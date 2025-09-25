China Open Results

Thursday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Thursday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Alexandre Muller, France, def. Karen Khachanov (5), Russia, 4-6, 7-6 (5), 6-4.
Fabian Marozsan, Hungary, def. Benjamin Bonzi, France, 7-6 (1), 6-3.
Terence Atmane, France, def. Zhang Zhizhen, China, 6-4, 6-2.
Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-1, 6-3.
Women’s Singles
Round of 128
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Sijia Wei, China, 6-2, 6-0.
Wang Xiyu, China, def. Hanyu Guo, China, 7-5, 6-1.
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 7-6 (1), 6-2.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 6-2, 6-2.
Camila Osorio, Colombia, def. Ann Li, United States, 7-5, 6-7 (5), 7-5.
Anastasia Potapova, Russia, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-3, 6-4.
Zhu Lin, China, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-1, 6-3.
Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Janice Tjen, Indonesia, 6-7 (4), 7-5, 6-1.
Ella Seidel, Germany, def. Magdalena Frech, Poland, 7-5, 6-4.
Sonay Kartal, Britain, def. Alycia Parks, United States, 6-3, 6-2.
Maya Joint, Australia, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 6-3, 6-2.
Cristina Bucsa, Spain, def. Donna Vekic, Croatia, 6-2, 6-4.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Jaqueline Cristian, Romania, 6-4, 6-0.
Emiliana Arango, Colombia, def. Suzan Lamens, Netherlands, 6-3, 6-3.
Lois Boisson, France, def. Dalma Galfi, Hungary, 7-6 (6), 5-7, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Cameron Norrie, Britain, and Yunchaokete Bu, China, def. Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, 7-6 (5), 6-4.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Romain Arneodo, Monaco, and Sander Gille, Belgium, 7-6 (4), 6-2.
