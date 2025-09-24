China Open Results

Wednesday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Wednesday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Qualification
David Goffin (8), Belgium, def. Arthur Rinderknech (2), France, 6-3, 6-2.
Terence Atmane (3), France, def. Botic Van de Zandschulp (6), Netherlands, 7-6 (5), 7-6 (7).
Arthur Cazaux (7), France, def. Quentin Halys (4), France, 4-6, 5-1, ret.
Adrian Mannarino (1), France, def. Jesper De Jong (5), Netherlands, 6-4, 6-4.
Women’s Singles
Round of 128
Sorana Cirstea, Romania, def. Caroline Dolehide, United States, 6-2, 6-3.
McCartney Kessler, United States, def. Han Shi, China, 6-2, 7-6 (5).
Anastasija Sevastova, Latvia, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-3, 7-6 (1).
Caty McNally, United States, def. Laura Siegemund, Germany, 6-4, 6-2.
Kamilla Rakhimova, Russia, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-4, 6-1.
Eva Lys, Germany, def. Ruien Zhang, China, 6-1, 6-0.
Antonia Ruzic, Croatia, def. Elsa Jacquemot, France, 6-3, 6-3.
Maria Sakkari, Greece, def. Ashlyn Krueger, United States, 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5.
Priscilla Hon, Australia, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 1-6, 6-3, 7-6 (4).
Barbora Krejcikova, Czechia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-2, 6-2.
Polina Kudermetova, Russia, def. Maddison Inglis, Australia, 7-5, 7-6 (7).
Katie Boulter, Britain, def. Hailey Baptiste, United States, 7-5, 5-7, 6-4.
Men’s Doubles
Qualification
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (1), France, def. Romain Arneodo, Monaco, and Sander Gille (2), Belgium, 6-4, 6-4.
