (22), Latvia, 6-3, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, def. John-Patrick Smith, Australia, and Neal Skupski, Britain, 6-3, 7-6 (6).
Women’s Doubles
Round of 32
Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Diana Shnaider and Mirra Andreeva (5), Russia, 6-1, 7-5.
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (1), New Zealand, 6-3, 1-6, 10-4.
Miyu Kato, Japan, and Fanny Stollar, Hungary, def. Storm Hunter, Australia, and Desirae Krawczyk, United States, 5-7, 6-4, 10-8.
Laura Siegemund, Germany, and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Alexandra Panova, Russia, and Hanyu Guo (8), China, 6-4, 7-6 (6).
